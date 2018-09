La feria de siempre: Vicente Paniagua y Manolo Delgado Meco (04/09/2018)

Voz 1284 00:00 las dos y treinta y ocho minutos transmitiendo en directo para toda la comarca de La Mancha estamos en la Feria de Alcázar de San Juan en la Plaza de España voy a presentar más tarde pero claro si alguien reconoce mis gustos musicales a eso se celebra leyenda Vicente Paniagua qué tal muy buenas tardes hola

Voz 1938 00:42 buenas tardes Saragoza la canción con la canción macho ya empezará a subir al escenario que tengo y enfrente is y luego por la tarde haremos algo eres buena esa canción tenemos

Voz 1284 00:54 es un buen equipo de producción musical y tenemos una gran nómina de colaboradores que este año se van a seguir sumando a este espacio de entretenimiento los lunes será su franja habitual hoy lo hemos engañado el martes está de vacaciones Oshima vacaciones está por aquí disfrutando de la feria Paco Atienza qué tal muy buenas tardes unas Carlos Z el turco en el tiempo no han estado mal estado mal Asturias qué tal abstenido no

Voz 3 01:18 si bien bien si del verano es siempre mí proletario

Voz 1284 01:22 no hemos leído hemos escuchado Nos ha gustado mucho un artículo de esos recibes tú de vez en cuando que se llama la Feria del siglo pasado ha remontado un poquito pues a lo que era la Feria y Fiesta de Alcázar de San Juan en años pretéritos y mucha la gente que ahora viene lo que está fuera que no puedo disfrutar estos días pues siempre intenta evocar pues la feria que mejor recuerda que cuando eran más jóvenes no un poquito por haya ido tú

Voz 3 01:44 tú Si bueno tenía que tocar un poquillo ese recuerdo y esa añoranza siempre como hacemos en el programa tengan un poco de nuestro archivo municipal en este caso me lo hace mi trabajo en en la prensa local en periódicos había antiguamente en mil novecientos dieciocho que era tierra Mancera si hay pocos recogía un poco cómo era la feria de de esa época realmente pues eh ha cambiado total pero también quise reflejar que divida además hice una metáfora con artilugios de todavía lo seguimos tendiendo como es la noria porque da muchas vueltas la feria como el de la tenemos todos los años pero hay cosas que se mantienen y que están en en mismo eje como de la había realmente pues eh la feria eh ha cambiado en todo ubicación hasta la fecha es este año que ya sabéis que a record de de días de celebración pues ese año mil novecientos dieciocho pues sólo eran eh en tres días además empezaba justo cuando acaba el día ocho nueve Si diez y realmente la feria que se celebraba aquí en la plaza donde estamos hoy en día con que tampoco ha cambiado tanto y y realmente pues eh concibió porque que ya sabéis que la feria son de medievales como apoyos para alimentación de eh productos típico no estaba diseñada como para para la ocio además ese año mil novecientos dieciocho eh que recordar que estaba terminando la primera Guerra Mundial además había haciendo un año de sequía y el cambio era bastante elocuente una duda

Voz 1284 03:48 los últimos años desde que uno tiene uso de razón cuando empezaba realmente la feria el dos el tres depende de la fecha como en estas ocasiones suelen ser el dudoso

Voz 3 03:56 tres pero claro también de Setién a coincidir en que pille fin de semana en este años que pilla dos fines de semana realmente pero empiezo empezó el sábado pasado ahora mismo estamos en el ecuador Nena también en en sábado

Voz 1284 04:14 hay alcazareño ilustres que tienen la oportunidad y la suerte de estar más o menos cerca de Alcázar y volver como es el caso de Vicente Paniagua pero también ausentes que lo viven pues no sé cómo vamos a preguntar al vamos hasta Bilbao a don Manuel Delgado Meco qué tal muy buenas tardes

Voz 4 04:27 a ver el vigente Paco de encantado saludarlos bueno transmití a la población que los oyentes pues esa lejanía pero yo nunca así lo mejor de mi pueblo ir emitió esta tampoco bueno con vigente pues hemos echado muchas cosas sean en fiestas pero sobre todo hacer esto cuando le torneos es el pregonero osea que actúe la la posibilidad de me parece que fue en el noventa por ciento noventa y siete que en que hice pregonero cantamos lo mal septiembre lo flores a la mujer en el Quijote esta plaza pero todo en poco más de baloncesto

Voz 1284 05:12 Vicente también jugó baloncesto no estaba mal

Voz 1938 05:15 lo hola estamos

Voz 4 05:17 a ver estábamos ubicados a Kirchner

Voz 1938 05:20 a no ideología

Voz 0841 05:22 el Estado una las canastas claro

Voz 1938 05:25 me resulta que mi primer torneo de feria yo era cadete tu grana pues esos dos años más tras el entrenador y fuimos campeones esa feria eh que si todo hacia el baloncesto

Voz 4 05:35 estamos aquí por mí como si yo seguí pero hacíamos amor de todo un poco celebramos decidí entre nadie aquí jugar pero la verdad es que éramos muy muy amigos eran generaciones gente yo se juntaban y la verdad es que era una gozada jugar en peligro al centro del pueblo con una audiencia terrible mi la gente que ha muy animosa y qué les pasaba

Voz 1938 06:05 yo siempre he dicho Manolo que los de la flamenca los que estaban sentados ahí con Lucie ya viendo el baloncesto sabían más que los entrenadores incluso

Voz 4 06:12 sí

Voz 1938 06:14 y luego tú también una pregunta Patti eras tú de los del niño del Pireo

Voz 0841 06:18 aquel equipo yo a niños

Voz 4 06:21 es un poco antes que tú

Voz 0841 06:24 no porque éramos los que estábamos en la Academia

Voz 4 06:26 al mes veamos chavales de quince años Antonio Leal Paquito Micó Paco Castellanos

Voz 0841 06:34 bueno romería no

Voz 4 06:36 en que que en aquel momento correlativo con la época musical pues cogidos de la mano Juan

Voz 1938 06:47 vende

Voz 4 06:49 a a los niños que era una buena película de las islas griegas iba ya el Pireo yo estaba lo tiro yo está allí becado olímpica internacional y eso es muy famoso de la luego restaurantes se ponen que abiertos completamente fracasar la cocina no era muy atractivo que hablando de que lo ciento sesenta y tres un poco

Voz 1284 07:21 Manolo tú por la lejanía de tu actividad profesional durante muchos años sobre todo en la época en en Bilbao ha sido también como Vicente que cuando tenía la posibilidad ha presumido de Alcázar ha dicho tenéis que venir a la Feria en mi pueblo esos días la amiga eh

Voz 4 07:34 Press bueno más más bien somos gestores comerciales no son las viandas principalmente atraer hasta cordero lechal esté en casi en una caja de zapatos no al más en una caja de vinos pensar las notas época me me me doy un cordero a los amigos para el doctor Si queso vinos aceites más que los de la Rosa que lo te voy a estuvo aquí con con su marido ha de tenían una ella a Bilbao en el segundo partido primero además antelación Si Rosa estaba guapísima ICO la siempre un mitad del resultado saberlo abuelos padres Si a sus hijos y su familia no iban camino de Santander

Voz 1284 08:30 José Vicente de todo esto que nos contaba Paco más allá de lo recuerdo deportivos que evidentemente ha marcado vuestra trayectoria que recuerdos lo que te gusta a ti de la feria de de Alcázar

Voz 1938 08:39 Juan a mí la feria siempre sido música yo me acuerdo cuando vivir bastante la del Arenal porque estaban allí mis abuelos que tenía la casa bueno había Geri antes Ariel atiende a comprando cosas a veces dormían dentro nos daban vale gratis a los nenes hay una cosa para con también la noria Jorge la haga una chica me subí arriba en un sitio donde podía estar a solas con ella

Voz 0841 09:04 claro

Voz 1938 09:05 por ejemplo luego buscando otro lugar me metí en el en el teatro de Manolita Chen eso de comerá chino yo dije bueno mí me pongo para que en un pico y me puse allí estaba animando Mello y cuando sale la Manolita Chen de este ave china dice pronto por favor aquel señor que ese va a estar el público para realizar aquí y luego digo la música siga por quiere entonces no había tanta radio con con los cuarenta principales todo lo diré no se los números uno y entonces sí que las las atracciones de la feria sorteo el tres niños y una cosa Jamal Torpedo unos Torpedo que volaban así pues traían la música del día la actual ahí veíamos algo dinámico en aquella época era genial en fin Elvis Presley cosas así en los los los centavos también empezaban Pablo aquellos argentinos que tocaban rock and roll puro en castellano y de esa manera así para ir al baile por supuesto Easy Jet lobo bueno hasta ellos cuando éramos gritos los gritos aquí en la Feria de de la plaza como estaba la plaza todavía actuamos un año y luego en RAC amago que fue una sala de fiesta me tablao G donde allí nos llevaron y éramos teloneros de de los buenos de Silvana Velasco Raúl de monte mar hizo famoso quinteto

Voz 4 10:23 no recuerdo en qué que te venga seguimos yo era muy muy de vernos tornillos que hacía como te tengo parientes por parte de mi madre labradores y a su familia que vivían enfrenta el récord y Antonio que hay enfrente Santa Quiteria eso sus hijas pues pues había Turney yo te coma cero ya es por ejemplo el centro de campo sube para niños era espectacular también había Barqueta que a él a saber lo tenían que hacer en un pispás pin pan y luego después también construir Conrad sillas se enfrenta al Ayuntamiento de hacer ahí está

Voz 0841 10:59 sí lo es y los albañiles amigos míos el color dorado

Voz 4 11:02 Ramón todos los de la calle Toledo que jugaba al fútbol al me encantaba verme pero yo eso es también hablar tornillos de no era la caña era con las cintas tenía Gijón con la bicicleta cuando una batuta pan un anillo ahí tío el premio que sacaba le cobraba vamos voy a hacer cualquier cosa donde la nota Jona pero tenéis que ver círculos con la bicicleta había unas anillas colgará sino pasar con la bicicleta pero no parado bueno pues todo ese tipo de cosas yo siempre lo he juntado que tiendas fiestas donde dice Vicente en el Arenal pues había había un sí yo creo yo mato como las películas que tardó americano donde celebra el puñetazo matar y luego había algo que que haya que pagar por demostrar no ir a un torpedo en uno raíles pero que empezamos montan cuatro cinco kilos tenía que coger mucha habría incluso de revés

Voz 3 12:03 para intentar que el pueblo lo tiene claro

Voz 4 12:05 a llegar a la cima pudiera hacer el recorrido de él como una común todos han rumano su carretas pero podemos un era común proyectil ir a lanzarlo y conseguir subir hasta la cima eso va a emprender el el el Peset perdón pesetilla no al de la esquina Marcel indigente más una salida

Voz 0841 12:31 que no no lo hacía nadie pero el que lograba llegan los Arriola no sé una sola beso Elvira un pegado en Castañeda

Voz 4 12:41 en el petardazo cuando llegaba al volver del choque que bueno Eros y sobretodo que no había nosotros hemos vivido la época del del carguero porque lo que no podía enganchar se ubica en el puesto de coco dos Robles y demás tenía nunca lo que era un buen con que producía el gas sí saldrían por una espita que lo encendía

Voz 0841 13:09 ha viajado no mejora

Voz 4 13:15 el setenta y tres años cuatro hecho un chaval que eso sí eso sí

Voz 1284 13:23 claro que muchísimas gracias hemos disfrutado a unos minutos de radio absolutamente deliciosa verdad lo mirlos

Voz 0841 13:30 íbamos vamos a cantar una quiere estola de María bonita

Voz 1284 13:39 despunte hay que hacer una fiesta para inaugurar como se merece el Manuel Delgado Meco y el Vicente Paniagua lío que os estáis de jugar al fútbol al revés no

Voz 4 13:46 a coger sus con en todos los ediles del Ayuntamiento de Alcázar que no ponen las cosas y cuando llegue el momento oportuno y ahora mismo cientas tertulia ahora pero divisiones con vosotros porque en fin se iba mucho al fútbol estacional de España hay Arco también y bueno ya hablaremos

Voz 1284 14:08 ya hablaremos ya hablaremos me gusta ese final pues Manuel Delgado Meco muchísimas gracias por atendernos de Bilbao que vaya todo muy

Voz 4 14:14 placer en recuerdo de nuestro como no es abuelos y padres

Voz 0841 14:18 un beso a Juli venga

Voz 1284 14:22 Vicente Vicente Paco que muchísimas gracias que ha sido un placer compartir siempre minutos con vosotros para ti te saludo el lunes que viene no programas especiales nada estaremos empezamos puso como tiene que ser en un gran sitio hojas

Voz 3 14:34 la esperemos Vicente estas tú

Voz 0841 14:37 bueno ya lo sabes no nada yo quería hablarle de la Feria del dieciocho pero ahí no llega o no llegaba pero bueno era muy interesante hay poca gente que no la pueda contar

Voz 1938 14:47 lo hacemos a esta noche en siete a los cuarenta

Voz 1284 14:50 azar por supuesto vamos a hacer un atraco ahora mismo en directo directora del grupo de emisoras prisa en la comarca de La Mancha Alicia ya qué tal buenos días

Voz 3 14:58 a mano armada Carlos Cala

Voz 1284 15:01 bien hay que negociar hay que negociar algunos fichajes ya que hay uno de Paco ya está renovado yo creo que hay que no hay que negociar algo

Voz 4 15:07 bueno parece que la noche