Entrevinos 4 septiembre

Voz 2 00:18 en entre vídeos en esta primera jornada queremos saludar al presidente de la cooperativa que nos gusta siempre decir porque además es una realidad estamos ante la más grande de Europa y como bueno no de exagerados si decimos de las grandes del mundo Rafael Torres presidente de la Cooperativa Virgen de las líneas de Tomelloso buenas tardes hola buenas tardes bueno pues hoy es día de conocer datos del paro y bueno pues una vez más se ha reflejado no son precisamente datos buenos Rafael pero sí que nos están diciendo los sindicatos que el campo es Alba no en esta situación porque hoy hemos oido a decir a Comisiones Obreras que como la vendimia se ha retrasado pues tenemos unos datos de desempleo que vuelven a preocupar pero que el campo está ahí salvando siempre la situación una vez más en un en una campaña que bueno ya prácticamente ha comenzado a podemos decir que la vendimia ya comenzada no

Voz 3 01:15 pues si no no lo que no ha comenzado de forma generalizada porque las sabes pero bueno ya empezamos nosotros es día uno mi propia incluso consejo operativas pues empezaron los ochenta pero si la la el campo como bien dice está absorbiendo mucha gente absorben el campo pues en esta última crisis económica pues que hemos pasado ha sido uno de los principales artífices para salir de ella por tanto pues esto no voy a valorar en la justa medida lo que el capo representa para Castilla La Mancha y el cultivo de la vid no que dejó

Voz 2 02:01 ya lo decía precisamente la consejera de Empleo que visitaba ayer las instalaciones y es que la cifra es importante el empleo en la agricultura ha crecido en seis mil personas en los últimos tres años lo que supone un doce por ciento creo que que lo tenemos todos claro en Castilla La Mancha

Voz 3 02:19 sí pues naturalmente que sí porque si está dando los productos están haciendo en plantaciones realmente loor de pistachos en Viña absorbe muchísima mano dieron una pantera las niñas bajas también a Irán baja más que me está entera porque hay que explicarlo a mano pero bueno todo esto repercute mucho en la economía regional irá esto pues es muy bueno para Castilla La Mancha esperemos que siga siendo así que sigamos pues tanto esa cantidad mejorase jornales que está no está

Voz 2 02:56 hemos diciendo que ya la crisis eh podríamos decir es historia en el caso de la Cooperativa Virgen de las Viñas cuáles son los proyectos que tienen encima de la mesa que nunca paran

Voz 3 03:11 bueno son los proyectos que nos marcan pues ya desde hace tiempo no pues seguir creciendo y seguir innovando para seguir participando pues digamos en esta ruleta global que no tenemos que estar porque la mayor parte de que nuestro coordinador de esa van para extranjeros no podemos dormirnos tenemos que crecer que no va a mejorar rodear no es muy buenos profesionales que se iba a lo que tienen que hacer todas las bodegas para dir ha comercializado un total competitivo como el que tenemos en estos momento se produce entonces estamos haciendo bien estamos enviando mucho vino extranjero estamos ya en los cinco continentes decía Torino sí cada cada pues año cursado metamos los países en los que está teniendo presencia en ellos esto no nos satisface pues se vertió las cosas pues lo estamos haciendo bien que estamos y que es lo que estamos elaborando pues está está

Voz 2 04:17 el cuáles son esos últimos países a los que se han incorporado Rafael

Voz 3 04:21 eso ella lo supo con exactitud porque es que precisamente estuve hablando con hicieron amor y otras cosas que son diferentes pero bueno ahora Ci con Estados

Voz 2 04:36 bueno hay como decíamos al principio Rafael la vendimia está ya a la vuelta de la esquina estamos hablando de de la cooperativa más grande de Europa con capacidad para elaborar doscientos cuarenta millones de kilos de uva este año cuál es la previsión

Voz 3 04:50 bueno pues ese uno dicen y los datos que no que nos pasa es que habrá un ligero incremento con respecto a la pasado entonces serbio aunque por ciento por ciento pero todavía no lo podemos evaluar exactamente por qué a empezar a Juanito usted parcelas que esas piezas no se a matar con lo cual no puede más estables con respecto al al pasar de todas formas pues es en Irene después el Tempranillo las variedades autóctonas que tenemos que son las que marcan la diferencia es donde estaba la mayoría esto pues él actuaría él sí bueno pues todavía no podemos hacer una evaluación más aproximada