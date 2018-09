Hoy por hoy Vitoria 18/09/2018: Entrevista a Gorka Urtaran, Alcalde de Vitoria-Gasteiz

Voz 1 00:00 en qué tal buenos días alcalde Urtaran cómo está muy bien guardia on bueno año complicado lo digo porque se acercan elecciones y se suele poner todo un poco cuesta arriba no es acogida fuerzas mucho

Voz 0735 00:20 pues no no creo que tampoco cambió mucho el panorama en el Ayuntamiento no llevamos tres sabes ya está trabajando trabajando pues se independientemente de las dificultades que se pueda poner el camino así que seguiremos en la misma línea

Voz 2 00:31 en ese sentido parece que va tomando forma el acuerdo en todo entorno a las ordenanzas fiscales impuestos tasas se podría reeditar quizá esa cuerda del año pasado con el Partido Popular hoy tienen Reunión y parece que hay buena sintonía

Voz 0735 00:46 bueno vamos a ver yo siempre lo que he planteado en el debate ordenanzas fiscales es que tenemos que tener muy en cuenta la capacidad inversora del Ayuntamiento para mantener nuestros servicios públicos y eso es algo fundamental Por otra parte hay que tener en cuenta la situación económica de familias y empresas y que lo que no se puede plantear una reducción de la de los ingresos del Ayuntamiento Si esto se produce pues evidentemente será muy difícil el acuerdo si lo que se está planteando por el Partido Popular es que redujo buscamos los ingresos del Ayuntamiento pues será muy difícil que podamos reeditar el pacto yo creo recordar que el año pasado llegamos a un acuerdo entre otras cosas porque incrementados aunque sea poquito la capacidad inversora de este Ayuntamiento sin incrementar el esfuerzo fiscal de los ciudad en los que también en nuestro término quiero decir que durante esta legislatura el esfuerzo fiscal que hacemos las garras es un poquito menor al que nos dejó el Partido Popular en su último año de Gobierno ha entrado casa cómo están las cosas

Voz 2 01:41 el Partido Popular presentó venía lo ve factible

Voz 0735 01:43 que si se sigue hablando y queremos hablar con como hemos dicho con todos los grupos estamos analizando sus propuestas estamos analizando el impacto que tienen dichas propuestas hiciese comprendes ánimos requisitos pues evidentemente podremos alcanzar un acuerdo si no pues será difícil poder acordar

Voz 2 02:00 hay una propuesta de Bildu pero aumentar un treinta por ciento los impuestos a las empresas eléctricas mediante el pago de una tasa por ocupación ocupación de suelo en zona rural no sé qué le parece cómo lo valora si es partidario de incorporarla

Voz 0735 02:13 pues está analizando también porque por parte de los técnicos municipales porque también es algo que trasladado al equipo de Hacienda no que pueda también valorar las propuestas que realizan todos los grupos políticos para intentar llegar al mayor consenso posible en este sentido lo que se me traslada es que a corto plazo de forma inmediata no se podría aplicar

Voz 2 02:33 porque es otra porque primero habría que delimitar

Voz 0735 02:35 cuál sería el espacio por el cual pasan esas redes eléctricas para poder calcular el coste económico que se podrá girar a las empresas no y por lo tanto tendrían que verse efectivamente eh bueno a corto plazo como digo no podría ser y a largo plazo veremos si se podría realizar no obstante nosotros queremos como digo mantener la capacidad inversora el Ayuntamiento sin que esto suponga un esfuerzo fiscal para los ciudadanos de Vitoria

Voz 2 03:00 en qué fórmulas se plantea en ese sentido

Voz 0735 03:03 bueno en este caso nosotros lo hemos dejado muy claro creo que en estos momentos corresponde a la congelación de los impuestos y la actualización de tasas y precios públicos al a al IPC no de tal manera que se puedan incrementar en cierta manera las tasas y los precios públicos en este último año de esta legislatura para poder como digo mantener la capacidad inversora de este Ayuntamiento

Voz 2 03:37 las veinte minutos lo dice que arrancamos nuevo curso político y que va a estar claramente marcado por el final de la legislatura y esas elecciones el próximo mes de mayo que están ya a la vuelta de la esquina Jordi la guardia muy bien para meternos de lleno

Voz 4 03:51 el ámbito municipal pues contamos en nuestro estudio han escuchado con la presencia del alcalde de Gorka Urtaran para desgranar varios asuntos de actualidad bienvenido alcalde cómo está muy bien muchas gracias permite nos metemos desde el principio en faena seguimos con el embrollo en torno a la contrata de limpieza estamos esperando al dictamen de la conjura de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi que tenía que decidir si se puede rescindir el contrato dice que no se puede pronunciar al respecto volvemos a la casilla de salida

Voz 0735 04:17 bueno realmente lo que viene a decir es que en el supuesto que se ha dado en estos momentos no pueden dictaminar porque no son competentes pero viene a dejar una aportación que me parece que es muy relevante no es la posibilidad de resolución del contrato por mutuo acuerdo para evitar consecuencias negativas que el mal funcionamiento de esta contrata está teniendo en la ciudad y que ese sería motivo suficiente para que en defensa del interés público pudiéramos rescindir el contrato como es nuestra bueno prioridad en estos momentos licitar un nuevo contrato para los próximos cuatro años que coincide justo con la vida útil de la maquinaria adquirida en dos mil quince cree que va a ser

Voz 4 04:52 posible ese acuerdo y viendo los precedentes no es fan

Voz 0735 04:55 el por qué no hay buen rollo

Voz 2 04:58 ahora mismo entre el Ayuntamiento la empresa vamos

Voz 0735 05:00 el trabajo no no es fácil yo creo que en estos momentos hay que recordar que esta adjudicación se hizo la pasada legislatura cuando gobernaba el Partido Popular en Vitoria sea bueno ha demostrado hoy evidenciado que si el Ayuntamiento es exigente y escrupuloso en el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato este contrato es un contrato fallido por lo tanto esto creo que es que hay que hacer una reflexión no que estaba esperando el Partido Popular de este contrato porque en estos momentos sabemos que el Ayuntamiento ha sido muy escrupuloso muy exigente en el control de la contrata que sólo se ha pagado y sea abonado aquellos servicios que han prestado y esto ha dado lugar a las dificultades que todos conocemos no por eso entendemos que ahora lo idóneo para defender el interés general sería resolver este contrato de mutuo acuerdo sin coste adicional para el Ayuntamiento ilicitano un nuevo contrato

Voz 2 05:47 es decir cuando dice que estaba esperando el parque Central este contrato

Voz 0735 05:50 pues evidentemente lo que quiero decir es que tal y como a jugar adjudicó el contrato el Partido Popular este contrato tenían muchas dificultades de seguir adelante que Si se hace un control como se ha hecho por parte de este Ayuntamiento pues evidentemente las dificultades eran más que evidentes no por lo tanto cuando también hoy es las críticas de algunos grupos especialmente el Partido Popular entorno a la gestión de esta contra contrata creo que el primer culpable es el Partido Popular quienes quién licitó adjudicó esta contrata que como hemos visto sea evidenciado fallida para los intereses de Vitoria los podríamos ir ahora al escenario

Voz 4 06:23 acordó con la multinacional que podía abandonar el contrato sin pagar indemnización bueno lo que

Voz 0735 06:27 se trata efectivamente de resolver de mutuo acuerdo y eso lo que supone por parte de tanto del Ayuntamiento como de la UTE es que evidentemente no haya que pagar una indemnización haya que pagar en todo caso la maquinaria por la que bueno pues el Ayuntamiento se quedaría para los próximos cuatro años no es decir lo que se pretende es que ni Ayuntamiento ni ni en este caso la UTE vayan a salir pagando más allá de lo que se debe pagar por evidentemente la maquinaria y los servicios que sí

Voz 2 06:54 estamos tanto cuando Ana empezar esas no sé si negociaciones

Voz 0735 06:56 pues ya eh ahora lo que hemos solicitado a los técnicos es que realicen los informes para valorar si se puede explorar todas esta vía para ponerla en marcha y el momento que tengamos esos informes técnicos pues ya iniciaremos el expediente para la resolución de este contrato por mutuo acuerdo y la negociación con la empresa que ya veremos también en qué términos acaba porque como digo yo vamos a seguir defendiendo el interés de Vitoria-Gasteiz siempre

Voz 4 07:21 al respecto de que la empresa se vaya sin pagar indemnización había varios informes jurídicos del propio Ayuntamiento que se ponía no que decían que no que no era del todo legal que no se podía aplicar legalmente el artículo doscientos veintitrés no de la ley de contratos y la indemnización

Voz 0735 07:35 supone cuando hay una rescisión unilateral por parte de la empresa y la empresa abandona el este caso del Ayuntamiento al municipio entonces evidentemente ya que indemnizar al Ayuntamiento cuando se hace una resolución por mutuo acuerdo lo que se plantea es una en la que todas las partes pues eh bueno no se vean perjudicadas en la resolución de este contrato más allá de lo que sería el pago de los servicios y la maquinaria que evidentemente en estos momentos está prestando en Vitoria alcanza uno

Voz 4 08:02 excepción acordada nos ponemos en ese supuesto existen dos vías una es la de municipalista el servicio que lo gestione el propio Ayuntamiento nunca hay un estudio municipal que dice que es viable y rentable pero usted prefiere sacar un nuevo concurso público para otros cuatro años

Voz 0735 08:15 no sé dónde dices Ayuntamiento que desviar ese informe que es viable y rentable lo que estamos incluso además analizando la viabilidad y la rentabilidad del de los diferentes modelos de gestión

Voz 2 08:24 su tardía así que decía que el modelo sepuede pone en marcha

Voz 0735 08:28 hay un informe que efectivamente pero que luego que sea más rentable eso no viene a decir bueno ya que ver eso sería arbitraria ofrece ahora es que esos de los diferentes modelos no yo lo que tengo muy claro es que en estos momentos el Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento porque el Partido Socialista que es miembro el Gobierno también tiene su propia opinión es partidaria de la son indirecta eso no quita para que vemos una remoción paralización si se produce el caso pero en estos momentos nosotros abogamos por una por el mantenimiento la gestión indirecta no entre otras cosas porque estamos hablando de que el año pasado entre fijos y eventuales mil catorce personas pasaron por la contrata Emery catorce personas que debería gestionar de forma directa al Ayuntamiento y creo que es lo suficientemente importante este contrato como para hacer una reflexión sosegada sobre qué modelo de gestión es mejor yo no puedo entender ni compartir que haya gente te grupos políticos que piensen que siempre la gestión directa es mejor au siempre la gestión indirecta es mejor no según los casos y en ese sentido creo que tenemos que ser más pragmáticos valorar las consecuencias que tiene para no

Voz 4 09:28 ciudad según Lea presentar FCC a este nuevo concurso público que hacemos una vez vista la experiencia

Voz 0735 09:33 porque se debe nosotros tendremos que dejar siempre muy clara una cosa primero el pliego técnico el pliego de condiciones tiene que preservar claramente el interés de Vitoria Gasteiz como se ha hecho ahora y además defender que sólo se paga lo que evidentemente se realiza en segundo lugar tendría que quedar muy claro que es el cumplimiento de las condiciones laborales de la plantilla eso quiero que tiene que quedar absolutamente claro y cristalino y en tercer lugar dependerá de las ofertas económicas dependerá también de los de las propuestas técnicas dependerá de los técnicos municipales que son quién nacional valoraciones ahí la parte política ya no entra a valorar ni a cuestionar nada

Voz 4 10:10 alcalde otro de los asuntos que están sobre la mesa es la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano el Ayuntamiento lo ha tramitado es un contrato que está siendo investigado dentro del caso De Miguel el contrato por el que el parque de Miñano está promoviendo su ampliación es una de las piezas fundamentales en el caso de Miguel que se juzga en Vitoria justeza a pesar de

Voz 0735 10:27 yo apuesta por salir adelante bueno yo que dejarme claro no lo tramita el Ayuntamiento lo solicita al Parque Tecnológico es el Parque Tecnológico quién solicita al Ayuntamiento la ampliación de los bueno la lo que es la sectorización y el desarrollo de los planes urbanísticos de los terrenos que ya adquirió en su día estamos hablando de un contrato que es del año dos mil ocho dos mil nueve y que además lo contrata al Parque Tecnológico el Ayuntamiento tiene el dos coma treinta y ocho por ciento del parque o tanto da poco tenemos una capacidad decisoria en respecto a las cuestiones que se toman en el en el Consejo de distracción el Parque Tecnológico estamos hablando de unos terrenos que es adquirieron hace años que ya están comprados y pagados de un contrato que lo que permiten el desarrollo urbanístico para dejar preparados esos terrenos que ya está contratado hace bastantes años y una empresa que no está siendo investigada están siendo algunos de los empleados son trabajadores de dicha empresa no en todo caso yo creo distinguir una cosa de la otra eso me parece que es bueno que el Parque Tecnológico disponga de suelo de suelo para poder ofertar a las empresas que se puedan ubicar de forma inmediata porque si no tendrían que esperar cinco años que hoy por hoy no hay en Europa en Álava no hay en Álava espacioso perfiles de más de setenta mil metros cuadrados para poder albergar nuevas empresas y queremos que Vitoria Alava sea el reservorio de la industria de la logística futura no hay por lo tanto me parece que es interesante preparar los terrenos para porque para en el caso de que alguna empresa quiera instalarse aquí lo puedo hacer de forma inmediata estabas

Voz 2 11:50 cuando hay que el Ministerio Público considera que los acusados asaltaron la ley para facilitar que es toda en este caso ganara un concurso el concurso público de este contrato un ya no me meto en otra parte

Voz 0735 12:04 estaba hablando de la parte urbanística en esta parte del contrato a sólo transparencia depuración de responsabilidades si aquí hubiese se hubiese cometido algún delito evidentemente que se pague pero yo no estoy hablando de una empresa en concreto yo estoy hablando de una petición que hace el Parque Tecnológico de unos terrenos que tiene adquiridos hace años de un contrato que le permite el desarrollo de los planes urbanísticos para tener preparados los terrenos a mí eso me parece que como Ayuntamiento lo podemos hacer el Partido Popular lo hizo en su legislatura pasada el Partido Popular aprobó un plan de sectorización con una propuesta de ampliación del parque mucho mayor de la que hemos aprobado nosotros no pero eso evidentemente no quita para que como tú bien dices se depuren responsabilidades y si hay alguien la cometido que la page evidentemente se haya hecho alguien algún tipo de delito que lo pague pero el Ayuntamiento no es ni responsable del parque más que en un dos coma treinta y ocho por ciento Ny responsable de ese contrato simplemente está tramitando una solicitud de Pérez

Voz 2 13:01 sobre ese contrato veo que se sostiene la acusación de la Fiscalía y usted dice bueno que se seguirá tramitando íbamos aligerado plazos necesita suelo y luego se declara ilegal

Voz 0735 13:16 evidentemente sea declarada ilegal lo que habrá que es rescindir ese contrato evidentes

Voz 2 13:20 a partir de más un más no sé si

Voz 0735 13:23 ético Odom de modo preventivo paralizarlo hasta que está son los trabajos están pagados si todo lo que es el plan de sectorización ya se abonó en su día si lo que se está haciendo es osada esto no supone un hasta donde yo sé un incremento económico de de de dicha empresa que además no es exactamente a cuánto asciende el contrato porque es un contrato el parque yo lo que creo que hay que distinguir las dos cosas hay que diferenciarlas lo que no puedo entender es cómo el Partido Popular en dos mil trece le parecería bien que me parece bien que esta empresa siguiera trabajando en la ampliación del parque en el parque en este caso y ahora no eso no lo puedo entender no obstante insisto creo que es bueno que el Parque Tecnológico tenga terreno que tenga terreno preparado para ubicar mañana mismo si hace falta una gran empresa creemos que Vitoria Álava tiene que ser el reservorio de la industria de la logística de de Euskadi para que no se nos vayan empresa las a La Rioja a Navarra a Burgos o a otros territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca

Voz 2 14:15 vuelvo hiciese declara ilegal

Voz 0735 14:18 en mi opinión pero el aparte de la investigación absoluta transparencia absoluta colaboración inicial hay algo que haya hecho mal que pague y que se pague porque efectivamente se merece una una condena estamos hablando del caso

Voz 4 14:31 de Miguel cómo ve las negociaciones entre fiscalía y defensa

Voz 0735 14:34 pues todas las veo porque no tengo ni idea de lo que están haciendo o no la verdad es que

Voz 2 14:39 casos está negociando a un acuerdo para reducir las penas está implicaría una asunción de responsabilidad

Voz 0735 14:45 pues es que no lo sé exactamente más allá de lo que ha podido salir en los medios de comunicación yo no tengo contacto con con las personas que están siendo investigadas por lo tanto pues no tengo más información de la que podéis aportar vosotros

Voz 4 14:58 bueno muchas obras también en en curso que se van a intensificar en estos meses entre ellas la plaza Santa Bárbara los comerciantes de la zona piden que es espere a realizar las obras en el parking de la plaza para que no afecten a periodo de compras tiene relación con ellos no sé qué propuestas les van a plantear qué alternativas pues yo creo que lo

Voz 0735 15:15 que estamos planteando es algo razonable no es el mantenimiento del desarrollo de las obras en aquel periodo en el que evidentemente vaya a estar cerrado el parque por completo pues podamos poner alternativas sobre la mesa que las vamos a trasladar hoy mismo a la una y media que tenemos con los comerciantes yo quiero dejar muy claro una cosa el Parking hoy por hoy está abierto dispone de doscientas cincuenta plazas va a ir ampliando además el número de plazas hasta el veintinueve de octubre hasta las trescientas treinta está previsto según la propia contrata que está realizando la obra que del veintinueve octubre al diecisiete de diciembre esté cerrado por completo y en esas seis semanas es cuando tenemos que poner encima de la mesa diferentes alternativas para no perjudicar al comercio yo entiendo razonar

Voz 2 15:56 de la entonces las obras lo que van a plantear entiendo es al pago otras alternativas de virtudes es alargada

Voz 0735 16:01 qué les queremos trasladar luego en las obras inmortales

Voz 2 16:04 harían que provee el diecisiete de diciembre tenemos

Voz 0735 16:06 que tener en cuenta que ya se abriría de nuevo para

Voz 2 16:09 quedo de Navidad disponible

Voz 0735 16:11 las seiscientas disponibles por lo tanto son sólo seis semanas que no coincide en el periodo navideño y que además vamos a poner encima de la mesa diferentes alternativas que por respeto también a los comerciantes pues queremos se a comentárselo a la una y media pero bueno

Voz 4 16:24 en alternativas que van en buscar otras zonas de aparcamiento

Voz 0735 16:27 sí buscar otras alternativas que permitan dar una respuesta a aquellas demandas de las personas que bueno que hasta ahora estaban utilizando ese parque no de tal manera pues que también bueno pues se vean de forma menor posible afectados por por este cierre temporal

Voz 2 16:43 podría ir por ejemplo pero otros parques del centro me viene el Iradier que tiene un uso bajo

Voz 0735 16:48 pues podría ir por ahí también caro Laura licencia aéreo

Voz 2 16:51 Kalou bajar los precios ponerlo gratuito

Voz 0735 16:53 a dejar muy claro a los propios abonados del párking de Santa Bárbara que son ciento cincuenta y cuatro Se les ha ofrecido a un menor precio abonos en el Artium de Iradier Arena no durante el periodo de obras Illa hay personas que que han decidido han optado por Artium durante este periodo cosa que el retraso

Voz 4 17:13 esto de las obras no no no se va a retrasar las obras hagan a mantener yo Grecia también porque hay grupos de la oposición que decían de hacerlo con más calma para que no incidan negativamente en la zona dicen Carlo a la oposición dice que usted tiene prisa por finalizar les antes de que acabe la legislatura gen no no no

Voz 0735 17:29 no es eso realmente yo creo que somos una administración seria y el Ayuntamiento sería hoy hemos contratado una una obra que supone un importe económico muy elevado el retraso de esta obra tiene un coste económico en la ciudad entre cuarenta mil y sesenta mil euros al mes simplemente por retrasar la hora sólo eso luego amén de otros costes adicionales que podría tener hay temas de seguridad que evidentemente tenemos que abordar cuanto antes ellos me imagino que si algún vecino de la zona no está oyendo estoy convencido que lo que quiere es que terminen las obras cuanto antes no he para poder recuperar la normalidad y verla además es entorno mejorado de forma está activa por lo tanto vamos a ver cómo podemos conciliar el desarrollo de las obras porque no sólo son los del Parkirson también las de la superficie las la carga y descarga de los grandes almacenes y por lo tanto todo está con catenaccio si paras las obras del parking para el resto de obras no eso supone un coste adicional importante para la ciudad lo que tendremos que hacer es buscar alternativas bueno durante las seis semanas que está cerrado el parking vamos a ver qué alternativas ponemos encima de la mesa para evitar el impacto que eso tiene el comercio local

Voz 4 18:33 el alcalde asuntos deportivos sobre la mesa que hay varios empezamos por la huelga de fútbol prevista para este fin de semana ya sé que va a decir que viene de antaño está claro que es un problema de mantenimiento de infraestructuras ha habido un acercamiento pero la amenaza de de parar sigue adelante de cara a este fin de semana

Voz 0735 18:49 hay que esperar a la asamblea que va a realizar los clubes de fútbol esta misma semana por nuestra parte pues su voluntad de diálogo de negociación ir un encuentro más no sé si tener hemos previsto incluso yo creo que mañana o el jueves se va a celebrar también la comisión de seguimiento con también incorporando a todos los agentes que los propios clubes también nos pedían bueno vamos dando pasos para que podamos dar respuesta a ver la demanda de los clubes es razonable pero tienen que entender la situación del Ayuntamiento quitando el campo de Lakua que hemos renovado en esta legislatura el año pasado el último campo que se renovó fue en el año dos mil diez llevamos siete años en blanco y ahora evidentemente no podemos abordar los veinticuatro campos de fútbol de forma email

Voz 2 19:29 por eso está claro pero no les ha pillado el toro igual

Voz 0735 19:32 en los otros que de repente ahora vamos a abrir un poco el foco

Voz 2 19:34 pero no es sólo esto ahí bueno pero estamos hablando

Voz 0735 19:37 el parking D de los vestuarios de Navarra ya están hechos el campo de la cero tres ya está renovado el los vestuarios de la en Vizcaya ya están licitados o sea todo lo que estaba previsto hasta el dos mil diecisiete planeado con los clubes está hecho es cierto ahora vamos a de licitar también la la renovación de los césped de dos nuevos campos de fútbol lo que no podemos hacer los veinte a la vez y esto creo que también todos lo entienden y lo mismo ocurre con el deporte cada vez son más los equipos en los clubes no los que las instalaciones deportivas aún siendo amplia son las mismas hay más equipos hay más clubes hay más dificultades para conciliar los horarios y esto evidentemente pues requiere una reflexión mucho más conjunta completa integral para los próximos años

Voz 4 20:17 sí lo decíamos no parece un problema exclusivo de los campos de fútbol frontones rocódromo pista de hielo la gimnasia también era ante Navarra que tiene demandas desde desde hace años existe la sensación de que no se puede mantener los equipamientos municipales

Voz 0735 20:30 tenemos mucho mucho mantenimiento mucha instalación de deportiva y de otro tipo no yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante en estos tres años hemos metido más de tres millones y medio de euros en las instalaciones deportivas no de fútbol no ahora vamos a invertir un millón de euros en el Beti Jai en el frontón con el tema de los rocódromo no es una cuestión económica es una cuestión de que es el Ayuntamiento como licitador quién establece las condiciones lo que no puede ser es que el contratista quiera imponer al Ayuntamiento las condiciones y me da igual que sea FCC que sea una cooperativa de

Voz 4 20:59 Paradores es el tema de los rocódromo alcalde choca un poco cabo gastarnos ciento treinta y siete mil euros en un rocódromo nuevo en Salzburgo a que está por estrenar el nuevo contrato de gestión que son unos ciento cuarenta mil euros

Voz 0735 21:09 lo que se establecen unas horas que se han incrementado las horas para poder dar respuesta a las demandas que tienen el rocódromo de Vitoria Gasteiz que estos momentos son tres yo creo que evidentemente lo que no se puede hacer por parte del Ayuntamiento es aceptar el chantaje de de un colectivo que lo que quiere imponer el número de horas que tiene que contratar Ayuntamiento y el otro día lo decía el claramente para que se entienda es como si yo voy al masajista y quiero que me de una hora de masaje y el masajista miliciano metías que contratar cinco sino no vale y como además hoy el único masajista te monto luego una huelga oye no eso no vale eso es lo que está pasando con este colectivo por lo tanto yo creo que hay que tener en cuenta que es lo que es que las condiciones no las establece el alcalde que ni siquiera las conozco con detalle las establecen los técnicos municipales que son los que determinan cómo gestiona los recursos económicos y las instalaciones deportivas

Voz 4 21:58 a un montón de instalaciones deportivas en Vitoria la verdad que es una gozada poder tenerlas pero vuelvo a lo mismo se puede mantener estos equipamientos ha dicho hay que repensar todo hay más clubs hay que meter más horas en los mismos recintos no bueno en la en materia de fútbol Gómez

Voz 0735 22:12 pero creo que las cosas no las edades más tempranas se vendería recuperar los patios de los colegios de las ikastolas el deporte escolar se debería de hacer en los colegios en las ikastolas no las instalaciones deportivas municipales hice debería recuperar el fútbol cinco el futbito eh no lo que es el fútbol pues en los campos de fútbol no en las edades más tempranas yo creo eso aliviaría mucho tanto los bueno lo que son los horarios como también la ocupación de los propios en las propuestas deportivas y luego hay que hacer un planteamiento importante para invertir en los campos lo estamos haciendo insisto hemos puesto encima de la mesa la posibilidad de invertir otros dos millones y medio de euros en instalaciones deportivas municipales lo que pasa que los grupos de la oposición están mirando para otro lado y a mí me gustaría que esto se supiera si PP o Bildu firman el acuerdo con el Gobierno mañana mismo podríamos invertir otros dos millones y medio de euros en los campos de fútbol y no puedo entender por qué no lo hacen

Voz 4 23:06 también lo que palpan la sociedades imagino que le llegará es que hay dinero para deportes de élite hablamos de remodelación de Mendizorroza de la Final Four de la Iron Man de la maratón que son eventos muy importantes para la ciudad a nivel internacional de élite pero claro la comparativa respecto al deporte digamos a nivel de usuario está ahí bueno yo quiero dejarme claro con el aire

Voz 0735 23:24 en el Ayuntamiento no ha intervenido eh porque esto también me ha llegado algunas voces en los últimos días esto es el propio Iron Man la propia organización se pone en contacto con el triatlón Vitoria y ellos en el mes de agosto llegan a este acuerdo que a mi me parece que está bien para la ciudad no pero el Ayuntamiento ni va a gastar más dinero en el triatlón de lo que ya estaba previsto ni tampoco ha intervenido en lo que es el desarrollo de estas negociaciones para que Vitoria se convierta en Ironman cosa que a mí me parece positiva con respecto al el club de a las instalaciones deportivas de Mendizorroza al club bueno al campo del Alavés es un campo municipal iba a ser creciendo

Voz 4 23:58 si no no es una una es más o menos esa comparativa Save the hay dinero para el deporte

Voz 6 24:03 delito es cierto

Voz 0735 24:05 por eso hemos gastado más dinero las instalaciones deportivas municipales a nivel de usuarios que las instalaciones deportivas para la Lite en esta legislatura hemos gastado más dinero hemos gastado más dinero está relaciones deportivas municipales para el fútbol base contra Gas en la crítica

Voz 2 24:19 no va tanto en más o menos sino en si no se pueden mantener las infraestructuras e para todo el mundo para la gente en la calle los a los campos de fútbol el los rocódromo que

Voz 4 24:33 no sé si los problemas en otras tantas gotas de dinero cara para otras cuestiones pero los tres en es pues para más de élite pero un campo de fútbol

Voz 0735 24:43 decir que va a seguir siendo municipal donde juega nuestro equipo el halal

Voz 4 24:46 es alcalde proporción puedan el pero es que esto es importante yo creo que es un mero una remodelación necesita vale pero una ampliación necesita pero fíjate en una inversión

Voz 0735 24:56 que asciende a unos cincuenta y cinco millones donde el Ayuntamiento

Voz 4 24:59 poner como neto cinco millones y medio es decir uno

Voz 0735 25:02 de cada diez euros me parece que es una gran inversión para la ciudad para nuestro equipo el Alavés para que pueda mantenerse entre los mejores de la liga y además porque siendo un estadio municipal que seguirá siendo municipal el Ayuntamiento sólo pone uno de cada diez euros

Voz 4 25:15 muchas sobre la calle de siempre dinero para él mismo por ejemplo

Voz 0735 25:18 no realmente a mí me insisto en esta legislatura estamos más e invirtiendo más dinero en instalaciones deportivas para todos los públicos que en la lo que es el fútbol el deporte de elite

Voz 4 25:29 en este sentido eh viendo los problemas que para mantener las instalaciones hay dinero el Ayuntamiento como como tenemos las arcas municipales

Voz 0735 25:35 no sea lo que le he comentado es que desde el Ayuntamiento estamos haciendo un esfuerzo importante año año para poder reinvertir en la extracción municipales Le quiero recordar ahora que hemos aprobado también unos créditos de compromiso para que entre este año y el que viene podamos destinar un millón de euros a los frontones Beti Jai algo que se tenía que haber hecho en el año dos mil ocho y lo vamos a hacer ahora Nuestra nuestras intenciones con respecto a las instalaciones deportivas de fútbol poder invertir otros dos millones de euros si PP o Bildu aprueban el plan económico que hemos eh a mi Cuno el Ayuntamiento tenemos que ir piano piano la gravedad de la situación que tenemos entonces hay que hacer las inversiones de forma progresiva que es lo que estamos planteando ojo para todas las instalaciones de la ciudad humana

Voz 2 26:19 año en el que evidentemente me hablaremos y mucho con el alcalde añade lecciones seguro que entre detenido no sé si complicado imagínate que si la última rápidamente en diez segundos crudo lo hizo han recibido la petición de la Junta de Mendiola

Voz 0735 26:32 todo hasta donde yo sé no pero creo que este es un tema que venderemos de zanjar la Cruz forma parte de nuestra historia es un símbolo de Vitoria Gasteiz no es un símbolo franquista desde luego que por nuestra parte no hay ninguna intención de retirarla

Voz 5 26:46 Parla alcalde Urtaran gracias por completo

Voz 2 26:48 tienes este rato todos nosotros en Cadena gracias a