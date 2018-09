Tertulia SER Alcázar: especial presupuestos participativos (12/09/2018)

Voz 1 00:00 sí

las doce y treinta y dos minutos hasta la una transmite en directo la Cadena SER para toda la comarca de La Mancha estamos en el centro de barrio de El Porvenir uno de los siete lugares donde hoy los alcazareño están llamados a votar a participar en esa primera edición de los presupuestos participativos en esta edición del dos mil dieciocho vamos a presentar a nuestros contertulios habituales una temporal además Miguel Ángel Perales qué tal muy buenos días buenos días Carlos gracias por estar con nosotros esta mañana María Ángeles Pérez qué tal muy buenos días hola buenos días gracias como siempre no es días a toda la comarca incidieras Alcedo qué tal muy buenos días

Voz 3 00:46 hola buenos días IBI al Rey elige al Rey por qué hombre yo soy muy obediente y procuro obedecer ellos me han dicho he visto un señor en la tele en la radio los medios diciendo que cada vez que sucede algo agradable igual algo bueno digamos viva al Rey vale vale reanudar la tertulia aquí los presupuestos participativos me parece haber motivo estupendo

Voz 4 01:16 pues sí tiene una casa y eso hay que decirlo es una obra de teatro que va a organizar con el diablo con motivo del Día Mundial de la Salud Mental elude la mancha en doce os os esperamos

Voz 2 01:30 bueno estamos en un día importante significativo distinto para Alcázar de San Juan por primera vez tenemos los cacereños la opción de participar en los presupuestos de nuestra ciudad noticia datos que da la Cadena Ser en Alcázar de San Juan datos de participación a las doce de la mañana en el barrio de La Pradera XXXV votos quince en el porvenir aquí donde estamos ahora mismo el veinticinco en el barrio del Arenal misma cifra veinticinco en el barrio de Goya más de treinta votos en el santo unos diez en Cristo de Zalamea en entorno a veinte votos en Santamaría todavía cerca de llegar a los doscientos votos la mañana es muy larga desde las nueve de la mañana se puede participar hasta las dos de la tarde y por la tarde desde las cuatro hasta las ocho de la tarde se parece podemos empezar por aquí por una valoración inicial de este número de de votantes y luego entramos un poco más al al fondo de lo que es esta jornada Miguel Ángel

Voz 4 02:25 bueno Carlos yo creo que por desgracia estamos viendo que la participación está siendo bastante baja y es lo que ocurre cuando se intenta organizar algo se hace en vez de realizar algo positivo Se hace una chapuza como él lo que viene siendo habitual en todo lo que toca y organiza el Gobierno de Rosa Melchor eh como has comentado son casi doscientas personas de las que han votado a esta hora del mediodía y me preocupa porque el censo es superior si no me equivoco los mayores de dieciséis años votaban nosotros ya lo veníamos anticipando que por desgracia una buena iniciativa como son los presupuestos participativos ha quedado en saco roto por por la chapuza que ha venido haciendo durante todo este tiempo en su redacción y en su en su elaboración eh la alcaldesa de Alcázar de San Juan Carlos yo me pregunto oí lanzó la pregunta también a la mesa que cuando las cosas se hacen mal cuando se fracasa en algo que creemos que va a ser un tremendo éxito para la ciudad eh creo que se deberían tomar responsabilidades responsabilidades políticas y planteo a María Ángeles quién debería dimitir

Voz 2 03:36 María Ángeles Aragón hijo Joaquín que se tiene que ir antes es verdad que tiene que ejercer de abuelo

Voz 0152 03:40 ahora te digo quién tiene que dimitir

Voz 5 03:43 pues en primer lugar no decir que el que el pueblo pueda participar en unos presupuestos siempre positivo día lo negativo es que se haga como viene avisando Izquierda Unida de una manera tan chapucera nosotros creemos en unos presupuestos participativos realmente que es el la población participe no solamente si hay un presupuesto de treinta millones de euros solamente y hay que decirlo en setenta y cinco mil euros es que eso es ridículo y la gente no es tonta entonces no quiere que le tome el pelo entonces que es avisa en plan positivo porque nosotros queremos que haya unos presupuestos participativos y que la ciudadanía opine en todos los presupuestos y que es el anime de de todos los grupos de todas las entidades para que eso sea así pero cuando no se quiere escuchar como nuestra alcaldesa no escucha pues pasa esto y ojalá me equivoque ir de aquí a que se cierren las urnas acudan en masa a todos los alcazareño pero por desgracia no va a ser así con lo cual yo lo digo que esto está mal y que hay que tirarlo sino que hay que cogerlo la próxima vez el próximo año con más ilusión escuchando a los demás haciendo las cosas bien porque para empezar el Celso que se presenta hoy el Alcázar para votar no sabemos cuántas personas están llamadas a votar donde se ha aprobado el censo donde se ha publicado el censo como en cualquier elección eh legítima que hay que hacer dónde están los interventores y con todo el respeto a los que hay ahora mismo que de la que es a las diez vecinos pero es que no se han hecho las cosas bien dice lo estamos diciendo desde el primer día porque si nosotros sí que creemos en los presupuestos de vela siempre vamos a estar y por eso el humo votado en contra Nos hemos tenido peor porque sabíamos esto que se está haciendo no esta bien a lo mejor había que ver esperar un año más pues bueno pues espera pero se hace las cosas bien ahora saludar de todas maneras que la gente se pueda expresar ese pueda expresar en un presupuesto de treinta millones solamente el setenta y cinco mil Hero bienvenido sea

Voz 2 05:52 Isidoro Salcedo

Voz 3 05:53 a ver no sé empezar con las cifras las cifras como tiene dice Joaquín tiene razón no conocemos el centro yo no sé si son muchos son poco lo que sí es cierto es que por la mañana la gente trabaja y a lo mejor no está aquí todavía yo creo que para dar datos de participación deberíamos ser prudentes y esperar qué qué podemos decir lo que decimos desde eco de Eco estamos contentos ahora es cierto que se han demorado Comissió lo comparamos digamos con el nacimiento de una criatura podemos decir que se ha hecho mucho de rogar pero porfía están aquí lo que sí es cierto es que a lo mejor nos ha nacido un poco pequeño por demorarse tanto la gente no acude o no ha acudido hasta ahora a participar Equo está contento he contento porque desde el principio desde agosto de dos mil dieciséis hemos apostado osea apostado conmociones el con participación en el Ayuntamiento en el gobierno con el fin de que ya lo llevábamos en nuestro programa hubiera Hart participación transparencia y colaboración para nosotros son tres palabras que nuestro grupo que hay dentro Deco son lo más importante entonces se han conseguido estamos de acuerdo también que el pequeño estábamos de acuerdo que ha habido muchos bandazos pero repito en principio y como primera intervención no sentimos contentos estamos contentos de que el pueblo pueda participar lo que sí es verdad es que puede participar digamos muy poquito

Voz 2 07:23 María Ángeles bien hoy

Voz 0152 07:26 además de decir buenos días de decir que al final hoy se cumple lo que en buena parte de la sociedad ha demandado que es participar en los presupuestos municipales además de una de luna o Berta electoral que llevaba el partido socialista en su programa en las elecciones de dos mil quince sí que va a haber poca participación probablemente eh la sociedad las sociedades en general no tienen costumbre no tienen cultura de participar cultura me refiero acostumbre a hábito de participar en la labor en en en la toma de decisiones de la labor del Gobierno entonces que la participación en va a ser menos de la deseable por su puesto o sea yo no abogo por que vaya a haber una participación masiva porque es la primera vez es un ensayo es decir igualmente hay también poca cantidad de dinero sobre el que se está decidiendo mi bueno pues de esto esto como todo a andar se aprende andando a tocar la guitarra se aprende tocando a nadar se aprende no hablando Ia participar también se aprende participando yo sé que la sociedad es alcazareño va a aprender pronto por qué cultura de participación si tiene solamente tenemos que poner como ejemplo probablemente el más el acto más anticipa activo del año de la sociedad al cacereña que son las gachas del día siete de del día siete de septiembre que efectivamente participan participa la gente en la fiesta sí sí tiene que ver porqués participa la gente en elaborar en construir en favorecer la fiesta las fiestas de Alcácer llegará un momento en el que participarán en los presupuestos de la misma manera que participan en mucho sí más actividades digámoslo agacho yo yo voy a decir que efectivamente entiendo que el Partido Popular está haciendo verdadera oposición seriedad muchísimo mejor que gobernar se está haciendo verdadera oposición desde el primer momento en el que empezamos SAE a hablar de Presupuestos participativos empezando porque el Gobierno del señor Rajoy no aprobó de porque se pudiera hacer la

Voz 6 10:12 el consulta en

Voz 0152 10:15 los barrios en la sociedad o a la sociedad eran Qatar no se lo permitió porque les da mucho miedo la participación por lo tanto se retrasó muchísimo hasta que pudimos aprobar o pudo el gobierno aprobar en un pleno que aprobó la corporación y no sin falta de dificultades primero por la negativa del Gobierno central que presidía el señor Rajoy después pues también hay que decirlo he visto esté más bien me he escuchado como hemos escuchado a todos los oyentes de la Cadena Ser en este momento a Joaquín representante de Izquierda Unida estar muy enfadado muy enfadado dice que sí que efectivamente que él quiere participación en los sitios donde gobiernan ellos que hay participación en los sitios donde el que quiere participación quiere participación gobierne o no vierte la sociedad participa independientemente del color político que tengan en el Ayuntamiento Izco reunida ha puesto todas las piedrecitas en el camino que ha querido y que ha sido capaz por ejemplo es muy tarde vice o es muy si es verdad que es muy tarde a nosotros nos hubiera gustado adelantarlo muchísimo más lo que pasa es que bueno tú sabes que Ike cada unida sea estuvo y no hizo posible que sea aprobada en la consulta hace unos meses y hemos tenido tuvieron que el pleno para que pudieran para que pudiera hacerse la consulta se he podido hacer el pleno hasta antes de ayer y hoy ya estamos votando

Voz 2 11:55 vamos hay salpicando comentarle María Ángeles luego

Voz 0152 11:57 no ya efectivamente les responderé al señor Perales quien tiene que dimitir

Voz 2 12:03 sí me gustaría que fuese participando fósil cortando con un poquito de de calma pero que pudiese participar varios a la vez Joaquín adelante

Voz 5 12:09 primero decir que ahora mismo el retrasado porque Izquierda Unida se abstuvo el pleno me parece que fue de junio pues es un sarcasmo porque realmente si el Partido Socialista quería sacar adelante tenía un concejal de vacaciones que lo hubiera hecho venir eso para empezar segundo Esquerda Unida no le va a dar nadie elecciones de participación estaremos igual que los demás cuando menos lo lo que no quiere participar en tomadura de pelo desde luego a partir de mañana hablaremos más en serio porque lo que va a responder hoy y ojalá me equivoque es que esto es una tomadura de pelo pura propaganda política porque no se ha ido o los presupuestos participativos en treinta millones de euros se pongan sobre la mesa setenta y cinco mil eso cualquier persona con dos dedos de gente cree que es una tomadura de pelo porque diez mil euros una asociación por ejemplo de vecinos tiene para arreglar cuatro parches en una Kay cambiar cuatro bancos no hoy para cambiar insistieron unos juegos infantiles entoces ese es el tema ese es el tema la gente lo quiere tomadura de pelo desde luego alguna responsabilidad tendrá la alcaldesa porque parece que que venimos del mundo de los cielos

Voz 3 13:21 Mikel una Galliani entonces

Voz 5 13:24 qué hay que hacer cuando los demás aportan con la mejor voluntad de que las cosas por la experiencia que han tenido otros compañeros y ayer no solamente de Izquierda Unida sin el otro partido en otros sitios es hacer las cosas mejor y con mejor intención no solamente de estar en la foto prevalente con cualquier cosa esto es una tomadura de pelo para empezar legalmente ahora mismo no los diez igual presidente de ningún distrito la alcaldesa tampoco lo ha dicho cuántas personas tiende derecho hoy a votar el ALCA luego se ha hecho en ninguna parte nos aprobó en el pleno el censo con que se va a eso no está en las listas puestas ahí a la entrada como en las elecciones por lo tanto esto es una chapuza así no quieras o no lo que

Voz 2 14:09 las bodegas tanta alegría le hubiera dado Iker

Voz 0152 14:12 la unidad que no se hubieran celebrado los presupuesto

Voz 4 14:14 estamos Miguel y a precisamente María Ángeles ha sacado a colación la gachas de Alcázar de San Juan sabes qué pasa María Ángeles que cuando las

Voz 0152 14:25 a las vistas las haces de deprisa

Voz 4 14:28 siendo IT faltan ingredientes salen malísimas yeso

Voz 6 14:31 lo que ha pasado hoy con los presupuestos participativos procurar

Voz 4 14:35 azar de San Juan que estamos viviendo una participación muy baja por favor no me interrumpan

Voz 2 14:41 el interesadas pero tras estás aquí

Voz 4 14:44 el acusando que el Partido Popular va en contra de la participación mentira mentira porque Podemos no tenemos que irnos muy lejos en Albacete menos de una hora de aquí novecientos quince mil euros destinados a los presupuestos participativos todo un éxito los presupuestos participativos de Albacete nada que ver con el fracaso una vez más que va a provocar e la gestión de Rosa Melchor en estos presupuestos participativos una de sus grandes proyectos para esta legislatura que otra vez queda más que en una foto que es lo que lleva persiguiendo Rosa Melchor durante estos cuatro años fotos fotos y más fotos con contenido como el queremos hoy inexistente por hablar un poco de las propuestas que tenemos aquí delante encontramos por ejemplo entre las propuestas para el barrio la remodelación del parque situado al final de la calle porvenir esto corresponde al Ayuntamiento son deberes del Ayuntamiento y es el ayuntamiento el que debería hacerlo y no tendrían que estar los vecinos diciéndole al Ayuntamiento lo que tiene que hacer porque para eso la alcaldesa cobra un sueldo para saber y conocer los problemas de los vecinos y no tener que realizar ir enmascarar una consulta unos presupuestos participativos y utilizar a las asociaciones para hacer su trabajo porque las asociaciones están para colaborar con el Ayuntamiento no para hacerle el trabajo al Ayuntamiento ir for reveló la propuesta de la ciudad vemos instalación de papeleras caninas reposición de bancos son los deberes que Nacho Rosa Melchor y ahora queremos que las hacer grandes de barrio nos haga los deberes pero vamos a ver vamos a ponernos serios íbamos a empezar

Voz 0152 16:25 si debes para ver a tomar responsabilidades

Voz 4 16:27 la consulta que está siendo un fracaso y que el concejal por la concejala o la alcaldesa son los responsables de esto son ellos los que tienen que tomar responsabilidades políticas en estos momentos donde se piden tantas y tantas responsabilidades políticas

Voz 3 16:43 quién va a dimitir María Ángeles porque a ver

Voz 4 16:45 alguien del equipo de gobierno tiene que presentar su dimisión antes de

Voz 3 16:48 Que María Ángel moderados lidió en que María Ángeles contexto Miguel Ángel sobre quién tiene no tiene que dimitir explicar la postura de Equo respecto a los presupuestos participativos yo decía que estábamos os imparto decía que estábamos con que estábamos contentos porque hemos apostado desde desde antes de las elecciones en el programa con el que Cuco concurre a las elecciones de dos mil quince ya figura la participación la transparencia y colaboración como he dicho antes pero al aparte de eso conmociones en agosto dos mil dieciséis e que en el pleno de enero de dos mil dieciocho eco manifiesta presenta hacer sus propuestas presenta Oh colabora en la redacción del reglamento con el cual se están relevando a cabo estos presupuestos copiado del barrio madrileño de Tetuán eh eco introduce sale parece que no solamente hay que hacer posturas propuestas de de barrio sino también que hay que hacer propuestas de ciudad eco consigue con una moción en que se añadan quince mil euros a para esto entonces nosotros repito contentos con todo esto porque pensábamos que íbamos a corríamos el riesgo de que el niño naciera es decir los presupuestos participativos acabara la legislatura como por cierto tememos mucho que acabe la legislatura sin la remontada y paralización de aguardaban a decir no tiene nada que ver pruebo y lo digo entonces eh contentos porque ha nacido repito ha nacido pequeño pero creo que es la primera vez como Carlos decía al principio sí pasamos a comentar algunas de las propuestas llevar a lo mejor Miguel Ángel llevar algo de razón pero también se ven algunas incongruencias concretamente hay una propuesta dentro de la en la plaza de España de supresión de banco cuando aquí ven los encontramos con propuesta de ciudad que dice reposición de bancos en toda la ciudad entonces digamos a lo mejor ahí algo que que deberíamos limar algo que tener en cuenta repito Hay no me canso de decirlo Ecuador ha contribuido Equo ha luchado para que naciera a los presupuestos participativos no no gusta conforme están pero ahí están peor hubiera sido que no hubieran llegado a nacer

Voz 2 18:51 minutos para llegar a la una del mediodía María Ángeles bien pues no

Voz 0152 18:54 no saber voy a intentar

Voz 7 18:56 el hijo explica arreglar como verlo a como hay elaborara o como

Voz 0152 19:02 la princesa o el Gobierno estos presupuestos y a continuación le diría a Miguel Ángel quién tiene que dimitir que es importante lo estamos llevando mucho estaba claro Maeso que hoy es la noticia del día enough quien tiene que dimitir

Voz 4 19:18 sí

Voz 0152 19:18 ahora ahora ahora ahora ahora te lo cuento bueno vamos a ver eh yo soy soy consciente de que Izquierda Unida es un partido que habla de participación soy consciente que probablemente si hubiera gobernado el Ayuntamiento de A Alcázar Izquierda Unida pues hubiera habido unas propuestas parecidas y unos unos presupuestos parecidos ahora bien porque Izquierda Unida tiene la posición en este punto de la partir de los presupuestos participativos porque está en la oposición in no hubiera sido más triste para ellos que efectivos y que por no es más triste no es más triste o no hubiera sido más alegre para ellos que el hecho de que no se hubiera celebrado la jornada de hoy qué hubiera sido el éxito de no de L el Partido Socialista ha incumplido por lo tanto impiendo y de los oyentes entiende perfectamente que Izquierda Unida dice lo que es la posición que les que les dieron los ciudadanos que es un concejal Il a la oposición es lo que tiene que decir hiló con respecto a lo que al Partido Popular efectivamente el Partido Popular no tiene más remedio que decir es lo que dice en este momento bytes tiene tiene un honroso lugar en la oposición de el Ayuntamiento de eh Alcázar de San Juan efectivamente no ha puesto todas las zancadillas que ha podido en la elaboración de los Presupuestos como sí

Voz 4 21:01 dados mejorar los podíais bien no no quieren

Voz 0152 21:04 no no me refiero sólo al Partido Popular de Alcázar de San Juan sino que no se permitió la consulta porque no la autorizó el Gobierno del señor Rajoy repito al señor Rajoy pero el señor Rojo porque el señor Rajoy cómo después todos sus eh militantes le tiene más que los los dirigentes no le gusta mucho lo de que la sociedad participe por lo tanto

Voz 6 21:31 novecientos quince mil euros en Albacete tiene dice es nada partido por lo que

Voz 0152 21:35 dice es que a los vecinos van a hacer las cosas que tiene que hacer el Ayuntamiento es que los vecinos están decidiendo sobre presupuesto municipal y el presupuesto municipal no se puede invertir en otra cosa que no sean obras y mejoras para la ciudad lo único que pasa es que pueden elegir entre priorizar el arreglo del parte o priorizar las papeleras Sue Laren el robo de un colegio o lo que sea es cierto qué va nada a están decidiendo sobre cosas que mejoran la ciudad y que se invierte presupuesto municipal pero no puede ser de otra manera bien IVE dicho esto

Voz 6 22:21 es que efectivamente voy a decir quién tiene que dimitir eh

Voz 0152 22:25 el Partido Popular tiene que dimitir directamente el señor Casado presidente nacional del Partido Popular porque teniendo todas las irregularidades que bien

Voz 6 22:36 en sus Master in carrera

Voz 4 22:39 entonces no va a dimitir Rosa Melchor ni nadie de su equipo

Voz 6 22:41 el Gobierno va no que es a lo que estamos hoy el N

Voz 0152 22:45 un par en el Gobierno nacional ha dimitido con transparencia con ejemplaridad la ministra porque Pedro ha venido a regenerar las los vicios de la vida política qué bueno que tome buena nota el señor Casado y que vaya viendo como los propios de su partido e empezando por Soraya ya está vigilando a ver cómo va la resolución del master ya te he dicho quien tiene que dimitir que pocas ganas temía

Voz 2 23:17 volvamos al tema lo cansado volvamos al tema local Miguel Ángel Isidoro hicieron me da igual quién cree

Voz 3 23:21 bueno no es yo muy breve e iba a decir que ya estamos con el y tú más seguimos con la de siempre pero bueno nosotros en este caso concreto a lo mejor alguna es también acudimos recurrimos a esa más en este caso concreto no animar a los vecinos a participar de acuerdo que son pequeños de acuerdo que es poco pero menos es nada es decir en este caso concreto animamos a vecinos y vecinas de Alcázar que luego nos quejamos su se queja no lo quedes nos quejamos en los bares que ahora nos han dado una no aparece el poder participar otras veces no lo hemos tenido eh nos quejaba muerde votar cada cuatro años participar cada cuatro años ahora podemos hacerlo con menos tiempo nos gustaría mayor participación lo hemos dicho y a mi se me ha puesto de creo que estarán ya cansados de escuchar me lo en las tertulia siempre abogo por la participación pues ahora que se puede participar participemos

Voz 4 24:13 estoy de acuerdo contigo Isidoro en que tenemos que participar en que los ciudadanos de Alcázar tienen que participar pero con cosas como lo que ha organizado y el Ayuntamiento de Alcázar está de una forma chapucera y utilizando a las asociaciones de vecinos que es lo que más nos duele lo peor no es que ese desincentiva la participación ciudadana y cuando había que realizar unos presupuestos participativos en condiciones en orden con unas cantidades suculentas como por ejemplo el el Partido Popular ha hecho en Albacete con novecientos quince mil euros repito el Partido Popular ha hecho un Albacete novecientos quince mil euros con un éxito sea que nada tiene que ver con el que por desgracia no vamos a encontrar en Alcázar de San Juan y esto pues demuestra una vez más como por querer no es hacer la foto antes de las elecciones por querer hacer no es una de nuestras grandes propuestas la otra ya la el agua por desgracia parece que tampoco también engañaron a los a los vez

Voz 6 25:11 no sé si eres los arrestos balizas para que las vendido te estoy me ha regalado por favor de Hamás Jaled Hermida es que esto

Voz 4 25:21 esta última propuesta los presupuestos participativos veían que tampoco le van a poder realizar han querido hacerse la foto deprisa y corriendo y nos encontramos con unos presupuestos participativos que no están completos que por desgracia van de mostrar un rechazo de la ciudad a la chapuza de Rosa Melchor y aunque quede poco tiempo para las elecciones queremos decirlo alto y claro alguien tiene que tomar responsabilidades políticas por este desastre

Voz 2 25:49 me queda un minuto y medio para acabar el programa os pido un último

Voz 0152 25:52 sí sí yo decir efectivamente que obras son amores y no buenas razones todos cantamos que queremos que la gente participe pero cuando la gente participa sólo vemos eh no lo ponemos zancadillas no Obras son amores y no buenas razones hoy hoy es una jornada una nueva fiesta de la democracia y por supuesto con mucho menos de tradición que lo que hoy día son las elecciones pero hoy Alcázar tiene la posibilidad de participar y animamos a toda la gente que participe que participe y que colabore con la mejora de la ciudad

Voz 3 26:31 pero como ya lo hemos dicho lo ayer lo he repetido varias veces que participar Nos alegra sobre todo que se haya recogido la propuesta nuestra de propuestas de ciudad porque Alcázar no es tan grande no hay que ser tan esto de mirar mi casa allí mi vecino también hay que abrirse las instalaciones municipales

Voz 4 26:47 son locales entonces hay que participar

Voz 3 26:50 hay que no hay que participar proponer hacer propuestas referidas a la localidad no solamente a nuestro barrio

Voz 4 26:55 y un último apunte que espero que las propuestas si al final salen de los vecinos se realice mucho antes que el el dinero que todavía no han pagado