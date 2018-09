Los magníficos: Francisco Navarro nos presenta a Marcelo Grande (18/09/2018)

Voz 3 00:00 bueno en este por ahí la mancha ya lo contábamos la semana pasada tenemos una nueva sección en la que sobre todo queremos conocer a gente importante de nuestra comarca y en concreto también de Tomelloso los magníficos de Tomelloso con Don Francisco Navarro Don Francisco qué tal muy buenos días muy buenos días Carlo me dijiste que íbamos a tener emociones fuertes para comenzar yo creo que nuestro primer invitado

Voz 4 00:42 jo si empezamos con un invitado de lujo con un invitado que es un magnífico o incluso el superlativo que que los oyentes quieran buscar de ese adjetivo Marcelo grande es un es una persona que ha sacrificado su vida por el arte de muy pequeño por su por su deseo de dedicarse al arte a Van abandonó Tomelloso se fue a Barcelona e trabajo y estudio de en en la escuela en la Escuela de Arte San Jordi y al final consiguió hacerse un sitio en el mundo del teatro y del cine como escenógrafo del incluso del Liceo ha recibido un Goya pero fundamentalmente lo que lo que Marcelo se considera es pintor y un artista yo y tenemos el lujo de tenerlo con nosotros

Voz 5 01:29 Marcelo qué tal muy buenas tardes buenas tardes me parece muy bien está presenta la ensalada quedado un poco mejor claro pero bueno es lo que hay llegaron de es pero es lo que dice Chain estoy de acuerdo y en cuanto a los artista pero lo demás magnífico todo esto porque no tengo duda pero ahí sigo haciendo lo que lo que me interesa hacer vivido a lo largo de mi vida que ya empieza a ser larga de lo que me gustaba cosa que que no es tan fácil y aquí estoy en Tomelloso que mi pueblo mi tierra a pesar de que sigo teniendo mi mis raíces también en en Cataluña ir vivo a medio a medio camino entre los dos entre los dos sitios Cataluña hay Tomelloso no pues e independientemente

Voz 4 02:27 pues hoy insistió abundando más aunque tú serás una persona humilde Marcelo es cierto que tú te has hecho un sitios una él es una persona que que por ejemplo en el mundo de la escenografía eres un referente algunos montajes tuyos se siguen haciendo todavía que tu películas quedan ahí para la historia no puedes hablar un poco de de ese aspecto

Voz 5 02:49 sí bueno te puedo hablar pero sí he hecho muchos montajes he trabajado mucho con Mario Gas por ejemplo hecho pues nueve iguales me parece que son ocho nueve óperas en el Liceo y en varios teatros de España hemos viajado por ahí fuera también en otros países pero yo de origen estudié Bellas Artes en una escuela de San Jordi en Barcelona siempre por encima de todo más que fenómenos más que escenógrafos me considerado pintor a pesar de que la vida me la he ganado con el teatro no y entonces afortunadamente porque así no he tenido que estar esperando vender un cuadro para pagar el alquiler pero ahora al cabo del tiempo hace unos años que ya decidí que que ya era bastante teatro demasiado y que tenía que pintar y eso es lo que estoy pintando tampoco le perdí algunos trenes que no lo voy a voy creo cogeré otros estoy pintando y estoy pintando aquí en Tomelloso y en un estudio que tengo en Tarragona entonces lo próximo voy a hacer una exposición en Daimiel en diciembre entonces quiero compaginar la también al mismo tiempo en un espacio que hay en el colegio de José María del Moral en el cual quiero aprovechar siempre que me pongan unos focos que se vean los cuadros para exponer mis primeros dibujos pues cuando yo vivía en Tomelloso todavía y no había hecho en el vías Artes que entonces el prensado que al verlos que era una obra que vale la pena que la gente yo mismo lo vea allí enmarcada en eso estoy mira pasar el invierno me lo habían había pasar en Tomelloso trabajando en algún encargo que tengo

Voz 6 04:34 qué bueno que espero cumplir

Voz 5 04:37 bueno para preparar la exposición está de Daimiel y preparar la exposición de ésta que se llamará vuelta a la calle Victoria que era donde nací donde vivía con mis padres en una casa que ya no existe pero que sigue existiendo el colegio que ser José María del Moral que estaba justo enfrente que es donde piezas de la exposición que verdad dime no nos pregunta porque ella ha perdido un poco no

Voz 7 05:01 es decir que en que se inspiraba en esos primeros años en Tomelloso o como en sus primeras horas

Voz 5 05:07 pues era todo como por intuición sabes no se sabe porqué me dio por dibujar porque no tenía ningún precedente familiar que dibujará solo dibujaba entonces con el lápiz de la pared de papeles es decir que tampoco tenía ninguna apoyo tampoco de que las de de que la familia te dijera hay que bien lo hace de porque no pues no era como contracorriente no hasta que llegó una señora le llevó los dibujos a Antonio López Torres entonces bueno tampoco es que es entusiasmar a yo creo o por lo menos no sé en la medida que ya esperaba que siente sea Mara y entonces fui a la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad Real donde él era profesor hice el primer curso allí pensé que que ya había decidido mi futuro que era hace lo que ya es arte y entonces no era fácil porque claro tampoco tenía el apoyo familiar ni económico ni me afectivo me fui a Barcelona donde podía trabajar y al mismo tiempo estudiar con lo cual el resultado fue que tuve que trabajar mucho trabajo no servían para nada sólo me comían tiempo y bueno conseguí hacer Bellas Artes ya a partir de ahí bueno luego ya vino Mario Gas y me me propuso hacer un montaje de teatro porque él también empezaba entonces ahí bueno empecé y me convertí de la noche a la mañana en escenógrafo un poco sin comerlo ni beberlo no pero bueno bien económicamente me iba bien no tenía seguía acabé Bellas Artes si seguía pintando pero preferentemente hacia teatro VOR que era de lo que vivía no

Voz 6 06:51 hasta ahora no ha estado

Voz 5 06:53 la primera hace unos años pues ya no sé si lo he dicho antes que a pensé que ya había pasado mucho tiempo en el teatro y que había dejado de pintar y que tenía que pintar y entonces empecé a pintar empezaba a hacer exposiciones tenía un tiempo tenía económicamente tenía un poco de respaldo ya personal para unos años ya está hoy ahí sigo bien en ese trabajo en el TEA

Voz 7 07:17 pero sobre todo también ha disfrutado imagino no era sólo una neceser

Voz 6 07:20 mira si si se si disfrutaba y aprendía no conocí muchísimas

Voz 5 07:27 gente que de otra manera no hubiera conocido aprendía a la ópera que no tenía ni idea pero también a punto de esto era que comer escenógrafos siempre está al servicio del director entonces al servicio también un poco de de la obra no tú no te puedes ceder ni hacer tu sin benditos te tienes que supeditar a la obra no y entonces si tu tu trabajo era un éxito en cierta medida tampoco era éxito tuyo sino que era éxito el director en cambio Si tu trabajo ya no era tan tan tan bueno por así decirlo ya la culpa tuya y entonces esto ya me tocaban poquito eso no lo vamos a grabar era todo es pues bueno bien bien no me puedo quejar ya te digo esto pues tenía esto de que quería pintar el mismo Mariola medias si es que tú lo que tiene que hacer es pintar yo les decía pero bueno si es que siempre acabábamos una cosa hayan están proponiendo otra menor porque no pinto porque tuve en el fondo no me dejas no hasta que llega un momento

Voz 6 08:35 bueno me fui

Voz 5 08:36 mí me había comprado una casa unas ruinas en el campo indicado bueno pues aquí voy a pintar entonces el problema es que como llevaba tanto tiempo y tenía la obligación de pintar para ganarme la vida que no a hacer todo lo que hacía era horrible estuve la cuestión hasta que salí de ya lo primero que hace poco se ha estrenado una película sobre el proceso creativo y que además estáis presentando todas no la hemos presentado en varios sitios en la Filmoteca de Madrid Barcelona horas se ha pasado en Finlandia porque la los músicos que han hecho la película la música de la película pues resulta que están teniendo bastante éxito en Europa y entonces han llevado están haciendo recitales en Finlandia Grecia y pasan la película y ahora en Daimiel propuso el otro día la directora de la Casa de Cultura de volver a pasar la película ahí bueno ella encantada y bueno habla que se llama la película más la película se llama pantalla rasgada y entonces bueno no es sobre mí sí sonoro de un trabajo fácil de un trabajo determinado cuadro

Voz 6 09:53 muy bueno no sé

Voz 5 09:56 para más podría contar muchas cosas porque ya soy mayorcito yo tengo experiencia detrás de esquí podía estar aquí hasta la noche

Voz 8 10:05 la ira y la última una pregunta muy tópica a querer a qué crees tú que se debe pues el el fenómeno artístico que que ocurre porque

Voz 5 10:15 hasta que das una patada una piedra como dicen los oye y si no bueno incluso de este esto que estábamos aquí esta reunión que es bastante picante no deben ir a Tomelloso encontrar cosa que en una ciudad en estos momentos sino pertenece esa a un determinado grupo a un determinado incluso grupo político o lo que sea pues igual no tienes acceso no en cambio aquí pues bienes y convives con gente que comulga con tus cosas con tu infancia chistes bueno es que si es hombre Tomelloso y luego pues que es alentador el hecho de que haya tanta gente interesada por el arte en sus en su vertiente más diversa no no tiene porque ser pero los hay todos artistas clásicos más modernos y gente con muy muy interesante no esto es bastante picante para Amena

Voz 7 11:15 bueno pues con eso tan positivo nos vamos a quedar Francisco yo creo que ha sido un placer saludar a Marcelo aprovechando que esté aquí unos días en en Tomelloso y nada que muchísimas gracias