Voz 1509 00:00 hola de nuevo Carlos pues si vamos a hablar de juventud aunque no sé muy bien si yo tendría que hacer esta entrevista o más bien serias tú crees el marco de la plantilla pero en este caso estoy muy bien acompañada así que ella me he hecho con los micrófonos y esta mañana queremos detenernos pues unos minutos en unas personas que tienen muchas ganas de organizar cosas nuevas y sobre todo actividades de ocio de formación para que la gente más joven de Alcázar de San Juan participe vamos a hablar de la Semana de la Juventud que me comentaba vasco qué tal buenos días pagan a mí es Triguero informadora juvenil en la Semana de la Juventud pero sí podríamos decir que tiene un matiz muy renovador este año

Voz 1 00:48 pues sí la Unió de tenemos que destacar es que como tenemos el Consejo la juventud que hace poco está empezando a renovarse pues han pensado que con ayuda del Ayuntamiento poder organizar una semana juventud ahora en septiembre

Voz 1509 01:01 vamos a hablar de ella precisamente con dos miembros de este consejo Mario García Sergio Castellanos

Voz 2 01:08 tal buenos días

Voz 1509 01:10 qué sé yo que tenía muchas ganas de organizar cosas nuevas tenéis muchas ideas renovadoras supongo que tú estarás en contacto constantemente con ellos y que te aportarán muchísimas ideas y muchas veces exactamente cuéntanos en qué consiste si a grandes rasgos ahora hablamos con ellos pero cuál estarían un poco los ejes determinantes solos los comunes denominadores de estas

Voz 1 01:32 semana haberlo más importantes que está dividida en dos bloques es decir tenemos una parte más formativa hiló una parte más de ocio vale entonces tenemos que indicar bueno es importante decir que hoy que ya lo contarán aquí los compañeros hoy empiezo en concurso de fotografía y luego ya tenemos martes y miércoles tenemos lo que es formación y luego no podemos olvidar también que el martes por la tarde tenemos una mesa de participación para que todos los chicos que se sientan que tengan interés de poder venir pueden hacerlo Gara lo explicará un poquito más Mário Sérgio y luego tenemos viernes y sábado pues ocio es decir ocio alternativo tanto pues con temas de salud deporte juegos de mesa conciertos es todo muy variado así que ahora poco a poco pues explicaremos un poco en qué consiste cada día vale pasó aquí a los compañeros

Voz 1509 02:23 en el testigo el concurso Mario para empezar por el principio de que consiste

Voz 3 02:27 a concurso bueno queríamos sobre todo aumentar la participación y ya queda redes sociedades están tan en auge e intentar integrarlas dentro de catálogo de actividades que tenemos entonces pensamos en realizar un concurso de fotografía consiste daremos dos premios

Voz 2 02:43 un premio del público y un premio de Jurado

Voz 3 02:46 las fotografías me da a las fotografías a las mejores fotografías perdón cada fotografía mejor valorada entonces ambos premios consistirán en una cámara instantánea en una

Voz 2 02:57 en un minero

Voz 3 03:00 yo me con estos nombres en puede participar todas las personas que quieres mientras sea de Alcázar tengan entre catorce y treinta años simplemente subiendo en una fotografía etiquetado en ella a Instagram del Consejo de la Juventud de Alcázar de San Juan que cerraba aconsejó juventud cazar ya está con eso ya estarían dentro de

Voz 1509 03:20 Moon ves cómo lo sospechaba hasta treinta e pueda el resto de actividades Sergio que te veo por ahí una chuletillas cuéntanos

Voz 4 03:30 bueno pues tenemos el martes que lo de formación en jornadas de formación era muy Plus por la tarde está lo de Mesa de Participación

Voz 3 03:39 los derbis

Voz 1 03:42 pero tampoco aquí a explicar un poco lo que la jornada formativa del martes vale porque es importante que bueno todavía es alguien si todavía escucha esto se puede apuntar es decir no habrá ningún problema es una jornada formativa de Erasmus plus juventud y cuerpo Europeo de células de solidaridad es un prueba muy amplio porque es un programa europeo donde van diferentes acciones están incluso intercambios están incluidos N acciones formativas para profesionales también el Servicio Europeo decir hay muchas acciones incluso hay cooperación es un amplio margen de integración es decir es muy importante que la gente de Alcázar profesionales que trabajan en en en el ámbito social en la Educación conozcan este programa porque realmente todo el mundo piensa que el Erasmus SA a la universidad en no es así es decir hay es una cosa es tenemos un eje muy amplio donde se puede trabajar con ello Isaac Arlen muchas cosas a los jóvenes para que en su día a día lo puedan aprovechar entonces una jornada formativa sería mañana en la UNED de nueve y media a una de la tarde decir es es muy poquito peor realmente es para conocer bien el programa y que luego la gente se está más interesada pues también tiene la opción de caso a lo que es juventud Ci tanto mi compañera como yo lo podemos explica lo que es el programa pero es muy importante que en Alcázar se conozca ese programa le ya conocemos que hay gente que la ha utilizado pero es es interesante vale entonces quería por eso a Sergio un poco porque lo iba a contar pero es ya está así que luego la mesa participación que la cuenten lo chico por cordel es más de lo que es el Consejo de la Juventud ellos expliquen a ver qué es lo que quieren sacar en esa mesa a mesa

Voz 3 05:26 la Mesa de Participación buenas íbamos muy rápido es una mesa de debate entre jóvenes de Alcázar de San Juan en la que

Voz 2 05:33 liderada por Portillo Paz expondrán

Voz 3 05:37 poco cuáles son sus preocupaciones cuáles son sus reivindicaciones aquellos que aspiran

Voz 2 05:43 como un lugar en el que vamos a juntarnos pues eso debatir a comentar a

Voz 3 05:48 a charlar un poquito tendrá lugar el martes por la tarde para el miércoles y también tenemos una pequeña actividad además a puerta cerrada para los jóvenes y las jóvenes de cuarto de la ESO que consistirá en una es una experiencia súper chulas es una especie de jornada profesional con profesionales que te incluimos los profesionales que comentarán de tú a tú a dos jóvenes que es lo que han hecho para llegar al lugar en el que están en donde lo están muy interesante pasamos parte un poco más de ocio con Sergio el viernes

Voz 4 06:21 mes es Escape Room aparte de las drogas están de salud y diversidad sexual taller de primeros auxilios entrenamiento abierto para fútbol femenino y el sábado jornadas de ocio alternativo concierto Demand el premio del Concurso de Fotografía eh

Voz 1509 06:39 creo o deduzco Mario que por por este catálogo de actividades que habéis intentado tocar el la rama de la formación y el ocio es un poco intentar desmitificar eso de que no hay opciones en Alcázar de San Juan para la gente joven que es algo que siempre es que no tenemos nada que hacer no a ver si es un poco que os falta voluntad no creo que salvo con lo que también os estáis en con

Voz 3 07:03 total totalmente totalmente dos jóvenes cuesta un montón hacerles venir a cosas cuestan Montón hacerles hacerles llegar y no sé si exactamente por desconocimiento porque los jóvenes siempre siempre comentan eso que que UAW que están aburridos que si hubiera X hubiera muchas veces escuchando lo dices Hope es que lo hay y es que no te habrás enterado que ocurre pero pero haberlo haylo por eso queremos que esta semana sirva un poco de precedente para que ellos y ellas también sepan que que eso que hay una oferta de actividades amplísima dentro de Alcázar de San Juan para qué puedan pasar la tarde au incluso para que puedan aprender au pensar en cómo continuar tu su camino

Voz 1509 07:48 Paco supongo que esto es algo con lo que tú te llevas enfrentando en los últimos años no será tanto quizás pregunto eh esto es una reflexión personal por la forma de ser de los alcazareño sino quizás por el tamaño en la ciudad que en otros municipios cercanos que vemos más pequeños pues quizás el boca boca puede hacer que la gente participe más o creéis que no que esto es una manera es ser muy alcazareño a la que también se habla

Voz 1 08:10 tampoco pudo decir eso porque realmente es que también hay muchísima actividades como un abanico muy grande entonces claro hay veces más ofertas claro el deporte pues muchas veces quita mucha participación hay otros entonces como hacen actividades paralelas pues la gente también se divide claro es claro las redes sociales pues están haciendo también es el eco de que la gente se entere pero poco a poco yo creo qué vamos a qué tal un poco la fama de los cacereños de que no participan pero no es así es decir también nos hemos encontrado o sea actividad este verano que hemos tenido más de cien personas decir que yo creo que poco a poco decir vamos puede estaba alzando como los caracoles pero poco más

Voz 1509 08:48 con un trabajo constante y con muchas ganas Mario que veo que destila AIS ambos y no sé que tenía preparada esta es la semana pero un poco a medio plazo para esta temporada no si tenéis ya algún proyecto en mente

Voz 2 09:02 por el momento no de verdad para de ahora mismo estamos a ver cómo funciona esto a ver como cómo si encima

Voz 3 09:09 nuestra nuestra principal objetivo también sería que jóvenes que los jóvenes si las jóvenes empezarán a inmiscuirse en esto de conocer empezarán a participar y empezar a preguntarse qué puede hacer el Consejo por ellos y por ellas

Voz 1509 09:24 lección pues de todo ello vamos a hablar a lo largo de la semana esta misma mañana sea presentado pero supongo que si hay alguien que necesite más información pasó Kumar y donde puede donde pueden con

Voz 1 09:36 tras esto se ha visto por haber esto en las redes sociales está todo colgado están en Facebook de de del Centro de Covadonga no hay ni la está en la página del Ayuntamiento va a estar colgada ya en unos en unos minutos hizo también pues es decir sigue en el boca boca decir pues en llamarnos por teléfono porque tenemos un teléfono Care del trabajo es decir que no hay ningún problema una cosa que sí quiero destacar que no se da es que lo de las actitudes de ocio es decir la actividad del sábado en la Plaza Santa Quiteria vale que es para que lo chicos sobre todo la de todos los chicos que quieran pueden ir a participar porque es decir no hace falta ahí no vamos a ser muy estricto con la edad si llega alguien con diez años puede participar Si alguien con veinticinco puede participar Recio

Voz 1509 10:20 que a amasar es un poco para sí

Voz 1 10:23 que es decir que se cree él pues un poco pues lo que es que se realicen que haya participación entre ellos una jornada de convivencia exactamente es decir que son muy importante y luego en el acústico que es un concierto hay tampoco hiciera ningún problema todo el mundo que quiera hay que le guste se acerca

Voz 2 10:41 que por mayor esto vale

Voz 1 10:43 eso también destacar que el viernes que es la jornada esa luz y Deportes curvas en las pistas pues lo mismo decir pues la gente Sesma mayo ese que acercar no hay ningún problema porque también es muy importante de la información y la prevención es importante para todo todo el mundo entonces también destacar eso va a haber un horario decir buenas tardes esa ocho pero que todo el mundo que el intereses de acercar que no vamos a ser tan estrictos es que tengo trece años no puedo no es decir que dan bien eso que es un poco es una semana y queremos que la gente participe

Voz 1509 11:15 que vayan en grupo hermanos primos y que todas las dudas que tengan las preguntan qué bueno que también recoge sugerencias

Voz 3 11:22 exactamente pueden preguntarnos con sus darnos es decir no creo que sea tanto desde Facebook como consecuencia junto Alcázar Instagram con juventud nuestro Gmail también quieren enviar un correo a casar consejo juventud arroba gmail punto com para cualquier duda y lo que sea ahí estamos