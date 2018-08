SER Deportivos Ciudad Real (27/08/2018)

Voz 1 00:00 las tres y veinte de la tarde cogemos el testigo de nuestros compañeros

Voz 1 00:19 señoras señores qué tal muy buenas tardes continúa la información deportiva en la sintonía de la Cadena SER ahora la más cercana a la que tiene que ver con Ciudad Real y su provincia hasta las cuatro de la tarde han pasado más de setenta días desde que nos despedimos con un Mundial de por medio y unas vacaciones que ya quedan atrás para nosotros en especial para muchos deportistas que ya han con comenzado sus pretemporadas os sus temporadas porque ayer lo hizo ya la tercera división el grupo dieciocho en el que nuestra provincia mantiene siete representantes dos ciudades han vuelto este fin de semana la competición nacional La Solana que ganó en derbi provincial al Atlético Tomelloso Puertollano con el Calvo Sotelo que se estrenó ante el Villarrobledo dando la cara pero cayendo de forma ajustada por dos goles a uno también cayó el Almagro ante el ascendido Tarancón en el partido más goleador de la jornada el sábado empataba también ayer el Villarrubia en la siempre complicada Casa del Quintanar ID ganaba el manchego en casa en la temporada en la que se quiere dar definitivamente un paso hacia adelante el partido llamado a ser de la jornada lo disputaban el Toledo y el Socuéllamos con empate sin goles todo esto ya ha comenzado a jugar en una temporada no les miento apasionante para el deporte provincia hueco imprescindible en este programa tiene que tener el Viña Valdepeñas que se va a estrenar en apenas tres semanas en la máxima liga de fútbol sala hoy conoceremos cómo está transcurriendo estas semanas previas su ascenso y la aparición de Puertollano han dejado solo en Segunda División al Manzanares que este fin de semana ha disputado partido de presentación en casa ante un Primera que ganó en

Voz 1 01:53 también están enhorabuena en Daimiel que si recuerdan ascendió en mayo a Liga EBA de baloncesto tras dominar con general autoridad de la Primera Nacional quién ha perdido autoridad prestigio o simplemente ha vuelto a dar un paso atrás este verano es el baloncesto de la región con la dimisión forzada del presidente de la Federación de Castilla La Mancha el ciudarrealeño José Luis Rodrigo nidos años ha durado sugestión que ahora de momento queda en manos de su junta directiva liderada ahora por el albaceteño José Esteban Gálvez tras declinar esa posibilidad el alcazareño Alfonso también el balonmano va a ser protagonista claro está en este SER Deportivos con Alarcos que ya prepara su nuevo asalto a la categoría de plata tras disputar la fase de ascenso la temporada pasada en equipo que se sigue consolidando como el Pozuelo y el Bolaños en chicas un deporte femenino que quiere ser referencia en esta casa hay ahí seguimos teniendo a La Solana en Segunda División al Socuéllamos de Voleibol que tras ascender en la pista ha conseguido plaza para disputar la Superliga Femenina dos sigue reforzando su plantilla con jugadoras de reconocido prestigio se les aviso que está los de pretemporada va a ser corta una semana para ponernos al día conocer a parte de los que van a ser protagonistas en estos meses que serán diez donde sobre todo queremos contarles buenas noticias de todos los nuestros los más y los menos conocidos los habituales y los que se quieren sumar en nuestro propósito seguirá estando el de informarles entretener es y mostrarles que el deporte también y en especial es el más cercano el que usted Itu práctica es cada día de forma organizada o no en el que celebra los goles las canastas son las marcas personales de tu amigo familiar o conocido ideal que realmente nos alegra hacernos eco desde ahora y hasta junio bueno seamos más modestos desde ahora hasta las cuatro de la tarde eh comienza SER Deportivos Ciudad Real y provincia

Voz 1 04:08 es lunes comenzamos por lo que hemos tenido en juego que es la primera jornada del Grupo XVIII de la Tercera División con los siguientes resultados para los equipos de nuestra provincia en el partido de la jornada Toledo recién descendidos de Tercera División Socuéllamos a unos minutos de ascender la pasada temporada empataban a cero pudo traerse la victoria al conjunto Socuello a Mino que estuvo bien plantado sobre el Salto del Caballo que tuvo ocasiones el equipo ahora entrenado por Mario Simón Ike tuvo la posibilidad adelantarse con un gol de Jacinto el eterno capitán de cabeza que fue anulado en el minuto noventa y uno de encuentro también empataba sin goles nuestro segundo representante que la temporada pasada jugó a play off de ascenso el Villarrubia en el siempre complicado campo de San Marcos en Quintanar del Rey la localidad conquense donde el conjunto Villarrubia pero no podía pasar del empate aunque será como positivo este primer punto fuera de casa el sábado en partido adelantado caía al Almagro por cuatro goles a tres contra el Tarancón equipo conquense recién ascendido a los viajeros que no pudieron en el típico partido loco de pretemporada con hasta siete goles en esa vorágine caía por ese cuatro a tres definitivo también caía el Calvo Sotelo de Puertollano en su debut en esta categoría vuelve la ciudad industrial a tener equipo con representación en categoría nacional caía por dos goles a uno contra el Villarrobledo nos dejó eso sí uno de los goles sino el gol de la jornada el que significaba el empate a uno en la primera parte después pues los de el estadio de la boca del lobo pues finalmente se llevaban esa victoria el manchego con Sergio Inclán a la cabeza ganaba por dos goles a uno contra el Marchamalo en los primeros minutos encajaba marcaba mejor dicho dos goles el empate que se pudo llevar en la segunda parte reducía distancias antes del descanso el conjunto de la provincia de Guadalajara pero finalmente el Manchego de Ciudad Real pudo guardar el resultado y sumar sus primeros tres puntos el objetivo esta temporada la enseguida preguntaremos a Mister el de tener mucha más regalaban regularidad que las anteriores con buena segundas vueltas pero con una primera vuelta marcada por los problemas muchas veces de lesiones físicos y que han mermado al Manchego en los últimos años y también tuvimos un derbi provincial entre el Atlético Tomelloso que visitaba la moneda el conjunto de la Solana que volvía a la Tercera División doce años después y conseguía llevarse la victoria por un gol a cero tanto anotado en la primera parte por David Sevilla uno de los hijos pródigos que han vuelto esta temporada lo hizo

Voz 1284 06:38 la mitad de la pasada que volvió al conjunto de La Solana ya conseguido marcar

Voz 1 06:41 el primer gol muy celebrado primeros tres puntos para el conjunto amarillo de La Solana ante un remozado Atlético Tomelloso que no consiguió sumar en su primer partido liguero además más resultados de este a primera jornada del Grupo XVIII de Tercera División Athletic Ibáñez uno Villacañas cero La Roda uno Madridejos cero Atlético Albacete el Albacete B que ha vuelto a recuperar el nombre el Atlético ganaba uno cero al Mora en el derbi de la provincia de Guadalajara el conjunto local el Guadalajara ganaba por tres dos al Azuqueca

Voz 1 07:19 a modo de anécdota al primer líder es el recién ascendido Tarancón el manchego es tercero de la tabla el primer colista de la categoría de este grupo XVIII es en Villacañas seguimos en este primer SER Deportivos de la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve hablamos de fútbol sala porque el Valdepeñas ya está engrasando la temporada una temporada en la máxima categoría de este deporte el Viña al Bali que el pasado viernes volvió a tener un partido preparatorio en el Trofeo del Olivo ante el Jaén Paraíso Interior que por cierto va a jugar la Supercopa de España contra el Inter Movistar el próximo día nueve el próximo domingo aquí en el Quijote Arena de nuestra provincia de Ciudad Real un Quijote Arena que recordemos va a ser el escenario que va a haber los primeros partidos en Primera División del Viña al Bali Valdepeñas después que su estadio su pabellón está siendo remodelado para que esté a la perfección de cara a disputar la máxima categoría del fútbol español el próximo amistoso del equipo pero será mañana martes contra el Naturhouse Vélez Segovia vamos a conocer qué tal arrancado el trabajo el Viña Valdepeñas para ello saludamos a nuestro compañero allí en Valdepeñas Alejandro Martín qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes Carlos si el fútbol

Voz 1667 09:19 a la viña el Bali de Valdepeñas la tuvo este pasado viernes su primera prueba de fuego fue su segundo partido de pretemporada semilla contra el Jaén Paraíso perdió por cuatro dos pero dio muy buena imagen hizo un partido muy serio y a pesar de la derrota dejó muy buen sabor de boca eso sí Carlos Muñoz tuvo que ser baja porque en el entrenamiento tenía una sobrecarga no pudo aportar al equipo recordemos que Carlos Muñoz es una de las incorporaciones de esta temporada y vuelve a la que fue su casa en la campaña dos mil quince dos mil dieciséis Leo Herrera el míster del Valdepeñas hablaba así de la imagen dada

Voz 6 09:52 en el encuentro contra el Jaén lleva ve que el equipo ha dado la cara que era lo que se le pedía Cangas empezar el partido con con la lesión de Carlos que al final no ha podido ser

Voz 7 10:01 no hay nada más salir de de mano y que con los jugadores de pista mujer que que el equipo sea sea vaciado pero que no era hace más calor los eliminar el partido como estaban muy satisfecho del esfuerzo que han hecho y creo que es el camino a seguir ahora nos queda mucho todavía por por delante no queda muchísimo camino mucho margen de mejora que lo que es lo más positivo que podemos sacar ahora que tenemos mucho para poder seguir trabajando y mejorando

Voz 1667 10:23 a Carlos Muñoz hay que sumar las incorporaciones de Terry Thiago cabeza Víctor López y José Ruiz además Juan Cózar y Ales Naranjo del filial Valdepeñas están realizando

Voz 1 10:33 la pretemporada con el primer equipo se suman así

Voz 1667 10:36 de caras conocidas para la afición como es el caso de Dani Santos que fue el máximo artillero de la pasada campaña Ike aseguraba que el partido del pasado viernes

Voz 6 10:45 fue un tres serio no ha podido

Voz 1176 10:47 sí pero yo creo que nos hemos contenta no hemos hecho un partido bastante serio quizás quitando a lo mejor esos tres cuatro minutos en la primera parte pues fuésemos tienes errores que en esta categoría ya hemos visto lo que pasa pero yo creo que al final era el primer test serio que teníamos esta temporada ahí hemos dado la cara de hemos competido es el primero como te digo hoy bueno lo importante llegar bien el día quince

Voz 1 11:08 también el filial se ha reforzado con los fichajes

Voz 1667 11:11 Lanata Núñez Ales Algaba David espadas entre otros en Valdepeñas además la afición se está volcando ya rebosa sobradamente los mil nuevos abonados aunque se espera que esa cifra se quede muy corta de cara al inicio de la temporada que será el próximo fin de semana del quince de septiembre también hay que recordar que para esa fecha se medirá ante el Levante y lo hará en el Quijote Arena Se espera que el Bali Valdepeñas vuelva a su casa para el mes de noviembre una vez se concluyan las obras de ampliación del pabellón

Voz 1 11:47 pues muchísimas gracias Alejandre bienvenido a la que ya es tu casa que es en la provincia de Ciudad Real y por supuesto Valdepeñas que va a ser claro protagonista esta

Voz 1284 11:54 la temporada con su ascenso a la máxima categoría

Voz 1 11:57 ya continuamos en este SER Deportivos

Voz 8 11:59 escucha joven y milenio la calma ser España

Voz 0684 12:04 lo acaba loca loca loca juventud lo estamos inmerso social Instagram no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes estaremos Twitter el ascenso de las nuevas tecnologías no nos ha pillado de perfil pero al mismo chicos clásico

Voz 8 12:34 modo está promulgado Again

Voz 1284 12:39 vamos ya con protagonistas lo hemos comentado en la portada ayer la solana que volvía a Tercera División lo hizo en un partido además bonito contra un equipo provincial casi comarcal el duelo ante el Atlético Tomelloso era especial también para uno de los jugadores que además fue el encargado de marcar el primer gol de la temporada para el conjunto sola enero dar esos primeros tres puntos David Sevilla qué tal muy buenas tardes

Voz 1404 13:01 hola buenas tardes pues mira muy bien

Voz 1284 13:04 enhorabuena por esa primera victoria por ese primer tanto muy contentos no

Voz 1404 13:08 muchas gracias que bueno muy contentos sobre todo tipo la victoria del equipo y en segundo lugar el golpe sobre todo porque Cogolla tercera División hay manera posible y bueno hemos quitado ese nieve ganas que tenía muy importante porque había

Voz 1284 13:27 pero no sé cuál era la palabra en estas semanas previas y ansiedad ilusión y ganas de empezar ya una mezcla de todo como la había vivido estaba esto este inicio

Voz 1404 13:36 si bueno era una mezcla de todo ya que como sabemos era o no juegan esta bonita categoría ya sin bueno la palabra de ilusión y muchas ganas y la gente se día con esa ilusión de volver a jugar en Tercera División

Voz 1284 13:51 el partido además incluso pudo dar para una victoria más holgada por las ocasiones que tuvisteis

Voz 1404 13:56 sí el partido La Solana es verdad que entonces pero algo mejor que las ganas de que yo tenía el material que empezaron un poquito más suelto que nosotros sí que es verdad que al principio no cuenta lo entrar en el partido pero bueno luego va a raíz del minuto treinta y ahí fue cuando empezó a soltarse a dominar un poquito más en juego oí bruto de llegó en esta ocasión y al final creo que si alguien mereció ganar en la segunda parte pues la semana

Voz 1284 14:24 además ante un rival el Atlético Tomelloso que tú conoces perfectamente polcas formado parte de ese club recientemente que bueno que está llamado a ser también uno de los rivales importantes de la categoría

Voz 1404 14:36 sí yo también conocida el Atlético también eso es sobre todo a su estrella que de la suerte de poder está con él dos años ya sabía que era un equipo que iba a competir que ha hecho un equipo pues bueno hecho un gran equipo Darío castiga a mucha gente siempre he intentado fichar lo mejor posible a tener un equipo que yo creo que dedicaba arriba

Voz 1284 14:57 en la Solana que que previsiones hay para esta temporada que plantilla habéis formado estáis contentos como lo en El Vestuario

Voz 1404 15:04 sí la verdad es que nosotros estamos muy contentos con la plantilla pese a formado escuchado a gente muy joven también contrastada como hay temas deteriora que tenía el feminismo después de un poquito hemos veteranos y sí que es verdad que bueno el principal objetivo que tiene la sardana por supuesto es papel es el base cuanto antes bueno una de que se consigue ese objetivo puede

Voz 9 15:26 pues va a seguir trabajando y a mirar hacia arriba

Voz 1404 15:28 sí queda lo mejor posible David tú eres allí

Voz 1284 15:31 de La Solana cómo está viviendo el municipio como estáis viendo la gente local esta vuelta a la Tercera División esta temporada

Voz 1404 15:37 sí es la gente que incide pues si la gente muy futbolera ahí está el domingo a La Solana de las equipo bueno sino que la gente ya tenía muchísimas ganas de volver a esta categoría de poder disfrutar de su pueblo y de sus jugadores en esta categoría y la verdad que la gente esté reponiendo bien

Voz 1284 15:57 en ese sentido cómo estáis viviendo esta vuelta a la Tercera división había muchas ganas no el equipo la peleado en los últimos años la Solana por lo que tú decías yo creo por afición por entidad tenía que volver a esta categoría aunque es una Liga muy complicada pues el objetivo también imagino la disfrutar

Voz 1404 16:15 si lo que te comento yo llegue el año pasado pero las cinco seis siete años rozando lo que venía siendo la sensatez igual apunto que es final por un acusado por otra no lograba el objetivo que la seguridad y el año pasado se consiguió que año que te digo lo que hay y sobre todo muchísima ilusión muchísimas ganas de hacer las cosas muchísimas ganas de quedarse en esta categoría por lo menos otro año

Voz 1284 16:44 en Tercera División Grupo XVIII ya venimos unos años hablando de la súper tercera este año han bajado equipos de Segunda División B subirse equipos con entidad como para intentar al menos no sufrir por lo que la permanencia se refiere es una de las ligas más complicadas que que recuerda que te parece el nivel

Voz 1404 17:03 yo sinceramente no sé si te vi sexto quinto se extraña en Tercera División ni para mí sinceramente es el año que más igualada basta la categoría que que los equipos se han reforzado todo muy bien sabes lo que lo que esta categoría y al final para no yo creo desde mi punto de vista que la igualada hay favoritos para estar arriba

Voz 1284 17:23 tienes

Voz 1404 17:25 bueno al final los favoritos pueda estar arriba es decir siempre pues Toledo que recién descendido Socuéllamos que para mí un equipazo la Robledo Villarrubia a todo el equipo al final están llamados a estar arriba y luego pues sí que es verdad que todos los años aparecen esos no tres equipo revelación que también le ponen la cosa muy difícil pero en principio pues bueno lo equipo que todo el mundo sabe

Voz 9 17:47 hoy hablaremos por supuesto estos días

Voz 1284 17:49 en con vuestro entrenador con más gente de La Solana pero un poco cuál es el objetivo marcado para asegurar la permanencia conseguir muchos puntos al principio he tenido una tranquilidad habéis mirado determinados rivales no sé cómo lo estáis planteando

Voz 1404 18:02 no nosotros es lo que te digo no no ahora mismo después tantos años se juegan esta categoría lo que no basado en disfrutar dentro del campo no compañeros con la gente esa ilusión esas ganas de trabajar y bueno ya cada partido no irá marcando donde vamos a estar a final de temporada hay aquí como no hemos propuesto sobretodo disfruta de la categoría y la última hora

Voz 1284 18:25 el día de ayer marcase un gol en casa después de tantos años el equipo la afición deseando celebrar un gol en Tercera división de quién te acordarás quién te felicitó después que es lo que te hizo más ilusión como lo viviste

Voz 1404 18:36 bueno la verdad que siempre siempre hace ilusión que sea tú el artífice que Gori muy bueno la verdad que me acuerdo de mi familia en la que siempre están ahí los malos momentos Si bueno siempre lo amigo colega que comparte ex compañero que tienen es el fútbol muy bueno para mí es un placer poder haber marcado el primer gol con la camiseta de tu pueblo en Tercera División y muy contento pues Betis Sevilla enhorabuena

Voz 1284 19:02 por este primer gol de la temporada que sea el primero de muchos para el conjunto de la moneda hay por esa victoria ante un equipo en esta provincia al fin y al cabo tres puntos para el conjunto amarillo gracias como siempre por estar en la Cadena Ser buenas tardes

Voz 1404 19:14 muchas gracias a vosotros La Solana que comen

Voz 1284 19:16 estaba ganando su temporada merced a otro equipo de los nuestros del Atlético Tomelloso entrenador Darío Martín qué tal muy buenas

Voz 10 19:22 pues la verdad es que no pudo comenzar con buen pie el Atlético Tomelloso ayer contra un equipo que bueno mostró mucha ilusión mucho compromiso después de doce años fuera de la Tercera División el Atlético Tomelloso no pudo puntuar como seguido ese partido

Voz 11 19:37 si acaso demostró o que está muy bien el partido creo que controlaba la Arrixaca que ahora además pero cuál fue ahí de para tardes cual Guti esto lo cual bueno yo refirieron arriba y estudios y Clone gol de comer se daba por cierto que fuera verdad que un partido que nosotros queremos es algo precioso cuál es el equipo pudo sobrevivir reiterar cuales aspectos

Voz 10 20:17 que le falló al Atlético años en esta primera jornada

Voz 11 20:19 pues muchísima liga si te llame pero tampoco creo que bueno si puede que sea el guitarra pero acciones llevadas a no haber tal cual poco más con poco peligro pero bueno yo creo que ahí tenemos que mejorar mucho queremos ser un equipo que exigen mucho pues la votación que se lo último me o poco claras

Voz 12 20:50 oh

Voz 11 20:51 o lo que corregirlo y lo que podemos corté bastante y Las Gaunas

Voz 10 20:56 son puntos que es una competición que se prevé tan igualada y tan fuerte como esta tercera división pues aunque sea indicios de temporada pues vamos siempre fastidia no claro

Voz 11 21:08 sí sí sí el abuelo de punto de marcar a Webber en bueno pues sí creo que un equipo en el que tengo último qué equipo que pago de ahí que cualquier otra cosa otros de te del virus menos cuarto equipo que son hoy hemos dado pues el ahí que el punto que una Bach Paco Moreno cree que un poco a está casi este partido hoy esos así que saberlo pues lleva muchos puntos si el equipo de patio puedes mejorar la explicación otra la que da la de que grande la verdad

Voz 10 21:50 a ver por cierto cómo está el el Paco Gálvez para la próxima semana que algunos lo hemos no sé si mal utilizado pero sí al menos utilizado este fin de semana en esos conciertos de de feria ya no presentaban buen estado veremos a ver cómo se llega a ese partido

Voz 11 22:05 Vaca Muerta ojalá como de y encima provoca que cualquier cosa así pues imagina pero poetas campo comunicarme eso sí lo sepa pero queremos tener sí ir tú a otros estilos porque hay mucho trabajo les da como si tachó la una Kaká poco a poco adelanta que ocupará algo así es lo que digo

Voz 10 22:33 la verdad es que sí presentaba un estado de un estado muy malo y más para la práctica del fútbol y más de un grupo

Voz 1284 22:39 dieciocho de Tercera División

Voz 10 22:41 Darío de la pretemporada en la que todavía estamos cómo ha transcurrido contento con el pleno con la plantilla que se ha podido confirmar

Voz 11 22:50 bueno pues he cooperado faltan todavía voces que se hagan destruir el problema es que un problema que quién casitas Tamudo jugadores importantes y una plantilla en Elena ser Urbas dictamine al tengo que delicada unos bucles tal pero es que eso ya se verá Gauguin pero sí que es instituir muy por parte de los hay algo echaría por Arabia lo que Pepe Calvo para verle no pavo que en lo que hoy conocemos purista muy muy muy palo sí pero va a la jardinera que o de pedir oí el tema el pues un poco igual el dinero pero de paso no los equipo lo que el presupuesto lo cual sirve para dinero Ricardo pero trabajo por confeccionar lo que de aquí es que ahora tiene que ser matase importantes

Voz 10 23:46 aunque imagino que uno de los grandes fichajes que le puede ocurrir esta temporada al Atlético Tomelloso es una continuidad al menos en plantilla que no haya lesiones que haya tantos problemas que el año pasado mermaron mucho al equipo

Voz 11 23:58 pues sí no habrá que si ahora que eso siempre dotar de más grande bajo el bajo periodicidad dentro de la plantilla sí de unas paredes laterales iban a subir a la cosa que viene uno pueden agotando goles ojo porque Urra hay inspectores que podemos seleccionar la croqueta cuando el K o en todo el cajón claro que acababa a tiros de qué va la cosa disculpado tengo las becas conecto el golpe Kamal al hecho de que el juzgado eh la habrá que ver a recuperar pericos la continuidad descargue lo que creo cuadre mínimos en la plantilla cada domingo

Voz 10 24:38 esto no ha hecho más teme más que empezar y queda mucho seguro que bueno para el Atlético Tomelloso para Darío Martín al que agradecemos como siempre que nos atiende a la Cadena Ser muy buenas tardes gracias

Voz 11 24:46 pues sí que la clave va como a Pablo

Voz 13 24:49 sí

Voz 1284 24:56 el otro equipo de nuestra provincia que ha comenzado la temporada regular con victoria ha sido el manchego que precisamente pues busca esa regularidad entrenador Sergio Inclán qué tal muy buenas tardes

Voz 9 25:06 hola buenas tardes y encantado nuevo de rezar

Voz 1284 25:09 tiene una temporada más en esta su casa en la Cadena SER bueno siempre es positivo comenzar ganando no

Voz 9 25:14 sí la verdad que contentos y muy satisfechos por porque esto es un comienzo por brindar una victoria pues a nuestra afición bueno pues cogiendo confianza lo que es bueno para todos hemos sentido común contenidos musicales hecho gran trabajo que los jugadores y que al final sería reflejado en una victoria que que para nosotros es importante para para como tú bien dices empezar ganando que que siempre es importante para aunque esquimal

Voz 1284 25:38 vendió cara su derrota el Marchamalo sobre todo en la segunda parte no

Voz 9 25:42 si hacemos un buen equipo no tras ello las pues las cosas muy complicadas sabíamos que tenía una base importante de la temporada anterior reforzado y aderezado con jugadores con con relación a la temporada pasada y sabíamos que iba simpatía complejo complicado que siga difícil porque estáis en ese sentido pues la verdad que nosotros estuvimos acertados estuvimos sólidos cuando había que estar los hemos sufrido cuando nos tocó bueno creo que ese trabajo según hacer esos futbolistas pues eso

Voz 1284 26:10 esos detalles que decía precisamente al anotar un gol temprano dos de forma consecutiva pues prácticamente en los primeros minutos en la primera media hora de juego ayuda también en este momento de la temporada

Voz 1404 26:22 evidentemente no todos noticia acertar

Voz 9 26:24 al final futboleros acierto puedes hacer las cosas muy bien que quiera pero luego tienes que tenga cierto tienes que tener eficacia y en ese sentido pues lo hemos conseguido en nadie hemos seguido un poco la es que la de que la temporada anterior ahí bueno vamos consiguió ser eficaces que al final otro es la cuenta una cosa buenas cosas muy bien pero pues se trata de que estar acertado meter errores sin sentido pues contentos insatisfecho yo te digo para bueno pues para seguir creciendo si quiere pues manejando conceptos y tratando de pedir en mejorando día a día hay tema va permitir pues es ganar autoestima confianza para para poder seguir mejorando oí bueno seguir elevando el nivel del equipo así

Voz 1284 27:02 porque aunque la temporada oficial ya comenzado solemos decir que los equipos ahora en pretemporada no cogiendo los mecanismos tanto físicos como técnicos como como estratégicos bueno pues el sumar siempre ayuda pero sigue estando el equipo en construcción

Voz 9 27:17 sí estamos en muy al inicio todavía prácticamente los equipos han empezado a entrenar en cinco semanas aunque no se tenemos muchas sesiones de entrenamiento bueno está sino un proceso de constitución es evidente pero bueno yo vi la verdad que el equipo bastante bien asentado cosas mecanismo bastante claros compartir de la verdad que no parecía de inicio de temporada porque tuvo muchísimo ritmo muy bueno no ese sentido pues pues yo creo que tenemos ha acortado los plazos en el sentido de que bueno cómo manejamos una una base importante de la temporada anterior pues eso que como nos avanzada mal pero bueno se seco siempre que el equipo tiene que seguir mejorando en ir acoplando a la gente que ha llegado nueva que tiene que me tiene síndrome mecánico porque tengo mis Ivonne queda trabajo por delante pero bueno la verdad que con con la victoria pues siempre es mucho más sencillo

Voz 1284 28:02 sobre lo que ha sido el verano contento con el trabajo del equipo en esta pretemporada

Voz 9 28:07 sí sí muy satisfecho porque la verdad que han trabajado como como titanes el equipo pues una predisposición tremenda al trabajo y bueno ya la exige que estamos mascando mucha y eso al final si tiene pero reflejados no hemos sentiría buscábamos un equipo que que que fuera exigente el día a día que uno Rutger ha pues el trabajo diario oí bueno pues satisfecho si la verdad que que hay que agradecer a los jugadores para para para todo lo que proponga nuestra tarea

Voz 1284 28:38 satisfecho con la plantilla que se ha podido configurar

Voz 9 28:41 sí sí la adrede con el presupuesto que manejamos yo creo que

Voz 1404 28:44 o quizás

Voz 9 28:46 tenemos que me está bien evidentemente gana manejando unas presupuesto sólo el dinero que manejan otros equipos que que incluso más cobran un presupuesto pero yo creo que es la mejor plantilla que se yo creo que hemos incluso mejorado con relación a comprar anterior ciertas Scary luego después hay que demostrarlo en el campo pero bueno estaba muy satisfecho no ya te digo en función de los recursos que tenemos yo creo que hemos tratado de de filtrar mucho lo que lo que queríamos traer gente que quisiera de mí realmente aquí Hernán o que quisiera pues ser con el equipo hoy sumar mucho mi sentido pues como satisfecho no la verdad que yo creo que los equipos grandes pero sí tengo una revisión y la confianza de que con la gente como has traído aquí el equipo ha mejorado con relación a la temporada anterior

Voz 1284 29:30 venimos de dos temporadas donde el manchego ha tenido buenas fases ha sido muy irregular en determinados momentos y quizá el el el objetivo es ese Nobel de conseguir una mayor continuidad durante toda la temporada no sé que habéis marcado

Voz 1404 29:44 sí está claro no al final lo que se trata es de

Voz 9 29:47 se ha dicho que bueno la temporada son largas y tener los mejores Mamen pues buenos posibles no sabemos que es alguien meses competición que hay momentos buenos son bastante mejores otros lo tanto íbamos a tratar de que de que ellos los mismos pues sí pero sabemos que tarde temprano habrá alguna dificultad pero al final los equipos competitivos a los que también se han pues sin salir adelante ese tipo tienen eh yo creo que el Manchego el año pasado demostró que que un equipo competitivo que supo salir adelante cuando no la adversidad sentido pues ésta en estamos optando preparados para pues para todo no pero vamos a tratar de alargar pues no es estar en el mejor momento posible durante toda la temporada Mi voz Isar sobretodo un equipo que pueda competir al máximo nivel canario hay estar en disposición de poder puntos dos pues pueden pasar muchas cosas pues ganar empatar o perder pero lo que nunca la dejar competir es el manchego nunca he competido

Voz 1284 30:38 y la última Sergio ya sobre más general sobre la tercera división que este año pues vuelve a presentar a priori un gran nivel con esos equipos que bajan desde la Segunda División B incluso los que suben dos de Jones ya han ganado no sé qué que Pla que se plantean este grupo XVIII de la Tercera División más emocionante quizás

Voz 9 30:57 sí sé que mirarlo resulta que esta última esta primera jornada no son todo resultaba muy ajustados estampidas quitando cuatro-cinco bueno que tiene unos presupuestos pues fuera del alcance del resto del se prevé muy igualada Annan yo creo que incluso los equipos en su gran mayoría todos han mejorado con relación sus plantillas a la temporada anterior y entre se prevé una en la competición

Voz 1404 31:22 mira ahí donde estaban enfermos

Voz 9 31:26 vender muy cara y muchísimo para sumar puntos no sentir pues lo que no sobretodo igualdad sabiendo que hay una serie de equipos cinco sigue que los que están bueno y por plantilla por Economía están fuera fuera del alcance del resto pero que en los demás pues con mucha ilusión con mucho compromiso Val vamos a tratar de de acortar esas instancias no hay bueno preveo muchísima igualdad hay muchísima emoción hasta hasta la jornada treinta y ocho no

Voz 1284 31:54 Sergio en entrenar del manchego como siempre un placer volver a contar con una temporada más en concreto en nuestra provincia te seguiremos molestando como es habitual muchísimas gracias

Voz 9 32:03 venga gracias a vosotros

