Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:05 ah sí

Voz 4 00:20 no

Voz 5 00:28 dónde lo

Voz 1460 00:37 bueno pues es que le hemos pedido a Juan Domínguez que éste quede con nosotros este viernes porque queremos conocer le un poquito más el lado más personal de de Juan Domínguez a través de las canciones de su huida

Voz 6 00:48 es de de mi vida que ya me estuvimos delante ya que ahora

Voz 1460 00:52 yo creo en ETA yo creo que esta canción no forma parte de la vida de muchos de muchos de nosotros el sitio de mi recreo Antonio Vega por quejas

Voz 6 01:01 pues es una canción que a mí siempre me evoca a ese lugar donde me gusta ir cuando me quiero esconder es ese sitio en el que me estoy tranquilo a nadie me molesta es donde me va un poco es un como te digo una canción que siempre uno utiliza porque ellos son muy de usar la música para los momentos de mi vida y para los momentos esos en los que está a uno bajo no tiene ganas de

Voz 1460 01:22 de nada de verse con nadie ni de hablar ni simplemente escuchar el silencio eso verdad que ese ese sitio el sitio de mi recreo bueno pues una variada selección ha hecho tenemos que decir canciones empezamos así en plan como muy romántico e también también

Voz 7 01:55 pues con mucho sentimiento seguimos madre mía Mireya terminar cuántas emociones e este viernes vivo amor eterno

Voz 6 02:05 esta canción me dice mucho desde hace casi diez años que conocido a la persona de mi vida hay pues es una canción que precisamente en uno de esos aniversarios me dedico pues es escucharla siempre me me recuerda a esa persona especial que la verdad que tengo muchísima suerte de poder decir que por lo menos para mí el amor verdadero existe sí

Voz 8 02:26 pero que para todos los que nos están escuchando

Voz 1460 02:54 Juan que esta canción en un momento u otro de los sabida la hemos cantado

Voz 6 02:59 el estribillo es todo un himno sobre todo esas noches en las que uno duerme poco de lo está pasando muy bien que es una canción que siempre me recuerda

Voz 8 03:10 pues esa fiesta a felicidad ah

Voz 6 03:13 superación Ni tú ni nadie puede cambiarnos sobre todo a Mireya que nadie nadie nos cambie nunca

Voz 1460 03:38 eso es lo más importante ser nosotros mismos verdad eso siempre importantísimo bueno Juan vamos ahora con la siguiente canción

Voz 9 03:47 no podía faltar bueno que me gusta a mí en la copla

Voz 1460 03:56 Gracia Montes una feria soy una feria además que bien que nos viene ahora que estamos de de Ferias no hoy de fiesta por supuesto

Voz 6 04:03 además es una canción que el que me conoce sabe que a mí una feria es que me pierde no me pierdo ningún día de la disfruto al máximo como ejemplo de la feria Ciudad Real que le tengo tantísimo cariño y por supuesto ese recuerdo a la copla que me trajeron Mis abuelos que siempre el corazón Mireya qué bien qué bonita

Voz 10 04:21 Ana

Voz 9 04:27 copla y además de las de las alegre de toda la vida

Voz 1460 04:33 venga pues nos queda la última canción de tu vida

Voz 8 04:36 ya

Voz 1460 04:39 ha estado me suena mucho terminamos como comenzábamos siempre que aparece por aquí por La Ser Juan Domínguez con la sintonía que es de Antonio Molina tuvo dos coplas es la canción de tu vida por ser sintonía de toros por supuesto porque fíjate doce años que entre a hablar de toros en esta casa y esta sintonía me la cogió José Antonio Calvo claro

Voz 6 05:07 momento dado no me gustaba mucho pero al final mete

Voz 11 05:10 terminado haciendo inseparable de ella

Voz 6 05:13 yo es que echarle hay recordarme a todos vosotros es una sintonía que como digo le tengo muchísimo cariño además porque me recuerda tanto hizo una de las canciones que el entrar aquí en esta casa para mí fue todo un cambio fue una superación personal esa superación a esa timidez que siempre he tenido y tengo todavía

Voz 1460 05:33 sí pero fue una forma de de

Voz 6 05:35 superarme como digo de cumplir un sueño que quiera trabajar con vosotros que sólo siempre es algo que que soñado

Voz 1460 05:42 que estamos he tenido la suerte de todos y lo que nos queda doce años doce años bueno pues eh a nosotros nos pasa lo mismo cuando escuchamos esta canción enseguida te que tenemos gente jugando Inger bueno aquí hay muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esa faceta más personal tuya no solamente profesional que la tiene los y sobre todo pues en estos días de defendían hoy de eventos taurinos así que bueno pues ahí están las canciones de algunas de las canciones de de la vida de Juan porque la música desde luego que forma parte de todas nuestras vidas Si está siempre vinculada algún momento determinado algún recuerdo alguna vivencia verdad que si además muchas veces nos hacemos hasta protagonistas por supuesto la ya desde la música así gracias Juan gracias a ti por haberme dedicado este espacio buen fin de semana espero que te haya gustado igualmente Melilla