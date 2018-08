Hablamos con Aníbal Ruíz a pocas horas de su reaparición

Voz 1 00:00 Juan Domínguez qué tal muy buenos días buenos días Mireya bueno pistoletazo oficial ya la feria taurina de Ciudad Real ayer ático en el pregón

Voz 2 00:07 ese pregón que ya va abriendo no abrió un poco la boca para

Voz 1733 00:10 ese tiene que venir ahora y la verdad que nos anticipó Álvaro Ramos fue poquito su pregón sí te puedo decir que no decepcionó para nada fue un pregón brillante con un lenguaje muy cercano y sobre todo nos dio muestra de lo que nos comentó de que es un gran estudioso Nos presentó documentos curiosísimo sobre la figura de Joaquín Rodríguez Cagancho ese mito que sí es cierto de que no todo es verdad

Voz 2 00:40 no no fue tan malo como como dices ese nicho de enzimas efectivamente tuvo su cara y su cruz pero un torero

Voz 1733 00:47 es muy interesante con una persona leal personalidad distinta además Álvaro lo que hizo fue enlazar con la figura de Cagancho y enlazar lo con temas de máxima actualidad muy muy desde el punto de vista del aficionado pero como digo un pregón para recordar

Voz 3 01:03 bueno pues después de ese pregón que marca el inicio oficial de la Feria Taurina de Ciudad Real hoy llega la primera de las tres corridas que se han programado ya con muchas ganas porque los carteles desde luego prometen Juan

Voz 1733 01:16 prometen una feria muy variada con figuras emergentes con figuras contrastadas y la verdad que una feria puedo o la verdad

Voz 1 01:25 el rejoneo hoy rejones con Diego Ventura

Voz 1733 01:27 qué es el número uno ahora mismo de toreo a caballo con ese rabo que cortó en Madrid hace muy poquito haciendo historia con Lea Vicens que en la número uno del escalafón Icon la alternativa de de un rejoneador de la tierra de Óscar Mota

Voz 1 01:42 qué bien y es un cartel también que

Voz 1733 01:45 mezcla veteranía con juventud hice el sábado tenemos a Daniel Luque a Emilio Huertas un torneo de los nuestros y a otro torero de los nuestros de Toledo de Álvaro Lorenzo hablamos una corrida también como digo con toreros muy jóvenes en caso de Daniel Luque quizá un poco más rodado pero que

Voz 1 02:04 promete mucho la verdad van a eso también está muy bien y sobre todo esa apuesta por los toreros de la tierra que eso no lo tenemos que olvidar eso siempre

Voz 1733 02:12 por supuesto el domingo ese cártel podemos calificarlo de estrella se no

Voz 1 02:17 Bella de la feria taurina por que tenemos

Voz 1733 02:20 cambio en la ganadería por cierto no ha cambiado la ganadería de Torrevelo sito Rondilla por la de Daniel Ruiz que precisamente el año pasado Daniel Ruiz indultó un toro en un no se indultó un toro de su ganadería para Morante de la Puebla para José María Manzanares por supuesto Mireya uno de los nuestros que nos hace una ilusión tremenda volverlo a ver haber anunciado en un cartel volverlo a ver vestido de luces

Voz 1 02:42 hablamos de Aníbal Ruiz que reaparece una ocasión muy especial porque se cumplen veinte años ya garnacha tenga nativa casi nada más saludarle no tengo ganas también al que tal cómo estás

Voz 4 02:55 buenos días buenos días juegan muy buenos días cómo te encuentras

Voz 1 03:00 Daniel Ball

Voz 5 03:01 pues bueno Virgen bien bien la verdad muy contento ilusionado lógicamente con preocupación y con un responsabilidad aunque sea una tarde y sólo pero bueno pues me he preparado como si fuera de cuarenta

Voz 4 03:15 bueno pues ya deseando contando

Voz 5 03:16 el contando la sólo la verdad ahora mismo llevo ya de de entrenar ya pues esperando que llegue pasado mañana

Voz 1733 03:22 me gustó mucho animales a anécdota que contaste en la presentación de los carteles sobre tu vuelta que te comento un matador de toros

Voz 5 03:32 que en paz descanse de verdad es una lo que vuelva a contar aquí que decía que cuando parece un novillero cuando me lo decía dice tienes que prepararte para torear una como si fuera torear cuarenta

Voz 4 03:44 y luego tienes que estar en la paz

Voz 5 03:46 también también no tan mal tan mal que cuando llegué al hotel no te quedan ganas de volver a poner el traje pues bueno yo espero que sea por porque no tienen ganas sea porque

Voz 4 03:57 desde luego está llevando a cabo una labor de preparación muy exhaustiva en el campo se ha quedado hecho un FIDE ello todos porque el miedo de que el miedo te quita el hambre

Voz 1 04:13 iba al cuatro temporadas ya apartado de

Voz 3 04:16 de forma oficial de del mundo de los toros aunque me imagino que durante todo este tiempo he bueno no habrás perdido en contacto lógicamente

Voz 5 04:23 no yo nací torero voy siempre que es el torero aunque haya está cuatro años se pone delante el toro pues ciento estado pues alrededor de de mundo que es lo que se lo que más o menos manejo ahí bueno bien pero desde otra perspectiva no sí la verdad es que bueno pues ahora este año pues llevo un año muy ilusionado no con con con con esta efeméride que se cumple este sueño que voy a cumplir y más en la plaza de toros de Ciudad Real a la que le tengo tanto respeto y tanto agradecimiento

Voz 4 04:52 que es donde tomase la alternativa hace veinte años

Voz 1 04:55 a principios de del mes de julio me decía Juan la fecha exacta el dos de julio

Voz 5 05:00 junio el dos de julio de noventa y ocho con una corrida de Samuel Flores y parece que fue ayer la verdad parece que ayer de verdad siempre decimos se me parece que que era ayer porque Animos siento lo mismo oí cierra los ojos Si yo lo mismo

Voz 4 05:16 Aníbal Háblame de algún recuerdo que te haya tocado el corazón en la plaza de toros de Ciudad Real

Voz 5 05:21 Bush muchos muchos unos muy grande que tengo que es siempre vamos el aval conmigo hasta el último día cuando un toro muy fuerte no tengo la tengo Ciudad Real mentiras realmente pues años noventa y ocho pero no la alternativa no en la feria peleado con Juan Mora Jesuli de Ubrique pues me pegaron muy fuerte Montoro operado en la plaza y cuando me desperté de la anestesia entonces a la ambulancia claro entraba la enfermería antigua por el ruedo estado el ruedo lleno de gente Juan yo me acuerdo que me Carmen me dije mira incorpora te vi cómo está la gente explica en esta afectando tres horas y que yo la verdad es que me emocionó bastante

Voz 6 06:01 todavía te emocionas sea Aníbal sí sí

Voz 3 06:04 bueno la verdad es que nos ha puesto los pelos de punta no porque aquí es verdad que lo vivimos fue una gran preocupación no ha transcurrido ese tiempo bueno pues claro pues vienen a la mente no todos esos recuerdos

Voz 4 06:14 hay preocupación también no estuvo a principio de año con ese percance en el campo que también fue fue complicado

Voz 5 06:20 a nivel sí la verdad es que el haber glacial ya está superado y me hizo pensar me lo me hizo pensar más un poquito no porque porque a ver pero bueno ya me estaba preparando y son cosas que pasan no acoge una vaca vieja para que lo sepa que son vacas con mucha edad con quince dieciséis años por la mala suerte de caer una de las costillas me perforó el pulmón yo no me di cuenta yo pensaba que llevaba un porrazo de tantos que te pegan y cuando llegué al hospital pues la verdad que llegue ya amarillo pero bueno gracias debió ya está todo desesperado y hay que pensar cosas positivas Si yo quiera que pueden hacer disfrutar a mucha gente no

Voz 4 06:54 por supuesto y después además tememos anunciado en Malagón en algún otro festival me hago una pregunta no te voy a picar demasiado gusanillo y reparación una reaparición puntual

Voz 5 07:06 me dijeron que de voy a torear la de Ciudad Real porque claro lo que estaba comprometido pero pues Malagón oí Retuerta que son festivales yo colaboro con ellos son después de Ciudad Real claro lógicamente porque antes me pidió una empresa que es notoria hacen mi padre lo vamos cerca de aquí Higuero voy a torear porque estoy preparado y además han cosas muy bonitas una mano a mano con con El Fundi que es un compañero también con el que me una gran amistad y el otro ex mano a mano con Francisco Rivera Ordóñez pues que que bueno que es padrino mio no de alternativa pero sí de de de como torero no de de la vida Él me enseñó los Ximo íbamos a tocar un festival juntos en Malagón que creo que va a ser una cosa muy bonita porque desde Ronda no vuelta torear aún desde que se cortó la coleta en Ronda va torear va a reaparecer el quince de septiembre malas no

Voz 4 07:56 y además cuando yo creo que esto va a que se va a quedar ahí la cosa además también este domingo tenemos va a impartir una clase de toreo a los más jóvenes en el ruedo Aníbal por supuesto a las once y todos lo Ron

Voz 5 08:09 ni en sus capotes y su muleta Si podemos hacerlo pues un ratito de de convivencia taurina hay oye de felicidad para los chicos también oye agradecerá la empresa que que a todos los niños que quieren ser toreros au o qué porque ha salido en los medios no lo puedo decir aquí o que lleve una foto que acredite que que entrenan en alguna escuela taurina aunque vamos que les gusta la fiesta de los toros les van a dejar pasar gratis a todas las corridas porque creo que que oye que este espectáculo muy grande y las empresas

Voz 7 08:38 el esfuerzo para que la afición siga sigue adelante

Voz 4 08:41 a las once de la mañana el mismo domingo también Aníbal ese azulejo que que se va a poner el se va a colocar en la puerta grande tan merecido con tu nombre

Voz 5 08:53 bueno la verdad es que te que

Voz 4 08:56 qué te voy a decir te no vuelves a emocionarme no

Voz 5 09:00 bueno perdonadme pero la verdad es que estoy un poquito con pues es verdad porque las emociones con los de piel como se lo del azulejo cuando yo quería venir aquí a Ciudad Real no me lo esperaba en vida

Voz 7 09:11 a pensar ver ahí que hay joder más Santoña otoño de madrugada a través de

Voz 5 09:16 pues de todo lo grande no en cada en cada faceta que yo vaya a tener uno pues todavía de verdad mañana pasado mañana me tendré que pellizca

Voz 6 09:25 no no no

Voz 5 09:27 bueno son cosas y regalos que te da la vida yo yo lo lo lo lo lo cojo con con mucho agradecimiento y con con la máxima

Voz 3 09:36 pues de iban los tenemos que despedir ya no hay tiempo para más queríamos sin duda saludarte de el

Voz 1 09:41 máximo protagonista para nosotros aquí en la provincia también el Alcázar de San Juan lógicamente como nuestro pueblo

Voz 5 09:49 no mucho claro aquí sí

Voz 3 09:51 bueno pues suerte el domingo que vaya todo muy bien y sin duda alguna pues esas emociones se estarán sin duda a flor de piel para todos los aficionados por supuesto

Voz 4 10:00 ojalá muchísimas gracias de verdad por acordado venir

Voz 3 10:02 claro siempre gracias al Ibex

Voz 4 10:05 queremos que nos hagan disfrutar muchísimo seguro yo quiera señora como si