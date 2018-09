Hoy por hoy Vitoria 20/09/2018: Tertulia de mayores

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:12 hay un hay veintidós minutos USA

Voz 3 00:14 eran los más mayores las nuevas tecnologías les Huesta cuáles son los beneficios que tienen para ellos bueno según un estudio de La Caixa los mayores vamos a decir más jóvenes entre sesenta setenta años Susan por ejemplo mayoritariamente Whatsapp el ochenta y ocho por ciento a diario pensamos que nuestros mayores tienen muchas dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías y que en algunos casos no están interesados esas

Voz 2 00:41 bueno pues la asuntos que vamos a abordar en nuestra tertulia mensual de mayores y para ellos nos acompaña tenemos el estudio repleto de gente al ex Beltrán de Luciano técnico de los centros socioculturales de mayores cómo estás Alex muy

Voz 5 00:53 ha dado a vez día

Voz 2 00:56 pues del verdad Nico bueno que Alex hasta adaptándose ya en agosto eh para venir rodado dijeron bueno Miguel Blanco y María Ángeles Sáez de usuarios de los centros de mayores a ver qué me equivocaba corrígeme María Ángeles Sáez Vicuña Sáez de Vic un corregimos rápidamente bueno que decía que bienvenidos cómo estáis muy bien bien encantados de estar aquí oye qué bien Miguel yo con éste ya me puedo ir a casa de hecho me voy a ir de Joaquín encantada encantada de tener es la verdad es que es un placer hablar en primera persona porque podemos hablar un montón sí yo no pero lo suyo es que nos cuenten su texto su testimonio oí cómo lo han vivido como la de los hablamos desde la teoría no tiene nada que ver no tiene nada que ver bueno que es habla mucho hoy en día los nativos digitales de estos niños de estas niñas que ya vienen casi con el móvil saberlo bajo el para ella no naces con Pablo y de la naturalidad tú les ves ahí dándole ahí con él dedico que ya lo tienen super integrado lo que está claro es que las personas que han pillado toda esta ola más tarde bueno han tenido o están haciendo un esfuerzo por ponerse un poco al día no efectivamente

Voz 5 02:08 eh eh sonado tantas tardíos que se les llama I hay eso pues condiciona y además con presiona pero no es un un límite ni mucho menos total lo que sí es todo sería enviando estereotipos lejos hubiera juicios sumarios estereotipos son perjudiciales

Voz 2 02:27 tenemos

Voz 5 02:28 pues mira eh que para ellos es difícil adaptarse a las nuevas tecnologías que sobre todo que no están interesados como persona mayor no está interesada en en las novedades que tienes tales problemas de salud que no te permite manejar te en las redes no así como grandes eh bien eso es luego la falta de comprensión de la lógica que hay detrás de la de esas tecnologías

Voz 2 02:53 pues a mí claro

Voz 5 02:56 pero pero muchas veces como que se aplica no es que cuando es una etiqueta hay un cliché y además has dejado marcado jugamos tienes muy pocas luego ahora hoy oiga vamos a hablar de la realidades no en realidad yo creo que es lo importante y luego también esa brecha entre jóvenes y mayores eh que a veces es como que es un insalvable no es que vosotros es digitales nosotros no como que eso tan también esos son estereotipo incómodos por los datos que has dicho y lo que luego podemos comentar en realidad eso no real Si yo creo que es genial tener este espacio para que ando

Voz 2 03:32 se ir para que nos cuente cómo la me quedo Miguel tú malas por ejemplo cuando hablamos para preparar a esta entrevista de ese prejuicio no que hay mucha gente que piensa me decías hay mucha gente que piensa que las nuevas tecnologías en la tercera edad

Voz 6 03:45 no son compatibles que es una cosa pues muy normal porque nosotros un día nos pusieron un ordenador delante de la máquina o en la mesa dijeron aquí hay que dar a esta tecla y a la otra con un programa que ya viene dentro que sólo sirve para eso para la empresa en claro eh por encima de todo pues está el temor a que vas a romper el equipo sientes miedo también de que piensen que eres tonto que luego pues a partir de ahí pues ya vas quitando el miedo pero aun así sigue habiéndolo tienes miedo pues por la privacidad tienes miedo e sobretodo ya ahora cuando empezamos a manejar el Internet por el fraude todas esas cosas perduran aunque las a la hacienda claro la verdad es que gracias a los talleres de los centros entre otras cosas pues hemos iniciado nos hemos puesto en la línea hemos conseguido entrar en Internet ya casi la mayoría de los mayores nada más tienes que poner un poco de interés y voluntad todos podemos puede que haya gente que piensa que los mayores no están para esto

Voz 2 05:08 tú me contabas Miguel cómo fue tu vamos a decir primera toma de contacto del papel el boli tú me decías del talonario que yo iba más ancho que largo estás en el trabajo trabajaban entonces de pronto pues eso te ponen en el ordenador delante y me hacía mucha gracia cómo me lo das porque es muy sincero en que me decías que me me temblaban las piernas Naiara es que lo a la primera sensación fue de mucho vértigo no como cómo recuerdas aquel momento

Voz 6 05:35 sí sí yo recuerdo pues la inseguridad que tenía tenía unos nervios en el estómago que no podía con ellos porque claro cuando estás tienes una responsabilidad hay que hacer unas cosas que son importantes dentro de los penales ahí ya había que mover muchas piezas y te te Genal ahí están todas todo el almacén está ahí y cada máquina tiene que tener lo suyo de saber que están en el almacén y que está en la máquina por si hay donde coge se claro eso es muy fácil pero luego hay mucha gente hay mucha gente que que manipula las piezas no todos somos conscientes de que hay que dejarlo donde está el ordenador hay que decirle dónde los dejó

Voz 2 06:17 en esta claro hay que darle la sensibilidad apoyaron que yo

Voz 6 06:20 qué hacía pues primero lo hacía pero el ordenador o como decía pero después iba lo revisaba

Voz 2 06:28 tú serías continuó con fines de tu Greta no vaya a ser que se esto no debió dejarlo

Voz 6 06:35 Bandar cambiar unas piezas a una máquina que luego a lo mejor no estaban allí o no estaban en el sitio que yo les indicaba ayer pues que va desde bueno aquí no están pues no hay

Voz 2 06:45 el primer móvil que viste en casa

Voz 6 06:48 lo que fue en unas elecciones la hija que estaba encuestado por ahí está Elena un pedazo ladrillo como se ha podido hablar por teléfono sin cables

Voz 7 07:00 genio era muy fuerte pero bueno Ángel

Voz 2 07:04 es tu caso fue muy diferente sí si fue

Voz 7 07:07 es diferente porque yo soy ama de casa y no cesión pese pues mi marido compró un ordenador y me picó el gusanillo

Voz 2 07:14 doble veías ahí de las clave yo no no siempre ha sido un poco por ahí no

Voz 7 07:19 sí sí entonces empecé ir a los centros entonces cívicos eh y empecé a aprender la verdad es que se hizo hecho muchos cursillos y estoy encantada de haber los hechos

Voz 2 07:30 yo te decía tú tuviste miedo porque como Miguel me contaba que él sí que le dio un poco mejor

Voz 7 07:34 a lo mejor no tenía ninguna responsabilidad es distinto el hotel que él sí tenía responsabilidad de Haro tu casa real Abbas

Voz 2 07:42 Augusto no va probando ensayo error no haber a llegamos exactamente

Voz 7 07:47 muy bien muy bien encantada de la vida y haberlo hecho nada nada bueno

Voz 2 07:53 se exe no podemos obviar eso está claro que los más mayores enfrentan al retos no eh a la hora de acceder a las nuevas tecnologías primero la decía Miguel creer que uno pueda hacer lo que puede ser quizá la primera barrera luego hay muchos más factores uno puede sentir miedo

Voz 5 08:11 a la hora de pedir la alianza yo creo que en realidad eh al final y además veníamos por el camino comentando lo abajo y tal que quienes muchas veces es la falta de confianza no tanto conocerlo técnicamente sino la seguridad ya no es que no hay un rey luego lo lo lo has de hecho perfectamente que no voy a romper nada pero es lo que comentaba aclara no lo mismo cuando es tu ordenador o currando cuando te lo están enseñando que dices bueno pues si algo se estropea tampoco pasa nada porque tengo a alguien delante desde esa tranquilidad se avanza mucho más sin mucho más rápido el tema de la privacidad de los datos efectivamente eh generacional mente también por forma de ser yo creo yo lo sólo hablábamos también en el camino no ha eh depende como tú seas pues hay gente que les encanta estar en redes sociales en abierto tanto fuera de Internet o fuera de ellas y eso se aplica Internet no hay gente que joe es que yo no quiero que mi vida esté expuesta y luego también la vergüenza o la dificultad a la hora de pedir ayuda a veces porque aquí

Voz 2 09:26 ya lo de Miguel ha dicho muy bien pueda parecer Toto efectivamente eso

Voz 5 09:31 otro de los límites no y luego el tema de la seguridad la seguridad en Internet pues están bien bueno sobre el Alba le hace efectivamente que era pues un poco sobre sobretodo con el tema de compra cuando ya son cosas como más no es una búsqueda de información sino que vas a hacer algo más e interactivo o no las tienes que es como cuide aquí ya me corto un poco más detalles

Voz 2 09:55 corta a mí me contaba también la primera vez que metió el número de cuenta

Voz 6 10:00 cuando te metes en Internet y te piden el número de cuenta

Voz 5 10:04 pues al principio son

Voz 7 10:05 descubriendo pero me decía pero cómo voy a meter ahí mi número de cuenta

Voz 2 10:12 no no no yo creo que es una barrera que los no nativos digitales que yo tampoco lo he sido que al funeral la adaptado la hemos tenido no la bueno esa precaución no

Voz 6 10:24 se yo pienso que que por ahí pues seguramente los que están escuchando que sean mayores de setenta como yo pues estarán diciendo que razón tienes ahí cuando te hablaban ya de la cuenta hasta que sabes lo que es la cuenta que te piden pues

Voz 7 10:40 lo pasas por María Ángeles no compra por ejemplo no mis hijos no me dejan que compre que ellos me dicen que yo hago lo todo que que sí que puede haber virus y que no que no que te las cuentas nunca eh yo no lo no lo hago por Internet

Voz 6 10:57 yo un par de ellas hecho pero siempre acompañado al otro lado del hijo o la hija que eche un vistazo

Voz 2 11:04 a ti te hacen asesoramiento en ese momento

Voz 6 11:07 eh sí tienen esa quiero estar sobre seguro porque es la primera vez tuve una mala experiencia vaya qué te pasa cogimos un televisor cenó llegó al televisor y luego ya te entra el miedo si va a recuperar lo que pagaste y seis y bueno en eso fuero no sé bueno el dinero ya no estaba el aparato no había forma de conseguirlo ellos yo pensaba que era largas que me estaban dando y mientras pues te quitan un poco el sueño no pero luego no fueron

Voz 2 11:39 Diego yo el dinero por lo menos de vuelta bueno enseguida seguimos charlando sobre nuevas tecnologías es vamos a hacer una breve parada ahí vamos a desmontar con datos además de algunos prejuicios verdad Alex en ello Javier vamos

Voz 8 11:56 venga que diremos el día del socio del Club Carrefour ven el veintiuno de septiembre porque te descontamos iba en todos los productos de alimentación productos frescos Veritas droguería perfumería de alimentos de mascotas y también de Carrefour punto es además aprovecha para repostar en nuestras que son unas y ahora un diez por ciento

Voz 1322 12:17 sabemos que cada persona es única Luis necesita ayuda en el día a día de su ama y quiere saber cómo cuidar a Clemente Txomin desea atar fuerte para cumplir con todas sus planes y María Jerez salud para disfrutar de sus nietas porque mejoran siempre es posible y ahora también accesible ubicar en cuidado integral en tu hogar cientos cuarenta y cinco quinientos sesenta ciento once visitarnos en beato cuatro

Voz 10 12:39 los Mossos son unos postres muy frescos que se come la temperatura baja de con suponían semejar de alguna manera pues aún el habito que esa juego bastante de verano no tenemos una dama muy maja pues el de chocolate de limón mojito en de manzana asada

Voz 2 12:55 no es nada Chema Pascual arte pan

Voz 11 13:00 en su cincuenta aniversario Fundación idiomas presenta idiomas Life la nueva forma de vivir en inglés en Vitoria Gasteiz cine series música arte

Voz 2 13:08 cuatro elige lo que más te guste y mide tus progres

Voz 11 13:11 esos matrícula abierta hasta el veintiocho de septiembre en fundación idiomas junto Fundación idiomas cincuenta años hablando de todo

Voz 8 13:22 necesitas alguna razón más para comprarte un ver

Voz 2 13:25 que nos vamos

Voz 5 13:28 y ahora tienes dos mil razones más

Voz 12 13:30 para tener un Mercedes porque si tres turismos diésel de cualquier marca matriculado antes del dos mil nueve te regalamos dos mil euros para que te compres el Mercedes que quieras sólo hasta el treinta de septiembre consulta condiciones en tu concesionario

Voz 9 13:44 se descubre lo en el nuevo concesionario hondo en Armentia

Voz 13 13:50 que tener una sonrisa define me ha ayudado a conseguir muchos papeles en por eso siempre confío en los mejores en clínica dental Europa me hicieron sentir relajada bebí reflejada en su delicadeza y sus resultados naturales en implante elogia sólo trabajan con la más alta calidad por eso disponen del mejor escáner 3D comprueba

Voz 9 14:07 en avenida Juan Carlos I diecisiete salvo grúa R P S doscientos XXXI barra trece

Voz 8 14:13 quieres este martes a casa con jardín cinco

Voz 14 14:16 a mí letras

Voz 15 14:17 Vitoria amar las artes una urbanización de viviendas funcionales eficientes y con un diseño que recoge el valor de un entorno natural privilegiado configurar les para personalizar al máximo tu nuevo hogar

Voz 8 14:27 en fin que hasta Armentia plata general sobre amar Lasarte primera fase vendida ya a la venta la segunda

Voz 1322 14:34 ese Aubisque Leclerc todos los Dios hay ofertas especiales en frescos ocio está de oferta la lubina de seiscientos setecientos gramos la pieza nueve coma noventa euros el kilo

Voz 9 14:43 así de a gusto comer fresco y hoy ahora mismo a Leclerc el euskera este curso aprender euskera Ica será muy estimulante matriz Juli Cate emplazan a los Reyes Católicos quince y Adriano VI dieciocho si tienes entre dieciocho y veinticinco años puedes disfrutar de una beca de la Fundación vital aprendió euskera en Ica Astiz punto Ica Euskal Tiriac punto Airbus

Voz 16 15:12 con cero preocupaciones Peugeot doscientos ocho por ciento veinte euros al mes en cuarenta y siete cotas sin entrar cuota final seis mil ochocientos setenta y tres con trece euros ICA de cinco noventa y cinco por ciento con pese a Financial Services

Voz 8 15:24 con un promotor

Voz 5 15:27 en Alto de Armentia veintitrés

Voz 1 15:37 la eh

Voz 2 15:40 la una y treinta y ocho minutos hablando sobre nuevas tecnologías así mayores sobre el uso que hacen de ellas de charlando con María Ángeles con Miguel con Alex y decía yo que vamos a ir un poco a los datos para desmontar precisamente esos prejuicios de los que hablábamos

Voz 3 15:55 los mayores en menor o mayor grado usan las nuevas tecnologías y hay varios estudios que lo corroboran yo voy a poner un ejemplo pero tenemos un montón de datos un informe de mayor

Voz 2 16:06 esta ha

Voz 3 16:07 señala o se dice que el cincuenta y seis por ciento de los ciudadanos entre sesenta y cuatro y setenta y cuatro han navegado por ejemplo por internet eh hay datos también decíamos de La Caixa

Voz 2 16:17 hay muchos datos dicen que hay un uso vamos a pedir generalizado no estos datos en realidad

Voz 5 16:25 bueno pues una decimos fechas pero ya tienen un par de añitos Isaí conscientes somos de que estaban cambiando a gran velocidad si ponen que para navegar se utiliza preferentemente al ordenador un ochenta por ciento aunque va aumentando el bueno pues el acceso a través de teléfonos móviles con el cincuenta por ciento no es que la gente que se mete en Internet lo hace a través de de móvil sí es cierto que que estos son los datos siglo cuando hablas muchas gracias con la gente en realidad quién no usa quién no tiene un teléfono inteligente precisamente por las ventajas que tiene de estar localizable de estar pues eso mantener el contacto con familiares

Voz 2 17:08 hasta porque ya tenemos familiares con amigos porque hablábamos un día en este perdona que te interrumpa les escolar hablamos un día en este espacio precisamente de la soledad que no yo creo que en esta sociedad nos golpea mucho a todos porque nos estamos individualizado mucho pero que en la en el caso de las personas mayores a veces es especialmente qué doloroso e como a todo el mundo eh bueno estas nuevas tecnologías ayudan en muchos casos sí aquí vamos a ir un poco ya el tema de los beneficios estos mayores bueno pues a estar también más conectados no efectiva

Voz 5 17:42 antes yo creo que es la conexión además si cuando íbamos hablando y cuando hablas con la gente mucha de la gente que se acerca a nueva tecnología estamos hablando de cómo manejó mi móvil y de hecho muchos de los talleres que serán es no sólo de manejo del ordenador que ya son para cosas mucho más específica sino para en el día a día hay gente lo que necesitas eso una acercarse a un al móvil y por qué el móvil porque te da acceso a Internet pero además besote ayuda al a estar en contacto no al charco la le de soledad es la es la miento

Voz 2 18:19 y hay más de I más ventajas a mí estar sorprendida por ejemplo aumentar la capacidad cognitiva no

Voz 5 18:25 eh efectivamente al final estas dándole a la cabeza el arte cuando no activar eso cuando no eres nada activa si eso es implica que leer porque si no les no sabes dónde hay que darle porque tú intuición no no tienes la intuición esa de quién lo utiliza desde pequeño no entonces tienes que andar leyendo tienes que ir pensando tienes que dar un par de vueltas a cada uno de los pasos eso estimula continuamente además el hecho de estar conectado a mucha gente a reducir la inseguridad y los miedos es decir pero también me comentabas tú agenda sorteo esto del GPS en once tenemos el ejemplo de una mujer que ha estado viajando por Tailandia Vietnam bueno no recuerdo eh y que decía dice es que gracias a esto yo estaba por de viaje a mis familiares me tenían Geo localizada permanentemente sabía que sabían dónde estaba sale harán tranquilidad y además me iban desde el whatsapp podía enviar por favor buscando el alojamiento no se haga dile ayudaban hawala da una Sáenz de repente abre un mundo qué decir no es que no me voy me voy con toda mi familia y que está al otro lado del móvil no eh yo soy bueno hoy para personas más que más mayores y con otras necesidades también esa sensación de conexión en todo momento por bueno pues alarmas armas para las personas cuidadoras etcétera etcétera y luego el uso recreativo que yo creo que es a la que paso búsqueda de información estábamos comentando esa es la que

Voz 2 20:00 más se pide en los que ahora vamos a darnos los centros culturales de mayores que tienen una amplia oferta y cada vez se nos pide más en el uso de las nuevas tecnologías bueno recreativos sino solo pero desde compras coger la cita con el médico que pide que pide la gente harán les vamos a preguntar qué uso hacen que hacen hacen ellos

Voz 5 20:18 pues de todo un poco de hecho está trabajado el tema de los viajes pues el tema de los i Book por ejemplo películas también saber manejar teme que aplicaciones Hay como puedo acercarme unas y otras y en eso se ha trabajado según las demandas además luego ya hablaremos de la oferta de comisiones y demás en esa programación mensual aparte de los talleres estables hay una serie ofertas que responde precisamente a las a a las necesidades del día a día esa esas las que van surgiendo en el día a día ir a las necesidades pues que busca de ocio pues información los periódicos o cómo acceder que periódicos tal hay mil opciones con internet ya sabemos queda mil opciones de búsqueda de información vamos a ver qué

Voz 2 21:06 cacharro nuestros invitados Miguel tú me decías Internet que lo usadas pues por ejemplo para un gol consultar información de los centros de mayores para las noticias para que lo usas luego te vas a preguntar por las redes sociales pero Internet de información que buscas

Voz 6 21:20 sí bueno pues a todo aquello que se me ocurre que que quiero ver qué que busco pues entonces Últimamente he comprado hasta una chimenea fíjate eh nada se una chimenea dice soy sí haría algo algo distinto eh bueno pues una chimenea de acero inoxidable puso en contacto con una empresa el Zaragoza para me enviaron la compré fantásticamente sí sí pues luego cada vez que necesito algo que no quiero salir de casa corriendo sin saber dónde voy

Voz 2 21:59 fuente de información de todo hay

Voz 6 22:01 va a haber que quiero chatarra chatarrerías en Vitoria hay veinticuatro Pace hasta que tiras mucho

Voz 2 22:08 para el día a día para las necesidades era

Voz 6 22:11 hace ya lo ha dicho todo al ex vamos se te hace muy independiente el ser capaz de moverte con el móvil lo con notable hay que tener

Voz 2 22:22 estable timonel

Voz 6 22:24 soy nada por tener tengo las tres cosas

Voz 2 22:26 tú tienes todo pero es que el ordenador no lo uso

Voz 6 22:29 la edad cada vez menos iban a hablar la Table el ordenador

Voz 2 22:33 está María Ángeles tienen también las tres cosas tú tienes tabletas se me habéis adelantaba por la derecha y el del Bud también tiene algo si todo creadas en tu caso me decías para coger los viajes del Imserso para informarte sobre los sitios a los que vas a por ejemplo una aplicación bastante turística no cuando te va si sitios que ve que ver de los hoteles

Voz 7 22:55 cualquier información que estamos a mi amigo si hay una duda de que esto

Voz 2 22:59 poco callar bocas que le llama un amigo mi hoy callar bocas grandes teníamos a discusión no salíamos de la ayudarán los metemos en Internet rápidamente y ya se acabó la discusión hago lo decías que este yo también lo hago dudas sobre por ejemplo ortografía palabras la significado Arroyo diccionario no tirar un poco esta jugar me gusta Balda que juegas

Voz 7 23:22 qué tal el a los sudokus así se ve que dos aplicaciones porque sino porque mucho

Voz 8 23:29 claro

Voz 2 23:30 estabas ahí toda enganchadas

Voz 7 23:32 sí igual me tiraba dos horas ahí decía esto no puede hacer me quitar dos aplicaciones

Voz 2 23:38 para no jugar porque ahora sólo me quedó porque esas dos madre mía me gusta mucho te gusta otras tecnologías me encanta el mira la ley tengo una cara de felicidad que si estuvieran viviendo bueno de escuchábamos por ejemplo decía yo también en la presentación es estoy de La Caixa que hablabas sobre sobre todo el uso de las redes sociales por ejemplo lo más extendido entre la gente más mayor es el Whatsapp con un uso bastante

Voz 5 24:02 importa

Voz 2 24:03 ante María Ángeles tú a que le que le das Facebook Whatsapp ve que te gusta

Voz 7 24:07 la eh el Facebook y lo utilizo pero no demasiado Sanz al las horas a todas horas a todas horas estamos allí las amigas comunicando no nos mandamos es ver por qué mandan eh mirarlos reenviar flojos bueno me entretengo muchísimo gusta

Voz 5 24:26 comentabas que también es e Instagram no Twitter que también había eh que te habías

Voz 7 24:31 formado en ello que habías hecho algún curso si ya lo conocía porque ella temía la aplicación Tg8 programa pero luego hice un curso bueno pues más todavía para para ver los entresijos un poco de de cómo funciona irían Lizaso alza sí sí que lo miro todos los días lo que Facebook también no o no estamos al andaluz actúa de Twitter a Twitter o no va Twitter te has que que habías así

Voz 5 25:02 lo habías aprendido pero sí eh

Voz 7 25:05 pero claro hay que seguir a personas Jersey yeso como que tanta curiosidad por ello

Voz 2 25:12 a poco del Facebook Miguel toda que le das

Voz 6 25:15 yo principalmente también algo es Facebook pero sobre todo los demás aplicaciones pues eh justo en Twitter y You Tube pues les conoces pero es que al final me quedo sin datos a Nando pringao comenzar claro pues ese es otro de

Voz 5 25:31 otro de los inconvenientes para las pero eso no es malo

Voz 6 25:34 no es que claro

Voz 5 25:35 a parte de de que influye también

Voz 6 25:39 el problema físico de la salud pues también es socioeconómico el nivel socioeconómico también es una barrera

Voz 2 25:47 hay que pagar la factura es verdad lo teníamos además

Voz 6 25:50 entonces pues

Voz 2 25:53 yo te dosifica claro muy bien tres giga al bueno pues la regla de Miguel

Voz 6 26:00 sí pide seis ya sabes que te cuesta el doble ya ahí estamos

Voz 2 26:03 bueno desde los centros socioculturales de mayores hace un esfuerzo enorme para derribar estas barreras hay una amplia oferta veintinueve talleres cuéntanos pues efectivamente hay eh

Voz 5 26:14 los de la oferta de cursos y talleres estable durante así en números generales y bueno para el curso durante el curso dos mil dieciocho de dos mil diecinueve cogiendo esos datos hay veintinueve talleres de sobre aplicaciones de Google móvil es Elche que es un para retocar fotos y algo de sí esa es gratuito lo importante es que al final muchas de las aplicaciones que lo que hacemos es sacamos fotos y lo que queremos es tener una imagen estupenda pues con nuestro programa pues se consigue días gratuito manejo de fotografías el martes cómo utilizar los mapas de Google el traductor que para esos viajes vienen estupendamente sobre el tema de viajes redes sociales retoque digital Windows básico y otros y además los diferentes procesos lo ya en el tema de informática que seguro que María Ángeles lo conoce Seron serán los procesos son que empieza un año y el siguiente son dos añicos en el que ya empieza a coger como más soltura

Voz 2 27:23 vosotros habéis dado un poco a esto los dos habéis hecho por no quiero bastante se ha apuntado a todos atrás echaba una como contabas uno por ejemplo que en el que estaba el Sky pues el uso de Skype no de alguna de Twitter

Voz 7 27:37 twitter que el facebook facebook fue lo último que

Voz 2 27:40 este es lo último y Miguel tú también ha recibido algún

Voz 6 27:43 si el año pasado no exactamente con con Álvaro en una Aldabe sentimos un cursillo también eh bueno concedido trastocó también todo esto de suele conocemos además

Voz 5 27:57 además de estos eh hay otros relacionados con las nuevas tecnologías habían fotografía digital realización y producción audiovisual y luego la oferta que que genera las comisiones no de la actividades mensuales que siempre va a esa pregunta para adaptarse a todo el rato sea quiere decir que en quiere que mate

Voz 2 28:17 de de Rudy de Nozar perfeccionar adquirir otros conocimientos tiene ya las herramientas básicas bueno

Voz 5 28:23 luego encima haces contactos con gente que está interesada lo mismo que no es poco

Voz 2 28:28 vamos a incorporar esta charla hubo musita es diseñador gráfico y profesor de informática en los centros culturales de mayores fue poco fue tu profesor

Voz 7 28:36 sí sí sí debe conel lo último que hice fue con él

Voz 2 28:39 qué tal hola buenos días a buenos días bueno eh tú das cursos específicos les está diciendo que se pongan los cascos hay así te escucha todo el mundo específicos y luego otro más general no es como que te encargan desde informática el que nos hablaba Alex de dos años pero también das algunos como nos ha dicho María Angeles que leíste de redes sociales no un poquito de todo

Voz 17 29:00 de eso se es exactamente seis seis y me encargo de los genéricos de El proceso de aprendizaje de los años y luego ya son luego otros ya pues son cuatrimestral e incluso ya pues hay pequeñas cursos que salen ya de las comisiones de una semanita a cuatro días estos días una cosita

Voz 2 29:21 hablamos de que te llega a gente que no sabe encender el ordenador los árabes de gente que parte de cero hasta gente que quiere pues eso ir profundizando adquiriendo nuevas herramientas que ya tiene una base bastante potente no

Voz 17 29:35 sí sí sí sí hay en general bueno esa última frase de gente son los los menos pero perdamos el abanico es es es es enorme

Voz 2 29:48 no lo sé yo

Voz 17 29:50 la llevaría que está un poquito así a los que bueno pues ya han tenido un bagaje de cursos anteriores Si quieren enganchase renovarse cositas nuevas

Voz 7 30:01 con qué miedos llega a la gente a los cursos

Voz 17 30:04 pero los pues un poquito los que habéis comentado no el el tema de romper

Voz 2 30:09 te lo voy a cacharrazo ordenador no

Voz 17 30:12 sí sí sí sea éste para romper así el tema también después de la seguridad de de esos datos no gente ya que hacer el tipo de compras au tema redes sociales comentaba Mirel pues ahí hay un poquito de de You Tube

Voz 2 30:29 de You bueno me decías que te piden precisamente por salvar esos Julius por ejemplo de las cosas que se que se pide es hacer las compras cómo hacerlas que también triunfa mucho el tema de coger cita previa con el médico bueno que hay cosillas prácticas que que se demandan Noé que les ayudan en el día a día no

Voz 17 30:50 sí sí pues tratamos de hacerles desigual pues por ejemplo con el tema de la cita previa no de de pues de verles la utilidad poco que que tiene esto todo este tema de de la informática no entonces pues bueno cuando son conscientes de que ha pues no hiciese efectivamente yo me lo puedo gestionar yo lo puedo hacer que ven que son capaces de hacerlo el pues todavía social mucho más mucho más si se van metiendo más en este mundillo

Voz 2 31:17 tú decías que en general cuesta que no vamos a vender la moto de que no de pero no de la persona pero que sí que cuesta no y que luego hay un pecado capital el de no practicar no eso es eso

Voz 17 31:30 sí y con el tema de informática se tiene de la idea de que esto es súper rápido esto es súper inmediato y que te lo hace eso va dando todo tipo de cosas no pero es que para que trabada tan rápido tienes que saber Margot nos venden de de la moto por así decirlo e ir entonces claro con los handicaps pues de de los años ya no tenemos la frescura de cuando teníamos la cabeza de comentan ni tonos de nuestro día a día no pues que tenemos que coger a los nietos nuestras compras nuestro que no es lo que se ha no entonces ya también pues ya no tenemos tanto tiempo etc etc entonces pues pues pues bueno hay un poquito ahí ese ese ese problema no lo que no hay luego tanto tiempo a la hora de de practicar yo estoy pequeño tirón de orejas porque son un poquito entre comillas vados yo por eso de que no no me el las cosas sí pero también es un poco porque es su día a día pues bueno tienen otras muchas más actividades au deberes que hacer no es para final es es una ilusión es un interés que tienen ellos personal imaginen por ella entonces pues bueno pues adelante hay que fomentarse lo cuanto más mejor

Voz 2 32:47 jugó brevemente porque se nos va el tiempo pero hacer mucho hincapié me decías en el tema de seguridad que lo hemos abordado además antes verdad

Voz 17 32:54 sí sí sí tienen claro en el tema sobre todo de redes sociales pues sociales y compras no saben muy bien dónde meterse no sé muy bien también donde a que exponerse no a que se están exponiendo entonces pues el tema de Facebook viales digo sea solamente aquellos si queréis que Dios Momo

Voz 2 33:15 quién sabe a OK que tienen que va a ser también

Voz 17 33:19 sí sí sí cositas de esas no tenían pero aquí

Voz 2 33:22 eh

Voz 17 33:22 lo tengan presente y pasadas si quieres con encontrar a tus amigos de la infancia pues tendrás que ponerte a estudiar el colegio a los

Voz 2 33:32 ejemplo claro es que estás

Voz 17 33:34 eh pero Si solamente basada mantener relaciones con pues con tus hijos las fotos de tus nietos hace tratos hay un montón de datos que son superfluos que no tienes por qué poner a los tienes que la información que está comparten acaba el tiempo hubo un placer ha subido todo un lujo contar contigo gracias está pues nada muchas esta otra bueno