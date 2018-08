Entrevista con Irene Ruiz

Voz 1 00:00 estamos con Irene Ruiz que es graduada en Psicología por la Universidad de Granada bueno es un caso especial porque tiene una beca de Cooperación Internacional haya decidido irse a Colombia así que cuéntanos cómo optar a esta beca de

Voz 2 00:16 bueno esta beca viene de un organismo asociado a la Universidad de Granada

Voz 3 00:20 qué es el físico de Ica básicamente como una especie de organización la que se dedica

Voz 4 00:27 a a organizar proyectos de cooperación tanto fuera de España

Voz 3 00:32 como dentro de sensibilización hacen un montón de campañas de comercio comercio justo de anti racismo etcétera entonces está está del organismo como con unas becas para estudiantes de la Universidad de Granada para que vayan a realizar proyectos de voluntariado internacional también hay aparte para para irá hacer proyectos por ejemplo el TPG trabajo final de grado también para hacerlo fuera hacer una investigación fuera Hay entonces yo solicité una beca y me la dieron

Voz 5 01:03 y en este caso tu que quieres hacer aquí en Colombia

Voz 3 01:06 pues yo voy a estar con bueno voy a trabajar con una fundación que se llama Fundación creciendo unidos y lo que hacen básicamente tienen proyecto con niños y adolescentes trabajadores Icon madres muy jóvenes básicamente se encargan de mejorar un poco las condiciones laborales de asegurarse que la educación pues se garantice entonces voy a estar trabajando allí con un equipo psicosocial que tiene trabajadores sociales psicólogos y demás estar allí

Voz 5 01:33 las pero pero sí pueden estar entonces que sientes al tener estamos muerto unida pues la verdad

Voz 3 01:39 que vamos es muy importante para mí porque aparte yo esta beca no es algo que ver a cualquier persona vamos ahora tienes que estar trabajando mucho para que te la den entonces yo he estado por lo menos dos años detrás de la beca de esta iba a ser la primera experiencia de cooperación internacional que voy a tener para mí es muy importante porque en el futuro me gustaría mucho dedicarme a ello

Voz 5 01:59 cuando te vas porque ya queda poco no me voy yo estoy vivir más y te vi bueno vas acompañada sí sí voy ICO

Voz 3 02:08 con mi compañera de piso de de dos años que es como mi hermana prácticamente solicitamos una beca y además fuimos las dos al mismo proyecto a solicitar mismo país íbamos vamos desde la misma con contraparte que es Andalucía

Voz 5 02:21 así que si me imagino que contenta porque claro la primera experiencia hay vas con alguien que conoces que va sola

Voz 3 02:30 sí sí vamos muy contenta porque aparte es como que vas a un país que no conoces de nada que no saben nada del PAI prácticamente porque sí que es verdad que no desinforman siempre entonces de Colombia o por ejemplo en concreto de Colombia está como la imagen de una imagen muy negativa especialmente negativa entonces y con con una compañera que va a estar contigo siempre

Voz 5 02:53 claro porque Colombia es un país quitan asignado no no yo que te qué pensaste de Colombia para decir bueno pues este país pues la verdad es que fue

Voz 3 03:03 fue por el tipo de proyecto que se lleva a cabo allí porque había varios países estaba Perú Nicaragua también Marruecos estaba creo que también Senegal había muchos países de Latinoamérica y de África pero el tipo de proyecto que es hacía en Colombia era vamos a mí me encantó el tema de trabajar con niños y adolescentes que están trabajando ya es no sé yo creo que es lo que más me atrae

Voz 5 03:28 bien para conocer un poco qué motivaciones tienes que que tiene Estados admitía un movimiento social la verdad es que sí sí sí

Voz 3 03:38 la verdad es que no paro yo yo vivo en Granada porque he estado estudiando allí y la verdad es que allí me meto en todo lo que puedo estoy vamos al tema del feminismo algo que me interesa muchísimo y que siempre que puedo pues participó en todos los actos que se realizan sobre hay en Granada bueno también estoy vamos estamos en la compañera con la que me voy unos cuantos más

Voz 1855 04:01 eh eh montamos hay una ONG que trabajamos en Granada con el tema de Migraciones de migrantes refugiados y demás no sabéis lo que estaba verdad que no paramos si te compañera también el otros no

Voz 3 04:17 sí sí me compañeras súper activista de con el tema del Sáhara con la causa saharaui demás aparte está metida en el tema de Vacaciones en paz con los niños saharauis que vienen aquí todos los veranos y eso hay Easy ella está en Jara a más de una vez haciendo proyectos y demás de aquí de es decir de Ciudad Real también

Voz 4 04:38 y entonces ya vamos ya prepararlos estamos vamos a ir a tope ya preparado lo último hablando el tema del alojamiento también hay organizando todo

Voz 3 04:50 cuando cuando dotar dos meses meses si vamos a ir desde el veinticuatro de agosto al veinticuatro octubre ir realmente el voluntariado lo vamos a hacer durante mes y medio pero las dos últimas semanas por queremos ver un poco el país

Voz 5 05:04 sí claro pero que forma un poco de del país de lo que ha visitado

Voz 3 05:12 sí hemos visto ya algunos sitios está el Caribe allí

Voz 1855 05:16 lo el Caribe colombiano que tenemos mucho ganado

Voz 5 05:19 verlo la cultura imagino

Voz 3 05:22 la gastronomía que vamos comer allí genial así que si tienen muchas ganas de no sólo de ir a trabajar sino también Neira conocer una cultura

Voz 5 05:32 claro es cambiar un poco la cultura

Voz 3 05:35 porque además aparte también lo que se pretende con los proyectos de cooperación no es que tú vayas a salvar a nadie como que envite porque al final ellos están trabajando allí iban a su trabajo vas mucho más eficaz que el tuyo sino que se pretende más bien pues como que tú absorba esa es la realidad te la traigas a España para concienciar un poco a tu entorno más

Voz 5 05:57 claro claro eso es como apoyar el proyecto que tienen ya en marcha no claro

Voz 3 06:04 aprender a claro y aprender

Voz 4 06:06 sobre todo para traer aquí lo que hemos vivido

Voz 3 06:09 nosotras que eso es lo que es una parte más importante

Voz 5 06:12 claro que siempre es una experiencia personal importante

Voz 3 06:16 y sobre todo pues el ir de boca en boca no porque muchas veces hasta que no estás allí no conoces lo que porque no tú puedes ver las noticias Si sí pero realmente hasta que no vives allí lo que es y lo que pasa yo creo que nunca se va a poder conocer la realidad así que sí

Voz 5 06:37 pues este viernes sale el avión bueno es directo y de ahí trasbordos

Voz 1855 06:42 no hay dos dos escalas estoy muy nerviosa Gallach soy una escala

Voz 3 06:48 en Ámsterdam creo que sí que es verdad y otra en Panamá así que frente al tiempo que tarda menos puede la verdad a mi uno lo sé porque no lo quiero ni mis

Voz 1855 06:59 en las horas que Solbes no lo llevaba mi compañera que me estoy viviendo Irene Villa al claro yo estuve Berto llevar

Voz 3 07:08 Alcalá no son muy no muy largas de pocas horas así que a ver qué pasa la verdad es que cuando llegamos allí bueno vamos a estar en Bogotá cuando lleguemos allí no van a estar esperando el director de la Fundación con la que vamos a estar no a estar va a recoger no bastar pero allí así que nos ayuda donante para el alojamiento

Voz 2 07:26 pues a los gays en alguna casa o alguno sí

Voz 3 07:29 es una vamos a estar en una casa que tiene una organización que como hermana de la de con lo que vamos a estar nosotros Nos han prestado el el lugar vamos que nos han ofrecido el alojamiento no sale bastante más barato y demás en que poco estamos