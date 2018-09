Tertulia SER Alcázar: inicio escolar y aumento de matrículas (19/09/2018)

Voz 0356 00:00 las doce y treinta y ocho minutos hasta la una transmite en directo la cadena ser para toda la comarca Mancha tiempo de opinión y se palpa mucho el año electoral los diferentes partidos ya pues un poco pensando en eso y también es un poco la comidilla de de estas conversaciones pre Antena Joaquín Arias qué tal muy buenos días buenos días crisis de los Alcedo qué tal muy buenos días con la María Ángeles Pérez muy buenos días

Voz 0098 00:26 días Miguel Ángel Perales qué tal muy buenas

Voz 0356 00:29 Nos días Carlo bueno más allá de habrá tiempo de hablar de elecciones de congresos internos de primarias de de situaciones concretas en los llamaron la atención y por eso empiezo preguntando el pasado lunes en el inicio escolar una visita que hizo el alcaldesa de Alcázar de San Juan el concejal de Educación al Colegio Gloria Fuertes en este caso hablaba de un aumento de niños de niñas en primaria de alumnos e de la ofrecía el dato que hay familias que han vuelto a Alcázar de San Juan después de unos años de crisis para formar aquí su trabajo familia y otras que directamente han llegado por por diferentes situaciones no sé si esto al país y así se es una buena noticia como Tomás este dato Joaquina tiquete está siendo hablar mucho de de la población de abandono de de lo que tenemos en Alcázar que te pareces desde un lado y que la gente vuelva

Voz 1 01:17 está bien pero una cosa son lanza cortinas de humo y otro la realidad esos datos se demuestra es muy fácil que pongan encima de la mesa la evolución del censo de habitantes de Alcázar de los últimos cinco años con las altas y las bajas caldo claro hablar de defunción el tema también el dato que es fácil aquí equipo al tener un hospital el tema de los nacimientos y entonces si vemos la evolución del censo vemos lo nacimientos que que hemos tenido en los últimos cinco años y las defunciones la evolución del censo entonces podemos habla realmente ojalá fuera así pero no vale con que por qué nos podemos encontrar yo no digo por de trabajo en un colegio

Voz 2 02:00 con el tema siguiente de que sea Almarcha o eh

Voz 1 02:04 familias nativas de aquí de Alcázar ya han venido por ejemplo familia latinoamericanas o familias árabes que tienen mucha más familia por ejemplo se marcha una familia nativa de aquí lo mucho que tiene son dos el que llega tres muy raro no la mayoría uno dos sin embargo la famosa la Tino americanas o árabes tienen cinco seis o más entoces habría que constatar los datos bien y entonces el crecimiento de la población porque el gran problema que tiene Castilla-La Mancha es el envejecimiento y hubo unos datos hará dos o tres meses que aquí en Castilla La Mancha bueno oí Ciudad Real era una de las poblaciones que más estaban envejeciendo por lo tanto si eso fuese así pues alegrarnos del tema pero si no es así hay que ser muy rigurosos con el tema para eso están las estadísticas para eso está el padrón para hay que ser tal porque la impresión de que porque haya aumentado este año ya digo porque le ha cambiado en el la familias que que entre que sean lo que sean eso que no tengo nada en contra de los que vengan de fuera ni mucho menos y no simplemente hacer esa observación yo creo que para la primera intervención porque como me voy a ir antes por el tema

Voz 0356 03:16 precisamente Nieto porque están en periodo de adaptación

Voz 2 03:19 es decir

Voz 0481 03:20 pero bueno nosotros desde Cuomo decir que sí es cierto los datos y no hay porque es un par de ellos estar estar con osea estamos contentos si pensamos que algo funciona bien pero también que tirábamos decir que esos datos o esa familia o ese aumento del número de alumnos debería figurar empadronamiento ya que los ayuntamientos reciben más o menos dinero o la cantidad dinero en función de la gente empadronada entonces si es cierto como dice nuestra alcaldesa que ha aumentado el número de familias y el número de alumnos en los colegios pues bienvenidos Miguel Ángel bueno Carlos yo sabes

Voz 2 03:58 que ya no una tertulia creo que fue una de las últimas antes de de de irnos de vacaciones ya comenté lo importante que era plantearnos el pro el problema poblacional en en Alcázar de San Juan en la provincia de Ciudad Real que precisamente es una de las provincias que más habitantes pierde de toda España a ir próximamente los próximos años se prevé que sobre todo la población menor de treinta años saldrá de nuestra provincia porque oportunidades y eso es lo que debemos da por delante de plantear ante ante los ayuntamientos de ante la la Junta de Comunidades como un gravísimo problema para nuestra región porque nuestra región envejece los jóvenes como un servidor sabemos bien que a nuestro alrededor nuestro compañero nuestros amigos se marchan a buscar otras oportunidades que no encuentran en en nuestras ciudades y cuando ayer leía la noticia en los medios de comunicación de Rosa Melchor alegrando sede que hay recuperaba población no tanto es así porque como bien comentaban en los padrones municipales precisamente yo lo estuve estudiando se viene produciendo un descenso en los últimos diez años en Alcázar de San Juan de población no es algo que haya cambiado y por tanto yo creo que estos datos y estas noticias deberían irá acompañada de datos reales e lo que me preocupa es que precisamente eh ha aprovechado el inicio del curso escolar para hablar de de de que ya han vendió más más niños supuestamente Alcázar de San Juan Isern vendió más niños qué nos encontramos con un entrar corte de cuarenta y tres mil euros en la partida destinada a la promoción de la educación por parte del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan como también imagino que hablaremos en temas de Obras Infraestructuras también ha producido recortes que posteriormente comentaré pergamino que realmente me preocupa es que se comente que vienen jóvenes familias jóvenes supuestamente Alcázar de San Juan y luego son no se refleja en los padrones municipales que es donde realmente se vería Se debería tener esto ir precisamente no es que hayan venido grandes empresas Alcázar de San Juan ni vemos que todos los días habrá un un un nuevo comercio por desgracia la DC a la desaceleración que estamos viviendo el primer susto que nos llevamos en agosto un susto muy grande a nivel nacional también en la provincia de Ciudad Real no es que precisamente asegure un muy buen futuro por desgracia

Voz 0356 06:27 treinta y un mil novecientos habitantes tiene Alcázar de San

Voz 1 06:30 Juan según el último padrón María

Voz 3 06:34 bien pues buenos días

Voz 4 06:36 el hecho de que sí

Voz 5 06:39 de ahí empecemos hablando de han se han matriculado más niños este año ir de ahí podemos deducir que ha venido más gente creo que es absolutamente

Voz 0098 06:55 Mario no se han matriculado más niños este año se han matriculado fundamentalmente en infantil y primaria no no ha aumentado el censo de población de natalicio porque los niños que se han matriculado son precisamente los que han venido o bien porque han vuelto porque sus padres anteriormente vivían en la tarde San Juan o vean no han venido porque habrán visto algunas expectativas de trabajo verdad que siempre estamos peleándonos por el trabajo y así tiene que ser pero tampoco veo que sea normal que todo lo cuestionemos de manera que es que lo dirá la alcaldesa hombre yo creo que la alcaldesa no suele decir tonterías más bien no dice tonterías precisamente porque la autoridad que le me da el sea la presidenta de un pueblo no le permite eh hablar como diría Don Quijote a humo de pajas por lo tanto si se han matriculado los datos son reales facilitados por el Colegio o por los colegios o por la Inspección sí que es verdad que esto nos ha puesto contentos de que haya más niños porque hay más familias porque efectivamente estas familias habrán venido eh ha con con la expectativa de que se está creando trabajo de que está viendo crecimiento económico de que se están produciendo inversiones y que efectivamente se está estimulando desde el Ayuntamiento la creación de este empleo del que tanto estamos eh añorando entonces no tiene por qué bueno

Voz 0481 08:34 se puede ser que a esta familia vengan a refugiarse con los padres o abuelos aquí porque no tengan dónde estar

Voz 0098 08:41 estamos eh es normal

Voz 4 08:44 ante la el

Voz 0098 08:46 gobiernos suele ver el vaso medio lleno y la oposición suele verlo medio vacío lo que sí veo es que efectivamente sí ha venido más gente también veo que hay expectativas de trabajo no demasiado tiempo empezaremos sabe a ver la construcción de las fotovoltaicas y habrá muchísima gente que tendrá que trabajar en ellas y entonces va gran movimiento entonces bueno pues la gente lo sabe iraquí Villaba cogiendo posiciones entonces bueno pues oye yo respeto a la oposición que sea posición y oye hay indios que era que siga así tengo o no tengo ningún problema pero bueno que sigan criticando a la alcaldesa poniendo en duda es lo que tienen que hacer pero la verdad es que a la alcaldesa no dicen nada que vive en en la que puede haber mañana de tener que desmentir o no si hay más niños es porque hay más matrículas si hay más matrículas es porque han venido a más familias estas familias suponemos que vienen bueno pues con la expectativa de lo que se está anunciando ya es la construcción de él de las cuatro fotovoltaicas que van a dar trabajo a mucha gente y que a esta gente pues viene a a la búsqueda de empleo oí a ver si es verdad que acabamos con el paro que si me permites que es esta

Voz 0277 10:10 es por lo que se crean expectativas de trabajo si por qué pues porque la ir el gobierno del municipio utiliza todos los contactos que tiene para favorecer que en Alcázar se instale en las fotovoltaicas Se traiga el Feder se recupere trabajo crezca la ciudad ahora sí utiliza los contactos mientras que

Voz 0098 10:38 le digo Miguel Ángel tus compañeros utilizaban el Gobierno para ayudar a sus amigos

Voz 0356 10:45 vamos a la del alcalde María Ángeles que parece

Voz 2 10:51 las acusaciones hiciera su

Voz 0356 10:53 es que hacer vamos a hablar responde pero vamos a dejar a Joaquín que se tiene que marchar y que siga opinando sobre esto

Voz 1 10:59 asunto bueno decir que las cosas yo el tema lo he dicho antes y lo vuelvo a recalcar las cosas no es decir la verdad no la verdad hay un padrón municipal que con esos datos se ponen encima de la mesa y ya está

Voz 2 11:13 eh

Voz 1 11:14 y entonces que es si bien la fotovoltaica admira ya como cuando le está poniendo los pelos de punta es que parece ser que estamos ya metidos en campaña electoral por favor vamos a ser serios igual que la noticia aparece otra cosa de qué es que los colegios no mantiene el el Ayuntamiento yo es sitio está bajo en un colegio de auxiliar de mantenimiento de control se conserje personal

Voz 2 11:39 sí

Voz 1 11:39 eh oficial de de mantenimiento durante treinta y dos años el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y sobre todo a Comunidad de Madrid tiene la la obligación de prestar Galibier y la la limpieza el tema de mantenimiento de cuando los colegios estropean y luego los conserjes son por del Ayuntamiento ya que el Ayuntamiento en este sentido los ayuntamientos de Castilla La Mancha hace lo que debe es que no es que

Voz 0098 12:05 día ha dicho lo contrario entonces

Voz 1 12:07 dice que la nota de prensa poco más o menos que es una cosa que se hace de forma voluntaria los ayuntamientos en toda España prestan mucho más servicios de las competencias que tienen en todos los sitios sean del color político que sea bienvenido sea si bien no era entoces el decir el mantenimiento e por ejemplo aquí nosotros hemos reivindicado desde Izquierda Unida que por ejemplo los conserjes de los colegios no sean personas eh que se el que está bien eh que antes no había mayores de cincuenta años tal sino que por ejemplo sí hay doce colegios en en Alcázar de San Juan porque separan doce conserjes y que sean personal trabajador del Ayuntamiento y que si un ayudante de héroe de auxilio varios por ejemplo eh gana mil doscientos euros en el Ayuntamiento que se conserva igual en mil doscientos Hinault que ese tengo una persona a lo mejor por quinientos seiscientos setecientos euros durante un tiempo también para cubrirá hasta que llegue la jubilación que está bien pero estaría mejor si fueran trabajadores municipales al igual que son los peores que son los oficiales que son los ayudantes y en eso por lo tanto que sea avanza bienvenido sea que se hacen obra en los colegios pues hombre faltaría más que los colegios públicos estuvieron pero de producciones que los concertados no lo privado eso está bien hacerlo nosotros de de Izquierda Unida animamos a nuestra corporación a que lo siga haciendo y el voto de Izquierda Unida siempre va a estar en mejorar la sanidad pública y en todo lo que tienen que invertir el Ayuntamiento negro mucho mejor que en otro tipo de cosas y otro tipo de gastos que se hacen que son menos productivos

Voz 0098 13:45 Joaquín noté no vas a ir sin que hablemos de los parados de cincuenta más de cincuenta y cinco años vamos a lo mejor también les dejaba realizado para ellos yo sale a la ya segura

Voz 0356 13:56 no dejamos la semana que hoy ha apuntado gracias a la educación pienso en mí sí sí adelante vamos a ver yo es que prepararlas

Voz 0481 14:03 tertulia en este caso concreto con otros compañeros en Plane educación entonces yo quería hablar de la educación empezar leyendo una frase que tengo una compañera que dice cuidar la educación es cuidar los cimientos de la convivencia ciudadana quiero decir que todo lo que sea aportar por parte del Ayuntamiento por parte de la Consejería de dudas son para precisamente para fomentar o para mejorar la educación es no viene vamos estamos de acuerdo completamente quería también hacer dos cosas es decir dos cosas respecto a la educación después tiempo diré más y una de ellas es que por ejemplo en la escuela es donde se enseña se enseña en la familias donde se debe educar tampoco está de acuerdo con el concepto de escuela guardería es decir para muchos padres sobre todo cuando son pequeños se conforman con que los niños estén cuidados es decir no esterlina no tengan que aguantar los sellos en casa entonces también que valoren y que exijan que la educación lo que la enseñanza de los chiquillos pequeño no se ha solamente guarderías no reglamento tenerlo sino que mejor quería también hablar del calendario escolar en aquí quién nuestra uno en España concretamente y más en nuestra Comunidad el las vacaciones o la distribución del calendario escolar de esto de los tres trimestres se hace teniendo en cuenta la fiestas religiosas yo pienso que es un error en Europa se está haciendo de otra forma se tiene en cuenta el tiempo que que tiene cada trimestre en cuanto al número de días lectivos en cuanto número de horas lectivas aquí en España vamos a las primeras vacaciones son en Navidad que bueno que digamos que es que está bien que coincide con el resto de de Europa pero luego después pasan sus vacaciones de Semana Santa hay depende de cuando la semana santo con lo que hay veces en que el tercer trimestre que del segundo trimestre muy amplio del tercer trimestre en mucho más reducido desde pensamos que sería mucho más lógico estudiar el la confesión el calendario escolar teniendo en cuenta eso la distribución del tiempo el número de relativa Hinault la fiestas religiosas

Voz 0356 16:03 estará diciendo algún padre o madre en en sus casas y la semana blanca que no sé no sé también depende blanca blanca la blanca la blanca en Carnaval

Voz 2 16:13 quiero decir que es poco pensamos que el criterio

Voz 0481 16:16 debería ser lo que te digo una hora lectiva

Voz 2 16:18 la repartirlas entre partes Miguel Ángel bueno eh yo creo que también quiero remarcar es este placer que tengo también de compartir esta tertulia hablando de educación con dos profesionales de la misma Isidoro media o clase precisamente a mí cuando era cuando era bastante más pequeño ir retomando el tema que precisamente ha puesto sobre la mesa Joaquín antes de irse a lo María Ángeles Porta está relajado retomando el tema que que ponía sobre la mesa Joaquín sobre las inversiones que realizan los ayuntamientos para para la inversión y el control e de servicios que prestan lo las entidades locales en en los colegios públicos lo que me preocupa es que precisamente estos presupuestos de este año incluyen un diez por ciento menos en esta en esta partida me preocupa que tanto bueno Joaquín e Izquierda Unida no votó a favor pero sí que he Guo votó a favor sabiendo que había un diez por ciento menos de inversiones en temas de de infraestructuras y de de de las instalaciones de los centros educativos duda eh creo que desde el Partido Socialista como te vamos viendo y en la política de estos cuatro años cada semana tenemos una foto la semana pasada fue la foto fracaso de los presupuestos participativos y esta semana toca la foto para resarcirse de el inicio escolar fulgurante en Alcázar de San Juan pues no lo creo que hay que rebajar un poco los ánimos por desgracia porque cuando veamos

Voz 1 17:59 lealmente en el padrón de la ciudad

Voz 2 18:01 qué hay más habitantes en Alcázar de San Juan será cuando podamos empezar a estar un poco más orgullosos de la evolución que va tomando nuestra ciudad pero por desgracia como he comentado antes no es así los últimos diez años está reduciendo la población Ciudad Real tiene un gravísimo problema y desde la Junta de Castilla La Mancha no se hace nada por qué anuncian un plan retorno pero de que no sirve tener un plan retorno en la Junta de Castilla La Mancha si cada día se van cientos de jóvenes de nuestra provincia de Ciudad Real que precisamente es una de las más castigadas porque otras por ejemplo Guadalajara tienen cercanía con Madrid y la gente se queda para vivir en en Guadalajara o en Toledo pero el problema viene cuando nos encontramos con provincias como Ciudad Real que no cuentan con una grandísima ciudad como puede ser Albacete o cercanía con Valencia Nos encontramos en tierra de nadie nos encontramos sin que nadie se preocupe por nosotros perdemos población y eso a la larga es un grandísimo problema desde el Partido Popular de Alcázar ya lo defendimos eh durante nuestra legislatura una de las primeras pues propuestas que se presentó del del Partido Popular hace ya eh si no recuerdo mal eh cerca de dos años y medio fue precisamente que el Hospital de Alcázar de San Juan todo tomara un paso más y se convirtiera en un hospital universitario eso fue rechazado tanto por el pleno como por las distintas peticiones que hicimos desde el las Cortes regionales desde el Grupo Popular de las Cortes regionales tuvimos una respuesta negativa por parte tanto de en Alcázar de San Juan el Ayuntamiento el Partido Socialista como eh a nivel regional de precisamente una diputada nuestra como es Ana Isabel abren gozar cosa que a mí me preocupa mucho

Voz 0356 19:49 minuto para mí Alan Ladd él estoy en

Voz 0098 19:51 encantada de ver qué bien haces la oposición estáis haciendo méritos verdadero méritos para continuar es que os tienen que premiar con lo bien que aceite la oposición mira voy a decir primero que es verdad que los conserjes no lo sabía los conserjes están cubriendo un sector empleo importante que son los mayores de cincuenta y cinco años que es mejorable como todo pero que de momento los colegios tienen conserje las comunidades educativas están encantadas hizo estas las gentes que están desempeñando su su trabajo también desde la Junta de Castilla La Mancha se han incrementado el número de profesores por lo tanto se ha reducido la ratio se están funcionando los comedores magníficamente

Voz 2 20:44 es un tema de los siete voy a nadie ir hiló multi

Voz 0098 20:47 como que probablemente a alguien que me esté escuchando el dicen va a olvidar a hablar de la valla de Santa Clara la Valle de Santa Clara ya no está en el suelo porque los técnicos de la Junta de Comunidades dicen que no tiene peligro pero aún así voy a decir es voluntad firme del Ayuntamiento llegar a aquellas cosas que pueden inquietar a la población de Alcázar Ike no puedo