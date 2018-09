Hoy por hoy Vitoria 14/09/2018: Magialdia, la semana de la magia en Gasteiz

Voz 2 00:00 mini incisiva el veintitrés de septiembre es decir la semana que viene en la ciudad va a volver a llenarse de magia de

Voz 3 00:30 trucos de ilusionismo hablamos con uno de magia el día que esta edición cumple además treinta años y lo hace con más de cuarenta artistas internacionales invitados una amplia agenda espectáculos como no

Voz 2 00:45 de espectáculos en la calle inicia el lunes y nosotros queríamos hacer bueno pues una previa para que vayan ustedes saboreando el programa ya apuntándose

Voz 4 00:52 los eventos que no se pueden perder Jordi Llorens qué tal ahora

Voz 5 00:58 el objetivo es inundar un año más de magia a las calles de Vitoria Gasteiz que a buen seguro que Majid al día lo consigue y es que a las galas y espectáculos en espacios cerrados se suman un sinfín de actividades abiertas a todas las personas contamos en el estudio con con uno de sus organizadores José Ángel Suárez bienvenido cómo está

Voz 6 01:16 hola buenos días son que tanto ahí está a tope a cual no como lo que toca bien ahí nervioso los días previos yo creo que ya no de igual hace muchos años sí pero ahora no ahora ya al final pues tenemos una experiencia que nos permite estar tranquilos dentro de una orden imagino que la edición de este año especial no por ser un número redondo son treinta años ya demostró

Voz 7 01:37 son treinta años que es algo que nunca jamás porque hemos pensado que vamos a estar aquí pero si efectivamente el hecho de ser el XXX aniversario pues nos ha permitido hacer alguna cosa un poco especial si ya de por sí todos los años nosotros intentamos añadir nuevos eventos al al festival pues este año pues todavía con más razón no

Voz 6 01:54 o dentro de la imagino evolución que ellos teniendo el festival a lo largo de estas tres décadas no sé si algún aspecto o punto que tengan en la memoria a lo largo de todos estos años a destacar alguna no de ahí hay muchísimas anécdotas verdad sería interminable lo más hago alguna cosa

Voz 2 02:14 el Entralgo recuerdes así de

Voz 7 02:17 hay una con un pato venga

Voz 8 02:21 en el año noventa

Voz 7 02:23 mago canadiense nos pidió para su espectáculo que necesitaba un pato que el patrono no podía a través de Canadá porque bueno pues por problemas de veterinarios y que en aquella época Zúñiga creo recordar había una explotación de pactos que tenía doscientos cincuenta mil patos madre mía que se dice pronto entonces yo me dirijo a ellos hablo con ellos voy a buscar un pacto fuimos a buscar un pacto había doscientos digo ponen edito uno blanco dices huy pues bueno hay entre dos centros en total mil novecientos noventa mil patos habían muy poquito el al final encontramos uno la captura de la Thawra

Voz 2 03:00 ah bueno

Voz 7 03:01 bueno lo cogimos lo tenemos a victoria lo lavamos guapo tal no servía porque era un una cría de pato y no tenía las aulas parecía un pollo malas y tuvimos que volver a repetir toda la operación o no pues eso iban a la otra sí claro pero lo traían el coche se salió del sacando lo llevamos puso el coche bueno pero bueno es una es una es divertir a alguna vez alguna maleta que se ha extraviado y que no se ha podido realizar alguno húmero pero bueno no muy poquitas la verdad hay más divertidas y más esto pero bueno no se pueden contar Higuaín no yo creo que es pues votar todas no hay nada que ocultar pero lo que decíamos cuánto tiempo aclara

Voz 6 03:41 creo que en principio sería difícil en los inicios magos internacionales para que vinieran a esta historia bueno esto tiene todo tiene una evolución nuestro empieza siendo un festival que se hacen

Voz 7 03:53 amigos de de aquí de de de cerquita de Vitoria que va creciendo que un día aparece en el cartel Un mago Luis de Matos uno que hoy es uno de los grandes magos de a nivel mundial que viene a Vitoria quedó aún chavalillos entonces si a partir de ahí con relación con otros magos que viajaban mucho por el mundo y tal empezamos a atrás y hasta aquí y ahora es el momento en que cuando

Voz 2 04:16 es diferente ya hace veinte años que evidentemente que llamar hoy no más hablarnos esto es la diferencia

Voz 7 04:22 claro claro y además el eso es lo que te quería decir el el prestigio que tiene ahora mismo día que es un referente está mal que lo diga pero es verdad es un referente mañana haya bueno pero si lo digo yo parece enfrente aniversario entonces tú está contenido en entonces hay muchísimos magos que para ellos es un hito en su carrera trabajar en Vitoria

Voz 6 04:41 la magia ha ido evolucionando muchísimo en los últimos años imagino estará al día de todo lo que se hace no será tarea fácil no está al tanto de lo último de los nuevos magos es lo que hay que hacer así que

Voz 7 04:51 hemos que hay magia al día sea un festival y lo que es así en el que más quede tienen una cosa en la indiferencia otros festivales que se realizan en muchos sitios es precisamente que es un es diferente en cuanto que lo que viene a Victoria es prácticamente imposible de ver todo junto una incluso hay muchas cosas que es la primera vez que se van a ver en él estado y eso es lo que hace lo que hace que victoria sea diferente mencionadas visto el cartel no conozco a nadie tiene que ser un éxito claro repetir carteles que es que se van viendo en festivales con muchos nuevos que eran buenísimos son unos festivales maravillosos pero que ver repiten básicamente en un modelo de de gala pues eso no es lo nuestro

Voz 2 05:30 algo más estandarizado eso no

Voz 7 05:32 claro nosotros apostamos muchas veces por números que igual me bueno gustan no yo por ejemplo quitando los del de la gala de este año dos números todos es la primera vez algunos la primera y la única vez que se van a poder ver en vida en en toda España y algunas en Europa la magia esa fuerte es cada vez más visual bueno magia si yo creo que es que que tiene hay dos tipos de magia pero siempre es visual no porque es pero fíjate es curioso que ahora que dices eso me me recuerda hay un hay un mago chileno Juan Esteban Varela que hace magia para ciegos o para personas mete a a personas sin se porque normalmente meter una sala los pone a todos en las condiciones a oscuridad total y hace magia saca el final se convierte también una experiencia sensorial pero evidentemente eso es para una minoría perfectamente si la magia es visual básica si no fuese visual sería muy difícil engaño

Voz 6 06:28 ver al a tu cerebro no sé si me refería cada que que cada vez parece como que los espectáculos son más grande que mezclan diferentes elementos bueno o no necesariamente Si bueno la la la gala de

Voz 7 06:40 de este año del principal yo creo que es un ejemplo de eso hay son todos los números son diferentes algunos son evidentemente todas son visuales pero son completamente distintos no van exactamente a eso que estás diciendo tú de de demostrar

Voz 6 06:53 a lo grande no es necesariamente puede ser cosas

Voz 7 06:56 pequeñas que tienen tanto impacto como una muy grande y cuál es la clave para mantenerse treinta años en la ciudad bajo ya bueno es importantísimo primero primero primero las ganas de hacerlo no hay tener muchas ganas pero sobre todo yo creo que es es el apoyo de todos no hablo sólo de las instituciones que lo es importantísima pero también el público no sé si el público no responde a lo que tú haces a los a lo que programan las y tal pues al final es un fracaso nosotros tenemos la grandísima suerte que la gente responde vamos que se llenan todos los espectáculos que bueno llevamos a más de veinte mil espectadores que es una maravilla pues todo y luego evidentemente pues la trayectoria también es muy importante

Voz 6 07:36 uno de los aciertos quizás es sacar el festival a la calle no porque lo decíamos hay razas espectáculos a puerta cerrada pagando entrada pero mucho

Voz 7 07:43 sí es que soy muy fan son a pie de es muy fácil pero es que nosotros tenemos una teoría no traería al final el festival es si es hace gracias en gran parte a dinero público evidentemente si nosotros estamos utilizando dinero público lógicamente ese dinero tiene que revertir la ciudadanía la forma de hacerlo hombre no todos los espectáculos pueden ser gratis bueno puede ser porque bueno pues en el caso del teatro hemos porque hay otro lo hará foros pero intentamos llevar la mayoría o muchísimos de los espectáculos son gratuitos y ese es un poco es revertir ese el dinero que nosotros recibimos devolverla a la ciudadanía y hacer de esa manera que además toda la ciudadanía toda cantidad de agentes sociales lo mismo me Seasons en hostelería comercio industria se involucren

Voz 6 08:29 en el festival se convierta en un hecho de proyecto de ciudad en el fondo este año por ejemplo en el Hospital de Txagorritxu en los escaparates en rutas en bares intentamos llegar

Voz 7 08:41 es muy difícil que y bueno pues también podría hacer porque no no lo sé que llevamos llevamos ya ocho días de Marcia por por todo pero si la idea es esa dice realmente yo siempre digo que tiene en Vitoria durante esta semana como no les gusta nada más que lo tiene un poquito es difícil porque se va a encontrar de frente con un montón de actividades y de cosas que siempre van a sorprender

Voz 6 09:04 todos los escaparates aumentan su número no se lleva la magia más allá del centro de la ciudad

Voz 7 09:08 este año hemos tenido la suerte de poder tener un aumentar el presupuesto de por parte del Ayuntamiento y del Gobierno vasco y eso nos ha permitido ampliar la oferta en el número escaparates y además sacándolas de centro a llevamos a los bares más también en unos barrios y este año tenemos en al ganar tres espacios nuevos donde se va a seguir con esta actividad de los de los y además tenemos un escaparate este año un una actuación que es un escaparate muy especial escaparate que inclusiva tenemos la suerte llevó la suerte porque es muy difícil Jendel en todo el mundo sólo conozco los casos de dos vagos en este caso es una maga pues italiana que tiene síndrome de Down hemos querido crear este espacio intentaremos mantenerlo en en años venideros porque es una idea a mi me parece que es dar visibilidad a un tipo de personas que la gente quizá pueda pensar que son lo único que tiene unas capacidades diferentes y nada más son como tú y como yo decía esta chica yo la conozco Geli viene de Italia tiene veintidós años

Voz 9 10:08 es una mala

Voz 7 10:10 sí sí tiene el bueno

Voz 9 10:13 pues la características que

Voz 7 10:15 es un amago se conozco dos ella

Voz 6 10:17 hago argentino no conozco a nadie más en el mundo como Mao Tse no lo bueno de esa parte de magia inclusive ahí no sé si ese la salida hoy gana este año se pretende continuar en los próximos años claro claro

Voz 7 10:32 nosotros la la idea que tenemos siempre que lo que pretendemos es que cualquier acto que que sea novedoso en el festival se quede y que siga en el resto de los años sí sí añadir cosas guitarras de un año para hombre pero ahora porque no funcionó pero si metemos au añadimos cualquiera actividad nueva nuestra intención es que se quede y lo que viene si podemos iremos a Abbas máximo más claro los chicos también tienen siempre su apartados

Voz 6 10:59 no que varios talleres de magia completamente

Voz 7 11:02 específico porque esto es algo que siempre yo hago hincapié la magia para niños es una actividad muy muy especial en todo el mundo se piensa que la magia es un espectáculo para niños pues no la magia para niños es la que es especial no la mafia para adultos se está pensada para un público adulto para un público inteligente quiero decir inteligente un niño de tres años que no sea inteligente pero no tiene el conocimiento que tiene un niño de diez lo un niño de cuatro años así puede dar por supuestas muchas cosas que pasan porque debe porque hace parecer un conejo hombre porque es mago porque vuela Superman porque Supermán sin embargo una persona adulta buen conocimiento está estas creando un conflicto saber que lo que está viendo es imposible pero sin embargo está pasando delante de de esa esa es la esa es la esencia ha hablado de algunas de las novedades pero hay más no este año tenemos otros hemos hemos añadido este año dos espectáculos precisamente que están dirigidos al público infantil sino a público adulto y no concretamente para público adulto adulto que además así se llama el espectáculo se titula sólo para adultos es un espectáculo que tendrá lugar el sábado a las ocho de la tarde de este sábado Sábado veinte y dos estamos hablando de la similares ya empezaron a cargo de Caín que es un un mago hoy cómico experto en monólogos que ha traído este espectáculo después de rodarla en Madrid durante más de dos años los Teatros Luchana y es un espectáculo que se titula esto sólo para adultos eh luego tenemos otro nuevo también el jueves también a las ocho y media en espectáculo de magia de cerca que no es que sea para adultos exactamente pero no para niños pequeños evidentemente porque es un espectáculo de cartón magia ahí de humor con alguna sorpresa de artistas invitados estaba a cargo de Woody Aragón pudiera es uno de los Magos de cartas más importantes del mundo tenemos la suerte de que además es colaborador de este año pues va a hacer un espectáculo que yo lo he visto y la verdad es que es impresionante Shangai

Voz 6 12:46 Nos hacemos una breve parada y a continuación hablamos con otro de los grandes protagonistas

Voz 2 12:52 de los grandes de los grandes Vardy sin esa seguro

Voz 6 17:41 próximo sábado salvaje el doble función ya aquí pues la crème de la creen que sí la verdad que es una es una rara que además este año es más

Voz 7 17:51 potente de otros años en bueno potente es una forma muy muy rara de abril ya te entendían tenemos eh es normalmente es es una gala en la que participan seis magos más el presentado este año tenemos siete magos pero además con nuestros números diferentes con lo cual va a ser una gala muy muy especial y además a mí me me me gusta mucho contarlo porque tenemos un número ha hecho por un mago francés se llama Xavier Mortimer que lleva cuatro años en Las Vegas con su propio teatro en el teatro plan de Hollywood con su propio espectáculo allí realiza un un número que actualmente sólo se puede ver allí el montaje que requiere pues es muy difícil o casi imposible de poder el enviarlo y tras la que Vitoria para poder hacer lo que hemos hecho pues

Voz 2 18:33 Montoya como como podremos moda hemos

Voz 7 18:36 te lo que hemos hecho es producir aquí te lo necesario para poder ver el número que espero que se pueda si va a ser la la la primicia en Europa tengamos la la primera vez y la única que se va a poder ver en en toda España que pintan a además tenemos también a a los ganadores de los Gran Premio Mundial de de magia raros entre los incendios horas y eso era como muy pero es que es verdad cada tres años se celebra a nivel mundial un congreso misión por la Federación Internacional de Sociedades mágicas que reúne entre tres mil y cuatro mil congresistas de todo el mundo en dos mil quince fue en Rimini en Italia y este año ha sido en Corea Yi históricamente porque esto es un hecho histórico es la primera vez que dos magos españoles ganan gran premio a gran premio es primero que ganar en su modalidad cada uno de ellos y después otras modalidades junto al el que de de la modalidad es que el mago que se habla a modo ya que sea tienen la mayor puntuación es el que gana el gran premio o sea no es algo que se elige es algo que se gana y los dos son los dos últimos conector Mancha

Voz 6 19:41 el pues precisamente tenemos al teléfono a Miguel Muñoz Premio Mundial de Magia en escena que se dice pronto cómo estás Miguel

Voz 10 19:48 muy bien buenos días buenos días Miguel buenos días

Voz 6 19:52 que vamos a ver en Vitoria Miguel va a ir por el espectáculo agua

Voz 10 19:57 sí sí sí a responsables espectáculo agua allí con muchas ganas además de trabajar en ese teatro tan bonito conociendo el festival al que que es estupenda de José Ángel vamos a ganar

Voz 6 20:09 sin destripar lo para no romper la sorpresa pero sí a a grosso modo de qué va me imagino que tenemos el agua como elemento principal

Voz 10 20:15 mal sí pues son números aguas el elemento principal Exxon número poético muy visual que me hace magia con el lago hay aparecen en la sien muy muy atmosférico y no no cuento demasiado pero por ahí va por ejemplo que eran muy mágico y muy poético

Voz 6 20:31 Internet tiene contratada la realidad a cientos numerosas fusiones la magia también un poco de de malabares no el teatro es un poco

Voz 10 20:40 sí magia circo podemos hacer bueno sí sí circo es magia también con teatro físico cosas obsesionan ahí varias disciplinas trato visual y si tiene algo de circo claro pues hago una parte no malabares de contacto no que pertenece de cara al Mundial malabares al Xisco estudió circo en Londres Si todo siempre muy cercano al mundo del circo y si mi trabajo tiene Regàs con con el circo sin tener que ser un subidón ser Premio Mundial de Magia no

Voz 6 21:13 sino no ser campeón del mundo embajada no tiene no es cosa fácil no

Voz 10 21:19 pues no es fácil no pero bueno por lo que decía José Ángel estos dos últimos certámenes en los últimos seis años do dos españoles Si y muy bien la verdad que la magia española tiene bueno ha tenido un del

Voz 7 21:31 descalzos

Voz 10 21:33 descalzo los vecinos notara Gran Premio manía a veces en exceso sin

Voz 2 21:38 qué eh la magia en el Estat tiene un nivel altísimo no

Voz 7 21:42 bueno los que yo creo que ahora mismo la magia española la la de mayor nivel en general del mundo y la prueba está sino cuántos han sido los premiados este año me que ocho

Voz 10 21:51 pues sabido ocho años

Voz 7 21:54 que hay todo irá muy lejos sí

Voz 10 21:58 sí creo que es la que es la ves que un país ha llevado más premio si del me parece fue algo parecido pero sí sí así es Henry mini fueron siete y ahora mucho que ponga en ese sí sí sí son referencia todos hay hay buen nivel y muy contento todos los amigos que esos sitios importa así desde lo más importante era además somos amigos porque nacimos que viajamos juntos que es algo muy inspirada Guijarro que que estamos disfrutando

Voz 6 22:27 los han llevado por allí Miguel que ha relacionado también con el circo que antes hablábamos un poco por ahí no has estado con Tim Burton en la película no

Voz 10 22:38 cuenta no sido lo tengo que empezar frenara en marzo se ganar el próximo año el próximo año a final de marzo se estrena en las tuvimos rodando el año pasado entre junio y noviembre tuvimos cinco meses el hombre yo soy de la compañía punto cero que somos dos y nos contrataron a los a los dos Hay que a mí como pareja y hacemos una pareja de personajes añade del circo de un voy y la verdad casi una experiencia espectacular e increíble que las películas

Voz 6 23:06 hombre ya salieron una película tienen que ya es una experiencia muy chula sea continua tiene que ser claro

Voz 10 23:13 Stone con Disney con hacer el bombo la verdad es un sueño que sí

Voz 6 23:17 en tinta acá pues tendremos la oportunidad de verde en Vitoria Miguel Muñoz muchas gracias sí vaya muy bien

Voz 10 23:23 muchas gracias a mesas hasta ahora es todo un placer hasta ahora

Voz 2 23:34 bueno José Ángel ya lo hemos puesto los dientes largos al personal ya hemos hecho lo que teníamos que hacer hemos abierto podíamos se desgrana ya lo podíamos contar dos y más patos notorias contando eso un día lo haremos esperado caso de que coger las entradas donde se ir la veleta si yo

Voz 6 23:52 es lo más importante no

Voz 7 23:54 no no por mí Diego gracias a la venta de entradas del del teatro brilla

Voz 10 23:59 tal como hizo el día no se compraron la eñe nuestros reyes de taquilla y el resto de entrada se pueden comprar a partir del lunes diecisiete a partir de doce a dos la oficina de turismo

Voz 2 24:11 entradas para las galas que hemos hablado los los bastiones de Aragón de Karim o la de cerca pues allí ese es el lugar donde qué pinta tienen hoy Jordi también en breve apuntó

Voz 6 24:26 ese carácter solidario no para la gala solidez eso ya es una actividad que lleva muchos años este año aprovechando como hemos dicho

Voz 7 24:33 porque la gala a la escaparate inclusivo pues lo hacemos con la Asociación de una Araba Isabel López

Voz 6 24:40 bueno quien quiera tener una mayor información pues ir viviendo toda la programación ahí tienen al día tenemos una aplicación que se pueden descargar para Android

Voz 2 24:47 ahora lo dice todo orgulloso ya sabes lo que era la puede descargar programas en la APP de armadores tienen toda la información ha sido un placer gracias gracias a vosotros treinta años llenando de magia seguir