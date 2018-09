El radioarchivo de Paco Atienza: bombardeo de Campsa (17/09/2018)

Voz 1 00:00 el radio archivo con

Voz 1378 00:13 hacía muchos muchos muchos muchos meses que no estábamos aquí frente a frente en el estudio de SER Alcázar Paco Atienza qué tal muy buenos días

Voz 0279 00:20 días atrás el vemos también a la normalidad como decíamos la semana pasada en el colegio Ruiz Pablo Ruiz Picasso

Voz 1378 00:28 bueno pues aquí estamos para hablar de una fecha no demasiado bueno muy triste en nuestro país en concreto en nuestro entorno más cercano ochenta y dos años se cumplen este dieciséis de septiembre se han cumplido de una efemérides importante al menos significativa si bueno

Voz 4 00:45 no obstante importante bueno este fin de semana pegaba más hablar al Deportivo además casi sido típico deportivo con este famoso

Voz 0279 00:54 la de la Mancha con cerca de mil novecientos corredores

Voz 4 00:59 eh que que realmente le ha dado una

Voz 0279 01:03 la sensación a la ciudad bastante importante ya que la ahí

Voz 4 01:08 porque tú también fuistes de uno de los participantes es eso un ejemplo a toda la gente joven y vamos recuerdo que luego al día siguiente de todos los chicos querían subir en bicicleta y quería ser uno de los fantásticos corredores darle la enhorabuena también a a José Luis Pina había toda la organización recordad que José Luis Pinar tienen una una teselas sobre el ciclismo en Alcázar

Voz 0279 01:35 llegaría a hablar este fin de semana de de de él pero

Voz 4 01:42 ya sabemos que tenis también han fiera que colaborador que es justo lo que es que seguramente le pegara más a a su se entonces como coincidimos también en en bastantes efemérides pues eh vamos a hablar ayer se cumplían ochenta y dos años del primer bombardeo que hubo aquí en Alcázar de San Juan estamos en el inicio de de la guerra la civil Illes bombardeada la cansa

Voz 1378 02:12 ya hablamos otro bombardeo aquí el pasado

Voz 4 02:16 los coincidía con la Semana Santa por no coincidió que fue el Jueves Santo Ése fue del veinticinco al veintiséis de marzo de mil novecientos treinta y siete un año pues si os acordáis que que tenemos víctima es como has dicho pues hablar de el de la Guerra Civil cien entre por lo menos a mí a los historiadores nos cuesta un poco hablar decía mi amigo Felipe Molina Carrión que le a su padre mira investiga de lo que quiera menos de las guerras de David Hermoso no te significa lo lo típica que que sale a decir pasas que efectivamente hay que hablar de ello porque realmente es para que no se vuelva a repetir Ferrés realmente pues es una barbaridad y que el objetivo estaba claro venían a contra el combustible que almacenaba en en en los depósitos de Kansas y uno de los personas que entrevistamos en en ese famoso documental de Alcázar un pueblo en la retaguardia fue el pintor Isidro Parra aquella ya no está con nosotros es que nos contaba que cuando

Voz 5 03:35 cuando los niños estaban en en

Voz 4 03:40 el colegio estaba al en las escuelas ferroviarias cuando escuchamos bombardeos que estaban en clase pues lo sacaron al patio para ver cómo lo que ha pasado tantos ir realmente la la acuarela que luego más a poner en el poste que ilustra la la portada de de de este documental realmente a todas las personas entres estamos en ese documental Todos eran niños durante la guerra civil muchos hoy en día ya no ya no están con nosotros es realmente es la es la reseña que nos queda eh contar un poco también que que todo el mundo cada vez que eran bombardeo estratégico no es lo que era era el primer bombardeo que hubo en la provincia de Ciudad Real era un bombardeo estratégico otra vez más el el ferrocarril Pomar la marca la historia de esta ciudad porque gracias al ferrocarril pues había movimiento de tropas había movimiento de mercancías el movimiento de combustibles

Voz 6 04:54 no había era el gran nudo ferroviario de nuestro país

Voz 4 04:58 Levante con Andalucía y es realmente el nudo ferroviario pues tenían que cortarlo de alguna manera y seguramente que no hubo algún chivatazo como se suele decir popularmente de que los bidones estaban llenos el objetivo fue pues eso aparte de eso y también porque mucha gente habla de que si venial a Bernard abona a ráfagas no sé qué no eran bombardeo organizados Jabalón habrá que era un tipo de adiós y era una avioneta que tiraba Raja donde la mayoría de de la gente ese sí se acuerda además que ya lo dijimos la otra vez y que los ponentes Peña censuró en su TC la pusieron

Voz 0279 05:51 a la verdad sino el nombre de de una Chus Herrera

Voz 6 05:55 local realmente

Voz 4 05:57 estaba ráfagas amedrentar pero si realmente este bombardeo fue bastante importante además que cuenta la la gente que entrevistamos en su día que estuvo ardiendo varios días el combustible o sea que además que incluso tenemos el dato exacto de que había entorno a un millón doscientos mil litros acumulados

Voz 5 06:28 sí

Voz 4 06:30 en Kansas luego a partir de este de este bombardeo se fueron dividiendo en distintos zonas ya el depósito no estaba todos juntos lentamente era la las estrategias que había dentro de la guerra también decir que que fueron tres Stream motores Juncker eh para los especialistas en aviación también por qué pues afectaran a varias casas también uno de los objetivo fue el de las telecomunicaciones evita que estuviera comunicada porque evidentemente pues el traslado de tropas el traslado de de de enseres a al frente pues también pasaban por por aquí poco por Alcázar también por fomentar que la

Voz 1378 07:23 peletera también afectó a las cosas bien no realmente era el ferrocarril

Voz 4 07:28 el bombardeo evitar porque era donde más mayor tanto población con materiales como incluso posea armas munición

Voz 0279 07:39 con todo eso se trasladaban a través de

Voz 4 07:43 el ferrocarril también decir que que este bombardeo también les y otros importante el diez de diciembre de mil novecientos treinta y seis en este caso fueron dos Henkel setenta por que le llamaban rayos de la Legión con ideas descargaron Inma nada más ni nada menos que cien kilos es otro otro bombardeo pues fue el treinta de diciembre de mil novecientos treinta y seis eh eh también de desde Juncker cincuenta y dos y causando daños materiales luego hay otro que desde el veinte de de diciembre también dos Henkel que partieron desde Sevilla como los que eh que hablábamos en su día en come convicto

Voz 1378 08:35 más sobre lo que hablamos las cosas bien

Voz 4 08:37 estima sólo fueron la población si el ataque a población civil sí que hubo uno el trece de enero de mil novecientos treinta y siete eh que fue a la a las siete de la tarde eh bueno en estas fechas pues era de de noche fueron entre Alcázar y Criptana a quién Alcázar sí que fueron daños materiales pero en Campo de Criptana en sí que sí que

Voz 5 09:06 murieron un hombre mayor y un niño

Voz 4 09:10 eh realmente y además es curioso lo cuenta la la tradición popular porque confundieron los árboles caí en la caña mona con personas lo bombardearon también era de noche tiraron bengalas pero las bengalas e apagaron entonces como te da a los árboles poder pues bombardearon a a los árboles y afortunadamente te pues tampoco hubo víctimas que era también uno de los objetivos también es curioso lo contaba o en Muñoz en el documental que eh que también bombardearon a quién Alcázar en la estación y alguna de las bombas pues vinieron sin espoletas es decir que no que no explotaron ir realmente él lo contaba porque lo vivió que eran bombas que cogía el socavón que hizo cada bomba cogió a una persona dentro de del socavón realmente pues son son datos escalofriantes datos que evidentemente no hay que que se vuelvan a repetir evidentemente también pues descontar que los que había también baterías antiaéreas pero que realmente no no no hacia Racing ninguna función también estaba los refugios antiaéreos pues en la plaza del Altozano la Plaza España en el Cristo de Villajos también había otro en la calle Emilio Castelar junto a la famosa bolera que no hagas de nombre pero no podemos decir publicidad

Voz 1378 10:48 la Junta la bolera vale la donde estará el monumento era la persona tratada

Voz 0279 10:55 estar monumento en la plaza de Goya en El Arenal en la calle Santo

Voz 1378 11:01 lo que se supone que ahí podría albergar a toda la población

Voz 0279 11:05 van normalmente

Voz 4 11:08 a la gente que residía por los alrededores realmente normalmente

Voz 0279 11:13 sonaba la pasividad de las sirenas

Voz 4 11:17 sí claro la gente iba donde más cerca Le Le pillaba entonces mucha gente de algún graves todo eso refugios es decir ver que sea visitable todavía no porque estos refugios en mil novecientos cuarenta y cinco desaparecieron todos tenemos alguna imagen tanto del del Altozano cómodo de de la plaza de España y sí que hay restos debajo de de el Colegio de Santo lo pasas que evidentemente al estar el colegio a la pues no son no visitables

Voz 1378 11:54 que bueno hombre hubiese sido bueno poder visitarlo y no sé si

Voz 4 12:00 es eran sitio Si lo cuento también terribles en las que se adaptaron muchos casos también las cuevas de las propias casas o como ya contábamos la otra vez en las casas de de Campos cuando también sirvieron de refugios porque la gente abandonó el casco urbano que era donde normalmente a bombardear ese fueron a las nuevas casas que tenía en el campo de eh rara vez se bombardeaba entonces también sirvieron de el refugio pasajes claro no todas las pro la acción tenía pasan en el campo o no toda la población tenía una casa como concuerdan entonces evidentemente pues se adaptaron estos refugios en los sitios donde hemos indicado ante pues para que la gente cuando bombardearon de pudiera resguardar

Voz 1378 12:57 pues ochenta y dos años se han cumplido de esta de este suceso que ocurrió aquí en nuestra comarca en concreto en Alcázar de San Juan gracias o en parte esa nube de comunicaciones a través del ferrocarril no sé si nos dejamos algo Paco no ya no

Voz 4 13:14 la semana que viene realmente pues lo que hemos dicho los objetivos era la estación de ferrocarril la cansa luego también contar que habían general en la fonda francés a lo que era la Fonda francesas en la iglesia de la de la Trinidad pues había material municiones ir realmente como bien ha dicho estuve el único que afectó a la población el que el que hablábamos en nuestro programa en marzo mil novecientos treinta y siete realmente pues nada contar que por la forma de pensar de cada persona hoy en en democracia nosotros que ya niñas de la la democracia pues que no pueda morir ninguna persona la realmente pues la vida de cada persona es lo más importante que estas cosas evidentemente no se vuelvan a repetir