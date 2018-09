Voz 1693 00:00 hola Carlos buenos días pues sí creemos que la historia personal que venimos a contarles esta mañana bien merece que no osadas un pequeño hueco este Hoy por hoy especial si nos lo permita estoy los tertulianos queremos contar dar nada en apenas unos minutos la historia de Ana Belén Pintado es una vecina de Campo de Criptana que este fin de semana adquirió relevancia en los medios de la comarca provincia ir más allá también de la región tras comenzar a constatar que efectivamente había sido una bebé robada su caso adquirió tal relevancia que una la persona anónima se puso en contacto con ella ha ido tirando del hilo de las pesquisas hasta que este fin de semana ha podido conocer en un encuentro personal a su madre biológica vamos a contar cómo fue ese encuentre como has ido todo este periplo tan personal y me imagino tan difícil también para Ana Belén Pintado que ya no se escucha al otro lado del teléfono Ana Belén qué tal buenos días vengo muy buenos días bueno cuéntanos eh vamos a empezar si te parece por lo más cercano que es el encuentro con con tu madre en Aranjuez cómo es ese momento cómo se puede describir tanta emoción supongo y tanto tiempo tanta sensación de de búsqueda hecho real

Voz 1 01:26 pues el encuentro fue es fenomenal Losada muy emotivo dado dimos abrazos de besos eh bueno las dos con una división enorme tanto ella como yo además es que desde el principio a mí me ha afectado totalmente no me ha buscado Carme daba por muerta pero ya ya digo sale encuentro bueno bueno

Voz 1693 01:46 fenomenal cómo comenzó todo porque tú sospechas Ana Belén vienen desde hace ya varios años

Voz 1 01:55 sí sí sí yo en para el dos mil diez pues si yo como que ahí ya empecé a sospechar un poquito porque en una adopción pues ya venía con apellidos distintos arregle una llamada también que me habían hecho un programa de de robados pero bueno yo pensaba que era una adopción legal en ese momento dio cuando empiezo ya saber que soy robado agravada pues que en noviembre del año pasado octubre noviembre del año pasado que es cuando ya papeles falsificados totalmente se ha quedado como biológica

Voz 2 02:31 eh no podía hacer porque era estéril eh

Voz 1 02:34 el luego les tome adopta era todo como a un cúmulo de todo un chanchullo entonces ya no me empezaba cuadrar nada

Voz 1693 02:40 supongo Ana Belén que la parte más difícil de digerir es la que tiene que ver con tus padres adoptivos en qué punto está este tema

Voz 1 02:50 militares activos que han fallecido los dos fallecidos ya hice han muerto sin decirme que era adoptada y mucho menos robada o sea yo me he enterado que era adoptada con treinta y ocho años el Borroka da pues ahora con cuarenta y cinco saque y me han hecho nunca nada nada

Voz 1693 03:07 el sentimiento entonces al respecto a esto supongo que también difícil no de de asumir y complicado de digerir

Voz 1 03:13 pues la verdad es que sí porque yo rencor no les he guardado nunca guardo pero me siento muy engañada ahora mismo ellos vivieran pues si quieres te diría muchas explicaciones porque dio vamos no sé qué cabeza puede pensar en hacer estas cosas yo es que ese no lo entiendo

Voz 1693 03:32 algo de luz evidentemente y sobretodo de de esperanza la reconciliación con tu verdadera historia tenido lugar como decíamos este fin de semana con tu madre biológica pero cómo cómo fue posible ese encuentro quién se puso en contacto contigo para decirte que la conocía

Voz 1 03:48 sí pues yo y cuando salí lo de julio en los medios de comunicación e con vosotros también pues claro e al poquito de salir yo recibo una llamada de una persona anónima y me dije mira yo conozco a una persona que se llama Pilar que desde la falta de un pueblo de Ávila tiene setenta NB años puede encajar perfectamente contigo me dio un número de teléfono

Voz 1693 04:11 entonces claro yo con ella

Voz 1 04:14 la mente Vigo me pasar esto minadas facilitar un anónimo sus datos y la llamo porque acaso usted suele ser pudiera ser mi madre porque soy una bebé robada buscando entonces claro allá en un principio me me la primera vez que me acuerdo diríamos seguidos me llamó pero no coincidíamos en en algunas fechas porque yo tampoco hay una fecha que no la daba bien porque ella no me da con veintitrés ya cuando me tienes con veinticuatro entonces entonces claro hay se como que se quede un poquito la cosa pero el día de mi cumpleaños me volvió a llamar que fue el día diez de junio y me dice por qué no preguntas en la clínica por qué no te enteras de los apellidos verdaderos de tu madre pregunta pregúntame insistió varias veces entonces pues nada yo le dije voy a preguntar en cuanto lo sepa la llamo el miércoles pasado pues así fue yo teníamos queridos papeles al Instituto del Menor tanto también podía judiciales tenemos pedidos sí ya muy os digo Flavia en algún dato acerca de mi madre biológica me pueden dar algún dato y me dijeron pues mira tenemos si tenemos todo todo lo lazos de los damos Si tú puedes moverlo pues tu propio miedo por medios perdón pues adelante entonces me dijeron dice mira a tu madre se llama Pilar eh VG de las Aita de un pueblo de Ávila ahora mismo del Madrid dice tú tienes padre tiene dos hermanos mayores que tuyos hoy la tercera y nada pues yo cuando ella me da todos los verdad esos yo lo primero me pongo muy nerviosa y no sé qué hacer ya otro día pues claro la llamo por teléfono lleva como tenía el teléfono de Pilar pues yo la llamo yo digo mire ya me he enterado de estos apellidos a ver si son los suyos coinciden con los suyos en cuanto al Órbigo hizo soy yo sea ahí ya lo empecé a contar fecha empecé a decir todo y todo coincidía

Voz 1693 06:02 en ese momento me imagino el intento ponerme en tu lugar pero es una dimensión me imagino los sentimientos que tienen que pasarte por dentro que es muy difícil ponerse en tu piel pero tu vida gira ciento ochenta grados no porque al final es asumir unas personas que son básicamente tu familia y que a partir de ahora van a formar parte de ella porque en ese encuentro que dijiste y Ana Belén de devolver a veros de mantener una relación no sé poco más estrés

Voz 1 06:31 sí sí ese a nosotros desde el primer momento tanto ella como yo eh vamos a vernos en cuanto se pueda o sea además ella se lo primero que me dice perdóname yo no te buscado porque nosotros nos dijeron que había muerto que había muerto no nos enseñaron ni cuerpo ni nada y eso es lo que hemos buscado ella se creyeron que lo que les dijeron pero mira tengo vamos súper relación con Dios a unos hablamos todos los días por teléfono ella me pregunta por mi marido por mis hijos por mí yo la llamo por teléfono e si está previsto pues hace un encuentro que no está ya gestionando para reunirme con mis hermanos con mi padre Rosa con todos para como ella dice bastantes años ya hemos perdido ahora hay que recuperarlo en los años con los que den por supuesto que sí