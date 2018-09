Gonzalo Bedia: "Penava es un 4 de mucha envergadura y al que le gusta abrir el campo"

Voz 1264 00:00 hola qué tal cuéntanos este atemperado así a simple vista vuela pluma qué nos puedes contar de él

Voz 1 00:09 bueno pues es un jugador pues yo diría que que ilusionante no Un ha sido uno de los mejores jugadores europeos en la competición colegial durante está durante esta temporada y bueno aunque todavía le quedaba un curso pendiente para para para jugar el año anterior pues bueno ha decidido dar el el salto a a a profesionales Si bueno pues se jugar en ninguno de los clubes que él reconoce su predilección por el pasado de Teletovic allí iban pues no se lo ha pensado dos veces Si me parece una muy buena apuesta de futuro

Voz 1264 00:43 para para más con eso te iba a decir lo ves una apuesta un poco más a largo plazo que es un jugador con el que hay que tener paciencia y que quizás su rendimiento su explosión inmediata no vaya a ser ahora

Voz 1 00:56 diría que sí diría que así como como le ha costado pues tres años no encontró su sitio en la liga universitaria jugando con con la Universidad de Marshall pues yo diría que que también es adaptación al al basket europeo porque él es europeo porque el basket profesional de alto nivel y además en en un equipo con las con las pretensiones no con con la calidad de plantilla que tiene que tiene Baskonia pues lógicamente pues se yo creo que que necesita necesita tiempo necesita tiempo para adaptarse yp por ejemplo no me no me sorprendería para nada que verle pues a lo mejor que es que lo que lo que pudiesen ceder no esta esta temporada un equipo a lo mejor más de media tabla media baja y donde pudiendo pues coger galones sí que creo que por ejemplo en un equipo de ese perfil pues sí podríamos ver algo que se acerque más a esa esa espectacular temporada que ha tenido con Marshall no y además te puede ser pues el reflejo de lo que podemos ver en en dos tres años digamos de otro podría hacer en el Baskonia con lo cual bueno me parece como digo un acierto porque porque sino de los europeos pues una a priori desconocidos pero pero lo ha hecho muy bien muy bien en la universitaria y bueno es que en Baskonia están atentos también a lo que se hace

Voz 1264 02:13 tengo los datos por aquí la temporada pasada promedió quince coma seis puntos ocho coma cinco rebotes fue el máximo tapón Nador de la NCAA con casi cuatro tapones por partido tú cuál es dirías que son sus mejores virtudes como jugador de baloncesto

Voz 1 02:29 diría sin duda hay dos cosas que destacan en él fundamentalmente Lluna P I la la la capacidad de de de te abrir el campo para suposición no la de cuatro pues bueno esa versatilidad no y esa sé se sea naturaleza de de de de de los países balcánicos pues le lleva a ser también un excelente tirador la verdad que que tiene una mecánica de tiro más característica de un eh de un escolta alero que de que de un un ala pívot no llamas es que le gusta te gusta salir sea la línea de tres bien sea manera natural bien sea cuando pues se explican por higiene pues muy buen porcentaje desde el N tres ese pues bueno no solamente ayudar como digo pues abrir espacios en la zona a sacarse defensor de de la misma a la vez pues bueno también es un jugador que que se mueve muy bien y si se encuentra cómodo en las en las cercanías de un jugador que puede más puede finalizar cerca de hablar con ambas manos ya digo tiene muy buen repertorio en el juego al poste IPI aparte de saber salir esa versatilidad es la primera cosa que habría que destacar de él yo creo que la segunda pues es un tema físico no una de las cosas que más destacan en él que va relacionado obviamente pues ha pues esos cuatro tapones que ha promediado partiendo no es la la cifra más alta desde que Anthony Davis pues se estuviese

Voz 1264 03:53 ha sonado Kentucky

Voz 1 03:55 por eso digo lógicamente pues es que tiene una envergadura pues brutal andar entre los dos veinticinco y dos treinta que unido pues el exalto para para realmente pues esos brazos tan largos pues es lo que le han llevado a ser pues el máximo taponear y además con una cifra de por parte pues que llama muchísimo la atención

Voz 1264 04:16 sí podríamos decir que es un buen intimidador para juego interior y luego en el lado contrario Gonzalo donde crees que es lo primero que debe mejorar donde crees que más va a sufrir en esta Vuelta Europa quizás cuando se encuentre con con unos pares un poco más físicos es donde se pueden ver un poco más las costuras a peinaba

Voz 1 04:36 sí yo creo que debe trabajar y básicamente en el gimnasio debe ganar peso aunque aunque pierda quizás se rapidez no o sacrifique algo de Suu de su de su buena velocidad para para para supuesto pero deben trabajar en el gimnasio ganar músculo ganar kilos porque sobre todo yo creo que a nivel defensivo aunque es un jugador que aguanta muy bien el cuerpo a cuerpo en defensa y bueno no solamente por la ventaja de sus brazos tan largos pues se ayudan pero aún así yo creo que en una una la puntera no como como cómo es la Liga ACB las mejores del mundo pues lógicamente pues el nivel de exigencia es mucho más alto incómodo de experiencia con lo cual yo creo que que que debe aprender debe empaparse de los compañeros con con con experiencia que tiene hallen en Baskonia porque bueno es un es un entorno para él pues ideal no para seguir creciendo y sobre todo yo creo que son esas dos cosas que tiene que que trabajar

Voz 1264 05:41 qué lujo contar con Gonzalo veía que suelen entrenador que sabe de qué va esto que conoce muy bien la liga de Estados Unidos y que no sado un perfil muy concreto y que nos va a servir mucho para conocer un poco más a pensaba Gonzalo te lo agradezco mucho que vaya bien un abrazo fuerte