En Entre Vinos nos acercamos al inicio de la vendimia y a las variedades tempranas de la mano de Jesús Julián Casanova, presdente de El Progreso, y Víctor Durán , viticultor de Malagón

Voz 1621 00:19 hoy en entrevista nos nos vamos a ir a pie de campo porque ya comenzado la vendimia eso sí de las variedades tempranas ya está un punto creo cercano a Malagón Nos vamos a ir para hablar con una de las personas que precisamente hoy mismo han iniciado la vendimia Victor Duran muy buenos días

Voz 2 00:40 buenos días exactamente en qué punto

Voz 1621 00:42 no nos encontramos

Voz 2 00:44 bueno pues hemos empezado con las variedades tempranas estamos haciendo los dos decanos sobre todo las de secano indias que está un poquito de Riegos de siempre Si bueno no va mal grado de maduración bastante fuimos una calidad extraordinaria eso sí la verdad que bueno como no hay tampoco una gran cantidad de kilos en esta parcela sobre todo pues la verdad que no podemos gira empezando a defendernos con ellas

Voz 1621 01:14 para que se hagan una idea nuestros oyentes qué es esto de las variedades tempranas

Voz 2 01:18 pues las variedades tempranas son las que sobre todo se están utilizando para edificación para lo que sería un chardonnay verdejo un cabernet sauvignon maridaje introdujeron en la en la primera reestructuraciones

Voz 1621 01:31 aquí no eran muy muy conocidas

Voz 2 01:33 eran autóctonas y la variedad autóctona por supuesto el que blanco y en Quintos de toda la vida

Voz 1621 01:43 para eso habrá que es

Voz 2 01:45 a variedades igual hay que estamos peleando con ellos

Voz 1621 01:48 y funcionan bien no creo que creo que se han adaptado bien al terreno

Voz 2 01:52 se han adaptado bastante bien al terreno lo único que bueno pues puestos son menos productivas que es su zona de origen claro claro

Voz 1621 01:59 estaríamos hablando de que ya está dentro de quince días no se generaliza la vendimia que supone estas Very estas variedades que qué porcentajes porque es bastante bajo no

Voz 2 02:07 si no lo en principio no pueden ser más del veinte el treinta por ciento a lo sumo las variedades soy bastante variedades como decimos verdejo de Rueda de Valladolid sobre todo bueno pues aquí se se charla está no obstante bien está bastante productivo pero no deja de ser que no no está en ruedas no es donde donde debería de estar

Voz 1621 02:30 como les están recogiendo las están recogiendo a máquina porque parece que bueno pues está embarrado bastantes está montando respaldará bastante viñedo pero no todo

Voz 2 02:40 sí está Variedades casi todas están puestas en en España son variedades como les digo menos productivas no tienen racimo muy grande Santos acusó la recolección manual sería muy complicada es muy muy trabajosa procuramos vendimiar de noche de noche a primeras horas de la madrugada sobre todo para que no para que esa calidad que tenemos varias tales no se pierda al no haber una diferencia de temperatura muy grande de cuarto cuando entra ya lo antes podemos eh

Voz 1621 03:13 no sé si el calor que está haciendo que ha vuelto a hacer habido una pequeña subida de temperaturas de ayer lunes hoy creo que mañana va a durar la afecta la uva oleada afecta más al temporero al vendimiadores al agricultor

Voz 2 03:26 no no no no esté estoy calor está precipitando la vendimiar está una semana una semana antes a la verdad que estarnos vamos a tener una calidad extraordinaria como le digo porque además de que de que hay una diferencia muy buena de de temperaturas es lo que necesita para madurar la uva para madurar las su amor por decirlo de ese modo ahí hace fresco por la mañana por las noches hace fresquito por la mañana nos metemos en treinta grados sin llegar a arrebatar la lo que sería de calor calor excesivo

Voz 1621 03:57 Víctor Duran muchísimas gracias por habernos atendido del campo nos vamos ahora a la bodega en la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos ya han comenzado la recepción de uva tenemos al otro lado de la línea telefónica al presidente Jesús Julián Casanova muy buenos días

Voz 3 04:14 hola buenas bueno cuáles son las previsiones que te

Voz 1621 04:16 n la bodega para esta campaña

Voz 3 04:19 bueno pues son son buena gente estamos ayer ayer empezamos con la recolección de chardonnay de la uva tinta de de secano en basó ir poco a poco recolectando todo hoy seguramente tendremos una producción un poquito mayor a la del año pasado que se equilibra mejor con una campaña normal ese hacer la media de los últimos años pues una normal

Voz 1621 04:42 cómo está siendo la entrada de uva como estés viendo la calidad

Voz 3 04:45 está teniendo una maduración cosa que se cocina lentamente al final recoge mejor los sabores yo creo que este va a ser un año de esos va a ser un año bueno un año en cuanto a calidad extraordinaria este hoyo

Voz 1621 04:57 hemos empezado esa recolecta de las primeras variedades qué porcentaje supone este tipo de variedades dentro de lo que es el global en Castilla La Mancha

Voz 3 05:06 son María de actualmente minoritarias porque la variedad que más ahí todos los sabemos la tradicional es el aire y luego el tempranillo enzimas y mucho más

Voz 1621 05:17 o sea que estamos hablando de chicos

Voz 3 05:20 son María de sobre todo muchas de ellas que vienen de Francia que al estar también la zona nuestra por nuestro Sol tiene una maduración diferente llegan adquirir propiedades diferentes y sabores diferentes y eso eso en cierta manera bueno porque diferencian también no valga la redundancia

Voz 1621 05:36 el el calor que está el calor que está haciendo va a afectar a la maduración de la uva ya no sólo de la que se está recolectando sino bueno a la que vio

Voz 3 05:45 a la creación de azúcar cuando subo poquito la temperatura puede hacer que madure un poquito más deprisa y lo que parecía que estaba venía muy retrasado pues lo mismo de la aviva un poquito y te lo adelanta a lo que pasa es que ya estamos hablando de día de un par de días delante un par de idea detrás cuando llega enólogos iban haciendo el muestreo para recolectar la uva pues hace de que te adelante un par de días que hace más calor o te lo retrasó para ellas hace un poquito menos

Voz 1621 06:09 estaríamos hablando en todo caso de principios de séptimo

Voz 3 06:12 pero si es quitó al lado quemadura más temprano cierre costaría a principios de septiembre ya enlaces en la segunda quincena de septiembre pues ya los los Tempranillo de regadío posteriormente la uva Irene

Voz 1621 06:25 y en cuanto a precios cuando precio

Voz 3 06:27 es todavía no se sabe no se está hablando de que seguramente Seve se muy va en línea muy parecidas a como está ahora mismo no el mercado tu sufrió una subida no que que ha estado durante mucho tiempo consistente y ahora ya está en unos en unos ratios un poquito más bajo y seguramente arranqué con con la misma línea que haya bueno son aceptablemente pues cinco millones de hectolitros menos a nivel nacional sea hay pocas reservas hay poco a poco asistencia en bodegas nosotros ahora mismo estamos prácticamente vacíos tenemos todo comercializada hoy el algo de retirar el practicamente poco no va a haber tanta oferta como demanda podrían una situación en la que esté cree que va a haber mucha oferta pero debía precisamente por no haber existencia ningunas esa oferta se va a reducir bastante está al final va a haber mucha demanda ya nos tenemos que

Voz 1621 07:16 en mirar en un mercado global no sé cómo está el resto de las vendimia en Francia Italia o los o los nuevos países

Voz 3 07:23 pues es difícil saberlo ahora mismo porque hay muchas cosas que se ve mucha especulación unos dicen que muy bien en otros dicen que no también sabemos que Francia ha afectado van a tener un bajón en calidad y en cuanto a la que pueden recolectar va a valer para Cervino Italia son más cautelosos a la hora de decir las cosas que no hay nada transparencia hasta que no cojamos sino recortemos no podremos tener unos dato fiable de lo que no hay

Voz 1621 07:48 te han Casanova muchísimas gracias por atendernos y que bien

Voz 3 07:50 pues muchas gracias a vosotros buen día