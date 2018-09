José Luís Cencerrado: "hace falta más prudencia con los animales por el cambio"

Voz 1 00:00 hola de nuevo Carlos pues si ahora nos vamos a ocupar de un problema que no es nuevo y que no es exclusivamente del caso que vamos a contar sino que que bueno que se viene produciendo pues yo creo que desde que el término municipal de Alcázar de San Juan más bien de todo el entorno rural probablemente de del país es campo estamos hablando de la convivencia que debería ser normalizada y sobretodo segura entre todos aquellos que van a disfrutar del medio ambiente del campo hacía de cualquier tipo de deporte estoy pensando la bicicleta o simplemente corriendo todas aquellas fincas que de alguna manera no están muy vigilantes de detener a atados a los perros en algún momento seguro que se han practicado deporte obtiene en contacto con alguien que que lo haga pues han vivido algún episodio en el que un susto se han llevado ir fue lo que le pasó a un grupo de corredores hace ya unos días en en Alcázar de San Juan el susto lamentablemente llegó a mayores vamos a contarlo no se acompaña en el estudio esta mañana José Luis cerrado qué tal buenos días

Voz 1 01:07 o sea que ayer no disponer de una de cada restaurante que te conocerán muchísimo mejor eh bueno por tu actividad empresarial en Alcázar de San Juan pero en este caso vamos a hablar de tu faceta deportiva como vicepresidente del Club Deportivo el porvenir cuéntanos si te parece que pasó cuál fue ese suceso y luego hablamos un poco de de que esto desgraciadamente no es un caso aislado no

Voz 0068 01:31 sí pues bueno pues los que hacemos deporte tanto los que hacemos como los que van en bicicleta y tal pues bueno sobre todo ganas de Mori distancia por sí que no gusta está puede salir el campo siempre tenemos unas cuantas rutas por las que salimos no solamente eso sino que el correr tanto por ciudad también por el tema de las articulaciones y aparte que bueno que no sagradas por el campo no yo creo que que son mayoría tenemos experiencia que salimos de cualquiera que le preguntes que salen bicicleta bordeando que tiene un problema de Cate no siempre algún problema Decca salido algún perro de alguna finca Gabi cada uno que saque de la vida sigue enganchado la pierna entonces pues bueno el otro pues el otro día salimos en grupo como a hacemos tantas veces Si bueno al pasar por una finca la verdad es que el problema que esta finca en la tercera ves ya que no salía que era un mastín y no había salido ya varias veces no sé por qué tenían la puerta abierta incluso una vez les indique porque porque no cerraba la puerta no hace nada es casi siempre la frase que seguir eso no hace nada no es nada pero no deja de ser un animal sí aquí estamos que hay muchas veces no saben distinguir lo que es de la valla para dentro mi territorio y el camino que pasa al lado no es mi territorio está ahí no llegan son inteligentes pero hasta ahí no llega el otro día por desgracia pues bueno no salieron cuatro cinco pero lo demás eran pastores Si este habrá un mastín grande hay inhalado pues Hesse no nos vino de frente ladran gritar muy nervioso y se lo intentamos calmar pero no pudo ser se nos vino encima hay a otro compañero que venía conmigo y a mí pues bueno venían montado ponnos mordió es decir la peor parte me la llevé do porque bueno no salto pero en cuanto cayó al suelo pues se hizo el gesto y me mordió sí es verdad que mordió soltó enseguida se fue a por el siguiente el corredor el perro estaba muy nervioso ya de la dueña lo consiguió calmar lo cogió el cuello pero bueno entonces es un poco también un poco en el denunciar que es como tú decías que tenemos que convivir de alguna forma nosotros tenemos que salir a sale yo creo que hacer el deporte y que tienen que ser un poco conscientes de de que las fincas pues los perros tienen que estar pues con la puerta cerrada no te voy a decir que por el día estando allí tengan que está pero vamos yo creo que a lo mejor atado a los animales pero de alguna forma que esté seguro porque pasa gente por allí siempre hay otro el caso es que los perros acaban por debajo de la y salen también aunque no quiero decir pues bueno habrá que poner una valla lo suficientemente y luego yo también creo que es un un trabajo que no quiero tampoco en un momento dado aquí pero es es la deja deja ese deja también pienso en algunas cosas no que hasta que no pasan las cosas no se ponen remedio pero esto es un problema que hay en en este sentido de siempre bueno vemos perfectamente hasta en el parque no has pasado de que no sabe ni un pastor alemán que se ha salido de él estas son perro grande Bescanó cumple en un momento dado que tengan que ir sujetos que tenga que ir como en toda con un bozal son cosas que bueno que se van dejando aunque por normativa local si debería ser así se van dejando no se ponen a lo mejor hasta que no pasa algo me entiendes entonces es un poquito a ver si entre todo pues conseguimos que podamos convivir decir lo vamos a hacer deporte por el campo con los animales también el momento dado que claro que está en entorno pero que vayan sujetos lo que vayan

Voz 1 04:51 como decía Se lamentablemente todo aquel que haya pasado por el campo de forma habitual en grandes au largas tiradas habrá tenido algún susto pero normalmente estos deja pasar porque no llega a mano a mayores pero en este caso Cemfe entiendo que bueno ya por eh la atención médica el parte médico que que lo tenéis pues ya os animo estáis a a denunciar pero esto es tras una larga lista de de incidentes repitiendo

Voz 0068 05:15 exacto era un poco vamos yo me acuerdo que yo me quede bueno yo como tenía una mordedura mayor pues me quedo me vamos no me estuvieron curando Italia a mi compañero más que la al otro lo hemos de Policía Local veía hace poco encima pues se está haciendo unos cursillos en Madrid plenamente del tema de los perros y tantos es el poco decía también que hagamos que casi por obligación tenía qué tal porque es que podían haber sido como desearle gesto pueden ser persona vulnerables a mí me muerde en la parte de arriba de las piernas y es un niño le pie a la calle el cuello soy una persona mayor en cuanto dé el salto nosotros evitamos pero lo puede tirar al sol en el suelo pues es mucho peor porque puede ir a una parte más puede ir al cuello

Voz 0068 06:00 creo que por tengo teníamos si es verdad que también un poco protegernos por por el problema físico que podíamos tener claro cuando te dicen que te para transmitir se contaba Stereo yo me tengo me tengo que está poniendo vacunas Tato ocho días con antibióticos entonces yo creo que un poco por obligación muchas veces esta Josa se van dejando pasar van dejando pasar

Voz 0068 06:24 en lo que hemos hecho no queremos decir llegar a nada más y no pasa nada y tal pues esperemos también se que verdad que las personas que eran los los perros han pedido disculpas se bien buenas personas es decir que en ese sentido bueno pues ha sido un fallo Barack otra vez pues ponga mala simplemente más atención

Voz 1 06:41 a parte de de los días las vacunas eh de tratamiento bueno pues también dejar de correr entiendo que beso para para quienes Ram era también su partido

Voz 0068 06:50 bueno no ha sido mucho he estado antibióticos está así es verdad por tuve sobre todo bastante dolor en los tres primeros días que los tenía que acompañar por de ibuprofeno

Voz 1 07:00 juntos no no no no no aparte que

Voz 0068 07:03 eh que incluso dijeron ayer que muchas veces es un error cuando te hacen algo el quedé puntos porque uno de los riesgos que supura la herida o infecte entonces si la tienes tapada no te va a dejar supuró y no va a salir en entonces ellos sean casi mejor que los dos primeros días y que me pusieron una bendita pero luego me dijeron qué mejor que estuviese al aire libre para que fuese Fincke

Voz 1 07:25 para todo aquel que no esté escuchando no se ve a pensar que que Zheng feo que yo misma tenemos algún problema con con los perros porque de hecho los dos somos dueños de perros y por eso somos conscientes de bueno pues de la importancia como decíamos antes de de la convivencia que la responsabilidad del dueño lo es para siempre si el perro esa frase que todos hemos escuchado no si no hace nada entre los perros entre las personas bueno pues hasta que pasa no los límites como tú decías están en la finca hay que poner todas las medidas para que no vuelva a pasar y bueno el dueño siempre tiene que estar vigilando entiendo

Voz 0068 07:57 sí exactamente los animales muchas veces cuando pasan las cosas igual que se moja quitas en una acera nos fastidia nosotros los es decir el el ya estamos diciendo que no dejan de ser animales que son inteligentes que son muy cariñosos que son muy pero claro no hasta cierto punto pop Nos llega no van a coger los perritos van a encargar de coger una bolsita de cogerla aquí tantos son plasmar de los bueno nosotros hemos tenido ahora las últimas veces claro y tú te quedas dice las dos de la última vez dejaron No somos Josa cruzado dos o tres veces con un dóberman tú sabe lo que iba suelto lo que va vasco viendo y lo ves que se te queda ves la silueta lomas con las orejas de punta Italia no sabes qué hacer de Villalba año no hacen nada no exige no hace nada no puede este eje llevar ese perro por lo menos sujeto como luego llegará un día en el perro se pondrá nervioso ideas Garay pasa lo que tiene que pasar todo ese tipo de cosas también a lo mejor un poco de los que salimos a correr cuando cuando veamos algo así o que están los perros fuera de una finca o que vamos a ver si a lo mejor lo correcto Jauma Policía Local pues aquí hay un perro de tal tipo que está suelto hoy es un peligro para que ponga fin lo luego por lo demás es decir como tú dices tenemos perro sabemos lo que es tener es decir lo cariñosos que son es decir la convivencia que tienen con los humanos pero claro el hay ciertas cosas que lo límites los a lo mejor poner nosotros no los perros

Voz 1 09:24 y que tampoco estamos diciendo que todos los perros que sean de raza potencialmente peligrosa vayan atacar pero sí que es verdad que tienen que cumplir otras normas que un bueno pues que un perro que que no lo sea o no las necesita así que como todos tenemos derecho a utilizar el eh ambos siempre la supervisión de de los dueños creo que será el sentido común que lamentablemente Sangster en el sentido pues para que no pasen este tipo de cosas nos vamos a quedar gente yo creo que con con una llamada a la responsabilidad de todos no que todos tenemos derecho a disfrutar del campo

Voz 0068 09:59 exactamente cuando se salga el es decir el campo pues el animal al que no es que yo creo que cuando algunos cuando sale al campo se piensan ya que está aquí puedo soltar el el perro ahí lo dejo por aquí si es un perro que muchas veces hasta los perros pequeños no pues simplemente porque pasen en bici en cuanto ven pasar una bicis salen y a lo mejor aunque no muerdan simplemente podrían ocasionar que él caiga se pueda con una piedra se podrán entonces ella Barker muy malo aunque esté por el campo pues hay que llevarlo Si es un perro de raza más de los que tienen que está tan peligrosa pues debería ir igual hasta por ley tiene aunque hasta con bozal

Voz 1 10:39 eso es

Voz 0068 10:40 para que no pase nada el que tenga es decir que tengan una finca porque miren bien que los perros en un momento dado no se puedan soltar claro a quién no es mi caso por ejemplo gestaba la puerta abierta entonces si sale corriendo pero una ciudad tiene cada vez que pasa a alguien que traje salí corriendo a cerrar la puerta da no es que puede pasar gente con bicicleta puede pasar más está cerca del pueblo es un sitio encima turístico cerca de complejo Laguna entonces yo pienso que no entiendo porque de día cuando éste tiene que tener la puerta de sí que no hace nada nada hasta que pasa las cosas esto sí sí

Voz 1 11:14 exacto pues vamos a poner todos los medios y de nuestra parte para que la convivencia sea lo más segura posible decente pues muchísimas gracias por habernos contado todo caso y a ver si ponemos un granito de arena en esto de de la concienciación y la empatía o ponernos en el lugar de

Voz 0068 11:29 eso es lo que se pretende amonestó a ver si con con esto si bien poquitos ya como decimos hasta que no pasan las cosas no se empiezan a poner remedio pues cómodo a ver si con con esto por lo menos vale para algo voy a Idlib lo hacemos deporte lo voy a decir al aire libre andar correr en bicicleta que triste que tengamos un poquito de seguridad así que si hay gente el espacio el otro Moscú que ocupar todos hasta los hasta los perros pero que vayan en en condiciones y no hay algún peligro

sin duda CC gracias buen día buenos