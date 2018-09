Rosa Melchor: "no plantearemos nuevos presupuestos" (20/09/2018)

Voz 1 00:00 las doce y treinta y tres minutos transmite en directo

Voz 1284 00:02 a ser para toda la comarca de La Mancha sigue con nosotros Alicia Anaya saludamos en nuestros estudios a la alcaldesa de Alcázar de San Juan Rosa Melchor qué tal muy buenos días hola muy buenos días pues muy bien que estamos hablando Un final de verano a prime a primavera ADO o cómo era la expresión

Voz 2 00:16 no así es esta vez no se está surtiendo así como una primavera no

Voz 3 00:19 es decir la sangre altera el buen sentido de la palabra saca muy bien

Voz 1693 00:23 hace alcaldesa una semana y un día de sajona de presupuestos participativos quizás se pueda ver con un poquito más de distancia hay después de que todos los grupos municipales e incluso otros partidos como ciudadanos ya han hecho su valoración su crítica siguen insistiendo en que la participación ese dos por ciento no es un resultado del que estar satisfechos después de escuchar alcaldesa de todas las críticas son sugerencias que en algún caso no sé si ha sido alguna constructiva de cara a mejorar el sistema que piensa sobre esta jornada qué balance hace

Voz 3 01:00 pues casi a empezar por el final de lo que usted decía que lástima que en Alcázar de San Juan no ella una oposición que quiera aportar cuando decía usted las críticas constructivas es verdad que a mí me gustaría que hiciesen aportaciones y que estuviesen encaminadas a que mejorase hemos el sistema desde el minuto cero o casi menos uno hemos puesto sobre la mesa con total con esta ciudad que era una edición experimental que estábamos aprendiendo todos los vecinos el Gobierno el resto de los concejales y concejal de la Corporación el municipio completo yo creo que ha sido una jornada satisfactoria Easy ese dos por ciento me parece muy importante bien es cierto que hay quienes no creen en la participación de serie lo enmascaran no un argumentos que realmente no transmiten lo que piensan y lo que hay dentro de sus fueros y de sus propias ideologías en el modo de funcionar lo han puesto en práctica pero yo creo que ese dos por ciento significa que los presupuestos participativos de Alcázar Si los vecinos así lo estima tienen un futuro que yo le auguro bueno futuro que la auguró bueno porque hemos comenzado con aprendiendo todos juntos e imitando a otros que lo vienen haciendo en lugares cercanos como ocurre con Tetuán que es de donde parte nuestro reglamento a iniciativa del grupo municipal que yo no quiero los méritos de nadie así como la oposición también acostumbra a que todo lo bueno es ponerse las medallas todo lo malo lo hemos hecho nosotros pero yo no yo soy honesta lo que hace es lo que cesa del mismo modo que hemos cogido ese reglamento de Tetuán hemos cogido una parte de la fórmula que utilizan los brasileños en Porto Alegre tanto en un caso como en otro estamos hablando de una participación en el caso español inferior al uno por ciento en Tetuán sino en otras zonas madrileñas y también en el caso de Porto Alegre sobre el tres por ciento lo supera pour una o dos décimas experiencias que ya llevan mucho tiempo puestas en marcha yo creo que haciendo esa comparación con los ejemplos reales que existen en el planeta que haya un dos por ciento en la primera edición me parece que es satisfactorio y que además hace un llamamiento a la esperanza la esperanza de nuestros vecinos de que con el tiempo pueden participar no sólo en estas pequeñas partidas presupuestarias no sólo en las cuestiones de inversión sin otra muchas tareas de corresponsabilidad de gobierno que es lo que a mi me gusta

Voz 1693 03:08 sobre otros presupuestos actuales a los de dos mil diecinueve no sé si ya se han sentado a trabajar y tiene una previsión de ir redactando los eh para poder presentar los emplazo bueno la realidad el presupuesto del año dos mil

Voz 3 03:20 diecinueve es que partimos de una premisa que nos lleva casi casi se podría decir que no nos condiciona a tener que verlos con la el realismo y la utilidad que tiene que tener para los vecinos esos presupuestos tenemos unos presupuestos recientemente aprobados desde el mes de junio fruto de la extensa en el tiempo negociación que se produjo con el grupo municipal es uno llevaron a que ese pudieran aprobar de manera definitiva en ese pleno por lo tanto yo creo que tenemos unos presupuestos nuevos que perfectamente pueden convivir con nosotros el resto de la legislatura no está en mi intención poner sobre la mesa unos presupuestos que no se puedan desarrollar de Asturias cuenta agradeció hablando de junio del dos mil dieciocho sería engañar a la gente hacer perder el tiempo en el grupo de la oposición hacer perder el tiempo a los técnicos para poner encima de la mesa unos presupuestos que no se van a poder ejecutar en los nueve meses que quedan de mandato pero yo creo que lo sensato y lo que algo que nos lleva al sentido común esa sobrevivir podríamos decir con estos del dos mil dieciocho que tienen dos cuestiones que yo creo que les permiten perfectamente sobrevivir y beneficiar al municipio en primer lugar ya hemos salido de esa malísima situación que nos encontramos del dos mil quince saca unos Presupuestos adaptados más a nuestro momento actual y la segunda son unos presupuestos completamente realistas en los que a lo largo de estos tres años los tres que hemos venido realizando hemos conseguido equilibrar de manera casi casi real y auténtica el gasto con el ingreso con el de verdad sin inventar novedosas hasta el punto de que todas aquellas partidas ingresos extraordinarios que se están produciendo por licencias de obras por otro tipo de tasas porque en realidad por liquidaciones nuevas de cualquiera de los conceptos incluidas esos ingresos que han producido ya que van a seguir produciendo la instalación de la fotovoltaicas en Alcázar de San Juan no estaban incluidos en el presupuesto por lo tanto es un supuesto que va a dar superávit

Voz 1693 05:13 sobre precisamente estos presupuestos ya decía tienen una fecha en mente au todos tenemos que son esas elecciones que evidentemente van a marcar la gestión y la política del próximo año el de dos mil diecinueve hizo ayer hubo una rueda de prensa del Partido Socialista en la que muchos periodistas decía antes los preguntábamos si ya estábamos viendo algunos sesgos de inicio de campaña electoral local algunas anomalías que el Partido Socialista había detectado en varios concejales de la oposición concretamente y eran las más llamativas las del portavoz dos de Equo Juan Garrido de Maribel Ramos Izquierda Unida con respecto a la de Juan Garrido habla de que no reflejaba los ingresos Juan Garrido ya ha dicho que ha sido un descuido involuntario a la crítica hacia Maribel Ramos será bueno pues sé que tenía un sistema privado de pensiones cuando ella era un poco pues el adalid del sistema público en concreto de este sistema de el de del de pensiones eh Maribel Ramos ella decía anoche que es algo que no está prohibido y que lo puede tener cualquier persona se puede leer esta rueda de prensa Caldes esta crítica ya en inicio de campaña electoral e o no es así que piensas

Voz 3 06:26 yo para nosotros la campaña electoral comenzó el día trece de junio de dos mil quince sea la campaña electoral del Partido Socialista teniendo como ha ocurrido está ocurriendo en este mandato responsabilidades de gobierno está basada en nuestra gestión sea que no hay un antes y un después de ninguna fecha concreta en la que se empiece o no empiece a hacer campaña sino que estamos durante todo el tiempo trabajando que para lo que nos han elegido los vecinos y esa es la campaña no vamos a hacer más campaña ni una campaña distinta sino que los vecinos tendrán que juzgar nuestra gestión si el municipio ha mejorado no han mejorado desde que nosotros llegamos esos son las que realmente está basado este asunto concreto al que usted hacía referencia viene dos peculiaridades con nuestros dos concejales de la oposición en concreto por una parte que el señor Garrido diga que ha sido un descuido pues hay que ser muy descuidado para que cometer ese descuido en tres ocasiones seguidas un año puede efectivamente uno ir más deprisa aunque las fechas son largas y hay tiempo de sobra pero nos ha parecido muy sorprendente quiénes están constantemente insistiendo instando al propio Gobierno a que Samos que además lo hacemos con todo el gusto del mundo porque está en nuestro ADN la participación y la transparencia no entendemos por qué no es completamente transparente tenemos ninguna duda de que no tendrá nada que ocultar pero no se extraña que no lo haya exhibido cuando alguien está orgulloso de lo que hace pues yo creo que no sólo no debe ocultar los sino que debe exhibirlo en el caso de la señora Ramos pues no sabría qué decirle claro que es legal tener un plan de pensiones privado de de un seguro de una compañía de quién sea pues claro que sí estamos en un estado occidental con un sistema económico capitalista en el que efectivamente el mantener a vivir en la ideología que propugna la señora Ramos pues no es sencillo no se trata solamente de tomar posesión renegando de nuestra Constitución no de la monarquía sino que yo creo que el ejercicio de la ideología progresista y de izquierda va más allá va a a la coherencia no se puede coger la pancarta defendiendo las pensiones públicas y a su vez tú haberte garantizado una pensión de otra manera tú que puedes porque muchos de esos pensionistas que han acompañado a Ramos con esa pancarta no han tenido la posibilidad mientras trabajaban tener un plan de pensiones privado

Voz 1693 08:41 decía alcaldesa que los ciudadanos tienen que hacerse varias preguntas para juzgar si la gestión del equipo de gobierno ha sido buena o no para repetir pues el presidente de el Partido Socialista en la provincia José Manuel Caballero hacia lo mismo un catálogo de preguntas que me invitaba a todos los alcaldes que lo son actualmente de la provincia a plantearse para ver si deberían o no repetir de cara a las próximas elecciones son menos de treinta segundos y unas preguntas muy concretas escuchen

Voz 4 09:14 la primera es tengo ganas estoy con fuerzas me apetece optar de nuevo a gobernar mi pueblo la segunda es tengo en estos momentos más o menos apoyo que el que tenía hace tres años y medio cuando me presenté en la tercera sería eh tengo más o menos apoyo de los compañeros y compañeras

Voz 3 09:32 del PSOE que hace tres años

Voz 4 09:34 la última estoy en mejores condiciones que mis adversarios políticos para conseguir el triunfo electoral

Voz 1693 09:41 cómo ve alcaldesa muy concretas muy muy directas y nos parece que bueno muy razonables no para que todos las tradicionales si iría a calificar

Voz 3 09:50 Thibaut otro las lógicas efectivamente si alguien no tiene ganas de ser el alcalde de su pueblo es mejor que no lo sea es una una actividad que que hacer con todas las ganas la ilusión y la fuerza del mundo que se necesita para ejercerla en segundo lugar obviamente si hay menos apoyos que los anteriores estaría perjudicando un proyecto por el que te ha presentado en vez de beneficiar lo con lo cual tienes que tener también una cierta certeza de garantía de que los tiene y en último lugar la última pregunta lógicamente sólo se puede contestar casi casi enlazándolo con la primera sino quién es el alcalde de su pueblo pues efectivamente

Voz 1693 10:23 hay que junto estarse a sí mismo que si estás solo

Voz 3 10:25 en la pregunta son lógicas y nosotros estamos en esas preguntas y es lógicamente la respuesta también de manera afirmativa sin ningún problema

Voz 1693 10:34 pues nada más y me queda una una pregunta última alcaldesa sobre el inicio que decía Carlos que estamos teniendo un bueno pues Un final de verano muy agradable una entrada no es en que también lo está siendo viene la época en la que el turismo pasa también por una de sus épocas doradas de nuestra comarca en la que las temperaturas son más agradables y se puede salir más fácilmente en las horas centrales del día una oportunidad el enoturismo nos alcaldesa como esta esa ruta del vino de La Mancha que tenemos muchas ganas de esto

Voz 3 11:05 en Nahr pues la ruta está ya planteándose practicamente el traje del estreno porque si todo va bien hemos tenido que hacer algún ajuste de agenda y hemos cambiado en una ocasión la fecha pero en los primeros quince días de octubre se va a hacer la presentación de la ruta del vino de La Mancha y además se va a hacer como corresponde a la ocasión es una puesta de largo que yo creo que bien merece que la presentemos en Madrid en la oficina de turismo que Castilla La Mancha ha puesto en la Gran Vía hicieran todos ustedes invitados porque lógicamente no sólo queremos que nos acompañe sino que necesitamos y deseamos que no acompañe pues yo digo que estamos ahora mismo practicamente Se podría decir planteándolo el traje que se va a poner la ruta porque la vamos a presentar en unos días

Voz 1693 11:44 y con viaje incluido Carlos te apuntas nombre por supuesto