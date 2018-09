Sporting Alcázar desde Ferialcázar 2018: Felipe Borrero y Ángel Vela (06/09/2018)

Voz 1621 00:00 pues veinte minutos para llegar a la una del mediodía seguimos aquí en la plaza de España tenemos que hablar de deporte porque este próximo domingo tenemos una cita histórica en Alcázar de San Juan para un club eh relativamente joven como es el Sporting de Alcázar que la pasada temporada conseguía el ascenso a la categoría preferente la antesala ya de la Tercera División una categoría que realmente está cogiendo un nivel más que importante en los últimos años y queremos animar a la gente a que este próximo domingo animen a nuestro equipo en el campo de fútbol Manuel Delgado Meco en este segundo partido de Liga pero el primero en casa en esta competición aquí en la plaza de España saludamos ya a uno de los miembros del cuerpo técnico del Sporting de Alcázar y personas siempre importante Felipe Borrero qué tal muy buenos días buenas tardes

Voz 0956 01:19 no día Carlos también al capitán

Voz 1621 01:21 el equipo me decían ayer el capo del vestuario Ángel Vela qué tal muy buenos días

Voz 1813 01:25 bueno es verdad eso me el vestuario No somos un grupo de amigos y ahí la decisiones se tomaban en común

Voz 1621 01:31 bueno es preguntaba antes qué tal la feria porque imagino que no tiene que ser fácil Ángel compatibilizar entrenamientos pensar en una temporada como es la del Sporting y también claro el Alcázar y tener que intentar disfrutar o vivir la feria con con el resto de amigos

Voz 1813 01:44 sí pero bueno hay que vale para todo tanto para irnos de fiesta como para estar luego en los entrenamientos yo precisamente a las ocho ya tenemos que estar corriendo en el campo

Voz 1621 01:55 la verdad es que Felipe bueno e son gente muy joven gente de aquí la gran mayoría tenéis que hacer una labor de control importante con los jugadores os están portando bien

Voz 0956 02:03 bueno más a se están portando bien ellos están disfrutando de su feria como es lógico son chicos jóvenes hay que permitirles un cierto cierto exceso no mucho no mucho pero sí sí

Voz 1621 02:15 el segundo partido de Liga el primero fue contra Menbrilla a domicilio e leíamos en las crónicas que el equipo pagó caro lo los errores que balance se puede hacer de ese debut en la categoría preferente que no

Voz 2 02:26 pudo llegar con con los puntos a favor

Voz 1813 02:29 pues los errores sabemos que no sólo en este partido contra Menbrilla no van a costar caros sino a lo largo de todo el año entonces para el partido que tenemos con el domingo está muy concentrados is seguir manteniendo el bloque bloque

Voz 3 02:44 sí las ocasiones vamos a tener porque

Voz 1813 02:47 en la segunda parte fuimos muy superiores pero entre palos Si ocasiones erradas pues no conseguimos el empate en y La Victoria

Voz 1621 02:55 Felipe es que es una categoría preferente cada vez más importante y más competitiva

Voz 0956 02:59 efectivamente además si te fijas hay equipos históricos de la Tercera División es un grupo bastante duro el que nos ha tocado el domingo precisamente nos viene un Miura como decir un equipo el riñón que está hecho para para ascender a partir de este año así que tenemos un hueso duro el dominó pero yo veo al grupo totalmente preparado para sacar adelante

Voz 1621 03:21 no sé si es un hueso duro o no como entrenador vamos a preguntarle que ya no se escucha al otro lado de lío telefónico Andrei pop entrenador qué tal muy buenas tardes buenas tardes la verdad es que es un calendario complicado al que ha tenido que afrontar al inicio este Sporting de Alcázar

Voz 1323 03:36 no lo complicado es todo cumplían todo todo el año al día acabó tenemos que enfrentarnos a todo el mundo y jugar contra toros sí sacaron adelante independientemente de rival

Voz 1621 03:50 contento con la plantilla que habéis podido formar o que está informando para esta temporada

Voz 1323 03:55 siempre lo he dicho si hoy por hoy los sigo manteniendo aquí en boca a ninguno de mis futbolistas con ningún otro

Voz 1621 04:04 está muy bien Ángel el entrenador tenga esa confianza en vosotros

Voz 1813 04:07 si apuesta por la gente del pueblo gente joven tenemos en el equipo una media de veintidós años eh a lo mejor pecamos un poquito al comienzo de estos comienzo de la temporada por inexperiencia en la categoría pero eso se suple con las ganas que tenemos y con la ilusión y el grupo que hemos formado

Voz 1621 04:28 Felipe qué es lo que más hay que hacer hincapié esta temporada para que el equipo esté concentrado para que los aficionados sean capaces de digerir en qué categoría están y lo difícil que puede ser aguantar y supe y sobrevivir en ella no sé cuál es un poco lo que tenemos que trabajar todos en común en esta temporada

Voz 1813 04:45 ante todo tenemos que tener los pies en el suelo

Voz 0956 04:47 el estamos eh y que este es un equipo que se ha hecho con chavales de Alcázar salvó un chico de fuera que no ha pasado por las escuelas pero vamos viene por otros motivos con nosotros y tener claro que estos chicos llegan a dar todo que nuestra apuesta haces jugar al fútbol cual balón nada de pelotazos y es lo que queremos transmitir ilusión con ese juego ese juego bonito que la gente disfrute que vaya que vaya al campo y se enganche porque cualquier ayuda es poca necesitamos necesitamos eso la afición que vaya al campo y que no sea tan fría

Voz 4 05:24 tampoco estoy me adelante vino a hacer apoyo

Voz 1323 05:29 necesitamos apoyo necesitábamos calor lo que necesitamos criticar y más cosas a favor lo que necesitamos que la gente se haga sentir que están con nosotros eso lo estos chicos se están dejando la piel entrenando da igual se diga traigo al Navy Times al calor o frío están ahí al pie de cañón lo que necesitamos el apoyo cariño Ventana entre a ir al campo

Voz 1621 05:58 sin lugar a dudas es algo muy importante además el próximo domingo tenemos la ocasión de ver ese primer partido contra el Miguelturreño lo decíamos un equipo también en el que yo creo que se puede fijar me da igual los tres que que pueda opinar el Sporting un equipo que tiene como norma siempre con jugadores de la casa que durante muchos años ha sufrido ha estado en estas categorías inferiores pero que ya el año pasado consiguió el equipo el ascenso a Tercera División yo creo que con los años con el tiempo se ha demostrado en los últimos Alcázar es la apuesta que tiene que hacer pues la gente que se forma aquí

Voz 0956 06:25 yo si me permite decir totalmente de acuerdo nosotros y es la idea que tenemos osea el el equipo de hacer con gente de Alcázar vendrán temporadas mejores temporadas peores pero tenemos que tener nutrir de esos de los chavales de aquí y son los que nos van a tener arriba o el año que no se pueda puedes abajo y tenemos que tener claro eso da igual la categoría pero que sea con chavales de aquí

Voz 1621 06:46 ahí estábamos vosotros Ángel en estos años tú que desde los veteranos de de este joven equipo eh que la gente se va implicando poco a poco al final pues el boca boca sois todos conocí a mucha gente en Alcázar vuestra familia los pequeños muchos los entrena es en la en en los clubes en los equipos de de aquí de la cantera no se creéis que poco a poco se va sembrando esas semillista que la gente se siente identificada con el club

Voz 1813 07:07 sin duda porque no sólo como ya dijimos en otra ocasión no juntamos en los entrenamientos sino que siempre que tenemos la ocasión juntamos fuera de campo casi todo el equipo la mayoría la gente no conoce no va viendo los chicos jóvenes y pequeños de la fuera fútbol va saludando a los entrenadores que es que muchos de ellos somos del equipo

Voz 3 07:29 hay eso puedes da ilusión de que seamos

Voz 1813 07:31 con gente de Alcázar y a los niños que vean que ellos pueden llegara a formar parte del Sporting también

Voz 1621 07:37 Felipe yo creo que te tienes una parcela o una una importancia grande en este sentido el de que está muy bien el campo los jugadores tiene que estar coordinados técnica tácticamente saber lo que le decís el cuerpo técnico pero lo otro el vestuario el el estar unidos el hacer equipo arropar eso también lo destacan todos los entrenadores todas las categorías ayuda muchísimo al devenir en una temporada

Voz 0956 07:58 ante yo trato trato de hablar mucho con ellos de fomentar esa unión esa hermandad quizás le venga por el mi trabajo fuera de esto que es mucho trabajo en equipo mucho estar compenetrados unidos que son los valores que trató de transmitirles a ellos que es somos uno es no

Voz 4 08:16 esto

Voz 1621 08:19 Andrei el partido del domingo la última un ánimo para que la gente vaya a acudirá al estadio también vamos a animar a la gente que salga socio que apoyemos a nuestro equipo en esta categoría que a lo mejor no como en otros años el objetivo tiene que ser ni mucho menos ascender pero sí por lo menos poder llegar y consolidarnos aquí

Voz 1323 08:39 a ver notado porque lo que somos sólo somos uno no es solamente a los a los jugadores cuerpo técnico entre sí al equipo entre yo somos todos somos un pueblo somos Alcazar de San Juan daba igual dónde habíamos tenido lo cual somos y vamos todos al mismo sentido lo de eso no vale para nada estoy que en emprende de marzo en la misma dirección hay que a uno de sus áreas cada uno haciendo todo lo que tenga que hacer es jugar al mejor entrenador en el socio de ir al campo y apoyar eso lo hacemos no somos hubo entonces el domingo es la primera ocasión para demostrar todo esto no se carga de que el partido tenga sentido intentaremos de sacar el máximo rendimiento a lo suponía de conseguir el mejor resultado necesitaba la podido para que valga la pena

Voz 1621 09:41 parece parecía escuchar de Tele estábamos aquí en el Vestuario escuchando la última arenga antes

Voz 2 09:45 estás tira al campo a jugar

Voz 1621 09:47 Andrei muchísimas gracias no hacemos el domingo

Voz 4 09:52 Felipe danza muchísimas gracias recordamos el domingo contra el Miguelturreño segundo partido de Liga a qué hora a las siete de la tarde las diez de la tarde todo aquel que quiera puede y debe ir anual animara

Voz 1621 10:02 aunque nuestros equipos en este caso al Sporting y al fútbol muchísimas gracias por estar en la Cadena Ser que disfrutéis lo que podáis de la feria siempre con más entrenamientos con esa preparación Irala que os apoyamos durante todo este año como siempre