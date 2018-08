Voz 1 00:00 a partir de estos momentos en la Cadena SER descorchó vamos en el programa En la actualidad el mundo de nuestros vino el Treviño espacio patrocinado por millar de Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso

Voz 2 00:20 volvemos a hablar de vinos en la Cadena Ser y lo vamos a hacer pese a las altas temperaturas que hacer porque se pueden hacer muchas cosas combinaciones propuestas para consumir vino siempre moderadamente en verano tenemos con nosotros a Belén García del Mesón Octavio muy buenos días

Voz 3 00:38 buenos días qué tal esto de que

Voz 2 00:41 que el vino para el verano no es no es así no se pueden hacer muchas propuestas y consumir uno de nuestros productos estrella

Voz 3 00:49 por supuesto olvidar que el Ciudad Real sabemos de vino y altas temperaturas podemos disfrutar de vinos cocinas jóvenes rosados blancos algún espumoso creo que que no hay que dejar atrás pues a en el aperitivo vino blanco o un espumoso que siempre es nuestra casa dispongamos en nuestra nevera esos vinos más frescos para el verano no lo dejemos a un lado o lo cambiemos por una cerveza era lo mío tiene su lugar

Voz 2 01:23 además te permite bajar la temperatura porque están los vinos jóvenes que te permiten consumirlos un poquito más

Voz 4 01:29 quitó por supuesto los blancos los rosados

Voz 2 01:31 los espumosos

Voz 3 01:33 entonces claro exactamente hay que elegir vinos vinos más jóvenes dimos he con una acidez media eh vinos que nos permita pasa los de temperatura tomar los entre doce trece grados o vinos blancos que aunque eh en esta época estival no estamos buscando tratar de defectos ni de mi deber clubes sino de disfrutar del mundo del vino pues eso sí las blancos bajarlos por debajo de los diez grados para poderlos disfrutar fresquitos agradables y que sustituyan perfectamente una cerveza muy ya vamos un poco saquemos pecho de de lo que tenemos es Ciudad Real

Voz 2 02:18 combinan casi con cualquier cosa no no

Voz 3 02:20 no sé si Anne además desde hace unos años en el mundo eres Meyer ya estamos buscando algún coste El he buscando vinos más aromáticos vinos blancos sobre todo es variedades me aromáticas como puede ser la moscatel o como puede ser la sus nombraban eh que son muy asustados perfectamente podemos hacer una margarita con un con vino blanco podemos hacer un mojito he ponemos como parte y media de vino blanco le conejos Yerbabuena tumor Lima Yellow picado y estamos tomando mojito de vino blanco siempre recomiendo Variedades muy muy afrutado las variedades hablarnos es muy aromáticas varias como vuelvo a repetir como va como la sueño andan o como la la moscatel siempre vaya desagradecida si jugamos con menos Rosado también un espumoso pues no es un poquito el licor de fresas dos haciendo un coctel en Azagra unos carteles desde clásicos que podemos jugar ponen chardonnay Masat veredictos enamorado hizo tenemos en una gama amplísima para jugar con él con el mundo del vino

Voz 5 03:37 el espumoso del helado

Voz 2 03:40 sí fantástico demandada por ejemplo

Voz 3 03:43 yo siempre recomiendo que que nunca nos falten nuestra nevera un buen espumoso y que estoy nos presumir de ello que tenemos en Castilla La Mancha grandes vinos espumosos perfectamente como un aperitivo o perfectamente cuando estamos tomando algo es fresquito para acompañar la comida vivo yo digamos un poco el el vino tinto para qué

Voz 5 04:07 no para que no sea tan tan bien que no se nos haga dar no

Voz 3 04:14 exactamente que no tengamos que echar una orquesta obligatoriamente bueno Ciesa porque queremos que sea obligatoria

Voz 2 04:23 todos conocemos evidentemente el tinto de verano la sangría etc etc pero no has propuesto otros cócteles hablabas de monje hilos de margaritas dinos no sé algo original venga vamos vamos a través de unos con algo

Voz 3 04:36 pues mira hace hace poco he hicimos uno en el en el restaurante porque hacía mucho calor no es agradable no entonces cogemos si cogemos un moscatel vino moscatel pero seco vale para añadirle demasiado azúcar le pusimos como parte y media de vino

Voz 5 04:56 le pusimos como un

Voz 3 04:59 de de tres partes de vino una de he de cuatro o de licor cuarenta y tres vale que es poco pues aparte que él les que el que tiene a moscatel de esa de esa flor de azahar les ordenara que que es muy exuberante en nariz Costa mil añadimos esa pues de tres partes de vino una parte de de cuatro el oro picado una hojita de menta aquí que lo terminemos con un más lo es de la banda buena era una maravilla lo hicimos en vaso alto no en coctelera iguana sirvió de aperitivo eh incluso lo acompañamos con con un platito que había de de de mejillones fue fantástico fantástico fantásticos

Voz 2 05:47 o sea que merece la pena arriesgarse

Voz 3 05:49 sí sí siempre siempre con el con el vino hay que hay que arriesgarse que estamos en Ciudad Real que que estamos en ello

Voz 2 05:57 Belén García del Mesón Octavio muchísimas gracias y que disfrutes de las vacaciones

Voz 3 06:01 muchísimas gracias a vosotros por contar siempre con nosotros por confiar en el Mesón Octavio