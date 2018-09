Dani Fernández, nominado a Los 40 Music Awards 2018

Voz 1 00:00 lo comentábamos ayer estamos muy contentos por poder anunciar una noticia y es que bueno lo vienen escuchando el próximo mes se celebran Los cuarenta Music Awards dos mil dieciocho en Madrid a una fiesta para la música española internacional es seguramente uno de los eventos más importantes del año entre los nominados para sus premios conocimos la buena noticia de tener a Dani Fernández entre ellos como como en la acción en la candidatura a Mejor Artista Revelación vamos a saludarlo esta mañana Dani Fernández qué tal muy buenos días

Voz 2 00:33 muy buenos días todo estamos pues muy bien muy conté

Voz 1 00:36 esto es hablábamos en Feria que quedaban muchas cosas bonitas por llegar aquí la primera

Voz 2 00:41 bueno la verdad que que estoy muy contento porque bueno realmente no me lo esperaba porque me dio muchísimo por por trabajar pueden hacer pero pero bueno la verdad es que me alguna alegría ahí para para para mí para para mi equipo ahora que ha sido una una gran noticia Hay bueno nos anima a seguir trabajando y a seguir haciendo lo que lo que más me gusta no sé qué es esto de la música

Voz 1 01:07 hay que decir por cierto para toda la gente que está interesada que a través de los cuarenta punto com desde el pasado sábado están abiertas las votaciones Se van a cerrar el próximo diecinueve de octubre una nómina de personas galardonadas o al menos que van a estar presentes en el Wing Inter como Malú como David Otero como Murat como Rayco Dani Fernández por supuesto no se estáis ahí lo más importante del panorama musical Dani

Voz 3 01:35 bueno la verdad es que ya lo decía en para y digamos las nominaciones y eso es una noche muy bonita

Voz 2 01:45 de la de la noche de denominaciones era muy bonito porque está todo el mundo como como tú dices y muchos amigos míos como funambulista cómo adaptar y Martí como David cosa realmente a mí pues lo que me lo que me quedo de esas noches es el el cómo no pues eso nos apoyamos unos artistas a otros ya sea de las compañías que totalmente diferente Si yo creo que que son noches para disfrutar para para pasarlo bien para apoyarnos los unos a los otros si con eso me quedo no luego ya que es un predio no yo creo que más es una anécdota que que otra cosa lógicamente pues todo el mundo quiere que tiene un premio no oí quiere y llevamos ya pues eso Nadine no de la noche que es que tenga un premio pero pero para mí es más secundario para mí es disfrutar de de dos compañeros de que toda la gente de la industria ahí de la gente que viene a Whiting a a ver música

Voz 1 02:42 es un reconocimiento para todo ese calor que está recibiendo de del público durante todo estos últimos meses esa apuesta también que estás haciendo por tu música pues recompensada por la emisora líder musical en este caso

Voz 2 02:55 sí bueno yo nada agradezco muchísimo eh no sólo lo enjuagues también porque ahora vial en lo voy a apoyarlos muchísimo también con lo cual es estoy muy agradecido con con lo que me está pasando porque con el caos ver a dos de las mejores radios de de España en podían lo mi canción ya es primera canción ya es algo muy difícil me siento super apoyaron súper contento de que de que de que pues eso dos dos emisoras y no son las más importantes pues que me pongan apoyarles una forma ahí bueno a la cola de un avión pues más contenta

Voz 1 03:35 oye no está escuchando mucha gente en nuestra comarca pero para esta vocación de artista grupo revelación del año a parte de Dani Fernández esta Ray Costa Aitana ICO brisa Fenoll a ti te gustan también los compañeros que tan tocado

Voz 2 03:49 bueno yo creo que es un año difícil yo creo que eh o te realmente es es una revelación muy grande y yo creo que que bueno Aitán ahí Ana Guerra pues es realmente bueno todos los demás porque al fin y al cabo es rico por ejemplo tiene tiene un un número de Los cuarenta Principales al final está o las cosas muy bien al final y compañeros todos mis compañeros se lo merecen no pero pero bueno yo sabiendo que que que Aitana ahí Ana han hecho una revelación en todo el país junto con con más compañeros suyos como como Mimi ejemplo que es que es muy amiga había ya hecho una canción que se eso que mucha gente el incluso en en ciertas esta sonando todo es yo soy totalmente consciente desde las cosas así igual bueno se lo merecen todo mi compañero si ya ver quién quién se lleva el premio realmente eh ahora como que ya no no es lo que más importa lo más bonito vivir esa noche pero bueno ya te digo a ver a ver lo que que entre el medio

Voz 1 04:55 más noches de quedan todavía hasta ese próximo dos de noviembre el día once de octubre recordamos tenías volvía a a Madrid a tocar también en una sala que te hace mucha ilusión que más cositas tenemos para estos próximos días

Voz 2 05:08 pues bien en Castilla La Mancha además de estar esto no es tocando el desde el veintitrés de este mes la semana que viene domingo estaremos tocando Talavera de la Reina también de la mano de los cuarenta

Voz 1 05:18 sí sí

Voz 2 05:21 eh pues eso mucha gente de pueblo y de y de toda la comarca pues pues ahí estaremos en en en Talavera de la Reina hacerlo prácticamente un concierto entero Imaz es bastante ilusión pues a que animó a todos a que a que se vengan

Voz 1 05:36 pues seguro que sí además una buena oportunidad y en fiestas todavía la gente empezada la universidad en Talavera saque seguro que hay oportunidad de poder disfrutar la próxima cita ya lo saben dos de noviembre en el Wisin Center de Madrid Los cuarenta Music Word dos mil dieciocho con Dani Fernández nominado como uno de los artistas o grupos revelación del año las votaciones hasta el próximo quince de octubre la gente en los40 punto com vamos a animar vamos a intentar que Dani pueda subir al escenario en lo más alto esa noche como siempre muchísimas gracias por atendernos esta mañana y que vaya todo muy bien Dani

Voz 2 06:08 está muchas gracias a vosotros Mazen muchísima ilusión este tipo de llamadas porque quiere sigue diciendo que que me seguir apoyando