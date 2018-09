Radioarchivo de Paco Atienza: granizada de 1988 (24/09/2018)

Voz 1 00:00 con Paco Atienza y la colaboración del Patronato Municipal de Cultura

Voz 2 00:25 bien

Voz 1 00:28 on

Voz 3 00:29 Pau Atienza qué tal muy buenos días buenos días Carlos hablábamos fuera de micrófonos que íbamos a hacer un ejercicio de memoria

Voz 4 00:35 lectiva si es raro que las personas con más de treinta y cinco años no saco Erden de lo que hoy vamos a hablar

Voz 0885 00:43 porque además Durant muchas veces tenemos que teníamos que haber grabado lo que se habla fuera de de micrófonos porque salen muchas anécdotas y muchas situaciones que esperemos que no pero que se se pueden olvidar en en este momento si fuera de antena siempre hay menú negro Si hace justo treinta años se produjo en Alcázar de San Juan la situación e lo comentamos de nuestros invitados ayer incluso más fuerte

Voz 3 01:06 la la riada las lluvias de la tormenta

Voz 4 01:09 tuvimos en el año dos mil siete Si bueno en el treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho este próximo domingo se cumplen treinta años de la famosa tormenta de granizo poca sólo a toda la ciudad caso lo parte del término municipal de Alcázar de San Juan y luego como caso curioso y como pasa en la actualidad pues la gente estaba vendimiando estaba trabajando en la vendimia este año hace muchísimo calor IES años era una niña normal y corriente hasta las seis y media de la tarde que es el producto de una de las más importantes tormenta de granizo que hubo en esta localidad Haika facturó a gran parte de todas la la población o bien seguros aquí en las dudas que bueno y vienen dos compañeros de de la casa son ambos policías locales Julio Romero soy Miguel Ángel Martín jefe de de la Policía Local que como ya sabéis también un gran investigador también uno de los primeros investigadores GT en Alcázar tiene varios trabajos como como de domingo Llorca Camilo Laguna Iker vienen más háblanos más de su profesión ya que en aquella época estaba ya ejerciendo de de Policía Loca de los primeros

Voz 1619 02:28 seis investigadores por calidad y cantidad no por porque sea mayor Miguel Ángel Martínez qué tal buenos días hola Carlos buenos días gracias por invitarme

Voz 3 02:38 Julio qué tal muy buenos días también hola buenos días gracias por estar aquí con con nosotros bueno pues nada yo vengo prácticamente

Voz 1619 02:43 ya a escuchar IAS recordaré que pasó hace justo tres décadas aquí en Alcázar de San Juan en esa tarde de quería era os acordáis el treinta de no pero era era un día

Voz 4 02:56 en la tarde y además que es curioso porque para documentar Nos para venir aquí pues evidentemente tuvimos que unidades Fali que era el periódico de la época claro como suele salir en viernes eh tenemos el CAM Fali del día treinta qué nos cuenta la la vida cotidiana de de la ciudad y claro hasta la semana siguiente hasta el día siete de octubre no sale todo todo el caso de de lo que pasó en no calculaba que las pérdidas eran de tres millones de las antiguas pesetas la catástrofe pues fue bastante importante

Voz 1619 03:36 Miguel Ángel cómo recuerdas ese ese día en ese caso ejerciendo su profesión ya

Voz 5 03:40 pues bueno como bien ha dicho era un viernes treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho de la tarde en una tarde normal a las cinco de la tarde nadie podría pensar que lo que ocurriría una suegra después sería una auténtica catástrofe sobre Alcázar de San Juan y sobre su término municipal y bueno era un día cotidiano hubiera un día de vendimia que la gente estaba vendimiando en la teorías la mayoría de la población estaba fuera de Alcázar vendimiando en la labores agrícolas y el resto estábamos en la ciudad no presagia ando en ningún momento que se nos venía a la que se nos vino encima esto era en las cinco estaba todo normal cuando eran ya las seis menos luego empezó un fuerte viento huracanado acompañando de una lluvia fortísima de un granizo espectacular con una fuerza y un tamaño que iba crescendo Ike supuso lo que ocurrió después la una situación caótica que Alcázar de los que vivíamos y con la edad que teníamos nunca habíamos experimentado en todo el tiempo que que teníamos no Julio hoy política

Voz 1619 04:48 ya en esa fecha colaborando en la vendimia con la Familia no contaba

Voz 6 04:52 así es yo entonces tenía trece años estaba como mis padres entonces vendimiando cerca de cinco casas en la zona de las pérdidas no hizo nada estamos vendimiando oí empezó a ir un fuerte ruido al caer granizo sobre las encinas ojalá andinas nada salimos corriendo a refugiarse en una casa que tenemos allí donde también estaba

Voz 4 05:14 señale a mí vamos decían el otro día porque claro ya me pilla con diez años decían que si era explotación infantil el otro día en las redes sociales decían que era una experiencia de vida la verdad es que todos los que nuestros padres han tenido campo rara vez nos hemos tenido que ir allí yo practica Mente más que ir a me iba a darle guerra a mi padre realmente porque vendimiar vendimiar a lo que se decía yo creo que no no hacía muchos a mí sí me pilló en piedra hola eh oiga tan importantes como esos yacimientos me pilló mi padre enseguida que vivió la la nube porque eran una nube inmensa negra y lealmente Nos quedaba muy poco para terminar en unas cincuenta cepas así a mi hermano ellos vamos a terminar e hice mi padre Nano vámonos en que aunque imagínate en el remolque ayer tractor que iba a veinticinco por hora pues lo más rápido que pudo Mi padre no metió entre la lona debajo de la lona abrió un poco a todos los remolques llevando una lona para que no revierta de la uva por ahí a mi hermano y a mí el llegamos aquí Alcázar es realmente nosotros tuvimos suerte porque ya no pilló la dentro de del casco urbano lo que sí que vamos de guardo mi padre el remolque el tractor en la calle el crudo yo vivía en la calle la feria en una idiotez siquiera a nuestra casa tuvimos que pasar toda la tormenta metidas dentro de del coche de de mi padre para no no mojar unos realmente fue una experiencia bastante caótica como la mayoría de de la de la población que realmente como bien ha dicho Miguel Ángel nadie no lo esperábamos pero eh porque luego claro mi hermana y a mí a mi madre les pillo en en casa solas la mayoría de las casas de de la ciudad pues también pues las factorías granizo cuál todas las casas que por esos decíamos ante el que era uno de forma devastadora que en el año dos mil siete todas las casas se inundaron de agua porque el propio granizo e inundó los tejados no corría al agua el agua como ya sabéis tiene que seguir su curso hipocentro dentro de todas las casas realmente fue una cosa bastante caótica iba estante ya que hubo casi cerca de cincuenta personas que se quedaron sin sin casa ese día precisamente sobre sobre eso

Voz 1619 07:53 te tengo Miguel Ángel como fue un poco la la labor que tuvimos que hacer no hacía tan no había tantas comunicaciones tanto teléfono móvil vamos fue un poco el dispositivo pues bien lo sabe estarlo entonces no había

Voz 5 08:04 teléfonos móviles se fue

Voz 7 08:06 fue el todas las eh eh

Voz 5 08:09 las líneas telefónicas no funcionaban los teléfonos no funcionaba tampoco bueno el fluido eléctrico se fue a casa se quedó a oscuras tan sólo lo iluminaban los relámpagos en la noche tan tan fría que que se quedó eran los relámpago la única algo que se había en Gaza de San Juan hay efectivamente vinieron muchos medios de fuera aquí estábamos la Policía Municipal de Alcázar de San Juan la Policía Nacional y la Guardia Civil pero vinieron Policías Municipales desde Campo de Criptana adherencia de Pedro Muñoz de Socuéllamos de Tomelloso de todas las poblaciones de alrededor igual que era policía nacional que vinieron refuerzos de Ciudad Real igual que la Guardia Civil pero bueno todos estos son somos personas profesionales que en un momento dado nos movilizan y estamos no pero yo le doy un valor añadido a otras personas también además de la que he dicho anteriormente como son las personas de la calle que ayudaban en todo lo que era necesario voluntario personas anónimas y a Cáritas Cruz Roja Protección Civil inclusive ahora que te veo Carlos vino un señor eh Manuel Zafra de Radio Cadena Española de Socuéllamos que exista luego a primeras horas de la noche de ese mismo día fijaron lo la profesionalidad que había en el momento cuando lo voy a medio de transporte pues este señor vino al Ayuntamiento montó una central en en el Ayuntamiento un equipo radiofónico con una unidad móvil el in interrumpiendo además la programación nacional que había en ese momento porque era Radio Cadena Española fue unos de los que afortunadamente junto con los radioaficionados de también

Voz 1619 09:47 hay que sea claro eran

Voz 5 09:50 que tenían la comunicación con el Gobierno civil porque entonces el teléfono la única manera de pedir refuerzos de tener un hilo de comunicación con las autoridades superiores era entonces era el gobernador civil por entonces era Joaquín y Miguel Molina al gobernador civil nuestro alcalde era Anastasio López Ramírez así el vicepresidente del Gobierno regional porque el presidente era José buenos pero el vicepresidente que se presentó enseguida a la mañana siguiente con el gobernador civil fue Barreda Jose María José María Álvarez pero quiero poner en valor el equipo de Radio Cadena Española en los radioaficionados los periodistas que cumplieron su labor informativa que todos estos datos que estamos aportando ahora mismo los presentes Paco Atienza Julio Romero y yo son extraídos de los profesionales como tú qué les tocó en aquel momento vivir esa experiencia y salir a la calle contarlo sino los datos esto se pierden pero eso esta están registrados están están en tan Fali en otros medios de comunicación y afortunadamente podemos contarlo para que la gente pues tenga de alguna manera una emoción el hospital hubo que evacuarlo el hospital el hospital y yo no tenemos hospital los vitalicio hubo que evacuar a todas las personas enfermas que allí se encontraban llevarlas a Manzanares Ciudad Real al mismo tiempo de la evacuación había que atender heridos de aquí que se producían heridos gente que hay gente que herido

Voz 1619 11:12 los Levi's afortunadamente la mayoría fueron heridos leves entonces algún daño material de algún tejado algo que hubo

Voz 8 11:18 sí sí muchísimos muchísimos sin ser incluso el Instituto Juan Bosco es todo un tiempo Si sin poder dar clase porque sí

Voz 4 11:28 bastantes daños materiales del polígono también no bastante antes cuando decía Miguel A en el tema del Hospital Illa incluso hubo una mujer que dio a luz en su propia casa por qué no la podían trasladar al hospital porque el propio Hospitalito estaba inundado también eh claro no llegaban a tampoco a Manzanares Ciudad Real que los los hospitales que donde fueron destinado a los enfermos realmente el descontrol bastante importante gracias a posar los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pudieran en restablecer la normalidad y al final pues la que podría haber sido bastante importante pues no tuvo ninguna a la persona que tuvo que pagar por vida de julio

Voz 3 12:17 mientras en una casa cerca de cinco Casas jugando a las cartas no sé cómo pasasteis esa noche

Voz 6 12:22 cómo fue la verdad es que la noche fue bastante larga porque además en una casa que tenía el techo de uralita igualmente digamos para para guardar un poco del caldo pues tiene unas placas de corcho pues la placa de de agua que caía claro entonces pues la verdad es que pasamos noche un poco asustado porque no teníamos ayuda de nadie como decíamos ni forma de comunicación ninguna con nadie no existían teléfonos móviles y la verdad es que estuvo todo el mundo sin saber nada de nosotros hasta las doce de la mañana que pudimos llegar aquí a al pueblo

Voz 3 12:52 no hace tanto Jennifer hace treinta años no hace tanto sí

Voz 5 12:57 se rescataron a muchas personas de las que interinas minó gente ayudarnos de fuera de Alcázar de San Juan con con Land Rover sus propiedades vino gente viró Policía Municipal de Criptana que se traían Lola Robben de sus padres que eran agricultores porque con los coches no se podía llegar aquí había placas de hielo entonces se dedicaron durante toda la noche era la quinta querías a como Julio ha contado en este caso que no sé si podría en llegar o no porque había cientos y cientos de de de personas de la gente harías en su rescate japonés ya ya cuando ya no llovía ya cuando hizo porque ellos no tenían medios para volver nave caídas coches sepultados por los escombros de la nave Cyril y como decía Paco la mayoría todas las casas con no goteras eran manantiales de agua lo aplicarían por dentro porque el granizo lo que hizo fue tan pisar las canalizaciones efectivamente y todo se venía se venía abajo efectivamente

Voz 1619 13:55 luego estoy pensando en el año dos mil siete cuando hubo importante también tormenta esa ciclogénesis cuyo nombre aprendimos hacíamos el recordatorio de una década el año pasado hice destacaba muchísimo la tranquilidad de la gente ese aspecto colaborador mucha gente había vivido veinte años atrás esa experiencia también ayudó en ese sentido no ya tenían una un bagaje

Voz 5 14:18 si la gente de Alcázar de San Juan yo creo que ya tenemos grabado y dentro de de nuestro ser y cuando vemos alguna nube un poco rara no entra un poco de zozobra es a todos los que hemos vivido ya esas experiencias cuando vemos una nube decimos y será igual o parecida no afortunadamente esto no se repite tanto porque si no esto sería aún deshace evidentemente la ciclogénesis decían los estudiosos en el clima idiomas que era casi imposible que se repitieran hasta pasar más de cinco siglos aquí tuvimos dos fenómenos en veinte años muy parecidos de una fuerza devastadora enorme y ojalá no volvamos a a a Bernie a repetir ni ni que lo había Monique que lo suframos Los Alcázares años en la estación los trenes se quedaron parados la gente dentro de los trenes los trenes no podían circular entre asustada hubo que trasladar a esos a esas personas a esos viajeros a sus sitios de origen cuando ya se la situación se se regularizó un poquito daño como bien decía Paco muchísimo ser calcularon aproximadamente entre mil millones de euros de la época para hacer una cumpliéndose de pesetas de mil millones de pesetas para hacer una compra una comparativa de lo que eso suponía el dinero que suponía entonces hace treinta años tres mil millones de pesetas os digo que el presupuesto municipal del Ayuntamiento entonces no llegaba a mil doscientos millones de pesetas eran mil ciento y pico decir el presupuesto de tres años de un Ayuntamiento de Alcázar de San Juan era el valor de lo que se perdió Hydro que se perdió de los tres mil millones de pesetas la mitad de ellos mil quinientos no tenían ninguna cobertura de aseguramiento el otro el resto sí había seguros de casas había seguros en el campo pero hubo mil quinientos millones de pesetas que los políticos tuvieron que de alguna manera echa una mano con las administraciones en paliar de la mejor manera ese déficit que muchas familias Seles se les creo

Voz 1619 16:19 pues con ese recuerdo no nos quedábamos Paco

Voz 4 16:22 jugamos realmente también contar que también tuvimos bastante colaboración de de la localidad de alrededor aportando también alimentos Si ya que pues también hubo cortes de agua es realmente como bien ha dicho Rangel pues se perdió todos la cosa y todo hoy en día pues lo podemos contar que es lo importante yo creo que es importante pues hacer estas programas agradecer a Miguel Ángel a Julio que hoy es el día de la Mercè que hayan hecho un hueco venir a contarnos está listo

Voz 3 16:55 cuándo volviste Julio Alcázar de ya he dicho antes a las doce y las doce de la mañana del día siguiente venimos porque con el coche no puede llegar entonces no podía llegar