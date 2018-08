Voz 1470 00:00 bueno pues así comienzan las canciones de tu vida en este viernes con una canción que debe de formar parte también de la vida de muchos seguro que no coinciden los motivos pero ahora enseguida vamos a conocer el por qué ha elegido nuestro invitado de este viernes esta canción de You Tube archiconocida desde luego por todos como decimos bueno pues de momento de presentarles como les decimos al invitado de este viernes es instrumentista compositor docente El pianista fue miembro fundador de la Asociación veleta arroja su último trabajo es junto a Carlos Cano por la ribera de Paquito con el anterior canciones y palabras un libro cd de carácter didáctico junto también Aldo Méndez lograron una nominación en los Grammy Latinos vamos a saludar ya a Hernán Milla que esta mañana no se escucha desde la emisora de Toledo qué tal muy buenos días

Voz 3 02:37 buenos días Mireia me escuchas escucho pero

Voz 1470 02:39 exactamente cuesta estar quieto no con esta canción que hemos escogido como primera

Voz 3 02:46 tengo mucha mucha risa cuando los escuchaba porque parecieron ser madre mía cómo comenzar una entrevista con con él

Voz 4 02:52 el que tenía ese tema saco

Voz 3 02:55 no no me hago a la idea porque normalmente cuando venga hablar contigo traigo otra música bajo el brazo no se me hacía raro

Voz 1470 03:00 claro que sí pero bueno dices tétrica en su en su inicio pero como nos volvíamos no lo sé bien

Voz 3 03:06 ah no eso yo creo que ha vuelto locos a muchísimos de nosotros yo yo fíjate que la cuando estaba a un poco pensando en que cuál cuál es podría ser esa canciones esta no vino rapidísimo porque a mí me bueno yo tenía unos nueve años cuando beso se puso tan de moda no esta canción fue muy especial para mí porque yo pienso que es de la de las de las piezas que más toque y en un en un pequeño te clarito que que me regalaron padre por mi cumpleaños un par de años antes pues bueno lo que no sacar al piano oí yo creo que la la toqué hasta la saciedad vayan en un Casio seca uno

Voz 1470 03:50 entonces fue éste el principio así empezó ese amor tuyo por la música o incluso antes

Voz 3 03:56 no antes antes fuera de sí sí sí yo realmente empecé a tocar porque mi madre tocaba un par de años de piano en casa había no había un piano todavía cuando yo empecé había un órgano entonces bueno pues yo simplemente escuchando lo que ella estudiaba pues me ponía hay intentaba sacar debido pues lo que lo que ya tocaba y también hacia hasta mis cositas no pero pero vaya esta canción se ese se quedó marcada ahí porque ya te digo que que la interpreté hasta hasta cansar a todos

Voz 1470 04:28 bueno pues a esta esta primera canción de la vida de Hernán Milla esa cuenta atrás de Europa vamos a por la segunda

Voz 2 05:11 muy bien

Voz 8 05:24 sí

Voz 1470 05:36 bueno pues así Hernán por orden cronológico verdad ya te pilla un poquito más mayor esta de Ankara

Voz 3 05:43 esa estás fue con trece catorce años y es increíble cómo llegó esta canción a mis manos porque fíjate por esa esa época de de regalo de Reyes de haber tenido un disco de Michael Oldfield también que fue el famoso Tour Albert dos que también fue otro exitazo no sé si yo no meses después pues mi abuela se compró un televisor y curiosamente dentro de la caja ese televisor venía yo no sé por qué por casualidad un otro disco de Mike Oldfield yo creo que es habría quedado olvidado de la tienda o algo así que era Aida sí a mente entonces yo dije fíjate que curioso que es el mismo el mismo músico no porque yo entonces sólo conocía este ptos y entonces comencé a escucharlo el disco me fascinó especialmente en un verano además que creo recordar que estábamos de vacaciones en Peñíscola con lo cual había algo marítimo por ahí también recuerdo de recuerdo pues pues viajar con con la voz tan característica no de bonita

Voz 1470 06:35 bueno hay tal de Airbus maravillosa una misa

Voz 3 06:38 sí que es verdad hasta los pelos de punta no también garantizarla

Voz 1470 06:40 este Airlines que después se convirtió también en todo un exitazo

Voz 3 06:43 sí sí sí sí la verdad que por esa época señor Özil estaba a tope vaya

Voz 1470 06:47 bueno estas dos primeras no me han costado demasiado reconocerlas todo lo contrario debe decir que también formaban parte de mi vida pero vamos ahora con otra un poquito bueno vamos a escucharlas darnos cuentas

Voz 3 07:02 sí

Voz 9 07:06 el eh

Voz 10 07:09 el tema es ese

Voz 11 07:20 no

Voz 10 07:30 saber eh

Voz 1470 07:41 bueno preciosa igualmente pero de más difícil pronunciación

Voz 3 07:45 si está tan sueco aunque desde es debe buenas de Sibelius Jean Sibelius el grandísimo compositor finlandés la canción se titula tren que significa fue un sueño no bueno es una canción de amor para mí esta canción sí porque la descubrí en cuando estaba a punto de partir de Finlandia después de haber estado allí cinco años

Voz 4 08:09 sí fíjate que fue precisamente para trasladarme a Ciudad Real para llegar al conservatorio de Ciudad Real

Voz 3 08:14 entonces esta canción que cuando lo escuche no entendía absolutamente nada del texto sigo sin entender porque ha decidido veterano sueco no pero pero bueno evidentemente luego leí la traducción no pero bueno la canción habla de ese titula fue un sueño y es un es un símil del del amor con con flores no con flores con la con la fugacidad de su belleza para mí en ese momento fíjate ya te digo sin entender la letra el simplemente la musa K el el la manera de cantar de la que es tienen quién canta y el acompañamiento que tiene el piano de ese patrón que que parece una rueda que gira a mí me para mí simbolizaba mi mi estancia personal en Finlandia no y cómo cómo se marchaba como como iba rodando hacia atrás no como el tiempo se le va llevando por delante y todas aquellas vivencias que teniendo esos cinco años

Voz 4 09:01 pasaban a ser recuerdos no les recuerdo

Voz 3 09:03 estar cogiendo el taxi para para charlar aeropuerto de mi último día allí con alguna la semilla que caía y tenía esta canción constantemente dentro no entonces es una canción que simboliza para mí una época un fin de etapa

Voz 12 09:17 no

Voz 13 09:21 no

Voz 1470 09:27 como no se esos haciendo disfrutar de esta semana en las canciones de tu vida Hernán vamos ahora con Pretty en pimpón

Voz 14 09:36 lo miras en la anterior como decía marcó el final

Voz 3 09:38 una etapa para mí pues esto fue el comienzo de otra etapa no porque justo fue ese ese este estaba presente en el en el disco de El arte del sabor de Bebo Valdés Cachao y de patata Valdés que se publicó en en en dos mil uno y y bueno este disco me lo me lo regalaron hace pues bueno algunos años antes de de realmente quemarlo en en el coche porque me acompañaba en en muchísimos de los viajes que hice cuando estaba yendo y viniendo entre Toledo y Ciudad Real no en mis comienzos de de vivir allí entonces pues este esta este temas sobre todo recuerdo bueno lo asocia

Voz 4 10:17 pues a a la carretera que une Estados

Voz 3 10:20 ciudades no y bueno aquí está sonando el grandísimo Paquito D'Rivera parece que fue casi un presagio

Voz 1470 10:27 sí verdad

Voz 3 10:29 ah entonces bueno ya te digo que como como lo escuché muchísimo en mis comienzos en mi etapa ciudarrealeña pues por eso también es importante para mí no primero porque puso la banda sonora esos a esos meses segundo porque ahora marca un poco la actualidad de de mi vida

Voz 1470 10:45 ya lo creo de hecho hoy nos estás y hablando desde Toledo porque os encontráis allí presentando el concierto que vais a tener buen una mini gira verdad por por toda Castilla La Mancha también con parada en Madrid esas fechas que se aproximan en que están aquí mismo ya en el próximo mes de septiembre insiste

Voz 3 11:05 bueno pues potencia vamos a compartir escenario con con el grandísimo Paquito D'Rivera que que bueno pues yo organizaremos los conciertos el día veintitrés de septiembre en el Festival Internacional de Jazz Toledo estamos en en Madrid el veinticinco en Ciudad Real el veintiséis para nuestros oyentes de Hoy pues

Voz 1470 11:25 haciendo tenemos ahora no tenemos apuntado en rojo en el calendario del teatro sí

Voz 4 11:29 Jano a la a las nueve de la noche la las entradas

Voz 3 11:32 se pueden conseguir en en la plataforma we go punto com en nuestra web también hay enlaces y bueno simplemente en Google Paquito D'Rivera Ciudad Real se puede encontrar también para los que no gustan de comprar por Internet pues en el bar La soga

Voz 4 11:47 que lo tenéis ahí a quitar vuestra redacción aunque al lado en rey santo pues se pueden encontrar también entradas físicas

Voz 1470 11:53 bueno Hernán ha sido muy modesto en elegir estas canciones podía saber elegido por ejemplo alguna de canción así palabras no para recordar algo inolvidable no en envuelto en tu vida llena de Carlos y Aldo no sí la verdad que sí

Voz 3 12:09 a canciones externas de de otros autores porque bueno la música aquello que llevo dentro la tengo todos los días no hay ya ha sido bueno un ejército muy bonito de retrospectiva no encontrar estos temas

Voz 1470 12:22 pues ha sido todo un placer poder compartir contigo algunas de las canciones ya lo decías que claro tan rodeado de toda la vida de música que difícil quedarse con tan solo cuatro canciones pero de verdad que las has escogido estupendamente y las hemos disfrutado muchísimo gracias Hernando ya que vaya muy bien ya tendremos también ocasión cuando estalla un poquito más cerca de recordarlo a todos los oyentes esas actuaciones del gran Paquito D'Rivera en Ciudad Real que bueno eso va a ser el no va más por cierto cómo va la venta de entradas

Voz 3 12:56 muy bien muy bien hay vendidas ya pues una por lo menos una tercera parte del del teatro y bueno ahora esto es mi estos días últimos a esta a esta subiendo porque claro la gente vuelve a la casa

Voz 4 13:08 Génesis acuerda que hay que ir al concierto tus vacaciones qué tal

Voz 14 13:12 bien bien pues primero estuve unos días por Italia que tenía

Voz 3 13:14 par de conciertos con Carlos Si después aprovechamos para para estar unos días de turismo y estos días bueno pues entre preparar el el las piezas para el concierto de escapadas pequeñitas no por aquí cerca que aprovechando bien los días

Voz 1470 13:29 gracias todo un placer es haber estado contigo

Voz 3 13:32 principalmente mira