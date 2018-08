Voz 1 00:00 Luz Casal se encuentra inmersa en la gira de presentación de su último trabajo que corra el aire y que este viernes la detienen Ciudad Real hoy mismo nos atiende a través del teléfono luz a quién tenemos que darle la bienvenida y las gracias por atendernos Luz Casal qué tal muy buenos días buenos días encantada bueno cómo va la gira esa gira y que corra el aire tan intensa desde luego

Voz 1361 00:27 sí pues muy bien momentos pero con muy buenos resultados con unas sensaciones muy poderosas después de cada concierto estamos más o menos a nada Ecuador la verdad es que la sensación que tenemos es casi la misma ilusión que cuando comenzamos la gira en marzo

Voz 1 00:50 hablando hablando de tu último disco que corra el aire luz está lleno de sentimiento de sensaciones reflexiones

Voz 1361 01:00 pues no lo está lleno a esa edad te esas tres cosas que has nombrado oí de homenaje de muchas cosas no porque al final el disco es la digamos fuera consecuencia de los últimos casi cinco años de mi vida en lo que bueno hay casi ocasión para reflejar todo no todo aquello que ha sido importante que que en fin que que te marca o de una manera u otra la sensación Ibeas reflexiona etcétera que quiera compartir con la gente no con la gente general sólo a aquellos que son digamos fieles y leales a lo que yo hago sino a cualquier persona que tenga un mínimo interés por la música por historias breves que son al final lo que es una letra una canción Mamá

Voz 1 02:06 bueno esos fieles a los que haces alusión luz que aparte pues de de estar ávidos ya de de de escuchan esas nuevas canciones en directo también seguiremos pidiendo los grandes éxitos no de luz clavado bajo

Voz 1361 02:19 vamos muy atentos a la gente no sólo aquello que nosotros estamos basando comunicar y compartir como son las canciones nuevas sino aquellas canciones que ya son casi obligatorias pero no con la obligación de bueno lo hago porque no me queda más remedio sino la obligación de darle gusto a la gente que al final al Shas el primer objetivo no cuando te pones a eh gira sea darle a la gente gusto en muchos aspectos no

Voz 1 02:52 cuáles son esas canciones a sus grandes éxitos que no están faltando en esta gira

Voz 1361 02:57 bueno pues me recuerdos loca no importa amaba piensa mella fantástica

Voz 1 03:04 antes de que ganas de de poder de escuchar esta noche que corra el aire son once canciones no las que compone este nuevo disco desde luego si son muy especiales escucha darse en disco podemos decir no sé si atreverse a decir que un poquito más en directo yo creo que sí no tanto para el público como para unos no ha querido estar

Voz 1361 03:28 como nosotros como el grupo ello pues sea Avon respetando estructura melodía y letra pues ocurren cosas que ocurren esa noche también no al final yo no no canto lo aprendido canto según los estímulos que percibo aquello que veo de reacción de la gente del espacio en el que estoy etcétera todo eso incluye cantas

Voz 1 04:00 la otra manera porque el título que corra el aire

Voz 1361 04:06 por qué pues por necesidad por una por una evidencia de sentir eso nada necesidad de que haya al menos una corriente de aire que refresque que cambia que modifique aquello aquello que está resultando poco pesado Mi bueno esa sensación de frescor no como bueno esto ya está demasiado instalado a ver que haya o por lo menos un refresco que que sirva pues para muchísimas cosas no sólo para quitarte aquello que no te gusta sino para provocar una reacción distinta creo que sea necesario como Pilar una casa Pilar la vida no

Voz 1 04:57 nosotros estamos encantados de de saludarte esta mañana con muchísimas ganas ya de verte esta noche es el concierto podemos decir estrella de las fiestas de Ciudad Real no sé si has estado Si conoces Ciudad Real

Voz 1361 05:10 sí sí claro un poquito siempre conozco prácticamente toda España pero a veces tengo la sensación de de conocerlo es superficial no siempre cuando tienes ocasión de volver como es nuestro caso a Ciudad Real uno por lo menos aprovecharé aunque sea quince minutos para conocer aquello que ya lo que me han hablado muy conocido todavía pero espero tener eso al menos quince me notas para mí es un paseíllo y escribir ciertas cosas que seguro que me ayudará a consienta

Voz 1 05:49 es lo que es lo que esperábamos desde luego luz que te lleves muy buen sabor de boca desde luego de las gentes de Ciudad Real muchísimas gracias

Voz 1361 05:58 por nada encantada un saludo para todos y nos vamos esta noche