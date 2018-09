Hoy por hoy Vitoria 20/09/2018: Festival internacional de teatro de Vitoria-Gasteiz

Voz 1 00:00 noticias programas imágenes sonidos política es lo que pasa cuando pasa Cadena SER Vitoria Cadena Ser punto com

Voz 5 00:32 doce XXXII minutos estamos ya en la cuenta atrás de cara a que se levante ese telón de la cuadragésima tercera edición del Festival Internacional de Teatro de Vitoria Gasteiz este jueves arranca la venta de entradas con los abonos ya la próxima semana la venta ordinarias y que a partir de hoy ya pueden ir pensando qué localidad quieren adquirir Jordi eres los dos vamos a dar alguna idea no

Voz 6 00:56 cuando el programa que tan hallará muy bien un festival que como ya es habitual se desarrolla en los meses de octubre noviembre con un amplio cartel que van más allá de del teatro porque hay propuestas de danza de circo tertulias y espectáculos también para los más pequeños una edición especial ya que coincide con el centenario del Teatro Principal para hablar de todo ello ya tenemos por aquí a Marta Monfort la responsable de la red de teatros municipales bienvenida

Voz 5 01:19 Marta hola fenomenal muchas gracias por invitarnos encantada de Grübel un placer como estos días a un poco habló con la vuelta ha sido tremenda atroz sí pero bueno después de unas buenas vacaciones tiene que haber una buena vuelta pero

Voz 0531 01:32 bien muy contentos la verdad porque si es verdad que este año no sé si es por el centenario porque pero no ha salido una programación de verdad muy equilibrada y muy rica y hoy hemos empezado vender abonos y ya sólo en dos horas llevamos más abonos que el año pasado hasta

Voz 5 01:45 si os vais ciento sesenta has esto

Voz 0531 01:48 pinta muy bien lo cual el teatro centenario ve que es un poco el abono así fuerte porque cualquiera no tiene ganas ni tiempo para pasarse quince días seguidos en el teatro pero bueno

Voz 5 01:59 se ve que hay a hacer un plan maravilloso pero eso hay que tener tiempo pero bueno la verdad

Voz 0531 02:06 te haces que tenemos un público fantástico

Voz 6 02:09 es un amplio cartel hay producciones internacionales nacionales y locales son XXXII espectáculos Marta cómo se configura el programa de un festival intenta atender a todos los públicos las obras que están triunfando por los escenarios

Voz 0531 02:23 n es debería ser la respuesta automática pero no me sale es un poco cuestión de muchas circunstancias que tienen que confluir no un poco de suerte poco de insistencia un poco de organización un poco de mano izquierda eh nosotros tenemos dos limitaciones claras sobre las que no se pueden hacer nada en algunos casos son el equipamiento escénico que teníamos que hay obras muy grande eso muy claro claramente es técnicamente que no podemos abordar el dinero porque evidentemente pues a mi me encantaría tener compañías de danza pero bueno tenemos un presupuesto bueno pero que para algunas cosas no llega eh eh partiendo de esto que la verdad en ningún momento se ha convertido en un obstáculo no ha impedido cumplir sueños pero no ha sido un obstáculo para programar porque de hecho yo creo que salen buenas programaciones de los festivales pues es un poco sobre todo organizar organizar tras compañías internacionales e se programa con muchísimo tiempo eh sí luego también encontrar socios que esto ha habido unos años en que era difícil eh pero últimamente por ejemplo nosotros tenemos a muchas de estas compañías internacionales junto con el Temporada Alta de Girona

Voz 5 03:25 Ana porque Gayarre de Pamplona

Voz 0531 03:28 con el Español de Madrid con la Abadía se luego juntarse para hacer giras porque evidentemente tener una compañía donde sólo los billetes de avión y el transporte de carga vale cuarenta mil euros pues es del género bobo sólo una plaza pero esto empieza a recuperarse y la verdad es que es una gozada por lo tanto eso pues tendiendo muchas redes Si haciendo bien dos puso de esas voy con tiempo

Voz 5 03:48 me gusta la cocina pero les encantará hacerlo

Voz 6 03:52 internacional y además va a ser el encargado de alzar esta nueva edición contamos con el director escritor y actor Líbano canadiense no sé si lo pronuncian bien

Voz 7 04:00 igual Abel aquí Moura Moura dadas uno

Voz 0531 04:05 es difícil porque nadie pronuncia iguala a yo creo si te vas di Abat pero nadie lo dice igual no te preocupes

Voz 1269 04:29 dos obras en francés

Voz 9 04:31 Nos subtítulos un auténtico lujo no arrancar de su mano la programación

Voz 5 04:35 pues es una gozada yo creo que ahora mismo es uno de los

Voz 0531 04:38 dramaturgos más interesantes del panorama internacional mañana estrena en Madrid su último trabajo bueno hoy que se llama Not fue a verlo a ver para que venga en un par de añitos aquí yo creo que vas y reúne un poco las claves de porque hoy el teatro sigue tan vivo no es un grandísimo dramaturgo es en amante de la belleza estética porque sus puestas en escena plásticamente son impresionantes impactantes y luego pues nos habla de la verdad no se habla de temas que nos agitan no da la cara a las tragedias o a las cosas malas que pasan en este mundo y esta aproximación que ha hecho a las tragedias de Sófocles es maravillosa no os lo perdáis de verdad

Voz 6 05:13 nacional tendremos también a la gran Isabella Rossellini y un ciclo podemos decir de micro teatro o no que ofrece la la oportunidad de disfrutar de tres espectáculos que se pusieron en escena en el Festival de de mil

Voz 0531 05:24 sí llevamos yo creo que es el cuarto año que colaboramos con el Birmingham Festival es un festival que se produce en esta ciudad finales de junio eh siempre suelen traer luego hacen una pequeñita gira en otoño por España vienen a la abadía en al Gayarre vienen aquí a a Gasteiz con las tres obras ganadoras eh siempre un poco son propuestas modernas de nuevos lenguajes no de hecho pues aquí tenemos una una o saben lo mismo tenemos danza que teatro de objetos que proyecciones este año tendremos eso eso tres obras de Iker obvios Cell de la compañía suiza son Loves You trae Whitaker de el Reino Unido y control freaks que es una compañía francesa que tiene un premio del público además de la VII festival con lo cual bueno ya además ha ido calando este festival porque como digo es el cuarto año que lo hacemos en el en el Jesús Ibáñez y tiene su público fiel hay que está esperando a ver qué qué vamos a poner

Voz 6 06:17 sino que es mucho y variado también de la escena nacional artistas importantes como Javier Gutiérrez Eusebio Poncela Ariadna Gil Natalia Verbeke Josep Maria Pou la lista es extensa

Voz 0531 06:27 qué haces que sí que además de tener buenas obras tenemos un plantel de intérpretes que yo creo que al público siempre les gusta ver no eh Josep Maria Pou Moby Dick está bestial son una barbaridad en su interpretación sólo uno siempre merece la pena ver a movidito y apoyo pero la verdad es que esta vez creo que todavía sea acrecienta Eusebio Poncela hace una Bernarda impactante también ya sabéis que es un elenco todo de hombres con una aproximación muy peculiar Cacho Carlota Ferrer pero bueno que se ve todo todas la raíz lorquiana

Voz 7 06:58 el base con la mano más Ariana Allen Klein Ariadna Gil no he podido ver Elia nada

Voz 0531 07:05 porque creo que no seas tendrá una en castellano sólo se ha hecho en el eran catalán

Voz 5 07:08 eh

Voz 0531 07:08 pero bueno seguramente que que también no nos va a dejar impertérritos y quiénes el señor Smith dirigido por mi querido amigo Sergio Peris Mencheta con Javi Gutiérrez entre otros no lo hemos visto porque no se ha estrenado pero a mí es de las cosas que más me apetece ver de verdad

Voz 6 07:25 bueno me apetece Avery ya apetece hablar con ellos también observar al escenario del principal a los actores Cristina Castaño Javier Gutiérrez como protagonistas será el próximo dieciocho de octubre tenemos a su director al otro lado del teléfono Sergio Peris Mencheta The Guardian cómo estamos

Voz 5 07:39 qué tal

Voz 10 07:40 qué tal muy buenos días

Voz 7 07:43 hola Sergio está Marta que sí soy es nosotros estemos

Voz 0880 07:49 yo reflectante estuvo perfecto ante claro

Voz 10 07:52 Sergio quién es realmente el señor Smith

Voz 0880 07:57 esa es la pregunta que va a tener que responder el público la

Voz 11 08:02 es una obra evidentemente que como ya dicen el título habla sobre la identidad sobre sobre quiénes somos y sobre quién nos obliga a ser la sociedad en la que vivimos dependiendo del momento y más ahora en la época del influencer de parece que es más importante lo que opine terceros a lo que nosotros sentimos dejamos de sentir habla de esto es un es una metáfora entorno entorno a esta idea

Voz 5 08:23 la careta que nos creamos también a veces para salir sobrevivir capear para responder a las exigencias de otros

Voz 0880 08:31 también es decir si al fin y al cabo la el la la capaces que tenemos de adaptarnos al medio para sobrevivir la necesidad que tenemos oyentes no una camiseta del equipo de fútbol por ejemplo no somos del Madrid y como eso me confirma yo soy de los que son del Madrid yo soy de los que son del Barça y como soy del Madrid Tokio y a los que sufre el Barça porque forma parte de identidad no porque ellos siempre

Voz 7 08:56 sí bueno y no que yo soy del Madrid en la que conlleva me construido con esa ya no

Voz 12 09:01 eso me construye con eso es esta cosa de

Voz 0880 09:03 de que luego juega la selección y eso me olvida que yo la función que bueno pues en fin número uno esta cosa tan tan inmadura que me parece que es muy madura porque es muy muy nuestra y muy del mundo que estamos viviendo el momento que vivimos está gorda de de la nueva pueda del influencer del tipo El tipo cualquiera que haber una página en Youtube Tube dice pone a a opinar entonces lo mío va a pasar a través de El Pertús a plantear qué opinas sobre sobre los desahucios por ejemplo no no es que me da igual es que yo ya he escuchado lo que fulanito en la tertulia niña lo yo

Voz 0531 09:40 Emilio o no lo privado mula lideró

Voz 0880 09:42 el opino eso no Sergio

Voz 6 09:45 Sergio la hora la podemos calificar como de humor tiene absurdo pero también tiene su parte de agobio no de los protagonistas de drama

Voz 11 09:52 saben que es una comedia pero pero es una comedia para el público es una comedia pero para el autor es una auténtica tragedia en la tragedia del ser humano del del tipo que que de repente y al que al que de repente le obligan a ser quién no es al que el mundo exterior le dice en fin es que será así tienes que ser este prestigioso Yeste no es especial que tienen que terminar claudicando a lo que la sociedad te obliga a ser

Voz 6 10:18 estáis a punto de iniciar la gira por España casi un año vais a estar de lado a lado de la Península con la obra

Voz 5 10:23 hay nervios o todo ya está bajo control y aquí como

Voz 6 10:25 a las expectativas estamos haciendo teatro

Voz 12 10:28 por lo tanto nada está bajo control

Voz 13 10:30 esa es la clave no

Voz 11 10:33 la clave se ha sido decidida al final de bueno que tenemos en una sala de edición con un faena el y estuviéramos evitando la película como hacen lo que hacen películas pues estaría todo bajo control pero como el Faina el CAT de este este montaje final lo hace lo hace el el actor con el espectador porque es una comunión pues eso eso es que no está bajo control y ser la maravilla del teatro

Voz 6 10:56 con Sergio Peris Mencheta muchas gracias y mucha suerte hay que vaya muy bien muchas gracias a vosotros así

Voz 1269 11:01 gusto bueno hace más hola breve parada y seguimos hablando de teatro Ideal

Voz 5 11:08 las propuestas que nos tiene preparado la cuadragésima tercera edición de este maravilloso Festival Internacional de Vitoria Gasteiz

Voz 22 14:57 doce y cuarenta y siete hablando de teatro porque ya

Voz 5 15:01 para la venta los abonos de ese festival de teatro internacional de Vitoria Gasteiz que estamos profundizando Jordi un poco en el programa en lo que nos trae en las

Voz 6 15:07 propuestas hemos hablado con quién es el señor Smith con su director hay otras obras que tiene muy buena pinta como la valentía de Alfredo Sanzol espía una mujer que mata de Daniel Veronese hay mucho y bueno donde elegir yo si me lo permite Marta tiró hacia lo mío y es que diciendo Josep Maria Pou ya está todo dicho hablamos de Moby Dick Marta es como un viaje

Voz 7 15:50 introspectivo en la mente humana no

Voz 0531 15:53 yo lo vi esta obra en la bien Barcelona es impresionante y yo creo que Cavestany ha sido muy valiente al hacer el texto porque yo creo que es algo de es que el capitán se suicidó se quería morir es muy bestia lo que dice pero ya veréis es que la obra es súper emocionante es casi te mueve en ese terreno entre entre no voy a decir una apología al suicidio pero pero al final ya veréis si la veis el les llevó a todos a las profundidades que te baja no sé si es es muy es muy impactantes un fuerte no sólo hay teatro también hay que tiene su cuota

Voz 6 16:33 el protagonismo

Voz 0531 16:35 nosotros sabes que apostamos por la danza

Voz 5 16:37 va a tope y sobre todo en el festival por los nuevos

Voz 0531 16:39 lenguaje es porque luego si nos da tiempo ya hablaríamos sino más adelante además de danza instalaciones Performance hay de todo eh la edad además en esta ocasión ha quedado a nivel nacional y local pero yo creo que son dos propuestas muy muy muy especial es una es la detallada Dansa consuman Raica hace un homenaje a gran fotógrafo con este lenguaje súper contemporáneo que tiene Man Ray pero asequible fácil y con muy muy emocionante y la otra propuesta es la de Cuca hay que en esta ocasión se ha unido con Sharon Friedman Jon Maia para hacernos este rito tú que hablan poco trata un poco de de de de desvelar los ritos como siempre a través del lenguaje que utiliza la compañía que es entre mezclando los códigos más contemporáneos con la danza tradicional vasca eso lo que hay que además hay un grupo de coros que también en la verdad es que aporta una gran fuerza dramática propuestas todavía no se ha estrenado llovió un trabajaron trabajo un proceso hay es rito ya veréis también algunos va a dejar tiene muy buena pinta

Voz 6 17:44 sí hay diez propuestas vascas sin una iniciativa que se llama of local no que mostrará el trabajo de creadores locales además en espacios dice

Voz 7 17:51 en tres de los teatros este año

Voz 0531 17:53 cenobio del teatro otros años hacían en hoteles en la calle en bares este año pues quisimos un poco aprovechar la efeméride el centenario y la vamos a hacer en espacios no convencionales del Teatro Principal eh son dos las las compañías que van a participar una es la rúa eh que son los bailarines Aritz López y Jordi Villaseca que van a hablar un poco de de esa resistencia de esa piel que tiene el teatro que en cien años todo lo que ha visto no todo lo que no ha terminado la segunda propuestas de Trump polar que la componen Gonzalo Uribe ellos une Vélez de Mendizabal bajo la dirección de Anne vuelan que nos hablan un poco de dos fantasmas del teatro un tramoyistas una taquillera cien años porque bueno comedia danza tenemos un poco todos los formatos

Voz 6 18:37 el colectivo vamos tronco es uno de los encargados de llevar a cabo otra de las propuestas estarán del diez al catorce de octubre en el depósito de aguas de Monte Hermoso con la obra calma chicha Schubler Fernández de Jáuregui es uno de sus actores y creadores subido de cómo estamos

Voz 10 18:51 bien bien

Voz 6 18:54 calma chicha como forma en modelo de vida sin destripar la que nos puedes contar de qué va ayuda

Voz 12 19:02 bueno en primer lugar y como es un proyecto que viene realizando con el festival esta vez en generado sino una actividad así de contaminación con los espacios pues bueno creamos como un esteta pudo este chaval para la del depósito de aguas un poco el específico que con eso que lo haremos ahí inmortal hay o sea que ha hecho exclusivamente para entonces pues bueno no podríamos definir como una especie de híbrido documental pero basado en hechos y no pero que poco a poco se van haciendo verídicos quiero decir hemos estado así investigando un poquito a Soraya Historia de el depósito antes de que fuera saco pues sí

Voz 6 19:59 qué habéis encontrado desde que local

Voz 12 20:01 sí digo que es ahora en Fini basándonos en una serie de

Voz 0880 20:06 personajes que aparecen sobre todo en la construcción

Voz 12 20:09 sí en su en el día en augura acción pues hemos construido una historia tiene ciertos toque documentales pero al mismo tiempo es muy visual porque eras de problemas de sonido qué va andando hay no entre puesto que la memoria el olvido es todo eso que abandonase los no

Voz 6 20:36 estamos un poco

Voz 12 20:38 el está como antaño gran importancia sobre todo al

Voz 6 20:43 una experiencia subió del patrimonio cultural no también habláis claro ustedes en un espacio expositivo donde se va a realizar la obra de no sé si el del no tocar nada de Armero en una sala expositiva no en un antiguo almacén de agua que que a veces ahora nos pone

Voz 12 20:59 exacto no es bueno sí bueno un poco por encima bueno llamó la atención de que dijeron que era todo patrimonio no se podía tocar nada que se hayan tocado por ellos se podía alterar nada iban a trabajar pero simas pero bueno si también notamos un poco el dijéramos esa labor de bueno de todo este esto ya que ahora está de lo que es el clásico recibiremos no caeremos pero de pues tal como sigamos no no no va a quedar nada o sea no vamos a dejar restos no que decir que igual un arado una hora egipcio puede no hubiera quedado para la historia

Voz 6 21:43 el reciclado no puedo

Voz 12 21:47 se trata pues con un poquito de humor no porque quizás lo que vamos sabiendo de la historia de la humanidad podíamos decir que por casualidad no son cosas que se han dejado ahí por casualidad que que no han dado pistas para saber cosas de determinadas épocas no ligeros empeñamos reciclaje en la cifra de yo no teniendo una sociedad aquí memoria

Voz 6 22:14 bastar reciclado toda mañana es obvio es que vaya muy bien un abrazo oí te veremos porque además haces doblete en el festival también con la conquista de PIL con la compañía a Suiza

Voz 12 22:26 la compañía de Ginebra y yo estamos iba yendo un día

Voz 6 22:35 pues estaremos pendientes subió muchas gracias un abrazo

Voz 12 22:38 nosotros humor

Voz 6 22:41 que teníamos alguna pincelada más pero no vamos a

Voz 23 22:44 destripar una pongo de que van a que la gente vaya a verla

Voz 6 22:48 además Marta también el euskera su presencia en el Teatro Principal tenemos una obra titulada El enjambre que tienen muy buena pinta

Voz 5 22:57 esta sí es una comedia que además ha producido entre los tres teatros en el Arriaga el Victoria Eugenia y el principal de Gasteiz a través del programa nuevas dramaturgias lo ha escrito que para Errasti dirigido Mireia Gabilondo y tiene estas cinco actrices como cinco soles pero sobre todo es lancha es una gran comedia Todo parte de cinco amigas que se reúnen en una dispensa soltera y el alcohol y las drogas hace que se disparen los fantasmas de todas forman casino que te lo pasas bomba

Voz 6 23:25 aparte también hay tertulias jornadas escénicas pero fuera de preguntas sobre el teatro Principal que sabemos que necesita una capa digamos de pintura una remodelación cómo está el asunto sabemos que se va a hacer cuando

Voz 5 23:39 no nos está el estudio en proceso sea una empresa que está realizando una propuesta de reforma desconozco los plazos cuando lo conoceremos pero sé que están trabajando varias propuestas y a ver aisladas nosotros tenemos ganas pero siempre decimos claro que tenemos ganas no son ganas es una necesidad claro pero hay que hay que tener un espacio alternativo para que un cuando las obras estén se pueda mantener la actividad el público y el servicio entonces sí ahí está todo ellos están en el aire también la que todavía no ha buscado un espacio habría que empezar a trabajar sobre nuestros tampoco habla no no será los haremos

Voz 1269 24:17 un

Voz 5 24:19 lo sé no lo sé pero primero digo que hay que buscar un espacio alternativo porque hay mucha programación prevista de está Euskadi están las programaciones y sobre todo está el ciudadano que le encanta venir al teatro y no podemos dejar sin teatro

Voz 9 24:30 pues Marta como responsable de la red

Voz 6 24:33 municipal de teatros es que ricas como hecho esa pincelada yo creo

Voz 1269 24:36 para no para que la gente vaya a votar a aquel tipo

Voz 5 24:39 programa preciosos casco a vosotros hemos hecho

Voz 22 24:44 eh que la gente se lo peine que Bush que que elija hija y que disfrute