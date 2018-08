Entrevista a Isabel Valdés, autora de "Violadas o muertas"

Voz 1 00:00 hablamos con Isabel Valdés periodista de El País y autora del libro violadas son muertas del que hablaremos a continuación Isabel Valdés buenos días

Voz 2 00:08 buenos días hablamos del caso de

Voz 1 00:10 la manada antes centrarnos en el libro si te parece vamos a contextualizar a los oyentes en el caso en el que te cien tras la madrugada del seis al siete de julio del año dos mil dieciséis cinco hombres metieron a una mujer de dieciocho años sino un portal la desnudaron y abusaron de ella la fotografiaron la grabaron todo ello entre risas pues si no fuera poco uno de los miembros se mofaba poco después en un chat de guasa de los hechos esa misma mañana fueron detenidos este caso saltó a la luz pública refiriéndose al grupo como la manada la periodista Isabel Valdés de Calzada de Calatrava seguido minuciosamente este caso Isabel que te impulsó a seguir estos hechos

Voz 2 00:48 pues la verdad es que me llevó dedicando varios años al al tema el mismo de la violencia de género de la igualdad y este caso por sus características en llamó mucho la atención no sólo no sólo al público sino también a los periodistas y creo que que todas en mi gremio muy creo que en general seguimos bastante cerca cómo se iba subiendo los hechos

Voz 1 01:12 digamos podríamos decir que el chupinazo de los sanfermines de ese año de dos mil dieciséis a raíz de este caso fue la mecha de la oleada feminista de la que afortunadamente seguimos siendo testigos a día de hoy

Voz 2 01:23 creo que que sí que no creo que en España el movimiento feminista venía levantándose cada vez con más fuerza de Yafari varios años in un cierto que este paso por como te decía antes porque tiene unos detalles muy escabrosos creo que no terminó de colmar ese vaso no siempre fue la última fue la última gota sí por supuesto creo que nos hizo ver que tal vez en cualquier momento podemos ser víctimas de de hechos como estos que puso un poco en el foco esa violencia sexual que a la que todos estamos expuestas

Voz 1 02:02 cómo ve Isabel Valdés el movimiento feminista actualmente

Voz 2 02:06 pues lo veo con mucha emoción sobre todo ir lo veo muy potente creo que está creo que se está extendiendo mucho que está creciendo mucho creo que por supuesto en muchos aspectos hay que hay que centrar un poco el foco pero creo que es muy importante que se dice a a más gente no sólo a mujeres sino por supuesto también a hombres

Voz 1 02:27 bueno violadas son muertas un libro de nueve capítulos casi doscientas páginas en las que muestras todos los detalles judiciales del caso de la manada cuéntanos

Voz 2 02:35 pues recopilar todo aquello fue tengo que decir que un poco un poco duro no porque aunque yo había seguido el caso durante los dos años no que que se alargó hasta el momento había muchas cosas que pues que se escapaban cosas que publicaba una tele o que publicaba ya hice mi tienda radio había detalles por ahí fuera que que yo no tenía constancia de ellos ya al lo todo y el poner todo encima de la mesa iba todos los detalles de las acusaciones de la defensa ciento es un poco de rabia no porque ves como todo el mundo ve con los mismos ojos lo que ocurrió como se relata en los hechos probados lo que cualquiera podría entender como una violación y que sin embargo es pues pues por circunstancias judiciales en este caso tipificación de delitos pues se denomina abusos sexual comprueba alimento hice que enfadar bastante

Voz 1 03:33 claro porque fueron condenados como dices por abuso sexual compre balizamiento y no por agresión sexual que es lo que reclama multitudinaria mente

Voz 2 03:42 sí efectivamente hubo mucho debate en ese en ese aspecto porque había gente que decía que bueno que el movimiento feminista reclamaba más años en la cárcel yo creo que el movimiento feminista lo que reclamaba era que se pusiera nombre que todas vamos a eso a ese delito no todas entendemos eso como como una violación no como un abuso sexual

Voz 1 04:02 te empezaste a escribir este libro el jueves veintiséis de abril que es el mismo día en el que sale a la luz la sentencia de la manada

Voz 2 04:10 esa misma noche empezó el libro así aquel aquel día no hubo mucho tiempo pero bueno era un libro un poco como de urgencia no de de poner sobre la mesa todo lo que había pasado los últimos años y dar un poco de perspectiva no sólo al caso porque el libro no sólo cuenta el caso si no como el movimiento feminista en España hay también otros lugares del mundo se ha ido armando digamos de alguna manera en en estos últimos veinticuatro meses

Voz 1 04:40 mira hasta dónde ha llegado la cultura de la violación para poder llegar a culpar al alcohol lo a la vestimenta de las mujeres de las violaciones cometidas por hombres

Voz 2 04:49 bueno pues es algo histórico desde tiempos notar inmemoriales porque toda la culpa de de alcohol y la juerga no que se dice en no viene de hace tanto si es cierto que la mujer desde siempre ha sido un once la ha visto como un objeto bueno para estar en casa para criar para tener hijos para cuidar de la familia ir durante siglos ha estado enconada no en ese lugar que es el doméstico sin embargo con bueno cuando empiezan digamos que el siglo XX sí que es cierto que con la mujer en la calle hay empezando en en varias profesiones en lugares públicos de repente hay una parte de la sociedad que cree que se resume su espacio con todo el tema de la publicidad el cine la música se nos ha ido objetividad cuando no ir viendo cómo cuerpos o como objetos sexuales y nada más allá entonces eso ha calado hondo durante décadas es difícil pues es complicado cambiar eso ahora claro porque volviendo al caso

Voz 1 06:00 en escuchas las declaraciones de los cinco miembros de la manada ellos están convencidos de que de que ella se lo estaba pasando bien de hecho uno de ellos llega a argumentar que la penetró porque ella quería que en lo tenía no quiere hacerlo

Voz 2 06:12 sí es bastante esto Maga muchísimo no ver cómo cinco tíos que son además son grandes no son altos son fuertes que en qué momento pueden pensar que una chavala de dieciocho años está a gusto siendo tocada ha penetrado Hay manoseada en un portal a oscuras de madrugada en un sitio que no podía salir eso eso esa visión no de la mujer como como carne es lo que lleva estos a estos cinco hombres porque hay gente que los chavales no son hombres la estos cinco hombres a hacer aquello y hay una conversación de whatsapp de los amigos de ellos que hablan de él prenda como como alguien que bueno que es que mira a una mujer y de repente veo un expositor de pollos no iba un poco la idea tan tan sucia hay tal macabra de cómo los hombres a veces ven a las mujeres naves que impresión

Voz 1 07:13 Ana oír eso sí

Voz 2 07:17 entristece mucho no es cierto que no ocurre siempre me gusta mucho repetir que por supuesto es un poco obvia decirlo no pero ni todos los hombres son violadores nadie piensa eso y todos los hombres serían capaces de cometer tales abusos pero sí que hay cierta parte de la población masculina que que nos ve así que nos trata así y además piensa que es lo correcto

Voz 1 07:44 cuando escribí este libro había salido la sentencia condenatoria pero no el auto que les concedió la libertad provisional qué te parece esta medida

Voz 2 07:52 bueno me me chocó mucho pero me chocó mucho como Le puede como le puede chocar a cualquier persona que no que no conoce digamos el los procedimientos judiciales sacarlos a libertades es lo normal en estos procesos judicialmente hablando pero es absolutamente normal que se produzca rabia no a quiénes estaban en la calle protestando cada día o quién a la calle protestando todavía durante dos años para que es y caso supusiera un antes y un después en bueno pues en en este tipo de procesos penales cuando tienes a tienes a cinco acusados de este delito la justicia considera que no van a reincidir que no se van a jugar que ya nadie hay peligro de destrucción de pruebas pues yo normales en la libertad provisional sin embargo me pregunto sobretodo yo me preguntaba en aquel momento como alguien que no sabe qué ha hecho algo mal cómo son estos estos cinco tíos que jamás Irán perdonan y jamás se conocieron lo que hicieron no van a reincidir porque no va a ser reincidir en algo que tú no sabes que que está mal o que no crees que está mal a mí se me preocupaba me preocupaba mucho

Voz 1 09:06 volviendo al libro bueno incluye un prólogo de la abogada feminista Cristina Almeida hay un alegato final de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena precisamente Almeida reclama una modificación del Código Penal con especialistas en el ámbito de la justicia en cuestiones de género y violencia imagino que esta reclamación ira orientada al concepto de abuso sexual en la ley

Voz 2 09:26 sí es totalmente eso soy alguien me vaya abierto y a mí me parece estupendo que que se lleva te esté ahora mismo en la calle y también en el sitio donde tiene que estar que es en el ámbito judicial y el político para decidir si cualquier abuso sexual comprueba alimento que hoy está tipificada sí sea una agresión sexual creo que hay que mirar siempre caso por caso y para eso están los procesos judiciales pero también creo que es importante que en un momento como éste en el que la sociedad está cambiando el Código Penal debería ajustarse a a ese cambio en la sociedad y a esa evolución en la sociedad siempre al final pues las estructuras suelen ser más lentas no que que la calle pero creo que con voluntad política como se ha demostrado en los últimos cuatro meses cualquier cosa se puede hacer

Voz 1 10:19 viola su muertas un libro de actualidad que se ve envuelto en medio de una oleada feminista como decías con movimientos como el Michu o las huelgas del ocho de marzo quisiera preguntarte si sentía presentaba alguna traba a la hora de publicar este libro debido a las continuas críticas a las que nos tenemos que enfrentar en ocasiones a la hora de defender el feminismo

Voz 2 10:39 bueno pues como tú bien dices Se en este tema alrededor de este tema no hay muchísima fuerza contraria en muchísima fuerza oposición bueno pues he tenido críticas he tenido insultos pero la verdad que he sentido mucho más mucho más apoyo no y más reflejo positivo que que cualquier otra cosa si es cierto que bueno pues al final siempre recibes o insultos amenazas no redes sociales pero nunca han sido presenciales nunca me he encontrado a alguien en la calle que me ha dicho nada negativo tampoco me he encontrado a nadie que esté en desacuerdo no porque al final el libre aunque sí que es cierto que es un alegato feminista creo que que bueno es un alegato objetivo no en una sociedad que se está moviendo para acabar con con una práctica obsoleta que es machismo aunque debería serlo y que no nos queda otra que mirar hacia adelante y que y que mide no a esto porque igual que nadie puede estar en contra de no sé pues imagínate que alguien protestará porque que alguien luchan contra el racismo no o contra el nazismo a nadie se le ocurriría ponerse en contra de eso pues el feminismo es igual es la igualdad para todos y además va en beneficio de todos

Voz 1 11:58 ya quién quieres que llegue este libro

Voz 2 12:01 ahora todo el mundo obviamente he tenido un sirva muy bonito y muy importante de chicas jóvenes de entre dieciocho y veinticinco o más o menos y eso me ha dado mucha alegría porque al final yo tengo XXXII la gente de mi entorno no hielo también se los que yo me muevo pues en la gente está bastante concienciada sin embargo son las más jóvenes y los más jóvenes no los que vienen detrás los que tienen que cambiar un poco el chip igual que hizo en ellos el nosotros somos el futuro sí pero ellos también y me parece super importante y también lo cuenta en el libro que la educación es es básica y es el único camino para para este cambio

Voz 1 12:45 por último invitas a todo el que lo lea también a quienes no estén escuchando a unirse a esta revolución

Voz 2 12:51 sí por favor es me parece que me parece tan tan obvio no Italo en una huelga decirlo pero el feminismo que su movimiento que lucha por la igualdad hombres y mujeres que todavía hay mucha gente que piensa que ese mismo lo controla el machismo algo que no puedo entender porque se repite por activa iba que no las mujeres no quieren acabar con los hombres quieren acabar con sus trabajos Nico sus puestos de poder simplemente queremos tener las mismas oportunidades y poder elegir y ser libres de también me caminar por la calle y eso es lo igualado no es lo contrario el machismo así que sí creo que la sociedad entera debería debería unirse a esta esta revolución no porque al final cuentos el feminismo en su base en lo que quiere submundo igualitario y mejor para todos