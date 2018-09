Hoy por hoy Vitoria17/09/2018: Ser Vitoria celebra el 3 de octubre un congreso sobre branding

Voz 1 00:00 serio con

Pinotti XXXIII minutos ser Vitoria esta casa organiza el miércoles tres de octubre en el Palacio de Congresos Europa el primer branding Date para empresas de Álava o congreso de comunicación que abordará desde diferentes puntos de vista el marketing de mano de grandes expertos imponentes

Voz 2 00:31 por las claves para desarrollar un negocio de entender la comunicación como no como una herramienta de

qué tal Guardian cómo estás así es una gran oportunidad para empresarios emprendedores para estudiantes básicamente para cualquier profesional o particular que esté interesado en el mundo de la publicidad en el marketing el comunicado un evento creado por la Cadena Ser que ya ha pasado con éxito por varias ciudades Iker el próximo tres de octubre lo tendremos por primera vez en Euskadi aquí en Vitoria en el Palacio de Congresos Europa nos acompaña desde los estudios de Cadena Ser en Madrid su responsable Óscar Jiménez como estamos buenos días hola Óscar tal bueno

Voz 5 01:07 días bueno por empezar igual por el principio sí para aclarar términos aclarar termitas a todo el mundo a nuestros oyentes qué es esto del branding de el día de la marca no sería su traducción más o menos literal del inglés

Voz 3 01:19 sería la traducción literal branding day no es el día de la creación de marca no el branding es todo lo que hace un una empresa dijo un particular también no que hay mucho particular que está creando su marca personal no pues para eso para para potenciar esa parte no que tan importante es para competir hoy en día en un mundo como lo habéis hecho vosotros tan cambiante tan competitivo tan dinámico como la actual

Voz 5 01:46 sería en un principio partiendo de la base de crear la identidad de la propia empresa efectivamente

Voz 3 01:52 sería crear esa identidad que la define que la hace diferente que la hace única cuántas empresas hoy en días están dedicando a lo mismo

Voz 5 01:59 muchas cuántas empresas lo hacen

Voz 3 02:01 manera distinta muy pocas es ahí donde está el nicho es ahí donde está el futuro y es ahí donde está verdaderamente esa esa diferenciación que te permite decir esta empresa merece la pena esta es una más del montón no cuerpos de todo esto que por cierto lo habéis explicado perfectamente en la introducción es de lo que va a tratar el el primer branding Day en Vitoria del tres doctor

Voz 2 02:26 a Oscar con un matiz importante tú le decías hablamos de empresas hablamos de marca pero también hablamos eh no de ese concepto de empresa vamos a decir más tradicional que podemos tener sino de emprendedores pequeños personas individuales que lo decíamos en esta selva por decirlo de una manera quizá un poco exagerada pero es real no con mucha competencia quieren también posicionarse ellos no como marca

Voz 3 02:47 pues totalmente totalmente hace años quienes hacían branding quiénes hacían publicidad quienes hacían marketing las grandes empresas las que tenían medios y personal para para hacer lo peor es que hoy en día con tanta microempresas con tanta pyme con tanto autónomo con tanto freelance que está dedicando que está siendo competencia también a los grandes desde su local desembocó Working desde su centro de de trabajos tiene que crearse esa identidad tiene que crearse esa marca que le haga sal el ir al mercado que le haga competir en han en igualdad de condiciones incluso adelantando no por la derecha Zahar claro que sí reabrió marketing el marketing la publicidad la marca el branding está pensado desde luego para para pequeños emprendedores y emprendedoras para particulares sí de hecho cuando iríamos esté dentro esto lo tenemos muy claro queríamos hablar de grandes marcas queríamos también hablar de pequeñas marcas de pequeños casos de éxito para poder acercar esta temática a a todos estos que están ahora mismo batiéndose el cobre y además haciendo cosas muy interesantes y muy buenas que también vamos a ver en el branding

Voz 2 03:58 en clave queremos hacer hincapié en eso porque quién los escucha puede pensar bueno yo no tengo quizá lo decías no medio son unos sabría muy bien cómo hincarle el diente a este asunto bueno esto él lo lo que has dicho no tiene una visión muy amplia no entra todo el mundo no

Voz 3 04:13 entre a todo el mundo aquesta branding y está abierto para profesionales para emprendedores para particulares para empresas grandes para empresas pequeñas es un evento en el que no cerramos la puerta absolutamente a nadie es inclusivo y queremos pues eso que todo el día tres de octubre todo vitoriana incluso toda la ves que tenga pues interés no en verde que es está cogiendo en el mundo de la publicidad el marketing de la comunicación en con herramientas tan importantes para poder posicionarse no para poder competir para poder dar ideas estuvo importante me gusta hacer siempre hincapié con esto asistir a este tipo de eventos muchas veces Nos vale para darnos una idea si yo salgo de allí con una idea pues fíjate

Voz 5 04:58 no no activamente para tomar conciencia

Voz 3 05:01 no tenemos conciencia para ver de qué se está hablando para interactuar con otros asistentes porque también damos espacio para el networking para que unos hablen con otros para que la gente debata para que la gente

Voz 5 05:12 o sea no es una esponja luego Ésta es un evento en el que esponja no podemos utilizar de mil maneras y además incluso con con una dosis de humor

Voz 3 05:23 porque también sabemos que es necesario hoy en día CC

Voz 5 05:25 en un congreso que vamos desgranando a continuación pero que cuenta con la presencia de expertos no en torno a talleres conferencias mesas redondas

Voz 3 05:33 efectivamente no queremos dejarnos nada entonces tendremos ponencias tendríamos mesas redondas clases maestras sesión de coaching networking

Voz 5 05:45 la verdad es que tenemos

Voz 3 05:46 más hemos cerrado un cartelón

Voz 5 05:48 ponente Xàtiva de profesionales eh

Voz 2 05:52 que están en primera línea pero ya ha unido

Voz 5 05:54 del global no sé si no es así está dispensando eran distal vienen por poner un ejemplo no pues no

Voz 2 06:02 danos así dos pincelada chicas no pero hay gente muy potente

Voz 5 06:05 bueno pues hay gente como por ejemplo han distal Man que está considerado a nivel

Voz 3 06:09 mundial como uno de los referentes en cuanto

Voz 5 06:12 ahora Nin de hecho el es considerado como Mister branding tela el nombre mucho

Voz 3 06:17 ha hecho un hueco no ha hecho un hueco en su agenda para estar el tres de octubre en el Palacio de Congresos Europa allí en Vitoria pero bueno vamos a tener a gente tan bien como el director de operaciones Álvaro Zamarreño la director de operaciones de Blabla placar a todos nos suena sacar todos sabemos sacar cómo están revolucionando no también el sector de de los transportes bueno pues tener a una persona que vengan a hablarnos de de revolución no de de como una pequeña startup estar ha podido revolucionar sector de los transportes es importante hablaremos de fidelización de clientes a qué empresa o a que como decía antes no aquel pequeño freelance au que pequeño un emprendedor emprendedora no le interesa saber lo que sí se puede hacer para fidelizar clientes si lo que no vale de nada no fidelizar clientes tendremos también hablaremos de de cómo construir una marca que perdure en el tiempo teniendo vamos a tener a la a la agencia filial de McCann a todos no sonara McCann a todos los que estamos en este medio sabemos que McCann es es un puntal pues vamos a tener a su agencia de creatividad de marca que es Fitur Brand será con nosotros Cristina Vicedo que es directora general de el Brann vamos a tener Diego Guerrero vamos a tener el humor de Juan Carlos Ortega bien grandes grande aderezar lo viento

Voz 2 07:42 la lista infinita eh no me quería dejar pues

Voz 3 07:45 en el caso que vamos a tener de Gemma has en Bay que es una deportista de élite medallista paralímpica que nos va a contar de primera mano que bueno ella está preparándose para ser la primera mujer en silla de ruedas que va a subir el Kilimanjaro en África Nos va a contarnos va a dar una charla la motivación al que vamos a salir de allí engancha dijimos y con ganas de crear marca pero sobre todo ser mejores también en lo personal

Voz 2 08:12 bueno pues eh con los dientes la riquísimos eh este es un anticipo de lo que vamos a seguir hablando y vamos a buscar eh Oscar más protagonistas merece

Voz 3 08:23 me parece me gustaría decirle a a vuestra audiencia que cuando hablaba de que esté eventos Evento inclusivo no queremos que aquí ultra mostrado entramos todos y no quería fijaos que que que el precio fuera Un una barrera de entrada claro decir que este evento cuesta veinte euros los veinte euros más gastos de gestión que puede comprar su entrada en Tickets cree que fijaos por veinte euros pues seguramente que no nos vamos a dejar a nadie que no pueda decir oye yo quiero estar en esto un lujo

Voz 6 09:02 no

el branding del que ser Vitoria organizado para el próximo tres de octubre en el Palacio de Congresos Europa vamos a hablar con varios los expertos invitados a estas jornadas para que nos cuenten sus claves sus consejos de cara al mundo del marketing y la comunicación iniciamos ronda con el encargado de inaugurar el Congreso el experto en identidad y branding Andy está Altman Mister branding como estaba bienvenido

Voz 14 11:44 qué tal muy buenas tardes aquí a toda la gente que nos escucha

Voz 4 11:48 Andy por empezar branding es una palabra inglesa que no queda del todo igual claro para muchos de nosotros le voy a pedir para empezar que nos defina de qué se trata esto del branding

Voz 14 11:59 bueno la verdad que el mundo de las marcas y está impregnado de muchos anglicismos pero el branding en para de verdad muy sencillas y fáciles de vender ese proceso de creación desarrollo y construcción de una marca increíblemente ahí simple todo el mundo va a entender la importancia que tiene el branding para no solamente el mundo de los negocios sino para el mundo en general

Voz 4 12:24 o sea que hay una diferencia a quién entienda el branding como Comunicación y Márketing no hay una diferencia no

Voz 14 12:31 en la comunicación el marketing las relaciones públicas y la publicidad vienen después del branding una vez que esta marca está creada construir avisa rociando la comunicación el marketing las relaciones públicas sea ayudan a difundir esta marca producto o servicio pero solamente hay una gran diferencia para que todo el mundo nos entienda

Voz 4 12:54 si el alma de la empresa

Voz 14 12:57 era el marketing y la publicidad son las voces empresa con lo cual todos son importantes porque una empresa aquí no tiene branding es una empresa sin alma y una empresa que no tiene marketing comunicación publicidad es una empresa sin voz con lo cual son importantes en su justo orden hizo justa medida

Voz 4 13:15 una podíamos es decir un alma una identidad no no nos entonces la frontera que hay entre el branding la publicidad tiene que ser coherente no

Voz 14 13:25 sí evidentemente y más en esta época sobre todo no en esa época donde la gente está harta de la noticia falsa que está harta de las mentiras está harta de sin vida todas las marcas que tengan un gran auténtico honesto que establezcan relaciones confiables con su cliente con el mundo no solamente no tienen nada que ocultar sino que su comunicación no tiene más que ser el reflejo coherente consistente y a la vez constante de lo que son de lo que promueven es su promesa de Valori como bien decía de su identidad no que tiene que ver con valores con propósito con compromiso con la forma no solamente sin las cosas sino sobre todo la forma de hacerla

Voz 4 14:11 de actuar dentro de esta de identidad de esta alma de empresa hay que partir digamos por los propios trabajadores de la marca no me imagino que tienen que creer en la empresa para poder vender la bien creerte tu tu marca

Voz 14 14:24 buenísima pregunta lo cierto es que muchas compañías entienden que el branding y la comunicación en marketing son hacia el exterior para que una marca sea realmente poderosa a la vez que exitosa El branding empieza en casa empiece empieza hacia adentro empieza con una idea clara de quiénes somos y a dónde queremos ir sobre todo invirtiendo en aquel hizo Artur Mas diferencial de una empresa u otra que es el factor humano en el siglo XX claramente la la siempre estas tenían en sus empleados a los principales embajadores de la marca en el siglo XXI esto evolucionado aquí los empleados no sean los embajadores la amarga sino que son la marca Podemos inspira a nuestros empleados y Podemos y hacerles entender lo importante que son para nosotros no con palabras sino con hechos y que ellos entiendan la importancia de que todos defendamos y trabajemos no solamente para destacar sino para generar un impacto positivo en la vida de nuestros clientes indudablemente este empresa tiene un recorrido hacia el futuro que va mucho más allá del uso de las dímelo al final la tecnología en la cual muchos están focalizando se hay que entenderla común elogio y no como un fin al final el verdadero giro son personas no las empresas son personas las marcas son personas y los clientes son personas y el que no entienda de personas no entiendo de negocio

Voz 4 15:52 cómo está el mercado actual aquí en España de cara de brandy no sé si hay conciencias ese trabaja bien

Voz 14 16:03 en relación a a otros países en nuestra misma Liga estamos atrasados en El Mundo el branding ha despertado muy tarde en estos FIA todavía sigue habiendo confusión interés branding y que tiene en ciudad se sigue mal comprendiendo la importancia estratégica de invertir en una marca que no es un logotipo y todavía sigue en los en los consejos de dirección y en un lugar poco preponderante para lo que es construcción de marca desarrollo de marca y hasta aquí no entiendan lo importante y lo valioso que es una marca relevante una marca auténtica una marca destacada una marca con impacto con propósito va a ser muy difícil que que las marcas puedan evolucionar hacia el próximo nivel lo está Clio que demanda esta apasionante a la vez intenta era digital

Voz 4 17:04 es difícil cambiar la mentalidad en las empresas de aquí del Estado

Voz 14 17:08 es difícil es difícil hoy es mucho más fácil cambiar de son cambiar de proveedor de nube o incluso dicha o de de este robot algoritmo que cambiar de mentalidad y hoy por hoy lo que las empresas necesitan no es más datos sino una nueva mentalidad de entender que el mundo ha cambiado y que el mundo no ha cambiado sólo tecnológicamente hay una transformación mucho más grande que la transformación digital y en la transformación humana la transformación corporativa la transformación empresarial la transformación social en su máxima expresión Castán y nos entendamos que asumir la transformación es complejo pero no asumirla es aún más complejo que no estaremos en condiciones que abrazar el branding tal y como se merece pero bueno hay algunos brotes verdes como se dijo por ahí de compañías que sí lo están entendiendo que si le están dando al brandy en ese lugar estratégico y preponderante esencial diría sino para la construcción de marcas exitosa cines en este siglo XXI Si bueno nosotros seguimos trabajando día a día para para poder a través de eventos como éste no solamente compartir clave o compartir este metodología sino sobre todo despertar conciencias y ayudar a la gente a trabajar mejor su marca quién definitiva para su propio beneficio a los oyentes su entorno

Voz 4 18:33 me imagino que importantísimo ponerle cara ojos al cliente al público objetivo

Voz 14 18:40 sí todavía seguimos hablando de de de algoritmos como si la gente fue un dato que en el fondo es emoción la gente lo que necesita es un buen trato necesito un buen al brazo necesita que la marca les solucione el problema o que la marca al escuche que la marca resuelva si vamos a transformar a nuestros clientes y número cien dato sin algoritmos no en personas con nombres y apellidos con necesidades y con singularidades y con particularidades va a ser muy difícil establecer relaciones tienen el futuro cercano las marcas van a valer más por las relaciones que tengan que por los activos físicos que sean

Voz 4 19:20 bueno es muy importante conocer al cliente

Voz 14 19:23 sí pero ni siquiera como parte de un Target o de un grupo sino individualmente cada uno de estos clientes que es que necesita que esté esperando a Haití y de alguna manera establecer esas relaciones de de honestidad y sobre todo de confianza que Tanner estas situaciones este se encuentran y que y que necesitamos volver a ponerlas en valor no

Voz 4 19:46 qué les diría a nuestros oyentes a los empresarios emprendedores jóvenes que pueden estar escuchando esta entrevista de cara animarles a participar del branding desde del Congreso del próximo tres de octubre que se van a encontrar

Voz 14 19:56 bueno por un lado decirles qué condiciones ideales para empezar este proceso no existen con lo cual el mejor momento para empezar a hacerlo si uno lo esta haciendo es es hoy el segundo en estos momentos el tres de octubre en este branding de ahí

Voz 4 20:12 a mí me parece genial que por otro

Voz 14 20:15 dado a una mentalidad de bandida de que para construir marcas exitosas no hay que estar o seis o vivir en una gran capital de un gran país sino que desde cualquier pueblo desde cualquier región desde cualquier provincia de cualquier ciudad teniendo creatividad teniendo talento teniendo un plan trazado teniendo acceso a las herramientas digitales teniendo gente con con ganas y con vocación de crecer y desarrollarse es posible construir marcas exitosas en este apasionante siglo XXI con lo cual en Vitoria que es una gran ciudad en un gran país con gente con muchísimo talento que tenga ganas de escuchar lo último que está pasando en branding y lo que va a venir produce una buena oportunidad de escuchar a los que estamos en primera línea de combate construir siendo obsesión margas en muchos países del mundo

Voz 4 21:06 man el míster branding muchísimas gracias le escucharemos en Vitoria un abrazo

Voz 14 21:12 Kerry casco hoy un abrazo por ustedes

Voz 4 21:14 no

Voz 2 21:17 Nos bueno Óscar un anticipo de lo que vamos a poder escuchar ese día tres en el que nos lo contabas antes también queríamos

Voz 5 21:26 ponerle humor al tema no claro como no el humor es parte de la vida no también habrá humor en en el verano de precisamente tenemos al otro lado del teléfono Juan Carlos Ortega humorista de medios de comunicación en radio en televisión en prensa Premio Ondas dos mil dieciséis Juan Carlos como estamos

Voz 2 21:43 buenos días amigos ilusión me hace hablar con Juan Carlos Ortega madre mía hay muy bien muy bien encantado a visitarnos a a Victoria la verdad bueno si ya estamos ahí lo gracias

Voz 5 21:58 aquí Juan Carlos hablamos ahora del humor no que tiene que estar presente o por lo menos debería estar presente intentarlo en nuestro día a día va a ser más felices está claro también tiene cabida en el mundo empresarial no

Voz 1174 22:10 sí sí sí sobre todo en el mundo de de la publicidad narra la radio tiene una relación con la publicidad Mishima obviamente los sobre todo las emisoras con mano esta que que como vivimos de eso no iría yo me gustaría hacer allí en con vosotros una especie de repaso a a los sucesos más insólitos que que yo he obvio en la publicidad en The en relación con la radio no yo llevo mucho tiempo en la radio Inés Gil es que he visto cosas insólitas Santos hablaremos de esas a veces que se han producido en la radio con la publicidad incluso los estamos a escenificar esa os voy a presentar escenificado sí sí sí

Voz 2 22:46 lo que no puede nos puedes contar sin hacer spoiler pero poco del persona se ponga en situación una de estas insólita veces que Nos vas atrás

Voz 1174 22:55 bueno pues yo recuerdo muy bien una una dejadez que hay en en la en la radio hay como bien anuncios o bien esos ni los los microespacios eso también creo en Dios es donde el locutor entrevista a una el director gerente de de una de una empresa o de deuda academia de idiomas sobre lo que sea si si vamos a hablar con un director de Gerencia de una academia de idiomas sobre todo viaje unificar algo que ocurrió en la verdad pero no es no es no es como decir que es lo que pasó porque eh no sería creíble dentro de la gente diría no no eso no perdona pues pasó

Voz 2 23:30 esa es la realidad supera a la ficción no

Voz 1174 23:33 al menos para la gente hablar yo añado un poquito desde San Blas claro claro porque a mis personajes y mi mundo raro y cosas

Voz 2 23:42 no túmulo de un mundo interior mundo Ortega no mundo interior

Voz 1174 23:46 a vosotros os traspasó como dice Garfield Luisa una cosa que me hace mucha gracia construir si yo no tengo moto interviene tengo el mundo anterior nostálgico Jordi yo soy muy poquito mundo anterior no inferior me gusta mucho la que soy muy fan pegar estaré yo creo que soy el único humorista fan de Garci

Voz 2 24:03 sí bueno pues este mundo anterior anterior de Ortega lo tendremos aquí en Vitoria el día tres

Voz 5 24:08 sí ahí decimos robos utilizar una publicidad graciosa que provoque sonrisas pues siempre llega mejor no trabajamos en concreto agradable no

Voz 1174 24:15 por supuestísimo es correcto vosotros no imaginó allí posaron de Brno

Voz 2 24:20 estaremos solos tomamos una a una

Voz 1174 24:23 a una cola como uno de agua

Voz 2 24:26 yo una una Merindad me dicen o no

Voz 1174 24:28 Linda ejemplo vamos mejor que para evitar actuar que existen

Voz 2 24:33 hasta aceitunas yo no sé si existen no podemos intentar buscarla para tomarnos una juntos Ortega

Voz 1174 24:38 hoy es que existen las minas nos tomamos vale

Voz 15 24:44 bueno pues

Voz 2 24:45 esperamos el día tres con los brazos abiertos para sí

Voz 1174 24:50 ah gracias me con el humor y ese mundo antes

Voz 2 24:52 desde de Ortega hablar de algo muy serio que es como nos pueda aportar por supuesto la risa y el sentido del humor en la publicidad en una empresa en una marca que va a ser estupendo Ortega Un ves alza muy fuerte o un besazo enorme gracias jugada entorno a la merienda bueno pues eh esto es la propuesta hay muchos más lo iremos contando poquito a poco eso en la antena de de Cadena SER Oscar recordamos un poco al personal que estos abierto a todo el mundo que las entradas ya están a la venta que pueden comprarlas

Voz 3 25:22 ETEA que te a comprar su entrada veinte euros si estar dispuestos a venir con la mente muy abierta y con ganas de aprender con ganas de pasarlo bien a Juan Carlos Ortega esa perdiendo de escuchar sus INSEE in sol ITC sale la encanta la palabra me apuntaba pero yo no sé qué piensa a Isaías Lafuente de la palabra increíble

Voz 2 25:40 es la va a llevar el por qué no nos ha escuchado pero sí

Voz 3 25:43 Encinas la llevaba es rápidamente a a esa sección de vigilancia que está claro nada que con los brazos abiertos con todas las ganas esperamos a a todos los vitorianos alaveses que quieran venir quieran escuchar ya profundizar en lo que ya sale que vamos a hablar publicidad