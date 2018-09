Álvaro Medrán: "Tengo ganas de demostrar que pude jugar más en el Alavés"

Voz 1264 00:00 qué tal buenas tardes qué tal cómo te trata Madrid como entretenida Vallecas

Voz 1 00:04 bien me la verdad es que viene como

Voz 2 00:08 sí

Voz 1 00:08 ya era un sitio que no dormía bien con el estilo de juego Coro Luque que club trabajador bueno yo al menos en este aspecto ha soy así

Voz 1264 00:22 una duda que tengo yo los joder es que estéis en estos equipos Rayo Vallecano Getafe Leganés etcétera vivís ahí o preferimos buscar un poco más el el calor digamos del Gran Madrid

Voz 3 00:33 no yo vivo en las afueras al final yo no prefiere la tranquilidad pero yo estoy iraní

Voz 1 00:46 nunca aquí en Madrid la capa anteriores siempre estado Alá fuera donde más tranquilos para la mitin

Voz 1264 00:54 la sobrina andando está gastando mucho más ahora que el año pasado eh

Voz 1 00:58 si bien la de Madrid es una ciudad muy grande entonces ya veremos qué tal llevando casi todo al lado de las bueno pero todo sea por estar tranquilo aunque haya que pagar un poquito más

Voz 1264 01:09 oye que sabéis del estadio de Vallecas parece que se va a jugar el partido allí que vais a volver a esta delante de vuestra gente pero vosotros sabéis de primera mano qué información tenéis

Voz 3 01:20 pues no no nosotros lo que el comunicado es si te dejan hasta diez perfecta cuestiones bueno esperemos que que el sábado no ocurre nada

Voz 1 01:29 la hija que podamos disfrutar de un buen partido que al final lo que la gente quiere a su estadio apoyada subtipo oí

Voz 1264 01:37 nosotros jugar para sí porque haber jugado en un campo neutral digamos hubiese sido perjudicial sobretodo para vosotros no

Voz 1 01:44 para nosotros y también para la afición porque al final no me estadio

Voz 3 01:48 ajeno que no me no lo sienten como propio oí bueno era un partido más parecen parte igualmente

Voz 1264 01:58 oye Álvaro y el partido contra el alaveses Un partido donde quiere reivindicar te es uno de los partidos donde te apetece el rival hacerlo especialmente bien

Voz 3 02:10 sí bueno como todo para mí todos los partidos son para reivindicar me para aprovechar la oportunidad que estén ahí bueno sí es verdad que por como estuve el año pasado tengo ganas de de jugar ahí de hacer un buen partido

Voz 1264 02:24 si tienes ganas de demostrar que quizás te te podrías haber merecido más minutos no

Voz 1 02:30 si al final bueno tienen su decisión hay que acatarla nosotros intentamos trabajar lo mejor posible sino que lo harán pues bueno me no te queda otra que que trabajar ya que hay Si tiene que ser en otro sitio pues así será

Voz 1264 02:46 Álvaro seguro que era mucha gente se está acordando de de Teeth de de los últimos meses en el Alavés esa imagen tuya cuando cuando yo era este de de emoción por por soltar todo lo que había pasado en en Las Palmas no te iba a preguntar por ello pero con esa imagen te voy a pedir que nos de finas cómo definirías tú tu paso por el por el Alavés

Voz 3 03:06 bueno pues si yo al final desde hace mucho tiempo que quería ir ahí ese club Wi Fi todo el verano estuve esperando para ir y bueno llegan llegué cero caras las cosas cara a a participar mano y bueno ya hubo un entrenador que he decidido dejar de contar conmigo y y bueno parecía no que por mucho que hiciera Hay no no bastaba ahí unos yo cada de sentía que que que así como que a Dios se le acabó la temporada ahí yo no estoy ahí

Voz 1264 03:43 Álvaro crees que alguien dentro de del Alavés dentro del club Pekín quién sea te pudo decepcionar

Voz 3 03:50 mucha gente mucha gente pues al final el técnico confía en la gente y hay bueno es es final que el dicho de palabras al viento no me prometieron mucho confiaron mucho decían que confían mucho mi pero pero eso no se demostraba ahí bueno yo lo que he trabajado palado

Voz 1 04:09 las que fueron que no valían mucho Álvaro

Voz 1264 04:13 Fernando este tema en futbolísticamente tú crees que esa falta de minutos podría ser porque jugadores de tu perfil mediocentros con más dotes organizativas que no sois un ejemplo un box to box como es el caso de Tomás Pina en el estilo de juego que tiene Abelardo es muy difícil que puedan encajar crees que puede ir por ahí

Voz 3 04:32 bueno al final sí yo también yo que el precio por su equipo en al final no puede decir nada porque si te sale bien lo normal es que continúa con esa idea entonces bueno yo intenté aprender lo máximo posible de esa experiencia Hay y a ir a aprender para próximos años que

Voz 1 04:50 que no volviese a ocurrir entonces eso se trata de sino las cosas por lo menos aprender y mejorar para el

Voz 1264 04:57 oye cómo te esperas el partido del sábado porque el Alavés no sé si te ha sorprendido pero fíjate que inicio siete puntos en cuatro jornadas eh

Voz 3 05:05 sí sí bueno dando una han tenido suerte en algunos éramos porque yo lo he estado viendo oí bueno es de haberlo español con un poco todo y sí la verdad es que han tenido inicio bueno están ahí arriba con siete puntos iguana esperemos que aquí se vayan a Vitoria también con siete puntos

Voz 1264 05:27 cómo te esperas el el tipo de partido porque aquí lo que estamos pensando es que puede ser un partido cerrado muy disputado prácticamente decidido por detalles no cómo lo estáis preparando a vosotros

Voz 3 05:38 bueno es sabemos que va a ser competido porque lo hablaré con bastante intenso muy muy completo y un partido que está haciendo son así no encajan goles sí bueno él tenemos que intentar que no sea su todo

Voz 1 05:53 queremos el control del partido incluso dándonos a todos los que mí me Moi digamos

Voz 1264 05:59 Álvaro la última te quiero preguntar sobre la mística que siempre rodea el estadio de Vallecas se pues un poco a veces no como el estadio Ipurua que se dice que es un campo más pequeño dimensiones reducidas no tiene por ejemplo uno de los uno de los fondos detrás de una portería tú que ya estás jugando que entrenas ahí dentro es verdad eso se nota algo diferente en en ese campo respecto de de cualquier otro por ejemplo en primera división

Voz 3 06:22 no yo no todos al final afición aquí de muy buena está apretando los noventa minutos puedo con lo que vivir partido el Sevilla voy a hacer mover tantos pues la verdad es que es lo agradecemos muchísimo porque

Voz 1 06:37 claro son menos becario pero están apretando igual si lo hacen con la misma gala de siempre vayan las cosas tal nosotros queremos que se estando