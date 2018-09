Sandra Palomares: "lo del perro fue un incidente aislado"

Voz 0885 00:00 el pasado martes en este Hoy por hoy La Mancha nos hacíamos eco de un suceso que tuvo lugar hace unas semanas en Alcázar de San Juan relacionado con unos deportistas con un perro directora de la Cadena Ser en Alcázar Alicia Anaya qué tal muy buenos días

Voz 1271 00:14 hola Carlos buenos días y lo primero que tenemos que hacer

Voz 0885 00:16 es pedir perdón por la parte que nos toca porque es verdad que esto aunque suene un poquito a interno nosotros en la elaboración de esa noticia lo que llamado lo que llamamos el recorrido la continuidad pues siempre hemos querido dar la versión de las dos partes pero quizá seguro nos equivocamos en el tiempo teníamos que haberlo hecho a la vez y no esperar a que a que haya pasado lo que haya pasado sobre todo el referendo en refiriéndonos a las redes sociales

Voz 1271 00:39 exacto dimos la noticia por supuesto no quisimos vetar a la otra parte pero con hacer un tema tan sensible en el que hay tanta gente implicada pues ya se sabe cómo funciona esto de las redes sociales de un poco el control is sacó lo peor de cada una de las personas así que tenemos que entonar el el mea culpa y pedir perdón a bueno pues a quien se haya podido sentir ofendido por qué pensara que que estos días han pasado dos días desde que contamos una de las versiones pues han pedido ha podido perjudicarle de de alguna manera me parece una estupenda manera Carlos de de empezar esta charla que vamos a tener ahora pidiendo perdón porque estoy segura de que ambas partes tienen mucho que que conciliar seguro que algunos aspectos que Kelly mar pero otros que que a las dos partes les duelen porque efectivamente esto sí se ha enmarañado de alguna manera ir simplemente queremos aclarar algunos puntos nos acompaña esta mañana a Sandra Palomares qué tal Sandra buenos días buenos días venida ella es la dueña del mastín que es objeto de la noticia es la dueña de Brian que así se llama si te parece vamos a empezar por el principio Sandra o los datos que son más objetivos sobre los que no cabe discusión y después pasamos a los que o con los que no está de acuerdo el protocolo además da la casualidad que es auxiliar veterinaria te lo sabes de sobra porque tienes muchos animales en la finca de la que estamos hablando saber que ante la mordedura o ante la agresión incluso arañazo de cualquier perra una persona lo primero que hay que hacer que es

Voz 1 02:23 por supuesto ir al médico hay ya pues e ir a las curas he y dar el parte del lleva un proceso de veterinarios bueno pues que según la gravedad de la mordedura así ir pues evolucionando pues con unos tratamientos u otro

Voz 1271 02:44 los con vacunas tanto

Voz 1 02:47 tú para las personas como para el animal

Voz 1271 02:52 obviamente tú sabes que eso es así que es el AVE y fe de ocasiones el protocolo faltaría más no habrá que no esté escuchando que que esa parte la que es la propietaria de un perro con el que se tenga algún incidente no respete algo así por supuesto el sí mundo de los puntos que también me parece Sandra especialmente objetivo sobre el que no cabe discusión ese qué tipo de camino es porque bueno ha habido también algo de de discusión al respecto si era un camino que pasa o que cruza por la finca un camino público cuéntanos

Voz 1 03:26 sí es un camino público es un camino de Trashumancia donde pastan bueno las ovejas pasan por ese camino para ir a pastar a a a las tierras y demás ir también es un camino donde puede circular todo el mundo

Voz 1271 03:44 de hecho creo que es un camino especialmente transitado no por corredores ciclistas y demás si ese también aparte del de las Lagunas ese también pasa gente entramos ya hasta aquí estamos en todas partes de acuerdo a Sandra entramos en la que vosotros Se tú y tu familia no estáis tan de acuerdo es la parte en la que los corredores eso opinan que este suceso ya les había ocurrido en más ocasiones que el perro normalmente está suelto y que la puerta está abierta tú aseguras que fue un incidente y un descuido aislado cuéntanos cómo es el vallado de la finca hay que pasó justo en ese momento

Voz 1 04:25 sí a ver en ese momento justo yo estaba entrando por la puerta con mi tío íbamos en el coche abrimos la puerta como todos los días tanto en mi casa como en la finca como en todos lados cuando tienes perros te va a esperará a la puerta entonces un día más Brian vino yo a los corredores pues no lo sé no lo vi El Silo se escuchó justamente yo estaba abriendo la puerta normal eh ya lo vi deje la puerta abierta el salí corriendo hacia acoger a a Brian es lo que pasa que es tan grande que yo lo reconozco asusta porque es muy grande y reconozco que que los corredores en ese momento pues se asustaron idea y también el que Brian pues amor supusiera un poco nervioso al notar que ellos pues iban asustados e las voces porque claro empezarán a bucear yo fui corriendo a cogerlo pero hubo el altercado de que a uno de ellos le año y al otro le tiró un bocado en el mulo eh yo les pedí disculpas en ese momento enseguida lo cogí un de yo entendí que lo que yo me comentaron de que iban a ir al médico que iban a denunciarles Dick por supuesto que cosa que sí que lo entendía perfectamente inhalada pues luego me he estado preocupando por el bienestar de ellos para que todo pues quedará lo menos posible por supuesto de que yo entiendo que un animal todo lo huele todo lo coge y que puede coger alguna bacteria o que es el infectar a la herida en algún momento fue una herida superficial is si hubiera querido ir atacar pues hubiera

Voz 2 06:10 a lo mejor un poco desgarrado eh hubiera hecho algo

Voz 1 06:15 asco con más gravedad si es verdad que se puso nervioso y todos nos pusimos nerviosos en ese momento aún así entiendo la compostura de de esas personas respecto a que algunas veces e han visto qué o a quién no era la primera vez no que es la primera vez que me pasaba algo así sí era la primera vez que les había llegado a morder o acercarse tanto a ellos es verdad que como he dicho antes es un camino Trashumancia en el cual yo voy con mis ovejas a pastar y claro pues yo me llevo a mis perros de compañía en ningún momento se llevo a perros para que trabajen sino para que estén conmigo y hay veces que si ven una bici pues no lo puedo evitar tampoco los puedo llevar atados todo el mundo lleva a sus perros Alcampo va a soltarlos queramos o no queramos Si esto sí sí me lo apadrinado y ganar pero es que mañana le puede pasar a cualquiera porque lleve el pelo suelto y alguien corriendo sacro que es algo que no pasa creo que a día de hoy el noventa por ciento que tenemos perros que suele pasar entiendo que es asustar en ellos porque es un mastín Ny no es un perro pequeños ha también quiero recalcar que sólo fue un perro no fueron a atacar cuatro-cinco todos los demás estaban dentro de la valla ir dentro de la valla tenemos otro vallado el cual hemos hecho o lleva poco tiempo hecho porque llevamos un año aquí en esta finca claro pues no nos ha dado tiempo a allí el haciendo las cosas tan rápido sí por eso sí han sabido algún altercado antes de que les ha labrado o han intentado ir a ellos sin llegar a acercarse común en este suceso pues ha sido porque estaba a lo mejor la puerta abierta e Cualquier cosa que yo lo reconozco que puede pasar porque es un sitio de trabajo y entre sale pues mucho la gente entra gente a llevar comida a los animales en fin veterinarios y a todo el mundo

Voz 1271 08:30 en esos momentos la puerta se quedaría abierta entonces el sistema que que estabais intentando implantar pero como decías no todo se puede hacer desde el primer día no claro tardaba más tiempo son doble vallado entonces sí entiendo que cuando los vehículos salgan del primer vallado los perros a partir de ahora se quedarán en el primero no podrían salir fuera

Voz 1 08:48 claro claro ellos ahora tienen su vallado y que si es verdad que Brian por la noche se queda suelto fuera del vallado es un perro muy protector igual que ese día pues eh Brian fue protege lo suyo es rito

Voz 2 09:01 como bien dijo el corredor cuando

Voz 1 09:04 sino que los perros a tan solo listos pero no saben hasta qué niveles suyo y que no es suyo iguales la raya de eso estamos de acuerdo hay entonces él fue a defender lo suyo

Voz 2 09:18 no sabía el el límite de emisión

Voz 1 09:20 lo que ahora no hay problema claro ese día la quiero recalcar que cedía la valla no estaba abierta por descuido de decir estaba abierta ahí los demás estamos trabajando en uno y yo estaba justo en la puerta y la estaba abriendo como cualquiera abre la puerta de su casa hay la cocheras entre el coche y el perro sale y eso fue lo que pasó pues escuchando tensando

Voz 1271 09:46 ya veo muchos puntos de de encuentro de conciliación uno es que según nos dices es muy difícil que vuelva a pasar porque primero tú vas a mirar quién viene por el camino seguro antes de la de supuesto y que los perros de van a quedar en ese primer vallado eh creo que también está Se de acuerdo con CNC ICO nosotros en esa llamada a la convivencia de todos ojo nos de los perros que están en fincas exclusivamente sino como apuntabas todos aquellos dueños que salen a pasear a los perros y los llevan sueltos Carr Carlos tú como usuario también del entorno rural de bici o simplemente corriendo también es contada algún sí

Voz 0885 10:27 eso sí correcto con la bici y sobre todo es verdad que hay que hacer ese llamamiento a la convivencia yo creo que es un poco la clave sin sacar la las cosas es verdad que al final siempre decimos hasta que pase una desgracia bueno pues antes que pase vamos a intentar poner una solución sustos como esto puede como éste quizá nos valen para para extremar la seguridad en esas salas de la convivencia otra cosa que ellos sí quería decir es que al final vuelvo un poco al al inicio de las cosas las cuentan que en las tienen que contar en este sentido las cosas las ha contado la radio cuando uno lee y escucha la noticia entera segunda Men seguramente llegamos a sus puntos de convivencia que en el camino se han perdido muchos de ellos en las redes sociales

Voz 1271 11:05 sin duda no han matado al pobre mensajero que ésta quedó medio muerta escasas y lo único que ha hecho ha sido dar voz pero si te parece Sandra Nos vamos a quedar con ese llamado a pues en la concienciación de todos no vamos a la empatía también que suele ser la receta para que no pasen este tipo de cosas a entender que vosotros estáis trabajando somos personas humanas que nos equivocamos

Voz 1 11:29 en esa ese día fue un error

Voz 0885 11:32 equivocación aún no iba a decir que precisamente eso que aquí han venido personas particulares inconcretas en este caso la dueña de un animal que luego por casualidades de la vida tiene un trabajo concreto y el representante de un club deportivo que luego por casualidad de la vida tiene un trabajo con

Voz 1271 11:46 pero yo creo que esas cosas de que separarlo exacto así que si si hacemos un llamado también si me dejáis y a pedir disculpas

Voz 2 11:55 eh tanto por el daño que ha podido causar hacia los corre hacia los dos corredores el gordo los que tuvieron

Voz 1 12:05 las lesiones tanto a ellos como a sus familiares por las cosas que se hayan podido decir is hayan podido también malinterpretar en algún momento pido totalmente disculpas en ningún momento quise que esto fuera más allá sólo contar eh la verdad que en algunos puntos pues el corredor cuando viene aquí en la radio pues no fue totalmente sincero