SER estilo, con Violeta Menéndez: el uso de nuestra lengua (18/09/2018)

Voz 0995 00:00 es martes segunda edición de ser estilo Violeta Menéndez Violeta qué tal muy buenos días hola buenos días cómo vamos su es muy bien deseando nos quedamos la semana pasada con ganas de seguir poniendo ejemplos hayamos salido a la calle a preguntar sobre diferentes palabras estuvimos hablando si recuerdas de abertura ya apertura la vía anual o bienal Bienal dijimos que prácticamente no no se utiliza ya se queda más específico pues en fin eh para hablar de exposiciones y buscados año una cosa mucho más más normal vamos a aprobar en esta ocasión sobre una palabra que parece muy sencilla pero tiene también su cosita para leer en este para decir perdón kiosco a ver que nos han dicho

Voz 1 00:41 con la capa de kilo la Abu de ahí que O S que luego CO con que concluyó

Voz 2 00:55 de de que eso no kiosco con cara a tíos pues yo lo escribo mucho tiempo aquí iba a la escuela pero con la que así Icon aún la UE hilo gol la es el termina Mena concede también no

Voz 0995 01:11 no lo decías tú la semana pasada claro hay mucha gente que que lo sabe qué les suena pero hace mucho tiempo que que fue al colegio

Voz 3 01:17 ya parte que hay mucha gente que no lo ha escrito hablará de kiosco voy al kiosco bingo al quiosco pero no es lo mismo que lo esas preguntado ahora es cómo se escribe entonces no es lo mismo conocer la palabra que la conoces que escribirla cuando no las escrito a lo mejor nunca pues tienes ahí

Voz 4 01:34 el problema

Voz 3 01:35 y bueno veo que tenían algunos ganas de ponerle una u una u ve por ahí que no sé de dónde salía etc bueno hay tres formas de sus la correcta

Voz 0995 01:45 la oficial la que ese permite una que jamás

Voz 3 01:47 a otra que jamás ha Syva di di digamos que la preferible según el diccionario de la Academia Española es la que se ajusta la fonética castellana por tanto con la acude que eso como dice la gente Icon luego C U hirió ese CEO quiosco es más es como más elegantes suena mira ahora voy a utilizar yo aquí el concepto este elegancia eso suena español sin embargo la otra que es admisible que es que se iniciaría con la cada kilo pues es la que más usa la gente curiosamente con la cada kilo y luego con C ese kiosco a mí me suena inglés cuando yo veo esa palabra escrita que es admisible yo digo eso parece inglés no es que no castellano no se ajusta al castellano a como es la fonética castellana

Voz 0995 02:31 la correcta u fe si la que es válida también K K C la que jamás debe escribir

Voz 3 02:37 cuando cuando dos casi con dos caso no va a ser hizo bueno lo de que admitamos con una caja al principio es porque viene de un término turco en turcos empieza con k entonces bueno a la vez la al ser un préstamo de otra lengua por eso las metimos pero reconozcamos que es que en español palabras que empiezan a salvo kilo hoy pocas más

Voz 4 02:56 no español no trabaja Conca

Voz 0995 02:59 fíjate estaba estábamos hablando antes de fuera de micrófonos los iban ocurriendo cosas me acaba de ocurrir es que mi generación que comenzó con los SMS que ya lo más jóvenes ni les suena en los teléfonos móvil haya que jugar con la economía de las letras para mandar

Voz 3 03:13 pasajes y muchas veces la CUP se sustituya por la K se ponía sólo una guía ocupaba menos pero se hacía también en que eso en quiero siempre poníamos la K yo misma siendo profesora de Lengua cuando no lo era que era la época los movies pero es que claro si no pagaba su segundo SMS no como ahora que el Bassat no lo pagan y entonces ahora ya no deberían hacerlo ya no tiene necesidad hacer eso aunque sé que lo sigue

Voz 0995 03:39 así los apuntes a sucio que también lo hace cuando vas

Voz 3 03:42 muy rápido hay que quitar quitar y la caja pues sirve para eso eso sí lo entiendo es más a veces no se ponían y que sólo laca ya se entiende que es un que ahí suelto eh pero bueno ha ido a evolucionar yo creo que algo pasa que no tiene eso se podría hablar pero de un día tenemos que hablar con calma de a ver qué pasa con el Whatsapp que pasa de que aparte de cómo se está escribiendo a través de las redes sociales qué está pasando que se olvidó la interrogación inicial y la exclamación inicial esa ya para siempre

Voz 0995 04:10 eso es terrible eso de verdad bueno pasamos de kiosco a delante de mí delante mío o delante mía

Voz 5 04:17 delante de mí creo yo delante

Voz 6 04:19 puede que no luego tampoco

Voz 2 04:22 delante de mí delante mía

Voz 3 04:27 has ahora mismo claro visto así tenía razón ella es curioso porque te han dado respuestas distintas delante mía o delante tuya delante de mí incluso hay una que no apoya has planteado

Voz 4 04:44 dijo alguien delante del Atleti se saltó directamente hasta la preposición lo cual es imposible vamos a ver por supuesto la correcta es delante de mí delante de ti detrás de nosotros es decir adverbio ya que vayamos cogiendo un poco la idea detrás delante cerca

Voz 3 05:03 posición de pronombre por qué aunque sea un poquillo aquí que parece que estoy metiendo y aquí mucho a gramática sólo quiero comentaros que es que detrás de un adverbio eh a ver alumnos míos y me está escuchando en que estabais en clase no puede ser digo que sí por no he ahí está alguno que luego lo ponga acordaos que es que un adverbio nunca puede ir acompañado de un plan de un de de un determinante posesivo entonces jamás detrás mío delante mío qué pasa que se está extendiendo mucho es más la gente mayor lo usa menos pero la gente joven mucho sí sobre todo en Hispanoamérica los hispanoamericanos tú ves

Voz 4 05:37 cualquier culebrón Tell no ve la película detrás mío detrás suyo

Voz 3 05:43 ahí yo creo que no se acabará imponiendo

Voz 4 05:46 S por un motivo si los hispanoamericanos son más los jóvenes son más

Voz 3 05:50 lengua evoluciona dentro de unos años a lo mejor la Academia como hace con otras cosas traga pero de momento

Voz 4 05:56 delante de mí tenemos que defender

Voz 0995 05:58 el el español el castellano porque muchas veces decimos que bien hablan en Latinoamérica en Hispanoamérica codo en los culebrones como utilizan el lenguaje que dominio que riqueza que que Cultura sabes qué pasa

Voz 3 06:09 que ninguna lengua es mejor que otras las lenguas mientras iban para comunicarse todas son interesantes pero es curioso que a los españoles yo creo yo soy la primera nos adormece muchísimo oír hablar a la gente de Hispanoamérica y eso que entre

Voz 4 06:24 son muy diversos ejemplos argentinos eh que hablaremos también un día de eso ese bosque es que pibe

Voz 3 06:32 eso sí quiso es como deliciosos que Vera un Ricardo Darín o ver alguno de esos grandes actores argentinos hablando en su lengua es una maravilla sí por supuesto los colombianos que tiene un vocabulario tan sofisticado con un muy rico de una misma palabra un montón de sinónimos entonces a nosotros nos llame más la atención porque el castellano actual de la Península Ibérica entre la gente más joven se ha empobrecido de vocabulario gramática la dramática pero el vocabulario a veces con ciento veinte o ciento treinta palabras lo dicen todo que eso también hablaremos un día de cómo con hacer ser tener te sirve para todo en vez de utilizar el verbo preciso en cada circunstancia habrá que usar mucho en Argentina el lenguaje deportivo que es chance sí que yo después de mucho he llegado creo las que es oportunidad más que la chance es que viene del inglés chance que significa efectivamente oportunidad

Voz 0995 07:27 como en toda Hispanoamérica ha

Voz 3 07:30 está muy cerca de los Estados Unidos ellos tienen más anglicismos que nosotros anglicismos que supongo que la gente más o menos sepa pero bueno vamos aclararlo son palabras traídas el inglés ir en España hay algunas pero no tantas aunque nos parezca Go que de palabras del inglés que un día también hablaremos de anglicismos fijas que de cosas

Voz 0995 07:47 sí claro claro tenemos muchas cosas vamos con el último ejemplo que hemos puesto en la calle

Voz 3 07:52 carne o carnet au carné T Alves vamos a ver carné

Voz 5 07:58 se a R M este

Voz 2 08:02 carne con carné

Voz 5 08:06 pues con plural que como escribe carnés es no sé si

Voz 3 08:11 no se P L U

Voz 5 08:13 R A L yo creo que sí bueno

Voz 6 08:16 según como yo lo veo con Ozil se no

Voz 0995 08:20 han telefoneado la palabra plural pregunta

Voz 3 08:23 hemos asistido así que lo mejor casos el final cuando dijo según tú quieras eso no estaría bien para la lengua pero va a ser que no improvisar bueno vamos a ver aclaremos que es normal que la gente mayor crea que es carnet

Voz 4 08:38 ente porque ha sido durante mucho tiempo termino que admitía Horta

Voz 3 08:44 prácticamente la Academia de la Lengua viene del francés carnet entonces carnet pero que ha hecho la Academia con muy buen criterio nosotros decimos cuando vamos por ahí tengo el carnet de conducir decidimos tengo el carné lo adaptamos a la fonética propia el castellano pensemos

Voz 4 09:00 Nos

Voz 3 09:00 quién me sabe encontrar una palabra propiamente castellana que no sea que venga de otras lenguas que acaben T españolas palabras no cabalmente entonces lo hemos adaptado entonces la Academia con buen criterio lo ha adaptado también entonces escribe

Voz 4 09:14 a que abandone con acento en la de control de la silla suena más castellano que es una pretensión

Voz 3 09:21 cosas parecidas a ésta bueno y claro el programa entonces ya no puede ser carnés es ni cosas raras ni carnets es carnés el pues la ese como cualquier palabra que acaba N tónica hacer en ese carnés mira es muy parecido este caso al de chalet

Voz 4 09:36 Saleh es un chalé de hecho decimos nosotros hoy que echarle más precioso se compró la Juana de donde habrá saca la pasta

Voz 3 09:44 bueno pues ese tan chulo que sacó a la Juana el chalé viene también de francés chalet mucho tiempo fue chalet pero claro otra vez los académicos de la lengua que parece que están viejo y obsoleto pero se dieron cuenta en su momento que es que decimos chalé es más Castellano entonces lo mismo acabado une con tilde

Voz 0995 10:01 tú tienes una anécdota con whisky hay si yo tengo una

Voz 3 10:04 anécdota con whisky que es una palabra tan bien que desde el punto de vista ortográfico presenta muchos problemas mira yo

Voz 4 10:12 me gusta

Voz 3 10:14 yo a veces a los alumnos y entonces en frases que te ventas porque tienes que utilizar tal palabra porque tiene que hacer una oración yo todos los años así de las primeras que debutó yo escribo whisky en la pizarra digo Pedro se tomó güisqui a las cinco y es paralizar el sujeto predicado lo que quieras pero lo primero que les impacta es

Voz 7 10:32 hola qué burrada

Voz 3 10:34 además masivamente mira como ha escrito whisky claro yo

Voz 4 10:38 me dicen ha puesto GE con diez eres is It s una cuña de queso June ahí latina

Voz 3 10:48 eso es fíjate la frase que me han contestado muchas veces eso es de ignorantes o es de hortera

Voz 4 10:55 o de hablar mal o describir mal y entonces es cuando aprovechó la circunstancia para reírme yo digo saque usted

Voz 3 11:01 canario de la Academia de la Lengua no yo lo voy a escribir como yo quiero entonces ellos piensan voy a escribirlo como lo he visto la botella W H y ESK griega iba al diccionario de la Academia ellos ya ahora ya sabes que las nuevas tecnologías meten inmediatamente rápido muy rápido en el ordenador en

Voz 7 11:21 en el buscador de la RAE que va muy rápido

Voz 3 11:23 dice Puy whisky no me pone la definición dice véase whisky como yo se lo escribo dicen cómo va a ser que estos de la Academia mira estos de la Academia han hecho una cosa que a mí me encanta que estoy encantada con ella en los profesor de Lengua estamos encantados ha hecho que se adapte a nuestra manera de pronunciar y que yo sepa si tú tú tienes ahora no conoces la si tú no supieras que la botella dice whisky escribiría whisky así con un nadie quiere con concurre con Unai latina porque hay griega en español no hay palabras que acaben en y griega en este sentido que pasa que a ellos les parece que el inglés todo la ingleses súper súper genial para la gente joven entonces pues piensan no no tendrá que ser con W H una griega y al final pero claro cuando escribes eso sólo suena español todo lo que pueda ser que se aproxime a español se adapta eso es lo que hace la Academia entonces eso vamos es una curiosidad pero para que aprovechar y explicarle a la gente que whisky que a alguno está diciendo esta mujer no es verdad que sea profesora disco whisky Bacon W que cuando voy y pido yo allí la marca que sea

Voz 4 12:30 a al del bar pues mira lo que me dice por cierto bar otra palabra del inglés bueno si es que aquí es donde hemos hablar de lengua

Voz 0995 12:37 que tenga dudas que mire en el bar con v el de los Deportes tiene la comprobación visual