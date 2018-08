no la verdad es que tenemos la gran fortuna de que prácticamente y bueno casi te diría que lo que va de año en lo que queda de año ya estará a todo lo todo reservado no es un gran acierto ya el y ahora en el inicio de curso pues también nosotros mandamos un dossier a cada uno de los centros educativos de Castilla La Mancha las comunidades anexas a Castilla La Mancha para invitar a los directores de los centros a que a que organicen una unos viajes educativos con con los alumnos a conocer Pepito tanto Naturaleza Parque Nacional como historia patrimonio con el yacimiento y creo sinceramente que es una visita obligada para para todos los centros educativos y luego pues los fines de semana la demanda turística que tenemos pues que nos hace estar muy ilusionados en la labor que está haciendo desde el Área de Turismo de del Ayuntamiento de de

la Junta comunidades nos permita seguir gestionando nosotros el el yacimiento arqueológico no de verdad tanto el consejero que ha visto la Motilla porque es que no la conocía ha quedado impresionado de del patrimonio que que tenemos aquí y desde luego convencido de que las cosas se están haciendo bien y que hay que seguir en esa línea vendiendo Castilla La Mancha viniendo todo el patrimonio toda la cultural que tenemos en Castilla La Mancha y en este caso yo tengo que vender toda la riqueza cultural que tenemos el patrimonio que tenemos en Daimiel y obligada la visita también a hacemos una visita guiada para qué el visitante que llega a la una y cuarto de la visita al yacimiento arqueológico pues ya en Daimiel y bueno pues te guste nuestra gastronomía no te guste

Voz 1

05:01

hemos muy contento puedan con la evolución que está llevando este concepto y ello casi te diría que que tal y como va la cifra podríamos colocar el el no hay billetes yesos superaría a las ocho mil y pico personas no casi nueve mil personas yo creo que esto va a ser un concierto inolvidable en un nuevo sistema de nuevo modelo de de de conseguir concierto no el que utilice que se utilice muchos participantes no y la verdad es que la demanda que estamos teniendo de de entrada bueno dice que es un macroconcierto es un concierto de muchas horas de duración y la verdad es que la organización por parte de toda el área de Festejos dedicando bueno pues no sólo es un día importante poderse conciertos sino que Daimiel también ese es el día grande de salía de de de la patrona día en el que por la mañana tenemos la función pero por la tarde tenemos la procesión de nuestra patrona con lo cual todos los daimieleños también la estaremos recibiendo en las calles Aquiles un día quién Daimiel semana mover muchas miles de personas y bueno pues hay que estar preparados tuvimos la Junta de Seguridad el otro día pues para prever todas las posibles incidentes incidencias que se pudieran que pudieran presentar y desde luego yo aquí agradecer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Guardia Civil Policía Local Protección Civil Cruz Roja iban todo aquellos voluntarios que de verdad en un día donde sea no es tantas miles y miles de personas con autobuses con bueno pues bueno que estemos a la a la altura de lo que es una ciudad como dinero