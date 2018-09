Un día con...Diego Peinado, entrenador personal (19/09/2018)

Voz 1490 00:00 y seis minutos un día por un entrenador personal un día con Carlos saben gozar poniéndonos eh

Voz 1 00:11 hola Gemma buenos días iba bien día

Voz 2 00:14 las porque son las ocho y treinta y un minutos de la mañana acaba de terminar el informativo matinal aquí en nuestra comarca con la voz de Alicia Anaya estoy en el parque Falces viendo a los patos desayunar uno de los pulmones verdes de nuestra comarca donde hoy ha quedado para en este un día con recuperar los hábitos saludables las rutinas deportivas que después del verano pues es complicado retomar así que he venido con un amigo además que aparte de graduado en Ciencias de la Actividad Física INEF de toda la vida me explicará cómo se llama eh trabajar en un gimnasio y estar todo el día ocupado es entrenador personal Lloyd va a hacer un pequeño entrenamiento con mi iguales Diego peinado Diego qué tal muy buenos días hola buenos días Carlos son las ocho y media para nosotros pero tú ya has trabajado esta mañana a ciertas horas más tempranas

Voz 0970 01:04 sí bueno yo empiezo todos los días a las siete de la mañana en Criptana con común bueno estoy dando a las siete de la mañana comenzamos ya a la rutina y hoy tiene un reto

Voz 3 01:14 más que complicado que hace vuelven a mi mi rutina deportiva después de un verano longevo digámoslo así me está saliendo lago de parque a veces que vamos a hacer aquí bueno tenemos aquí unas barras distintas cosillas para hacer podemos colgar el X y demás osea que vamos a preparar un entrenamiento chulo hoy venga vamos con ella

Voz 2 01:42 hola hora colocada tiene unas gomas cuerdas conocido ahora como TRD que hizo algo así que yo pensaba en nombre de una Axel Man Diego ahora me lo cuentas explica un poquito cómo vamos a dividir el entrenador

Voz 4 01:53 bueno vamos a comenzar por calentar unos diez minutillos eh un poquito entrenamiento de fuerza con Terre X unas bandas elásticas detraído eh bueno trabajar sobre todo con

Voz 0970 02:05 on con el propio peso con el peso corporal y luego al final pues unos diez minutos de dedicaremos a estirar hay relajarnos para para empezar a tope la mañana venga que empezáramos que hacemos bueno vamos a empezar a calentar vamos a empezar trotando en el sitio AD vale eh para activar unos ya que eso no era muy tempranas y algunos han podido levantarse hace nada de la Cava Antón es hay que activar un poquito estoy reventado ya

Voz 2 02:32 estamos tratando en el sitio bueno estamos cinco minutos de calentamiento que hemos hecho bueno hemos hecho un poquito de calentamiento general movilidad articular en ejercicio

Voz 5 02:52 los buenos unos pequeños altos decidido Jean pinchó

Voz 0970 02:55 la entradilla grasa Chantada las hemos hecho monta clima es bueno

Voz 4 03:00 entonces calentamiento genera dumping no sé que eres una línea

Voz 2 03:02 pues a bajar al suelo saltar lesione eso es pues eso sí

Voz 4 03:08 sí sí son una flexiones recogemos rodillas y saltamos arriba pues un entrenamiento fuera un calentamiento empezar a hablar bien

Voz 2 03:16 Nos ha tirado no de momento no ya veremos al final tú mandas bueno estamos haciendo carrera continua Diego te preguntaba antes como es una jornada normal de trabajo en cuanto a horarios y clientes y demás

Voz 1 03:29 bueno he ahora mismo he tengo horario fijo en el gimnasio de Criptana entonces bueno empieza a las siete de la mañana y terminó las clases a las diez y media noche con hora puntuales y luego tengo lentes para entrenamiento personal y claro nos tenemos que adaptar tanto yo a sus horas como era la mías entoces no te puedo decir exactamente como es porque cada día voy cambiando pero bueno es adaptarse al cliente a las necesidades del cliente y a al horario que que ellos tienen y pueden realizar actividad física cuál es la época del año a lo mejor es esta es la que más gente pues intenta contactar contigo después de verano después de Navidad no supo cómo es cuando es el boom eso es siempre después de los meses de septiembre y los meses de enero parece que la gente se pone nuevos propósitos todo este termina el verano agosto en las vacaciones en la gente con unos hilillos y en diciembre igual terminada Navidad es eso parece que la gente quiere volver a quitarse los kilos que ha perdido a retomar su rutina y suelen ser los meses que más bueno

Voz 2 04:44 la gente más pone en contacto contigo y quiere empezar actividad física por ejemplo conmigo aunque es un atleta extraordinario hoy que empiezo que sería lo ideal una vez a la semana tres cuatro veces a la semana como gestionó supongo que es lo ideal para empezar a hacer deporte otra

Voz 1 04:59 a ver yo lo dejo en función de clientes sea quiero decir al final el entrenamiento es coger una una adherencia y coger unos hábitos de vida saludable entonces tú tampoco le puedes presionar al cliente a decirle de tantos días tantas horas si le gusta se va sintiendo bien iba viendo beneficios iba mejorando su salud al final el te va a demandar más horas Macías a finales que pues eso coger que el cliente coja una rutina la persona en este caso coja una rutina coja unos hábitos de vida saludable cada vez entrené más y mejor

Voz 2 05:35 estupendo vamos a Splitter Sama

Voz 1 05:52 vamos a ir un poquito rodillas arriba has de movilidad articular sobre todo vale para prevenir lesiones

Voz 6 06:00 oye gritar

Voz 2 06:04 sí

Voz 1 06:08 sí o no

Voz 2 06:11 días

Voz 1 06:12 Ariel vale para recta Pachamama

Voz 7 06:15 el acuerdo bien detalle Javi compañero macho digo sólo de verles hacer ejercicios

Voz 8 06:21 si caen se caen Samu

Voz 7 06:24 cansado me David al sin hablar

Voz 2 06:29 nació bueno mil minutos después aunque como dice que son diez vamos al aquí al mundo de las cuerdas eso también conocido como de X cuéntanos Diego

Voz 0970 06:39 bueno el X es un entrenamiento en suspensión vale en el cual se trabaja con poner propio peso corporal al en función de la inclinación que que tengamos pues la resistencia es mayor o menor ir a fin de cuentas es ejercicio de resistencia es decir de de fuerza

Voz 3 06:57 qué vamos a probarlo a ver qué tal da yo tendré más mérito porque a tener más peso cesto bueno sí de pero de Pablo P depende de la inclinación claro al final

Voz 1 07:06 venga yo lo dejo aquí vamos a fijar ahí los pies vale importante en escurrirse

Voz 2 07:11 vamos todos pegados al cuerpo vale cerrando escápula

Voz 1 07:15 hecho un toro sale ves LB que ha terminado a Titán hace poco

Voz 9 07:20 lo

Voz 7 07:21 Del

Voz 10 07:34 lo que sí hemos cada vez más es mucha

Voz 11 07:37 antes uno preocupada por hacer deporte a nivel usuario el nivel cliente a nivel persona también eh mucha gente como tú que habéis estudiado que has estado preparando una oposición que estáis trabajando en un tiempo parcial como como sea hay que tenéis que que hacer este tipo de entrenamientos personales cada vez hay más más más mercado o estáis más entrenadas personales como lo vivimos otro

Voz 0970 08:00 sí bueno yo creo que el tema de la salud e cada vez es más eso es cada vez es más importante en el día a día de las personas ya sea porque tengo algún problemilla y quiero mejorar mi calidad de vida ya sea porque me y quiero verme mejor por estética E igual gente que quiere prepararse oposiciones gente que quiere puede mi objetivo es hacer tal carrera depende de de cada persona pero sí que cada vez va siendo más importante pues eso estar bien físicamente y estar sano y entonces pues eso cada vez vemos más gente por ejemplo en el parque haciendo ejercicio cada vez hay más gente que te llama oye mira que quiero empezar a entrenar quiero coger un hábito de vida saludable quiero encontrarme mejor sí eso tenemos que compaginándolo por ejemplo yo que estoy ahora terminando mis estudios de tesis doctoral pues tengo que sacan tiempo para entrenar yo tengo que sacar tiempo para mis clientes para ponerme un ratillo con la tesis también osea que bueno

Voz 3 09:01 tú tú has tenido que renunciar al fútbol tu eras jugador de de fútbol once años

Voz 0970 09:04 ha pasado estos años juegas en el equipo de aquí el Sporting que ha ascendido de categoría de unas tenido que dejó peso es por tiempo por trabajo me ha sido imposible compaginar todo termino a las diez y media y última clase de la noche osea que es imposible no que no era posible ir a entrenar entonces he tenido que que sacrificar el fútbol pues bueno por el trabajo por los estudios al final pues lo que te da de comer oye lo hablábamos antes fuera de micro cuando estábamos despuntando haya a muerte sea

Voz 3 09:32 ha convertido casi en el bar con b del siglo XXI porque hay gente que sí que viene hacer deporte pero que también un poco a desahogarse de sus trabajos de sus problemas de su todo

Voz 0970 09:40 eso es curioso también eh gripe hacerles psicólogo eso es la parte psicológica e también es importante porque yo me he encontrado casos eh que viene viene una persona bueno tú explicas que lesiones cuál es tu objetivo ya después de mantener una conversación lo que te dice es bueno yo más que nada lo que tengo una hora libre entonces salgo de trabajar eh necesito despejar me cada uno necesita despejarse pues de la Familia un ratillo yo quiero una ahora aparte de hacer ejercicio que también he mejorado físicamente vengo te cuento las penas se te cuento te cuento mis problemas me desahogo Íñigo le deseo otra otra parte dentro de del entrenamiento personal que que tenemos que tener muy en cuenta

Voz 2 10:26 que bueno bueno ahora que me he desahogado vamos a ver si me sinagogas otra vez

Voz 3 10:33 por cierto tú ahora estás en la parte contraria en la de ser tú el entrenador cuando muchas veces ha sido entrenado que buscaría tú o qué crees que tenemos que pedir a un a una persona en este caso el entrenador personal como pueda ser tu Diego

Voz 0970 10:46 bueno yo creo que esencial buscar alguien titulado eh que esté graduado sea licenciado en Ciencias de la Actividad Física o el deporte eso me parece algo básico e ya que ahora mismo en nuestro mundo hay mucho intrusismo cualquiera sin titulación puede jugar a ser entrenador personal con el riesgo que eso conlleva para las

Voz 3 11:07 salud eso te iba a decir al final lo que buscamos es la seguridad ese conocimiento de eso

Voz 0970 11:11 pues al final está jugando con con la salud de las personas en cualquier movimiento cualquier mala esto puede provocar una lesión e una hernia o cualquier Nos vamos al caso extremo pero bueno cualquier tipo de lesión osea que al final eh es importante la salud entonces yo creo que vamos la gente debería buscar personas cualificadas y profesionales ya que pues eso al fin y al cabo está jugando con con tu salud y eso yo creo que es importante además eh como hemos dicho antes debe saber adaptarse a cada persona debe de saber adaptar los entrenamientos a pues acá personas lesiones sus inquietudes sus objetivos que le guste que les ameno y sobre todo eh que explique cada uno de los o que que entrenamiento cada uno de esos activos que se va a llevar a cabo ya que eh al final al esto es una ciencia que va avanzando muy rápido porque es una ciencia joven entonces tenemos que estar eh constantemente formando unos entonces eso explicar porqué hacemos este tipo de entrenamientos que mejora vas a tener eso es también también importante

Voz 3 12:18 vosotros tenéis que seguir formándose a lo mejor el Terre quise este este ejercicio que estamos viendo en un par de años la gente que está en la universidad ya le han dicho que que se puede mejorar evolucionar

Voz 0970 12:27 eso es esto va evolucionando muy rápido e las tendencias van cambiando todo lo que actividad física pues eso al estar ahora tan bueno tan de moda no porque al final la gente pues eso quiere cuidarse quiere mejorar su salud entonces esto va evolucionando muy rápido tienes que estar siempre a la última pues hoy han sacado esto nuevo tienes que estudiar porque tienes que ver beneficios tienes que ven inconvenientes o sea que siempre hay que estar en continua formación en este mundo

Voz 3 12:56 pues con eso nos quedamos Diego muchísimas gracias ha sido un auténtico placer coincidió otra vez contigo oí pasar este rato para comenzar la mañana no sé cómo ha sido como

Voz 4 13:05 el uno ya me lo dirás luego fuera de micrófono muy bien muy bien muy bien

Voz 3 13:08 ejemplar nada que que animamos a que la gente habla de deporte de forma organizada individualmente con un entrenador personal pero que un rato al día siempre que sacar para para hacer una horita de de deporte por la mañana mucho mejor mucho mejor

Voz 4 13:22 crear un hábito de vida saludable y a mejorar la salud y es importante hacer deporte con alguien cualificado gracias Diego gracias