Hoy por hoy Vitoria 21/09/2018: Día Mundial del Alzheimer. Día para concienciar sobre esta enfermedad

Voz 2 00:21 ha fijado por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de concienciar sobre esta enfermedad también para desarrollar campañas de educación sanitaria informar y poner sobre la mesa como no nuevos retos Jordi Llorens qué tal Guardian hablamos de una enfermedad

Voz 4 00:37 es que afecta al cuatro millones y medio de personas en el estado entre quienes la padecen directamente que son sus enfermos y sus familiares sus cuidadores el envejecimiento de la población el incremento de la esperanza de vida ha hecho que se haya duplicado su mortalidad en los últimos quince años y hablamos de Álava hay unas seis mil personas diagnosticadas la asociación Alzheimer y otras Demencias de Álava Araba organiza para el día de hoy varias actividades hasta las siete de la tarde por ejemplo el estaremos presentes en la plaza del Arca les hemos secuestrado por unos minutos a de ambiente voluntariamente a varios de sus miembros para poder charlar con ellas contamos en el estudio con la presencia de su presidenta Maribel Perea de Conchi Llorenç directora y neuropsicóloga del centro de psico estimulación y Ángel Durana que es familiar concretamente hermano de una persona con Alzheimer bienvenidos bienvenidas a las tres ala gracias al FMI con ciencia social ese doble juego de palabras con la conciencia y la necesidad de la ciencia para abordar también esta enfermedad Maribel una cosa va unida a la otra no tener conciencia social de la magnitud de la enfermedad para poder garantizar después pues un abordaje integral

Voz 5 01:52 es es un es un es para reivindicar no una de las indicaciones por qué es la necesidad es necesario concienciar no concienciar a la concienciar a la sociedad en general porque es es un problema el de la Alzheimer el de las demencias que que es que está que está ahí presente hay

Voz 2 02:16 ay hay allá te encuentras bien

Voz 4 02:20 bueno Maribel que eras estaba está explicando si esto es un problema que que está presente hoy en día como hablaba también que va a más también porque el envejecimiento de la población la calidad de vida también que va que va aumentando no lo tenemos encima de la mesa

Voz 6 02:37 es realmente de lo que es la la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad eh eh como viene lema estoy ruindad social es una zona en la que tiene que ir en van involucrados tanto en los ámbitos e sanitario los ámbitos e médicos sociales y educativos es decir tenemos que involucrar a todos los agentes que van asociados a a esa la teología tenemos que trabajar en coordinación porque aunque hagamos una intervención desde un ámbito médico sino hacemos una buena intervención a nivel del entorno ambiental eh posiblemente no consigamos el efectividad en los tratamientos que se de Delia

Voz 4 03:16 por otra parte visto que reivindica es también de un mayor compromiso con la ciencia no sé si veis que sea mermado esta cuestión la de avanzar en investigaciones análisis que ayudan a conocer mejor la enfermedad para poder paliarla para poder mejorar la atención de los enfermos

Voz 6 03:31 realmente se está destinando bastantes esfuerzos en investigación el problema ha sido que hasta ahora muchas de las investigaciones indio dirigidas a dar una respuesta a las etapas más avanzadas de la propia enfermedad actualmente sin embargo se está viendo que hay en una efectividad mucho mayor si intervenimos en las etapas precoces en las etapas iniciales entonces todas las personas que trabajamos en este ámbito estamos intentando a informar y formar para poder empezar a actuar en las etapas iniciales de la enfermedad en muchas ocasiones simplemente hay unos problemas de memoria y la enfermedad todavía no no se ha ido a nuestro ha dado a conocer

Voz 2 04:13 es la difícil saber detectar en ese momento no confundirlo con otra cosa me imagino que también está el reto un poco

Voz 6 04:22 eso ellos sobre todo lo que quiero es tranquilizar a muchas personas porque también vivimos en una sociedad en que estamos pues estresados estamos eh porque él como que miramos la perfección en todo y en muchas ocasiones el hecho de que alguien te con Pekín olvido una en muchas veces atencional es un problema de cansancio es un problema vitamínico es un problema de que igual tengo unos unos parámetros médicos alterados es decir una hipertensión o de otro tipo

Voz 2 04:50 el hay que atribuirlo quizá eso que hay que mirar un poco más no

Voz 6 04:53 eso es realmente cuando vemos que tenemos algún déficit de memoria es importante en primer lugar tranquilizarnos porque con la edad sexo y yo lo tengo la memoria ahora que cuando tenía dieciocho años entonces cosas traspasa todos sí que hay que realmente buscar un poco asesoramiento o ayuda cuando vemos que está repercutiendo un poco nuestra vida diaria cuando un poco la línea no eso es cuando yo una exaltación en estas en ejecución de los Astre activas de la vida diaria hoy realmente decimos que algo está pasando que realmente se en ese momento usábamos ayuda se puede ralentizar mucho nosotras en el centro lo hemos visto cuando se busca ayudar etapas muy precoces Se mantiene las personas en esas fases bastante tiempo claro es si te recibimos un tratamiento farmacológico unido un tratamiento no farmacológico y todo eso con un buen asesoramiento familiar una buena información

Voz 4 05:43 es una buena conciencia social pues lógicamente de la gestión de la enfermedad es completamente diferente

Voz 6 05:48 efectivamente

Voz 4 05:51 dificultó el no de de detectar la la enfermedad Ángel no sé en su caso familiar con su hermano como empiezan a darse cuenta bueno

Voz 7 06:01 los serranos no es extraño pues que que no coloca las cosas en casa que que desafía hay eso ya fue porque externo en guardia como habéis dicho que es algo muy relativo no toleraremos era era difícil de detectar pero vamos a ver estuve luego síntomas de apatía de de falta de interés lo que había sido la afición de su vida ya deja de tener importancia soy cosas qué puede la Cadena versión que sin que haya que hacer por medio pero hay hay puntos sectario y luego hay hay momentos críticos de repente un día poderosas se empeña en en abrir la ventana para salir a casa por ejemplo a veces tocando

Voz 5 06:50 sí

Voz 7 06:50 aquí hay algo raro no es claro hay hay puntos concretos pero ya la enfermedad entiende lo que pasa es que eso yo creo que ha habido un periodo ya luego el actual pero hace desde hace años los médicos es muy reacios a hacer mirar el peso que dice que las farmacias muy enfermo padecía concretamente aceite pero andaban barajando entre otras cuestiones relativas y eso lo que queremos ahora que eso es una pérdida de tiempo grave porque no se ponen en realidad

Voz 2 07:25 ya sé fiel lo mas de sangre que poco contribuyó no será creo eh

Voz 7 07:28 el propio unas horas unos años quisieron trece

Voz 4 07:31 eso es forzar el cese francesa que es síntoma SOC es signos indican que podemos tener al Fever no se han hablado de olvidos no sé si cambios en la personalidad si se deteriora también la capacidad del movimiento o al caminar

Voz 7 07:44 señor no Si bueno yo también quiero aclarar un poco corto

Voz 6 07:47 muchas veces asociamos y que realmente demencias es sinónimo de Alzheimer nos encontramos que hay un montón de tipos de demencias que nosotras y nuestras oraciones están llegando demente de tipo frontal de vasculares de cuerpos de Levi que también son bastante frecuentes y que realmente la sintomatología de inicios distinta sí que es cierto con un alzhéimer sí que puedes empezar a notar como inicio una desorientación en la persona de Cities en memoria reciente en cosas acaban de hacer realmente al a los pocos minutos dice les ha olvidado eso que son una señal de que puede estar pasando algo que no quiere decir que esté pasando simplemente es una señal en cambio por ejemplo otro tipo de demencias como una demencia afronta lo que encontramos en la persona un cambio de carácter de personalidad hay familiares que nos comentan que que bueno que han tenido años previos hablarnos Zico momentos muy complicados en sus relaciones porque viví entre otra persona pues era totalmente diferente a como había pedido antes que se volvía pues esto estaba mucho más nerviosa me costaba mucho más razonar Llera precisamente porque está igual en un inicio de una demencia de tipo frontal que hasta que no sabemos si cada hay leves una respuesta claro el familiar pues este qué le pasa que está nacionales reconozco que físicamente es persona pero sin embargo suele recordar las a cambiar su ser

Voz 4 08:58 lo hablábamos Anteriormente también una enfermedad que cada vez afecta a más personas la Sociedad Española de Neurología estima que actualmente hay unas ochocientas mil personas que la padecen en España la población va envejeciendo no se incremente la esperanza de vida es una enfermedad que que supone un gran reto sociosanitario para el cual no sé si estamos bien preparados

Voz 5 09:18 eso es bueno como decía como decía antes no que es un problema social es un problema social porque el reto es sociosanitario no solamente es sanitario o social sino que ese es ese binomio también no

Voz 4 09:31 de darle esa doble claro claro ahí está

Voz 5 09:33 la el el el Alzheimer e afecta tantísima tantísimas personas en en el mundo no que que hay que darle una buena salida hay una una respuesta porque para la epidemia del siglo XXI entre sino se abordan desde todos los estamentos no políticos sociales y sanitarios en un plan un plan general Nacional de Alzheimer que ahora está sexta un estado en el Congreso un poco estudiando para darle viabilidad no hasta que no esté ese ese plan en plan en marcha y que es necesario porque dice que está demostrado no que tienen que con un con incluir los trenes al los tres

Voz 4 10:17 el asfalto el Oriol político

Voz 5 10:20 lo es para poder abordar esta enferma esta enfermedad de una forma de una forma integral y eso nunca nunca que darlo porque va a ser es es va a ser y es un problema muy importante que hay que abordar reformas sino porque nosotros nos toca nos toca a todos de madera de manera directa o indirecta

Voz 4 10:39 es un problema que lo estamos dejando de actuar dice ahora en el Congreso hay un plan para bueno están tramitando el plan

Voz 5 10:47 se desde las asociaciones desde lo mismo a nivel local y provincial que nacional no dejamos de luchar día a día y de de reivindicar y de estar ahí presentes y el Plan Nacional de Alzheimer precisamente está en el Congreso porque la Confederación Nacional de Alzheimer

Voz 8 11:07 eh está ahí

Voz 5 11:10 ha indicando día a día y elaborando ese plan por eso está en el Congreso y ex a esperas de su aprobación que esperemos que sea así porque base es algo que no que no puede que no puede dejar de de estar porque porque es seis semanas no así nos puede demorar porque es necesario cien por cien para para el bien de la sociedad porque es algo que nos nos un no sume unos

Voz 4 11:37 a todo esto atañe a toda la franja el mientras se ponen en marcha todos estos proyectos se macroproyecto estamos unas asociaciones negro para

Voz 2 11:46 del las cuatro vidas llevaron cuanto ocurre viendo iban donde mientras ahí están hablando de cosas

Voz 4 11:51 para no estar solo pues esperando no lo estamos desde la asociación notan que el número de afectados van incremento

Voz 6 11:59 buen sobretodo en lo que sí que estamos notando que la a las personas vienen a buscar ayuda antes y eso es muy positivo yo llevo trabajando lesionado y exigencias ciudades no vive trabajando veinti un años yo creo ya cuando empezó a trabajar venían personas en unas etapas quizás tan avanzadas que nuestra labor es claro era muchísimo más menos efectiva claro porque lógicamente ya en el eh quizás en ese momento el ayuda era más de tipos sanitario que de tipos es educativo que lo que hacemos en la asociación no sin embargo ahora vemos que incluso personas que están notando se cosas en los vienen oye mira que vengo a pedir un poco de información porque me noto algo que tengo que hacer entonces bueno ya no solamente es que tenga examinar sino que te vienen personas con de ciclista el que tienen que hacer pues en primer lugar es importante ir al médico

Voz 4 12:47 no

Voz 6 12:48 eso es lo que el médico de atención primaria es el la persona que ahí va a hacerle un estudio lo que hemos comentado primero un estudio de de parámetros básicos como lo que es el tema de la tensión con la historia una serie de parámetros de gran nivel separadores que te van a decir realmente si lo que está haciendo la persona es debido a un déficit de sacar de aristas luego también puede ser que tenga un estado anímico bajo pues porque se acaba de jubilar porque ha vivido en la familia una situación estresante y entonces esa situación estresante a esa persona le ha producido déficits de memoria o que se nota que no está como antes pero igual con un tratamiento

Voz 9 13:25 psiquiátrico pues Wall E E

Voz 6 13:27 qué es lo que se llama la seudo demencias pues bueno de primeras que el el médico de Atención Primaria pero a esa persona ya ve la necesidad expone derivaría el especialista

Voz 4 13:37 que también la importancia del cuidador no Ángel cómo es el día a día a la hora de ayudarle a cubre sus necesidades de afrontar su pérdida también de de cabeza

Voz 7 13:46 pues siempre va evolucionando a lo largo que evoluciona la propia enfermedad al principio es decir hay un yo creo que en su momento más duro cuando la persona empieza a tomar conciencia de que algo algo les pasa se pregunta qué me pasa algo muy pasa hijo eso es una pregunta demoledora que sólo admite vuelve sucedáneos a una verdadera respuesta no sí este es un poco el el momento más neurólogo na normalmente persigue con dos celebrar Sabah relajando va perdiendo facultades va perdiendo movilidad ya en momentos también durísimos como cuando pierdes el contacto personal va con la persona que la persona de parte de esas dificultades cada vez más para expresarse te hay un momento durísimo que es cuando se pierde el contacto hay hay momentos es difícil decir momento rebelde que suele tener toda persona cuando ve esto no es algo leyera en la época del miedo tienen miedo a quedarse sola porque se encuentra defensa hay gente requieren ya Veinticuatro horas de presencia de alguien en eso tema variable

Voz 2 15:04 hablabas de esas preguntas duras que surgen en esa convivencia yo también he he intentando ponerme en tu pellejo que es imposible pero me imagino Ángel también de cómo sostener eh vosotros los familiares los acompañantes como sostener esas preguntas como acompañar sin uno venirse abajo porque claro ver ese deterioro para la para el familiar es durísimo

Voz 7 15:28 claro que es duro eh no yo creo que está produciendo un cambio tremendo porque ya ahora ya todo el mundo sabe lo que es al alzhéimer era es algo que que se empezó a hablar de ello hace veinticinco años E incluso la relativamente nueva entrega

Voz 5 15:47 comillas narró la propia Diputación público

Voz 7 15:49 qué sería como como solución a domicilio no está muy bien es una parte importante pero pero no había otra solución entonces conocí las primeros casos y era tarde muestra salte ahora ya no yo creo que es es que llega las acabar a los periodos iniciales hacen ver ya sabe lo que lo que les hace hace poco no

Voz 2 16:14 tienen más información pero todavía se podía

Voz 7 16:16 se podía pues es todo por ofrecer sucedáneos de la verdad a a la persona Rosa pues esas pasando automóvil pero tal yo creo que la clave para las familias tan la confianza aseguran la que nunca va a estar solo que una de las formas de llamarse va a ceder el absorberá el miedo Si yo creo que la la enferma la persona siente pánico airosa con con muy familiar en la calle de echarse a llorar que lo que dice CC es que no sé dónde estoy una persona que estaba en Vitoria hiriendo setenta años en Vitoria en una calle céntrica de Vitoria no esa no sé dónde estoy esas sensación como el niño perdió por una multitud es terrible que hay que hacer hay que acompaña a David y sobre todo dar mucha confianza

Voz 4 17:10 alza de no tiene cura pero sí que existen tratamientos que pueden ayudar a a ralentizar la progresión de la enfermedad

Voz 6 17:17 eso es es lo que yo que también quiere hoy aprovechar para para subrayar que hoy en día yo creo que tenemos todos mucha conciencia de que tengo que hacer deporte para detener nuestro cuerpo en plena forma hay sentirnos mejor eh de la misma manera nuestro cerebro también tenemos que ejercitarlo para poder estar también mejores sentirnos más saludables entonces si trabajamos amenaza áreas

Voz 9 17:38 sí que es si se puede ver como la persona puede

Voz 6 17:45 identificar un poco sus deterioro esos déficits el avance de pues por simplemente por lo que es la propiedad de la propia un diagnóstico de la propia enfermedad nosotras tenemos comprobado los veinte años que llevamos con el servicio que las personas que han empezado a trabajar con etapas muy leves muy iniciales Se mantiene muchísimo tiempo en esas etapas hemos en algún caso incluso de estar diez años en etapa inicial con nosotras pero claro es trabajar todos los días a hacer actividades

Voz 4 18:09 cobrarse cobrar se porque claro ellos

Voz 6 18:12 también el hecho de ver qué pueden hacer cosas que tienen un sentido claridad que tú

Voz 2 18:15 toda ya sea no que te mantiene ahí no bueno con un motor que te saca un poco de ese declive nada de de ese deterioro no poco es

Voz 6 18:25 pues luego también trabaja en la relación con otras personas que también les pasa un poco como que al que no se le olvida una el olvida otra antes te sientes a mí un ambiente como mucho más natural que siempre digo hay los bicho raro eso es esa en el en el ámbito social el hecho de ley por la calle es decir va me ha para esta persona y no sé quiénes pues un poco de todo es duro no daba entonces ahí es como un ámbito en que ellos

Voz 2 18:48 es algo aparte de mí la cosas tenerla a nadie

Voz 7 18:51 a diferencia muy curioso que todos cuando hemos tenido una persona que conoce Mer hemos intentado novedades nuestras pues Olías en casa estimular le intentar retomar afición la suya dice en fin cita la persona que lo hacen de normalmente nuevas al cuarto de repente sacan de la falacia cielo que sin embargo esas mismas personas corremos curso que dirige coche son capaces de estar hasta tres horas en una actividad casi permanente y es muy curioso porque ese es el pues yo creo que es el colectivo que es empujar hacia de fuerzas siente cómoda haciendo nos de casa les estás intentando estimular hizo esas intentando agobiar sienten agobiadas ya se sientan libres pues entre otras cosas

Voz 4 19:44 es fantástico tenemos ya pocos segundos pero sí que quería aprovechar porque habéis lanzado vuestra nueva imagen no en el día de hoy que es como elefantes

Voz 5 19:51 en elefantes y símbolo de la memoria de elefante y el elefante como como cuidador de de de su manada no de su familia entonces bueno ahí estamos en la plaza del arca con un elefante gigante para hacer que toda la población y luego a las siete de la tarde clausure haremos este día en el aula Luis de Ajuria habrá un Coloquio entre familiares que yo creo que va a ser emotivo oí bonito y lo leeremos el manifiesto de reivindicación eh de desea de este Día mundial del dos mil dieciocho y bueno en nos acompañarán las las autoridades de los sustituciones peniques son los que con las las que nos apoya no fue muy bueno y así daremos por finalizado este día del Día mundial pero que el alzheimer estaba trescientos sesenta y cinco meses al aclara

Voz 4 20:41 ayer gestionar Maribel pelea