SER estilo, con Violeta Menéndez: en Hoy por hoy La Mancha cuidamos el lenguaje (11/09/2018)

Voz 0356 00:00 comenzamos una nueva sección en este Hoy por hoy La Mancha ser estilo una nueva aventura en la que nos proponemos cuidar el lenguaje así sin más consideramos que es una buena utilización de nuestro idioma nos va a ayudar a ser más modernos más elegantes y en definitiva mejoras por ello nos hemos empeñado en que cada semana repasemos sin Zidane Nos conozcamos aprendamos a hablar con mucho más acierto para ello vamos a contar con una profesora de aquí de Alcázar de San Juan Bueno que ya no es de aquí pero lleva tanto tiempo con nosotros que ya es una muñeca además Violeta Menéndez qué tal muy buenos días hola buenos días Carlos Violeta ejerce como profesora en el Instituto Miguel de Cervantes aquí en Alcázar

Voz 2 00:48 bueno pues para nosotros es un placer que pueda estar con la esta temporada para mi un gran honor

Voz 3 00:54 aclararon algunas cosillas sí si puedo bueno

Voz 0356 00:58 eh lo primero que que te quiero preguntar como tú llevas aquí mucho muchos años pero pero millones de Asturias como hablamos los manchegos que lo que más te son

Voz 3 01:06 mendigo te sientes sorprendió pues mira de cómo hablas los manchegos me sorprendió muchísimo mi primer día en clase yo llegue a mi clase los niños empezaron a decir que alguien era un vacío que elevación negaba dije dijo cielos

Voz 4 01:23 un Racing de los de Don Quijote o cómo va esto ir poco a poco ya basa entrando en materia luego otra de las cosas que me sorprendió muchísimo era

Voz 5 01:34 de qué vas a tu casa

Voz 4 01:36 dichas decía hace quedas hiló ya me di cuenta que querían decir cuando vas pero bueno te digo que son pequeños conceptos alusivos a mancheguista hemos como hay términos propios de La Rioja Murcia hemos no noto yo tampoco nada muy distinto al castellano normativo hablado no pienses tú que es tanto supongo que diferencia entre la gente más mayor y la gente más joven también en la calor aquí siempre pero ya sabes que dice el diccionario de la Academia que se puede ser en femenino y masculino entonces hombre aunque arriba nosotros tengamos el calor lo cual es lógico porque no hace mucho vosotros tiene que ser la calor porque para hacer tanta ya sabes

Voz 3 02:22 en esta época en todas las épocas estas que ha habido de bajo concepto

Voz 4 02:27 a de la mujer pues oye femenino la calor hay a sufrirla eh que para eso la femenina

Voz 1621 02:32 los objetivos esta sección de de ser estilo te ha parecido un poquito los que contaba al principio más o menos es lo que tenemos pensado sí

Voz 4 02:39 tenemos pensado un ser estilo sea tener cierto estilo es claro yo creo que lo primero que podíamos hacer es empezar por ahí muchas veces pensamos nosotros Jolín fulanito tiene un estilo lazo que estilo siempre estamos pensando yo creo eh en el aspecto exterior como va vestido los adornos el pelo los complementos sin embargo tú vas al diccionario de la Academia de la Lengua y la acción segunda qué tal diccionario no es esa trae estas la más importante trae que el estilo es el modo de hablar relativo a un escritor el estilo de Cervantes el estilo de de Lope de Vega y curiosamente la palabra estilo no nos vamos a poner aquí muy eruditos pero bueno alguna cosilla de vez en cuando vamos a hacer que se recuerde viene de estilos que en latín significaba el punzón describir el modo de escribir es decir lo de que tenemos estilo porque vestimos de una manera determinada a unos más que de una manera determinada llevamos el pelo de tal manera eso ha venido después ser curioso lo importante es tener estilo bueno como tú decías a hablar bien eso es lo máximo pero escúchame ya no digo por ser modernos como tú has dicho que me parece que también por ser elegantes vamos a pensar en algo practico el que habla bien consigue que les devuelvan dinero que no lo querían devolver en una reclamación porque se expresa mejor y le convence el que habla bien o escribe bien pues en épocas pretéritas que ha salvado su propia vida cuando estaba en una cárcel sabía hacer muy bien la reclamación Se como guía el verdugo hice como vía el que lo había condenado y lo soltaban hombre vamos a ponernos un poco emocionales también nos viene muy bien hablar bien o escribir bien cuando queremos conquistar a alguien

Voz 1621 04:35 yo es que no sé es una palabra que es que aquí lo utilizamos de luego

Voz 4 04:39 no pues fíjate no la tengo yo catapultada como catalogada como castellano tenemos ahora sí que tenéis ahí moño envolvente un poco melancólico que es un poco no nostálgicos de alcohólicos pues fíjate no eso parece que va a ser mancheguista eso para el capítulo que dedicaremos en su momento alta a los mancheguista que así vamos a recordar cosas de nuestra lengua

Voz 1621 05:00 bueno yo tuve da la idea de de esta sección centrándome en varios libros de los que disponemos pues en la universidad aquí en la propia radio como en concreto en antena el libro de estilo de de la Cadena Ser que nuestros oyentes seguro que han escuchado mucho en los últimos tiempos el propio vademécum de la Agencia EFE que es un poco el diccionario que en la universidad todos eh tenemos el propio libro estilo del país también una referencia para todos los estudiantes o cualquier funcionario que tengamos a mano porque hay puede ser un buen

Voz 4 05:26 a vosotros los periodistas esos tres que has nombrado y ahora claro ahora se incorpora el libro de estilo de la Cadena SER yo creo que son fundamentales son muy interesantes y luego siempre contamos con ir al diccionario de la Academia que a veces simplemente define conceptos no aclara tanto aunque ya sabes que ahora hay diccionario de dudas hay ayuda mucho a si vas a la página adecuada

Voz 6 05:49 dice es esto se hace así o así se dice de esta manera

Voz 1621 05:52 esta otra mira yo que he sido veleta muy fan de la serie Cuéntame siempre recuerdo a Antonio Alcántara Imanol Arias una de sus de sus pasatiempos nocturno será leer la enciclopedia para conocer palabras la así

Voz 4 06:05 hay gente que te dice a veces cuando le contesta el significado de algo dice alguno de los alumnos pero es que te sabes todo el diccionario Icex tú no no es que lo he mirado antes es que porque saberse todo el diccionario pero aprender palabras yo creo que lo interesante de conocer el significado de las palabras cómo se escriben es en su uso es decir vamos saber alguna cosa ahora que luego tu plantearán que son palabras interesantes pero lo que interesa es por qué algunas palabras que son sinónimas en realidad una se ha quedado para usarse en un contexto determinado y otro en otro contexto es lo interesante de la lengua como la lengua además ha evolucionado también hablaremos supongo en el futuro de cómo a veces algunos de nuestros muchachos no entiende lo que dicen las personas mayores y al revés y sin embargo es el mismo idioma no deja de ser castellano no deja ser manchego pero es que palabras arcaicas que una persona mayor si utilizando Iggy hace bien si la gente joven se adecúa más a argot o Gerrans típicas juveniles pero bueno eso para otro programa porque aquí habría

Voz 1621 07:06 sí ya sabes que la lengua es todo una mina hemos hemos salido a la calle en las semanas previas para Un poco preparar esta sección hemos preguntado a la gente pues diferentes e palabras formas de decirlas o el o el significado incluso cómo se sirve comenzamos por la diferencia entre abertura y apertura esto es lo que nos han dicho

Voz 7 07:23 abertura porque es una abertura pues te lo has pisado

Voz 8 07:34 con mezcla alguna cosa no ver era es pues una abertura que tienes en una falda o cualquier cosa así

Voz 7 07:42 pues puede ser que vas a abrir un alguna cosa una tienda o algo Katy Tura abertura pues como te digo voy a abrir por ejemplo Mi madre que tiene ahí en casa que vende toreros y sobre lo que se torturaba gente que Xavier todo algo si no pero es que esa no es así que no se cerrado

Voz 9 08:12 eh Terra de yo creo que

Voz 7 08:15 primera

Voz 10 08:16 bueno yo creo que la primera o segunda vértebra con fe apertura

Voz 4 08:20 yo creo que tienen un poco de confusión generalizada aunque alguno apuntó alguna cosa muy interesante eh bueno es una cosa curiosa apertura abertura en realidad son lo mismo en el sentido de que vienen de la misma palabra de latín apertura bueno por nombrar alguna que en realidad viene del verbo a a Perú

Voz 3 08:37 ya que es el que da en castellano abrir es decir es abrir

Voz 4 08:40 pero no se abre igual se usan las dos cosas distintas una abertura con b sería algo que se abre pero por ejemplo la tierra en una pared en una faldas como dijo la señora entonces en ese caso sería un sinónimo de grieta de agujero

Voz 3 09:00 por ejemplo los obreros

Voz 4 09:03 un una abertura para canalizar el agua correcto pero apertura que los veo yo ahí que dudan más apertura que es el término culto el término que ha procedido directamente de latín por el contrario se utiliza con el sentido del tiempo el tiempo el convenio anticipado de tiempo es decir inicio de y entonces la apertura como decía la señora que su marido que vendía corderos esa no era apertura como ya decía él apertura la apertura de su negocio es a las ocho La mañana pero del mismo modo que se indica el tiempo también es la apertura de esta exposición será el lunes día trece Se puede fijar como más general o se puede fijar con fechas más concretas y curiosamente un significado más lateral de apertura la dado uno de los caballeros dijo el caballero apertura es de ser abierto claro que ser abierto es que aceptamos con tolerancia las innovaciones las novedades entonces incluso en cuestiones políticas cuando antes había una dictadura cambiaban poco sus procedimientos Se puede decir en China ha habido una apertura económica es decir en ese sentido o fulanito de tal no es partidario de la Perú dura moral de la apertura sexual cultural también cultural como el hábito muy habitual es decir

Voz 6 10:28 significa como él decía eh que es explicó bastante bien era ser abierto

Voz 3 10:33 se a cualquier innovación hacia cualquier tipo de de situación en ese sentido

Voz 4 10:38 por lo tanto no es qué usos esta palabra la otra las dos existen las dos se usan pero con significados distintos a pesar de venir del mismo

Voz 2 10:48 vamos a seguir jugando en este caso la diferencia entre bianual Bienal bienal es

Voz 11 10:58 no la acuerdo

Voz 8 11:02 día de la Bienal como

Voz 7 11:05 Alá es más correcta desde las dos la última que dicho mal serán los años no lo sé no es un insulto ninguna de la adiós

Voz 10 11:19 a diferencia cual ave decía una mujer

Voz 1621 11:25 los tanto no se mueve nadie

Voz 4 11:28 por eso que Bienal si bien al es lógico que la gente no la identifiquen es una palabra culta que se usa poco en la vida corriente y curiosamente Nos pasa lo mismo que con una apertura abertura vienen del mismo término latino no Alice Jan cambiado la significados han especializado claro bianual es cualquier cosa que se hace dos veces al año por ejemplo yo tengo que hacer una revisión vía anual con la doctora vienen pues voy dos veces al año porel contrario aunque pudiera parecer lo mismo porque literalmente el origen es el mismo una bienal es cualquier actividad que se celebra cada dos años hoy en día bienal tiene más bien más que un adjetivo tiene significado como un sustantivo la bienales es cualquier exposición por ejemplo la Bienal y Museo Thyssen

Voz 5 12:20 eh tratará de los pintores

Voz 4 12:23 es románticos por ejemplo entonces ya es con un significado más qué adjetivo la gente no dice no se oye ni siquiera si voy entre grupos de gente con cierto nivel cultural no se va diciendo por ahí yo pasó la revisión de mi coche de forma bienal no eso no se dice que sea cada dos años se dice cada dos años directamente pero Bienal se ha quedado como sustantivo

Voz 1621 12:47 en caso de duda siempre decimos usa lo que la gente pueda entender lo que sea más asequible para para el que te está escuchando en este caso

Voz 4 12:53 tú imagínate si alguien no es capaz de de hecho muchos una te dijo vía Arenal no entendió ni siquiera la palabra pues que diga cada dos años eh no pasa nada además es que significa lo mismo no hay nada