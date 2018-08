Voz 1 00:00 con esta energía vitalidad al barre guiso da una clase a primera hora de la mañana en la que las plataformas elástica son las protagonistas aunque su día empieza a las siete de la mañana con un desayuno proteico

Voz 2 00:22 eh yo aparte de cereales de avena e intentado quitar de Mi dieta completamente el gluten aunque yo no soy intolerante pero es verdad que provoca inflamación y le cuesta mucho más al cuerpo digerirlo entonces por la mañana sólo meter algo de proteínas como es por ejemplo aguacate con atún Cuarte con salmón o una tortilla o huevos cocidos y luego pues unos cereales tipo avena con yogur natural sin sin azúcar

Voz 1 00:46 y luego sin tragó de fruta aprovecha a mediodía desde las doce hasta las siete de la tarde para entrenar un par de disciplinas entre natación carrera en bicicleta ya que en el resto de la jornada trabaja en el gimnasio Global Center donde da unas cuatro clases en las que suele tener a más de veinte personas bueno esto es con otro

Voz 2 01:01 eh eh llegas a conectar tanto con la gente pues que tu estilo de de impartir las clases le gusta es verdad que estamos en en agosto y aún así pues sigo tenía todo pues cerca de más de veinte personas en cada clase y eso la verdad es que motivó un montón y bueno pues yo siempre lo digo no solamente la gente me quiere como deportistas Senado también como profesional que es lo que verdaderamente se tiene que valorar de uno a nivel profesional y sobre todo la las ayudas que la hacemos como profesionales de la salud que es lo que yo me siento más identificado

Voz 1 01:34 en su gimnasio se ha extendido un nuevo concepto el de Al vista o persona que asiste a todas las clases de Alba rejilla y que sigue los resultados de la deportista cuando compite

Voz 3 01:43 que la forma de darnos una clase esa energía en lo es todo es duro tener que hacerse en Padillas con peso que no puedes con tu alma pero ya te te da te da esa chispa te da esa el efecto

Voz 1 02:00 a la cola en la competición de larga distancia este año rojillo ha corrido en el ultra de montaña de sesenta y cinco kilómetros en la isla de Gran Canaria el Ironman de Victoria en el que se quedó en quinto puesto a nivel internacional la subida al Pico Veleta en Granada en la que fue la segunda clasificada son competiciones en las que han empleado una media de siete horas en las que el dolor ha aparecido

Voz 2 02:19 si alguien pretende hacer una larga distancia sin tener dolor

Voz 0096 02:22 pues eso es eso es imposible porque las ampollas aparecen yo tengo por ejemplo las uñas de los pies se me caen en todas las competiciones eh tengo ampollas en todas las plantas de los pies te llegan a doler a niveló siendo en la rodilla en las caderas te duele el cuello pues de ir forzando con los brazos y luego pues el comer geles el comer mal durante cuatro cinco horas

Voz 1 02:44 además de los dolor en la estabilidad psicológica es fundamental para continuar en una competición la atleta intenta evadirse del cansancio físico para seguir

Voz 2 02:53 estoy en la competición digo venga voy a recordar esta coreografía que hice o me acuerdo de mis padres ciento acordarme de cosas bonitas lo intento acordarme sobre todo también de muchas veces las veces que cruzó la meta o que levantas la cinta porque has ganado entonces el acuérdate de cosas positivas te ayuda a seguir y sobre todo a desconectar lo importante es eso me uno también mucho hablar con la gente cuando voy en carreras en las que puedo agradecer a la gente los ánimos hitos a excusas me encanta porque él conectar con la gente hace que se olviden que se olviden los dolores

Voz 1 03:21 el año pasado participó en el Mundial de Hawai y a lo largo de su carrera ha competido en cinco Iron Man

Voz 2 03:26 el año pasado ya estuve en el Mundial de Hawai soy la primera mujer de Castilla La Mancha ni a al Mundial de Hawai

Voz 0096 03:33 hay eche completado cinco Iron Man eh en todo seguido bajando tiempo a día de hoy ya voy teniendo récord ya estoy entre los diez mejores tiempos de España en Ironman y creo que mi progresión todavía tiene mucho que decir porque en cuanto mejor el hábito y creo que puedo seguir bajando los tiempos y estar ahí arriba

Voz 1 03:52 el Iron Man es una competición que según la deportistas está infravalorado cuando se toma como un desafío destina un tiempo muy reducido de preparación es esta

Voz 2 04:00 para valorando el tema eh de competiciones como retos mucha gente está haciendo cosas para las cuales no está preparada entonces bueno tener un entrenador que esté por lo menos poniendo un poquito de cabeza ante cosas que quiere hacer la gente sin estar preparadas por qué porque hay gente que está muriendo en carreras ya no estamos hablando de lesiones sino que hay gente que les está fallando el corazón porque no podemos pasar de hacer una carrera de diez kilómetros de repente hacer un Ironman

Voz 1 04:25 la energía vitalidad y competitividad de almas son cualidades que les son difíciles de gestionar durante una lesión

Voz 2 04:31 no eso sí que es verdad que que las lesiones las llevó bastante mal psicológicamente soy yo siempre lo digo yo tengo adicción al ejercicio físico lo necesito psicológicamente tengo muchísima energía sino la gasto a través de la ejercicios ver la que me encuentro mal entonces cuando uno está lesionado y sobre todo correr que yo creo que es lo que principalmente Nos gusta a todo el mundo eh es verdad que me causó un poquito de Trauma es verdad que con los años y con la experiencia estoy aprendiendo a sobrellevar lo mejor

Voz 1 04:58 aunque últimamente se lesiona con menos frecuencia algo que atribuye además de otros factores a la mejora de su nutrición durante este último año

Voz 2 05:05 siempre he estado lesionada de los tobillos ha tenido una una patología en los pero no bastante grave una tendinopatía este justo año me está llevando un nutricionista deportiva deportivo de de Manzanares es el primer año que estoy notando que las lesiones no me aparecen que tardo menos en recupera cosa que tardó menos tiempo en recuperarme eh que estoy mucho más fuerte y a pesar de Caster el cuarenta años pues estoy teniendo mil mejores resultados deportivos no solamente en triatlón que es para lo que yo entreno sino muchas más disciplinas

Voz 1 05:35 la rápida recuperación que tiene la atleta después de una competición le permite incluso dar clase en su gimnasio al día siguiente

Voz 2 05:41 este año que es el primero que estoy con un nutricionista deportivos el primero que está teniendo resultados súper buenos y que me recupero súper rápido fíjate como anécdota eh hace un mes hizo el Ironman de Vitoria que hice una marca súper buena nueve horas cuarenta y cinco minutos ir al día siguiente del Ironman esta medida monoplaza