Dónde estabas entonces: Constitución española (21/09/2018)

Voz 0356 00:00 las doce y treinta y cinco minutos dos preguntas nos han hecho este verano una

Voz 1 00:05 es baby Jan Janssen esta temporada

Voz 0356 00:08 en esta temporada sí señor ahí estábamos presentes en cuerpo incluso en el alma y la segunda pregunta que no se muchos esto nos hemos hecho esta semana te ha multado la zona azul

Voz 1619 00:18 pues ha sido cuestión de segundos por segundo es efectivamente ese confirma eh hubo un pequeño retraso en una reunión hice se hubo un hubo una cuando has tenido que abonar

Voz 0356 00:31 a las arcas de de la mismo por suerte

Voz 1619 00:34 debe ser tan poco tiempo pues se ha podido anular en máquina dos euros con veinticinco eh aportado al cargo público

Voz 0356 00:41 nosotros que no bueno iba decir Nos alegramos nuevo pues está

Voz 1619 00:44 muy quiere colaborar empieza nunca hace menos me tengo que tomar

Voz 0356 00:51 dónde estabas entonces no

Voz 3 00:54 Piña

Voz 4 00:57 top

Voz 0356 01:03 dónde estabas entonces continúa en Hoy por hoy La Mancha cada viernes nos queremos preguntar en este tramo de año en el que estamos por los cuarenta últimos que tienen que ver con la celebración de la Constitución en nuestro país ayer comenzó una serie especial que esta casa en el diario El País por ejemplo van a hacer con esta efeméride estuvimos un debate una charla entre los dos presidentes de Gobierno que más tiempo han estado en estas cuatro décadas Felipe González y José María Aznar y nosotros hemos querido Jesús Villajos pues hacer también un guiño a estos cuarenta años mil novecientos setenta y ocho dos mil dieciocho cuarenta años de democracia nuestro país

Voz 5 01:38 así es de cierto modo pues no abandonar lo que es la esencia de esta sección que es la música la historia Un poquito contar las canciones lo que cuentan lo que narra en las canciones de históricas himnos en algunos casos y que en esta ocasión pues vamos a pasarnos un poco el el año que celebramos en mil novecientos setenta y ocho canciones que sonaron hiel el porque el entorno iremos avanzando

Voz 0356 02:01 en estas cuatro décadas pero en esta primera edición vamos a centrar en el año mil novecientos setenta y ocho

Voz 5 02:07 cuando comenzó todo

Voz 6 02:13 porque vienes a la playa las olas

Voz 5 02:15 efectivamente son este fondo me lo pongo de tonos de móvil practicamente

Voz 3 02:30 ETA

Voz 5 02:35 la canción un sencillo que se publicó el tres de abril de mil novecientos setenta y ocho una canción espiritual y que yo creo que más de uno les suena compuesta por Brenda aún Trevor mantón grupo de las de melodías una canción que yo creo que aparte de haberse creado en mil novecientos setenta y ocho sigue recorriendo a lo largo del tiempo hice sigue escuchando mucho que los diferentes fiestas incluso me atrevería decir que con esta canción Se inicia en muchas de las cocas de los eventos populares que estas hacia

Voz 0356 03:06 a una especie de encuesta nueve cuál es la mejor canción para la conga si él es que es un respuesta de cualquiera vale exacto de ahí es es yo creo que es el momento justo en el momento de la exaltación hay veces que se canta se empieza a animar con esta canción otra en otras

Voz 5 03:22 lo ocasiones con otra canción pero yo creo que esta es una

Voz 0356 03:24 de las que lleva el top tres entró Faith de las canciones que inicien una compra este River o Babylon de poniendo diecisiete de septiembre del año mil novecientos setenta y ocho motos mundo en acción programa dirigido por Miguel de la Quadra Salcedo en el que participa un campeón español

Voz 7 03:45 así pilotos tratamos de poner las motos apuntó a la hora de los primeros entrenamientos es muy importante que pilotos mecánicos estén totalmente compenetrados dice fan el para hacer de cada uno y con prácticamente la personalidad que tiene el piloto y el mecánico

Voz 0356 04:13 Ángel Nieto y el director de ese programa Miguel de la Quadra Salcedo un documental que se puede ver hace justo cuarenta años que emitía sobre el mundo de las motos en televisión

Voz 5 04:21 hola Miguel de la Quadra Salcedo muy vinculado también a la a la zona manchega a Campo de Criptana y que además Ángel Nieto un hito para la gente que nos gustan las motos pues es todo un mito de de motocicleta

Voz 0356 04:41 seguimos

Voz 10 04:42 mil novecientos setenta y ocho por qué esta canción es de un tal Luis Miguel González José Miguel Bosé

Voz 5 04:50 lanzaba esta canción que supuso a la postre pues el lanzamiento definitivo la consagración de lo que es pues uno de los cantantes que más éxito ha tenido a nivel mundial de nuestro país aunque sí

Voz 11 05:00 sí hay que reconocer hay que decir que tiene varias nacionalidades galopante de la española es italiano es colombiano panameño porque nació un tres de abril de mil novecientos cincuenta y seis y lanzó este Ana canción que le supuso el lanzamiento definitivo en su carrera de éxito

Voz 3 05:18 en mil novecientos setenta y ocho

Voz 0356 05:24 ya hemos hablado de ese documental que se emitió en el año mil novecientos setenta y ocho en la única televisión de entonces Televisión Española pero el diez de septiembre también en estas fechas pero en el año mil novecientos ochenta y tres todavía quedan algunos añitos para el estreno de las televisiones privadas pero desde febrero de este año ya había iniciado sus emisiones de la televisión pública vasca la Euskal Telebista ETB desde ahora en septiembre el ochenta y tres en Catalunya TV3 por cierto que dentro de un mes también hablando ante este vasco se va a cumplir treinta y cinco años desde el secuestro por parte de los GAL de Lasa Zabala en Bayona sus restos hayan encontrado dos años más tarde en mil novecientos ochenta y cinco aunque si hablamos de clásicos no sabía yo que era tan antigua esta canción que tiene ahora

Voz 5 06:22 es una maravilla cambios de te voy a contar María de los Ángeles de las Heras Ortíz Rocío Dúrcal este tono inconfundible

Voz 11 06:31 fallecido en el año dos mil seis fue una canción que publicó en mil novecientos setenta y ocho curiosamente también pues homenajeando al autor al compositor real de este tema es Juan Gabriel Ike pues este mismo artista este mismo compositor pues compuso un montón de canciones ideas rancheras a esta española Rocío Dúrcal que con el paso del tiempo pues ha sido pues sin duda el estandarte de las canciones rancheras en nuestro país y por ende también pues en el lugar de origen en México

Voz 3 07:04 yo no sé

Voz 0356 07:05 sí mucha gente estaba diciendo en estos días me gusta mucho sobre todo volver a clase en el caso de los más pequeños pero es verdad que la radio la televisión los medios nos han dejado sintonías que se nos quedan y que en este caso año dos mil tres tienen que volver con Volver a empezar

Voz 13 07:20 por qué no

Voz 3 07:40 tu Carlos que ya

Voz 5 07:41 esta canción la continuó cantando que será el volver a empezar no

Voz 0356 07:46 al menos silbando las sí sí el volver a empezar ya cuando

Voz 5 07:48 yo ahora en esta época que te pregunta mano qué tal las vacaciones pues canto tarareando este este anuncio fue una campa

Voz 0356 07:55 de marketing muy agresiva y la verdad que y tacto mucho esta el año dos mil tres que hace quince años pero es Nos vamos a los años ochenta fíjate lo que seguro que todavía te sigue sonando

Voz 13 08:10 me escribe escribe normal dura

Voz 5 08:24 mítico mítico anuncio de Vic además odiado también en su día

Voz 6 08:28 por Marte sí tres coma uno por qué

Voz 0356 08:31 muy importante llevar el plumero perfectamente completo al al inicio escolar en estas vías yo creo que es una de las cosas más ilusionantes no él ver el plumero nuevo con los gorras

Voz 6 08:40 pocos las él Porta Minas el

Voz 5 08:43 dos bolígrafos de colores aquí una maravilla no era del bolígrafo Bic de cuatro colores

Voz 0356 08:47 está a mí me parece una maravilla que cuatro colores el

Voz 5 08:50 día uno de incluso de más de seis colores que diga pulsando dependiendo usted considerable no hay que forzar azul rojo negro y verde para los más exóticos luego te estaba el color carne el famoso colocarme los enlaces a la espera con él en las aceras que eso ir a quién tenían con los carnés era como sector

Voz 0356 09:10 oye que fracaso para los que hacemos los años en septiembre

Voz 3 09:13 esperar los regalos con tanto entusiasmo

Voz 0356 09:16 y que en vez de un simpático juguete te regalen algo que tiene que ver con material escolar Canteras como chill out cuaderno

Voz 5 09:23 de he tenido que te iba a decir el gran borrador de Milán por supuesto con dos partes que unas por lo visto decían que era para borrar eh Loli pero que en realidad por lo visto otro día View por internet uno de estos virales que tenía otra utilidad lo encontraremos no y es que en mil novecientos setenta y ocho cuarenta años de democracia ese año pues se publicó quizás fue uno de los himnos internacionales por excelencia que es que está sonando el We are the champions compuesto por Freddie Mercury interpretado por la banda británica The Queen tuvo además in un Single que estaba

Voz 10 10:12 de tapadillo digamos que en la canción real que se publicó fue el We will rock you

Voz 5 10:16 esta canción de los minutillos que es súper intensa pues se lanzó como cara B esté We are the champions casi se ha convertido en la principal en uno de los más eh popularizado soy más cantados quitar aliados sobre todo a Le Temps

Voz 3 10:29 para algunos la dicen en el Madrid

Voz 0356 10:35 en la te hemos hablado antes del año dos mil tres la campaña del volver a empezar de unos conocidos almacenes comerciales ese mismo año dos mil tres pero el ocho de octubre el actor Arnold Schwarzenegger era elegido como gobernador del estado de California

Voz 14 10:52 no

Voz 0356 10:59 no sé si el Chery Faubel Champions pero desde luego sorprendente esa noticia que este conocido actor pues luego fuese político

Voz 6 11:07 gran parte del

Voz 5 11:09 lado de Donald Trump no era de lado republicano del del ala

Voz 15 11:13 este de la Casa Blanca si sigue Arnold Schwarzenegger además yo creo que también es siempre nunca ha negado su vinculación con la política ya desde luego ya lo que es lo el cine porno alejado de lado ya no hace falta

Voz 0356 11:27 son las doce y casi cuarenta y siete minutos estamos en la recta final de la semana comenzando el finde estamos en los últimos compases también de este dónde estabas entonces yo creo que no sé si para acabar pero sí para el momento álgido de la fiesta y fíjate no sabía yo desde el año mil novecientos setenta y ocho esto tiene que es una siempre

Voz 16 11:46 con cuatro goles

Voz 3 11:54 h6

Voz 5 11:56 eso es un remix no no es un reguetón pero son remix pero que evoca o que se hizo en el año mil novecientos noventa a modo de homenaje esta película este mito del cine como es Chris John Travolta Olivia Newton John

Voz 0356 12:11 dan protagonizada por ellos y que supuso

Voz 5 12:14 los donantes en después en el cine música

Voz 0356 12:17 a nivel internacional y como decimos canción

Voz 5 12:20 qué se hizo Amics este revoltijo de canciones en mil novecientos noventa pido que el origen de la canción viene en mil novecientos setenta y ocho que fue cuando

Voz 6 12:31 se me hizo pública la película This

Voz 5 12:48 año mil novecientos setenta y ocho pero sin duda que no cabe duda de que este año y en los saraos es uno de los temas imprescindibles que deben de sonar siempre que se tenga un criterio musical con ganas de cachondeo que yo creo que esta canción lo que te Filho el cachondeo para fiestas son cuatro canciones en una contratación ser una que sido yo reconozco que el último tramo de esta aquellas el bajón definitivo pues ella cuando se queda corto Gisela cuatro canciones que te digo yo a Chubby Checker eh embrollo la gran bola de juego de Sergi Lewis

Voz 0356 13:25 a cerrar o para el momento mágico ácido de la

Voz 5 13:28 es una arriba para continuar la parte de arriba este este canción mantiene mantiene te pone un puntal en la en la sesión porque luego te puedes en la ZAL con de mazos de los años sesenta incluso setenta

Voz 0356 13:46 es verdad que nos hemos centrado mucho en lo internacional bastante teníamos los españoles en el setenta y ocho con votar la Constitución y propiciar el cambio la transición democrática pero en estos cuarenta años seguro que hay muchísimos signos que tienen sello nacional Ike también han marcado una fase reivindicativa de progreso de avance no sé lo que han significado dos años para nosotros

Voz 1619 14:06 es que en mil novecientos setenta y ocho supuso un antes y un después yo creo que fue la época donde más estilos convivieron porque te puedes encontrar a Camilo Sexto a los Pecos a bien Asfalto Leño te puedes encontrar estilos grupos lo más variopinto que te puedas imaginar y mil novecientos setenta y ocho pues ya fue el nacimiento en nuestro país de muchas bandas del fenómeno fan idea pues se derivó también la época de los ochenta la movida y ya pues canciones más disco que vinieron de fuera el funky rock pues supuso pues una explosión

Voz 5 14:38 de de estilos musicales de de gustos que hasta día de hoy hasta derivar al rector Carlos

Voz 3 14:45 qué hemos hecho mal

Voz 0356 14:54 vamos a animar a toda la gente que nuestras redes sociales que a través de nuestro teléfono nueve dos seis cincuenta y cinco cero nueve veinticinco que a través de nosotros mismos que mucha gente con lo conocen nuestra comarca les digan Nos manden qué canciones o himnos tienen que ser imprescindibles que estén marcados por estos cuarenta años en la banda sonora de los cuarenta años de democracia en nuestro país que canciones no pueden faltar una especie de eclipse si vamos

Voz 1619 15:18 sólo a través de redes vamos a lanzarlo que la gente pues que no cuente cuál es su canción incluso el por qué porque es la canción está debe de ser el himno de de estos cuarenta años de democracia a nuestro país a nivel nacional internacional y de cualquier estilo existimos que fue un abanico extenso de estilos y ahí tenemos cabida

Voz 0356 15:37 porque como DJ en cabina oficial de esta casa acepta sugerencias sobre es de los que debiera pedir que hace dice adaptar

Voz 1619 15:43 luego eh no no por supuesto que lo que te pidan mano guarden a las cuatro de la mañana pues lógicamente que hay canciones que a lo mejor el el resto del pueblo pues no es no son muy entendibles pero sí es cierto que que escuchar a la gente porque a fin de cuentas son los que lo están pasando bien son los protagonistas que cada uno tenga su momento de gloria que es justo y es necesario

Voz 0356 16:07 agoniza esté Amics de gris sacaba dónde estabas entonces por esta semana pero no os escuchamos dentro de siete días de Villajos como siempre gracias