Entrevista Montse Jiménez de Las Súpernenas "Gala Superacción"

Voz 1509 00:00 hola buenos días bueno en primer lugar un agradecimiento en nombre de todo el equipo de la Cadena SER porque os habéis acordado de nosotros no sabemos si merecidamente porque al final ha sido una de muy recíproca en la que vosotros no sabéis vosotras sabéis ha aportado muchísimo hay vosotros consideráis que que nosotros también así que vamos a empezar si te parece por ahí Montse dándonos las gracias

Voz 1 00:29 pues nada pues la verdad que que sí que que sí que no se es aportado que no se echa una mano enorme dándonos un pequeño empujón para poder llegar a a muchísima gente a través de estos medios para poder llegar a la gente de pacientes para que participaran en algo tan bonito como organizamos como fue el primer balón de afectados de cáncer de España entonces bueno pues de repente aparece dice hay nuestra colaboración ésa es absoluta hay impoluta o bueno para nosotros fue maravilloso porque fue muy importante que en ese instante en el que necesitamos ayuda al final la vida te pone gente en el camino maravillosa que como el vosotros que que la mención que vais a tener a gente maravillosa que de repente apareció ahí cuando los necesitas no sabes por qué pero aparecen ahí hay que echar una mano Illes estas cosas hay que agradecer la hay que agradecer a todos aquellos que de forma desinteresada desinteresada siente colaboran con otras personas no puede quedar en el olvido sano pues pedir sin Devolder sin que algo sea recíproco sin decir voy a volver agradeciendo te agradecimientos por lo que has hecho de eso se trata

Voz 1509 01:47 en una gala que lleva un nombre precioso Montse gala supera acción que como decías es bueno pues una forma un medio de reconocer el trabajo y esfuerzo de todos aquellos que osan hecha de un vuestro periplo una mano son

Voz 2 02:04 somos muchos los afortunados de habernos cruzó

Voz 1509 02:07 dado en vuestro camino dice que es Brasil también se vino abajo que tenéis por delante hasta ese veinte de octubre como alinear

Voz 3 02:15 bueno pues la verdad es que sí que la gala hace va va a haber dos tipos de premiados

Voz 1 02:19 los unos son siete premios y los otros son otro menciones los siete Premios primera sonda gente muy directa que lleva con súper nenas desde que comenzamos es decir del del veintiséis de diciembre del dos mil quince y que han estado ahí pues a apoyo muy muy muy importante en todos los aspectos entonces de ellos se llevan cientos de años aquí bueno pues podemos mencionar pues en Arnedo Cruz representando a todo lo Villarta que es un modesto ya conocido tenemos a Francisco Navarro Un periodista del digital de La Voz de Tomelloso

Voz 1509 02:56 el colaborador de esta Casa además es sí

Voz 1 02:59 sí además que que Francisco es una persona maravillosa es que cuando hablo de él se me llena la boca porque es que no hay su trabajo yo no premió el trabajo de lo que se ha hecho en la calidad del ser humano sea es algo diferente sabes que superó

Voz 1509 03:15 sí sí sí deshacen muchísimo

Voz 1 03:18 muchos reconocimientos han trabajo una empresa han propuesto a la labor social a no sé qué no sé cuantos pero cuántos premios hay que que que se premia al corazón al ser humano a la calidad humana han pues tienes hay de estos venga sea nosotros vamos a tenía a corazón a la calidad humana su trabajo intachable pero su calidad humana es cómo sobrepasa los límites entonces eso otro de los reconocidos de los premiados tenemos también a los enfermeros de Oncología que decir bueno ellos trabajan allí Le pagano sueldo pero ha ido más allá su trabajo con nosotras y su implicación con el colectivo ha ido mucho más allá de su trabajo sea fuera de su trabajo entonces esa gente que siempre que les hemos necesitado ha estado ahí constan y son gente para reconocer tenemos a Josefina Montero ya José María González a José son dos enfermeros que han trabajado muchísimos años en oncología en el cajas que están muy ligados al colectivo porque han ido muy de cerca con nosotros siempre han estado preocupados por su paciente fuera y dentro de del hospital entonces otros dos reconocidos para esos premios luego también contamos con el Ayuntamiento de Tomelloso ha volcado todos sus recursos económicos físicos de trabajadores para que cualquier cosa que hemos emprendido no habíamos tenido que entrasen versar un solo duro y que todo lo que ha recaudado ha ido a la acción benéfica a nosotros hemos elegido también tenemos a igual al Ayuntamiento de Socuéllamos que de igual manera puesto todos sus medios en nuestras manos para que todo aquello que hemos emprendido allí no ha tenido ningún tipo de coste y evidentemente también ha sido todo donado osea que son otros dos conocidos y luego está el CSIT Unión Profesional de Trabajadores es un sindicato Madrid que trabaja con los trabajadores de públicos vi que fueron los primeros que levantar una súper nenas nos llevaron a Madrid hicieron una gala con nosotros sin apenas conocernos y la verdad es que fue el comienzo de este colectivo y a partir de ahí han estado siempre de la mano de hecho es parte de esta gala por ejemplo los carteles Ron la organización está yendo de su mano de ellos usados les está costando fallos el dinero por decirlo de alguna manera

Voz 1509 05:28 yo siempre ha estado con nosotros contaminar

Voz 1 05:30 han digna de reconocimiento y bueno luego estamos menciones en las cuales es otros incluidos pues son aquellas personas que aparecen o entidades como en nuestro caso la radio y en el momento que más nos hemos necesitado nos han dado un impulso y una ayuda fundamental para poder llegar a muchísimas más afectadas lo afectados en este caso la Cadena SER tendrá su mención a gente maravillosa porque además que aunque decirte que aunque van premio dirigido a la Cadena Ser yo siempre me quedo con la persona que me atiende en cada sitio y no sé si te va sonaron un poco pero con la persona maravillosa con la que me quedo contigo

Voz 1509 06:09 vale pues con tu trabajo mayando Ariño estas cosas no se hacen en directo eh

Voz 1 06:15 pero ese hastío Sáez con tu cariño con su forma es tratarnos con tu gratitud contó alegría con esa sonrisa a pesar de lo que te digamos que has estado ahí aguantando el tipo eres una persona maravillosa aunque la tú trabajas en un medio de comunicación pero la persona maravillosa a la que yo me dirijo con esa tarta evidentemente API entonces bueno luego tenemos Onda Cero que tenemos a Marcos Galván que llega a la vida a través de otro súper nena que nos pone en contacto con y que igual que que que el resto han estado siempre apoyando cualquier acción que hemos tenido y han trabajado con sus medios para darnos apoyo de de de de poder llegar a más gente luego también tenemos radio surco previo surco llega también de la mano de otra super nena que intenta Nos mete allí cada escaño evento nos abren sus puertas nos hacen cuñas de radio no paran con nosotras os agradecemos se implique todo el mundo es una rueda vale ahí tenemos apilar Pilar que es un amor de tío también y que está siempre con nosotros ir bueno pues luego después eh otro reconocimiento a Chano Feliciano Martínez que ha puesto a disposición de súper nenas todos sus caballos en varias ocasiones en tres ocasiones su producto para que tuviéramos de todo lo que quisiéramos a este hombre yo no sé las veces que colabora con el colectivo podía enumerar digno no terminaría nunca de decir hija masa lucido es decir son personas que estar ahí en un segundo plano que todos lo han hecho porque realmente lo hacen de corazón pero que han pedido ser reconocidos de ningún ninguna manera de hecho no lo han hecho el citado sabe que lo están ahí esa gente que reconocerla y luego también tenemos al coro rociero Almazán menca que con su santas narices a en dos ocasiones dos tres a un a cuarenta grados con la puesta ahí con ese traje puesto a cantarnos guiaba aislarnos o sea que soy ya vamos para animar al colectivo en la quedada eso es digno de reconocer y si encima se han tenido que desplazar incluso a otros sitios para irá a donde estábamos hay sientan bien cobran duros simplemente por por corazón por proteger de de hacerlo por nosotros

Voz 3 08:26 luego también tenemos al la Coral Maestro moral de Socuéllamos que también ha hecho un reconocimiento importante que camino está cerca que han currado que han ensayado que Nos han deleitado Colita con su música nosotros ya trescientas y pico personas en esta gente tiene que ser reconocida José Maria Abelló

Voz 1 08:43 fisioterapeuta que además es una grandísima persona grandísima persona cada vez que le pide algo el primero que está ahí es el de hecho sin que se lo pida que que lo ofrece ahí ahí está sabes ahí está la calidad de las persona ir bueno creo que no me no me olvido de ninguna de las gentes adiós a creo que todos están bueno también está el grupo docencia es un gimnasio de aquí de Tomelloso Antonia Serna que al igual que por ejemplo de algunos de ellos pues igual desde el minuto uno venga que vamos a ir a bailar a bailar en muchas ocasiones esa no sólo lo hacen una vez sino hasta gente está mencionada como gente maravillosa porque han colabora con el colectivo en numerosísimas ocasiones hay muchísima gente quiero que sepa todo el mundo que tenemos muchísima gente pero que todo en el primer año no se puede hacer esta gala está diseñada para que perdure en el tiempo es decir el año que viene volverá a haber otra gala de otros premiado volverá a haber de todo vale entonces

Voz 3 09:41 durante el año que viene en los que se han quedado en el tintero porque no podían ser todos

Voz 1 09:45 AVE entrará el año que viene sea que hay premios para todos porque al final todo el mundo se tiene que reconocer una buena acción vale es como es como una cadena de favores es decir tú me ayudas a mí también tu corazón yo estoy tiene empezará a la gente que esto no estés haciendo mal de eso se trata simplemente

Voz 1509 10:03 pues bueno simplemente y nada más y nada menos que desde luego

Voz 1 10:07 es un Alaa también tengo que decir que es una gala benéfica que hay un donativo de entrada Ike Taubira destinado a Gicaman

Voz 3 10:16 la investigación de cáncer de mama porque está gala el Día Internacional de cáncer de mama

Voz 1 10:20 con ese motivo se organizan esa fecha irá destinado a investigación de cáncer de mama ya juego terapia dedicado pues a Cáceres infantil entonces hay que decir que contamos con artistas de la talla de Agustín Urano que no hará o monólogo participa de forma desinteresada tengo que decir que viene Rodrigo David Gómez Pastor pianista en Madrid que toca como los ángeles es una maravilla escucha hombre tenemos que sí que también contamos con un cantante de música melódica que además nos encontramos el camino de Santiago cuando hicimos su Carmena Ike indicó que sacó todo el dinero del díscolo donó a y nosotras a una fundación a una asociación de niños con enfermedades raras de Alcázar que se llama igual todo lo destinamos allí conjunto con el remanente el camino creo el vendrá también viene del ente sería precisamente en Perú hay y luego también tenemos a el indio Torres es un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales por el canal Andalucía en las cámaras ocultas de gente maravillosa que hay un chico con síndrome Down que quiere cantar y la dueña del local no le deja porque no no lo ve capacitado y entonces él saca a tope a por él es un vídeo que tiene y cuenta con más de treinta mil reproducciones y estético pues en Canal Andalucía hay bien la zona Andalucía pues tiene cierto cierto reconocimiento ese chico vendrá también de forma desinteresada de Córdoba a cantar también aquí en nuestra ala contaremos con varias de academias de baile cara numero hoy el conservatorio de música los trenes y los diplomas las menciones las están diseñando la Escuela de Artes y Oficios Tomelloso todo el mundo está arrimando el hombro incluso hay un hotel colaborando para que los cantantes que vienen desde fuera y no tienen dónde alojarse después mínimo íbamos a conseguir la habitación para dormir y el hotel autora ha prestado sus servicios de forma también interesa aquí todo el mundo está arrimando como es el hombro de aseguro que ese día además de la de no te imaginas las obras es aquel que eso no lo puedo contar pero va a ser una gala mágica y maravillosa por la cual está invitado porque tenía que recoger