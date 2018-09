Voz 1509 00:00 qué tal y como están estamos tan sólo a unas horas para que el lugar donde nos encontramos esta mañana comience a vivir una gran fiesta en torno a uno de esos productos más la actriz aquí hace dos años se elaboró el pisto más grande del mundo pero no sólo eso es enorme en esta localidad este viernes les estamos ayudando a lo alto de un escenario situado en una monumental Plaza Mayor la de Villanueva de los Infantes localidad repleta de tesoros arquitectónicos Eden muy buena gente grandes iconos culturales como Quevedo Cervantes Lope de Vega convirtieron la villa en un importante foco cultural espiritual la vida a lo largo de los siglos ha venido girando aquí en torno a esta plaza Mayor también en la actualidad especial Mente en estos días en los que se vive la fiesta del pimiento que en breve se espera que sea declarada de Interés Turístico Regional la Alejandra Martín qué tal muy buenos días

Voz 1 01:01 qué tal muy buenos días Mireya pues si es un aliciente más y además se lo merecen un montón porque ya son

Voz 1963 01:07 quince años los que llevan celebrando esta fiesta aquí

Voz 1 01:10 Villanueva de los Infantes para situar a los oyentes estamos en un marco incomparable tengo a mi derecha a Quijote y Sancho que está vigilando que este programa salga perfecto que tengo enfrente mía ya el Mercado Cervantino con sus puestos montados en esta plaza Mayor a mi espalda está el ayuntamiento

Voz 2 01:28 ya la izquierda está a la iglesia de San Andrés

Voz 1 01:30 ya que estamos en un marco único hijo mágico pero bueno de cara a este domingo lo que va a ser mágico va a ser ese pisto que vamos a tener mil doscientos kilos de verduras ojo cortadas una una a partir de mañana por más

Voz 0654 01:45 de cuatrocientos voluntarios

Voz 1 01:48 creo que nos vamos a tener que incluso unir nosotros Mireia

Voz 1509 01:50 no yo creo que estoy haciendo ahora no el otro día ya lo comprobamos que a esto se te da fenomenal

Voz 1 01:55 te van a tener que unir para echar un cable a a toda esta buena gente que tenemos por aquí pero bueno no sólo tenemos el pisto también tenemos la jornada nacionales del folclore o el mercadillo cervantino que se va a inaugurar esta misma tarde a partir de las nueve y media

Voz 1509 02:09 bueno pues muchas de actividad desde luego es la que va a haber durante todo el fin de semana aquí en Villanueva de los Infantes se lo iremos contando todo aquí al detalle aquí todo ya está preparado nosotros lo estamos para contárselo con Ángel Moreno y Agustín Cacho en la técnica en los compañeros de la Cadena Ser en la provincia que siguen como no muy atentos a la actualidad provincial vamos con nuestro habitual avance de noticias avance informativo que comenzamos en Fernán Caballero ya saben que allí la localidad y toda la provincia está de luto por ese fatal e trágico suceso que tenía lugar en la tarde de ayer Carlos saben gozar qué tal muy buenos días

Voz 1621 02:51 hola qué tal Mireya buenos días también Alejandro a toda la gente en este programa especial pues si comenzamos con esa consternación en Fernán Caballero el consistorio ha decidido no suspender los actos que quedan ya que al ser el último día de las fiestas de San Agustín apenas hay programados eso sí tras reunirse los portavoces de los partidos con representación la bandera del Consistorio ondea a media asta y además ayer se guardaron dos minutos de silencio en la Verbena Municipal y en la web oficial de la ayuda la miento se ha puesto un crespón negro y un comunicado mostrando las condolencias del Consistorio el alcalde de la localidad Manuel lo ha mostrado el profundo pesar de la al municipio tras el fallecimiento de un joven que participaba en el encierro celebrado este jueves en la localidad o asegura que tras el trágico suceso el pueblo está completamente consternado vamos a escuchar las palabras del alcalde

Voz 1509 03:35 hoy a nada

Voz 3 03:38 eh nacido en accidentes a la reacción de hoy a lo largo al día pues veremos a ver la gente de los habitantes como Aldán

Voz 1621 03:46 recordamos que el joven fue corneado en la parte izquierda del costado en uno de los toros que se sueltan acogida tenía lugar cuando el joven trataba de refugiarse de uno de los astados en las talanqueras del recorrido dándose la circunstancia que este año precisamente se hayan incorporado más vallas para incrementar la seguridad el chico fue trasladado en parada cardiorrespiratoria hasta el hospital de Ciudad Real pero los servicios sanitarios no pudieron salvar su vida así que ese es el trágico suceso que nos deja estas últimas horas el Ayuntamiento de Viso del Marqués cambiamos de asunto aprobado diversas obras cuya inversión global ronda los doscientos cuarenta y siete mil euros la construcción de una nueva nave que funcionaría como almacén para albergar vehículos y maquinaria municipal en un mismo espacio una nueva infraestructura que sea lícito dado por un valor de casi ciento sesenta y un mil euros la alcaldesa de la localidad María Luisa ha calificado esta nave de necesaria ya que hasta ahora no contaban con un espacio que reuniera las características necesarias para la flota de vehículos iré maquinaria una noticia positiva para este viernes parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado ayer jueves está dotado con trescientos mil euros y que a esa consignado en Daimiel según la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado el número premiado setenta y nueve mil quinientos diecisiete además de Daimiel se ha vendido municipios de las provincias de Alicante Almería Barcelona Castellón La Coruña vuelvo Baleares Málaga y Santa Cruz de Tenerife en el caso de Daniel este premio estaba y ha vendido en la oficina situada en el número cinco de la calle Alfonso XII ir desde ayer jueves comenzaron las Fiestas del Vino en Valdepeñas con ese concierto todo un éxito de elefantes en la localidad con Cadena Dial doce años ya de este concierto diez días con casi un centenar de actividades finalizaban ayer las fiestas de Tomelloso con esa fiesta de las letras en la que estuvo nuestro compañero Manuel Jabois también Ángel Felpeto el eh

Voz 4 05:32 Tejero educación mañana comienzan las de Alcázar de San Juan pues mucho

Voz 1509 05:36 actividad sin duda alguna en la provincia de Ciudad Real durante estos días también se lo contaremos aquí en este hoy por de Ciudad Real y provincia completamos del avance con el deporte Carlos hoy que vamos a escuchar en SER Deportivos

Voz 1621 05:47 pues también es una jornada festiva mañana sábado en Almadén porque llega hasta allí la edición número ochenta y tres de la Vuelta a España va a ser llegada de una nueva etapa que sale desde Linares estará durante toda la jornada a casi dos kilómetros de centro urbano donde acabará previsiblemente al esprín o con una fuga esa etapa de la Vuelta en España el conocido como Parque Vuelta que es una especie de parque de atracciones en miniatura en el que seguro mucha gente puede disfrutar y también vamos a contar con la presencia de la segunda jornada de la Tercera División en el Grupo XVIII la primera en la categoría preferente o el primer partido que el fútbol sala Valdepeñas iba a jugar en el que por el momento va a ser su campo el Quijote Arena en ese estreno en Primera División

Voz 4 06:30 pues muchísimas gracias Carlos nada te escuchamos

Voz 1509 06:33 tiene de las tres y veinte de la tarde en tiempo de SER Deportivos bueno pues desde Villanueva de los Infantes arrancamos este programa especial que nos va a llevar hoy hasta las dos de la tarde íbamos a comenzar con música con la que nos va a traer uno de los artistas con los que cuenta Villanueva de los Infantes Juanma Ferrer qué tal muy buenos días

Voz 6 06:52 días es una de las novedades

Voz 1509 06:54 la que que va a haber aquí este año este fin de semana va a ser un concierto en el que vais a participar varios grupos es el denominado pisto rock eh que ya es todo esto exige final es el primer año pero esperemos que esto tenga muchísimo éxito no si confiemos

Voz 0654 07:10 ya que esta fiesta atrae a tantísima gente de de todos los sitios de la comarca y prácticamente de de toda España pues vamos a fomentar un poco lo que es la música y en este sentido pues la creación de El pisito rock pues puede sí puede ser una baza importante en este en este sentido

Voz 1509 07:28 o ganas de demostrarle a todos los turistas y a los paisanos eh el buen hacer de de los artistas de infantes Ali verdad vamos a comenzar con qué con qué tema a cuéntanos

Voz 0654 07:38 pues con una de mis últimas canciones que se llama

Voz 1509 07:40 Mares de Tierra venga pues adelante comenzamos con Juanma Ferrer

Voz 7 07:46 entró en unos eh mi de la cárcel de la que eso y mi misionero Haneke

Voz 8 07:59 de mi piel

Voz 7 08:03 poco profundo y sin Pedro

Voz 8 08:06 si vence a mi lado daré mi mal

Voz 7 08:17 mostrando el ya barra del bar

Voz 8 08:21 de carretera tipo eh

Voz 7 08:25 a veces

Voz 9 08:34 Nos quedan ser sucumbieron en bares de Ci U y perderme de nuevo debo en poco a poco

Voz 7 08:44 deshacer todos de arena sin eh dónde está la promesa que vistió de verde en el corazón de aquel cantante queden tu porta repito las vas fecha cada canción escrita con tus labios no los puedan ver el sol en tres vasos de Ron Heath darme cuenta de que tu quizás no vales nada pensando lo mejor es que no tienes miedo

Voz 9 09:28 esas ganas de arte menos al ser sucumbieron que esta tierra en la cárcel de la que es hoy prisión de género en el BOE de la que se abren las perderme de nuevo en tu cuerpo desierto de arena sin una

Voz 1509 10:05 bueno fabuloso un fuerte aplauso Juan Ferrer cantautor de antes estábamos deseando escucharte dentro de un ratito eh volvemos a saludarte cuando queráis bueno Antonio Ruiz Lucas alcalde de Villanueva de los Infantes bienvenidos han hallado hoy gracias desde luego por acogernos un año más como los acoge Villanueva de los Infantes eh

Voz 10 10:26 gracias a vosotros para nosotros es un placer volver otra vez en esta plaza en este inicio de esta fiesta del pisto más grande del mundo bienvenido bien hallados como siempre con los brazos abiertos

Voz 1509 10:36 penal más grande del mundo y dentro de muy poquito esperamos Fiesta de Interés Turístico Regional efectivamente

Voz 10 10:40 este año se dan todos los requisitos prácticamente cuando iniciamos la solicitud de este año para el reconocimiento como vista identidad Twitter regional no faltaba solamente un requisito que era la edad cumplir la edad ya lo cumplimos esta edición que la edición número dieciséis hace que bueno da cuenta de que llevamos a quince años elaborando el pisto más grande del mundo hizo estas fiestas de Infantes una fiesta que empezó en el dos mil tres como una pequeña puesta entre buenos amigos y unos empresarios que bueno pues este año sólo a pimiento qué hacemos con los pimientos apostaron con el herrero del pueblo a ver si era capaz de fabricar una sartén tan grande como para elaborar un pistola durante el hombre cumplió cumplió aquella aquella apuesta elaboró la primera en que eso está autorizando hasta la edición pasada bueno pues que ha hecho que el pisto llegue a ser lo que es

Voz 6 11:27 ese quedó pequeña no tiene más de cinco cinco

Voz 10 11:32 ahora tiene cinco veinte metros

Voz 0654 11:35 cinco cinco metros veinte centímetros de diámetro y no sé qué bueno tenemos el récord Guinness del pistas Magrana El Mundo también vamos a tener la declaración de Interés Turístico Regional de la

Voz 6 11:45 está no sé si pensáis ir a más conseguir a nivel

Voz 10 11:50 en general lo que exactamente no gustaría seguir elaborando ir practicando y fomentando esta fiesta tan importante una fiesta que se ha metido entre la celebración de la feria que se hace siempre a final de agosto con la fiesta que suele el día ocho la nueva lleva a esta fiesta que es una fiesta que importantísima porque es una cierta que sale del pueblo de los voluntarios de que un pueblo en pie este fin de semana en la calle y el domingo invade sus calles plazas nuestro Casco Histórico y disfruta de un elemento propio nuestro como es el visto bueno

Voz 1509 12:24 lo de estar inscritos ya en el Libro Guinness de los récords haberlo conseguido esto de una repercusión importante a Villanueva de los elefantes se ha anotado alcaldía a nivel de de turismo viene más gente desde entonces

Voz 10 12:35 vamos a ver el objetivo de la fiesta era en principio la promoción empresarial ahí la utilización de un producto dando como nuestro nuestro como sentimiento para bueno para darle bajo embargo de lo que ella tiene pero eso ahora

Voz 2 12:48 está convencido en un aliciente era un

Voz 10 12:51 en un elemento que nos permite ponernos en bueno voy a nivel internacional darnos a conocer a nivel internacional y que no permite promocionar los a nivel turístico no sólo nacionalmente sirve internacionalmente que ese es el objetivo de horas se trata de aunar bueno la puesta en valor de los productos yo de nuestra agricultura aceite de oliva virgen en Campo de Montiel quinientos infantes tomate de Infantes la carne que servicio para hacerlo luego una participación voluntaria de todo un pueblo volcado en eso eso no significa que es humo una feria una aún es una fue una forma de patrocinar de promocionar los internacionalmente como un lugar turístico de primer nivel evidentemente cualquiera pues lo podía intentar desde trate de esta categoría pero lo que está claro es que hacerlo en un pueblo como éste con un patrimonio tampoco tenemos es un aliciente más a nuestro era una forma de patrocinar de promocionar nuestro una de nuestras materias primas más importantes es el turismo cultural y patrimonial

Voz 1509 13:51 bueno e precisamente se va a poner en valor de diferentes eh edificios ya decíamos al principio cuando presentábamos el programa desde aquí que Villanueva de los Infantes tiene un importante patrimonio arquitectónico y de hecho por ejemplo tenemos el Convento de Santo Domingo que según se anunció se va a transformar en una hospedería de cuatro estrellas XXXV habitaciones que la van a hacer que se convierte en uno de los establecimientos que van a formar parte de esa red de de hospedería no de Castilla La Mancha como están los trámites ALCA

Voz 10 14:20 bueno con los tramites por parte de de los infantes están ya prácticamente hechos ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de la Junta de Castilla La Mancha bueno porque nosotros ya aprobamos en pleno en Infantes la cesión del convento de Santo Domingo al Gobierno de la Junta de de Castilla La Mancha el convento ya desde la Junta yo estoy en la Junta está trabajando para sacar ya al tanto el proyecto como la licitación para el comienzo de las obras para transformar en tras formar parte de esa usted diría esas heridas de Castilla La Mancha en principio yo sé que el Gobierno de la Junta de proyectos importantísimos para nosotros es evidentemente el más importante el nuestro pero yo sé que están trabajando en Infantes en Brihuega con la Fábrica de Paños y el bronce que sean los tres puntales principales de esta red de prioridades que cierra

Voz 6 15:06 ocho y bueno estamos hablando de establecimientos hoteleros no sé si tienes una previsión de ocupación de cara a esta fiesta del pimiento

Voz 10 15:13 bueno yo creo que la ocupación hotelera luego me corregirá a medida que no constituiría que sientan muy cercanos porción en este fin de semana es que ahí está claro que si tuviéramos más más disponibilidad intimidado más más oferta estaría más ganaríamos mar lo que está claro que estos fines de semana nuestro pueblo es como el pueblos de la temporada alta de quince de agosto de oyentes septiembre estamos en temporada alta población hay que hacer un esfuerzo grandísimo desde el Ayuntamiento por qué el los servicios limpieza recogidas a atencional al público atención a los que vienen de fuera a pasar unos días aquí Nos dos redoblar nuestros esfuerzos para atender a todos

Voz 1509 15:50 lo mejor posible en trece alcaldes cien por cien pero cuántas plazas e son las que con las que cuenta había uno de los infantes porque al venir por aquí veíamos una gran qué

Voz 6 15:59 dirá de casas rurales lo que sigue

Voz 1509 16:01 las previos abre el año pasado sí

Voz 10 16:04 en cercana a las trescientos plazas hoteleras la vimos disponible hay menos de lo que nos gustaría que aumentar las horas de los organismos es que lo que está claro es que el el el el sector empresarial que tiene que invertir de Infantes organismo merece la pena porque estamos demostrando aquí todavía tenemos que seguir apostando porque es un trabajo muy largo plazo de hecho nosotros aprobamos un un plan de desarrollo turístico en dos mil diecisiete dos mil diecinueve con una serie de de una serie de objetivos a conseguir para ello una serie de acciones a realizar esas acciones están prácticamente realizada en el setenta y cinco por ciento el proyecto de lotería al proyecto de la caso de Rueda para transformarla en un centro de de recepción de visitantes poner en valor muchos los atractivos que da para final de año y coincidiendo con el IV centenario del AVE de la apertura de que está aquí debajo de la iglesia para que los turistas lo puedan visitar en fin una serie de acciones que está llevando a cabo y que hacen que el turismo tenga sino no una subida exponencial grande porque no nos interesa sino un mantenimiento o una crecimiento sostenible nuestros apostó por un turismo de calidad para poder atenderlo adecuadamente en las mejores condiciones posibles por eso necesitamos un crecimiento sostenible en el tiempo que para ello necesita fundamentalmente con los empresarios puro y animamos a la gente a que a que vengan a invertir porque parece que turistas vienen

Voz 1509 17:28 poner a salvo que no solamente viene Viana infantes se beneficia toda la comarca no efectivamente lo

Voz 10 17:33 marcar el campo de nosotros claro eh cuando lo preguntas lo desde la desde el punto de vista del local de Symantec pero esta es la capital del Campo de Montiel que para nosotros es importantísimo en nuestra comarca todo lo que es el Campo de Montiel son leyendas primero infantes a nosotros no parece interesantísimo que Montiel sigue trabajando en recuperar su el espectacular castillo la historia que está alrededor de Pedro I el Cruel de toda la historia que viene de Montiel no me interesan muchísimo que Villamanrique ponga en valor la jornada en su relación con Jorge Manrique no interesa muchísimo que se ponga en valor su castillo ponga en marcha un centro de interpretación de la red de Santiago nos interesa muchísimo todo lo que supone en el campo mentiría apostamos apoyamos a cada uno de los pueblos porque tenemos que trabajar de la comarca eh a la altura hace Si a la altura de de de siglo que estamos ya que estamos la globales

Voz 1556 18:25 en es tal como no va a ser íter importante

Voz 10 18:27 la globalización de nuestra comarca

Voz 1509 18:30 bueno días importantes este fin de semana digamos que el llama así más fuerte no será el domingo que es cuando se elabora el pisto después tendremos tiempo a lo largo de programa de de contar todos los pormenores pero díganos alcalde que tiene el pisto y querían el pimiento de infante

Voz 10 18:44 la efectivamente Infante tiene aún va Patti de cumplimiento propio de Infantes además se la la la variedad viviendo se va se va pimiento de enfado

Voz 6 18:52 de esta y es

Voz 10 18:53 bueno pues un viviendo muy especial porque el Mudo hueso a la hora de cocinar suelta mucha agua entonces necesita mucho mucho tiempo y sobre todo lo que es lo que tienes que cuando se detecta una materia prima de primera calidad tanto el aceite fundamentalmente como el pimiento y el tomate hice hace al aborde la antiguamente porque hay que recordar que lo hacemos y lo elaboramos con este satélite durante pero debajo de ella hay un fuego de leña de cine de olivo a fuego lento con unos cocineros que pasan calor ese día estalló como antiguamente en el campo Ésta es un pisto como recientemente en el campo evidentemente la condición de de cantidad no es la misma pero bueno sale un pistón que se puede comer es un pisto eh bueno porque debe se puede servir más y no te dijeran dónde está hecho prácticamente en rodaría muy importante en el aprovechamiento de esta primos nuestras estamos pendientes de poner en marcha una concesión que tenemos por parte del Gobierno de la Junta de Comunidades de un taller de empleo que es un taller de empleo para aprender a fabricar preserva vegetales es decir un pisto que podemos

Voz 6 19:53 es va muy bien pues esperemos que Villanueva de los Infantes y abandono

Voz 1509 19:55 buenas noticias alcalde muchísimas gracias

Voz 6 19:58 pero al buen provecho y feliz

Voz 1509 20:02 eh fiesta del que todo su augura un fin de semana

Voz 10 20:04 espectacular el infante has si es gracias

Voz 6 20:07 pero muchas gracias a vosotros vamos a publicidad

Voz 11 20:09 es lo que te conmueve

Voz 12 20:18 todo indica Ramón nada no te da para un álbum daba

Voz 13 20:38 qué tal

Voz 10 20:52 para el mundo

Voz 1509 20:55 una de las actividades que más vida Ada infantes durante este fin de semana es el mercadillo cervantino Alejandro allá lo describirías perfectamente al principio está instalado aquí enfrente de nosotros en la Plaza Mayor de Infantes extiende también por las calles más céntricas del vamos a hablar

Voz 0364 21:11 pues sí para ello tenemos por aquí

Voz 1 21:14 o sea tengo a Raquel vale lo que secretaria de Turín Fava qué tal muy buenos días Raquel me Weller ya eh bueno lo primero de todo es el que está ya ultimando los detalles eran repartiendo las licencia el porqué los artesanos y restauradores están con muchas ganas de montar supuesto cuántos puestos en esta adicción pues tenemos setenta idas puestos actuales con diferente variedad por ejemplo dentro de la variedad que nos vamos a poder encontrar la gente que nos está escuchando y dice no tengo un plan para el fin de semana

Voz 1439 21:43 pues tienes desde artesanía mojitos eh juguetes e totalmente cervantinos portuguesa la verdad es que hay mucha mucha variedad hay mucha demanda

Voz 1 21:56 en este mercado cervantino no sé si aparte

Voz 0364 21:58 imagino que en unos artesanos au digamos

Voz 1 22:02 eh empresarios de aquí de te infantes vienen de otras partes de Castilla La Mancha incluso de España

Voz 6 22:08 sí eh aparte tenerlo locales

Voz 1439 22:11 es también vienen de Castilla La Mancha hay de España en la parte también de Andalucía verdad

Voz 4 22:15 que todo muy bonito si Linkedin que bueno

Voz 1509 22:19 bueno ido a gusto ver las calles como se ponen con el mercadillo cervantino es de casi casi difícil dar un paso eh

Voz 1439 22:26 pues la verdad es que sí porque es uno de los fines de semana que más gente tenemos también en el pueblo aparte de la fiestas y demás ir todas las calles tanto Cervantes como Plaza Mayor Rey Juan Carlos I Fuente Vieja tienen todo lleno de puestos ahí y la verdad es que

Voz 6 22:43 qué palos y además muy ambientado que va a estar todo el mercado

Voz 1509 22:45 cervantino no será extraño ver a Don Quijote

Voz 6 22:48 verdad verdaderamente algo el aquí Don Quijote y Sancho no no defrauda nunca son fieles a la cita además de Band eh

Voz 1509 22:58 perfectamente ataviados para la ocasión el luego ya eh nos contarán también eh gentes de del grupo de de teatro que van a pasar por aquí por el programa cómo se cuida todo hasta el más mínimo de ETA eh

Voz 1439 23:11 hasta el más mínimo detalle para no defraudó

Voz 1509 23:13 dudar y bueno es una de las actividades este mercadillo cervantino como decimos que que que más

Voz 1439 23:19 nueve Villanueva de los Infantes durante el fin de semana sí

Voz 1509 23:22 efectivamente ya han empezado a instalarse ya

Voz 1432 23:24 da bueno faltan algunos pero más de el ochenta por ciento ya están todos

Voz 1439 23:29 dándose hay el nada

Voz 1509 23:31 el suelo repetir sí la verdad es que Marte

Voz 1439 23:34 el sesenta por ciento repite viniendo todos los años porque además les gusta tienen una muy buena venta Hay es una fiesta muy muy animada

Voz 6 23:44 y hablando un poco de información practica cuando por

Voz 1 23:46 hemos visto que nadie el Mercado Cervantino cuando a partir de cuándo

Voz 1439 23:50 pues el Mercado Cervantino abre esta tarde a partir de las siete de la tarde ya los puestos ya están todos abiertos hace al público para que puedan venir a a verlos y a comprar

Voz 1 24:00 viernes apartada hasta cuando voy

Voz 1439 24:03 Julio estarían disponibles sobre hasta la hasta aproximadamente las doce la una según la afluencia también de gente y por la mañana el horario de apertura de mercados ella de las once y media hasta aproximadamente las dos dos dos o tres volvería otra vez a iniciarse a las siete de la tarde

Voz 1509 24:18 bueno los cito me llegó a mí de alguno de los puestos ya eh

Voz 1439 24:21 pero tanto si después tenemos las tabernas y la y la pizzería que ya daban dejando al olor bueno pues requiere mucho

Voz 1509 24:30 sí más gracias por haber estado con nosotros vamos a hacer una invitación no la gente que nos está escuchando para que venga infantes este fin de semana

Voz 1439 24:35 la efectivamente pues yo animo tanto a todos los castellanomanchegos como todos los españoles Si de manera internacional también que estén por aquí que sean y Mendi vengan a visitar nuestro municipio había no los infantes con las jornadas del pimiento el mercado hoy del folclore suena muy bonita fiesta hay muy buena para disfrutarlo verla y conocer ya nuestro propio municipio eso es muy importante Raquel valedor secretaria de tú

Voz 1509 24:57 sin gracias nada gracias a vosotros hasta luego

Voz 14 25:00 corren nuevos tiempos

Voz 6 25:04 vamos a escucharnos

Voz 5 25:05 cadena SER Hoy por Hoy Ciudad Real y provincia

Voz 1509 25:11 este seguimos en este programa especial desde la Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes para contarles lo mucho que hay aquí preparado dentro de esta tradicional y popular jornada del pimiento y una de las actividades estrella es la Muestra Nacional de Folklore es la décimo quinta edición ya de esta muestra nacional así que vamos a saludar a su presidente a Miguel Plaza que ya nos acompaña aquí a lo alto digo yo de este escenario lo que nos sentimos tan especiales esta mañana aquí Miguel

Voz 1963 25:37 bueno como buenos días muchas gracias sí sí está

Voz 0654 25:40 es aquí en el escenario está noche vamos estos tres días lo ocuparemos con música y baile tradicional

Voz 1509 25:46 cuéntanos eh como labios organizado cuántos grupos

Voz 0654 25:49 anticipar si pues en esta unas decimoquinta Jornadas eh lo tenemos distribuido en en tres días e hoy es la nuestra comarca

Voz 10 25:57 al

Voz 0654 25:58 eh vamos a participar la Asociación Cruz de Santiago nosotros con el grupo o los grupos infantiles primero en primer lugar luego nos acompaña al grupo aires Del Moral de Moral de Calatrava ir acabaremos en el concierto de hoy con con unos nuestra ocupación con el grupo adulto mañana es la muestra Nacional como tal aunque este año pues tiene carácter internacional

Voz 6 26:23 si nos acompaña a un grupo de

Voz 0654 26:25 Duval y también nos acompaña el grupo Aires de Ronda de El Carpio de Tajo de la provincia de Toledo y el domingo terminaremos la jornadas eh con un concierto folk como es tradición ya hacerlo tipo folk grupos Candil folk de Tarancón Cuenca

Voz 0364 26:45 porque la digamos eh

Voz 1 26:47 el hermanamiento con ese grupo de Portugal viene un poco de lejos no porque vosotros habéis estado con también actuando allí

Voz 0654 26:53 es hacemos e intercambio los grupos de folclore la verdad es que muchas veces no nos movemos porque gracias a los intercambios salimos a otras tierras ellos vienen nosotros estuvimos a primeros de agosto hay en en la que se llama el pueblo con ellos tuvimos un fin de semana nos acogieron allí estupendamente y ello

Voz 1963 27:14 vienen este fin de semana no solo

Voz 0654 27:17 no actuar pues ya hacemos visita turística con ellos e cena de hermanamiento de es una manera de contactar grupos fue un poco

Voz 1963 27:26 habrá que enriquecedora porque dentro del folclore no hay mucha diferencia con el folclore de Portugal con el lema

Voz 0654 27:32 antes pues hombre sí sí hay diferencia igual que entre las distintas regiones de España también hay diferencia nosotros lo que nos llamó la atención de allí es el la música en principio en casi todo con acordeón ellos lo usan para todo es muy percusión pero el el acordeón en la base principal nosotros por ejemplo pues el la rondalla de de la UDS ilimitadas y luego su bailes una cosa que llama la atención que eran todos en circulo todo ese círculo los en corro y sin embargo aquí pues la jota seguidilla fandango a todos esos legalmente la son diferentes a hay hay bastante diferencia que curioso curioso Anglada Miguel

Voz 1509 28:11 también de la participación de de los infantiles

Voz 6 28:14 canteras

Voz 0654 28:15 por suerte tenemos cantera e impuesta pero pero si sigue habiendo tenemos ahora mismo dos grupos infantiles uno de iniciación

Voz 1556 28:25 hay niños y niñas desde cuatro años

Voz 0654 28:29 a siete y luego ya a otro que este ya casi juvenil ya lo lo llamamos juveniles de siete a once doce años y queremos que también participen aquí en la muestra ellos tienen un festival infantil que hacemos en el mes de mayo pero también creemos que la jornada nacionales estén aquí presentes y esta noche pues no será harán suyo sin demostración

Voz 1509 28:49 mito de de la trayectoria de Cruz de Santiago

Voz 0654 28:51 pues mira llevamos ya desde el dos mil cuatro e somos una asociación relativamente joven porque en grupos de hay grupos de de muchísima antigüedad pero sí que sobretodo hacemos muchas actividades

Voz 1556 29:05 largo

Voz 0654 29:06 del año desde el principio no solo o lo que es bailar ahí tocar además de eso con participamos en muchas fiestas locales por DC San Antón ávida de San Isidro en Las Cruces Image los especialmente organizamos también la lectura de Quijote fue la semana pasada ante de la feria eh un encuentro de rondas también en la primavera usar durante todo el año estamos haciendo actividades ahí la verdad es que gracias a que hay mucha gente que colabora se puede salir adelante

Voz 1509 29:37 cuántos sois eh

Voz 0654 29:39 en lo que es la Asociación Socio seremos con más de cien ciento veinte ciento treinta con vosotros como tal luego lo que es por ejemplo en rondalla podemos en unos veinticinco y otros veinticinco treinta de grupo adulto de de baile tenemos grupos de niños que que ahora mismo somos bastante gente hay

Voz 1963 29:59 como digo gracias a que todo el mundo colabora Podemos

Voz 6 30:02 que vayan viniendo más débiles Tomás

Voz 1963 30:05 aquí especialmente un llamamiento a los hombres a pese esas siente ahora veo hombres para bailar hombre para bailar niños porque es verdad que cuesta

Voz 0654 30:15 está siempre mucho más eh tener hombres que

Voz 1963 30:18 se quieren mujeres nota como más vergüenza lo mejor

Voz 0654 30:21 yo creo que sí comenzado

Voz 10 30:24 los pequeños

Voz 0654 30:25 no sé será la cultura lo que sea pero me cuesta más además de verdad así que

Voz 1509 30:31 pues nada ha hecho esta en llamamiento eh eh se apunten todos de aquellos que nos están escuchando Miguel plaza Benito pues muchísimas gracias por estar con nosotros felices fiestas que lo paséis muy bien que hagáis de las delicias de todos los que os visiten también de vuestros paisanos que están esperando sin duda alguna a esta esta fiesta ya entusiasmados no hay mucha expectación

Voz 0654 30:52 sí sí voy está el pueblo que eh alborotado

Voz 6 30:56 ya es ya empieza a mover el balón irá gracias a vosotros estáis invitados para vernos esto tiene que estábamos gracias bueno pues eh vamos avanzando nos estamos aproximando ya la una volvemos a a saludará a Juanma Ferrer que nos está acompañando cantautor de Villanueva de los Infantes ya decíamos que teníamos muchas ganas de de escuchar de nuevo una de tus canciones ser da cuenta no salga que nos vas a interpretar

Voz 0654 31:23 pues es una canción que compuse para aquellas personas si lugares en general de los cuales sería un error fatal prescindir así que esta canción se llama Ros fatal y bueno espero que que guste

Voz 1509 31:34 pues eh con horror Cedar nos vamos a quedar

Voz 7 31:42 eh pero con parte del Belén tú a dejes eh libre

Voz 15 31:53 un a

Voz 7 31:58 P en la que lucha contra las depende verte aquí saber más de DGT renuncia ya ya lo lo que me ha G desde aquí es darlo todo como a empezar a escalar sólo a mí

Voz 16 32:37 yo

Voz 8 32:41 y prescindir de de seria under

Voz 7 32:47 va a ta

Voz 9 32:50 duele pensar que está en brazos

Voz 16 32:56 no

Voz 17 33:00 qué pero Press de todos tus miedos

Voz 7 33:09 yo construí

Voz 17 33:11 aquí todo tu tiempo

Voz 7 33:17 Veja que une ejército te va a favor Mazo por K Ariz fijadas es lo mismo de yo los voy que era arrear a Ali aquí vas y ahora veo que me cuesta algunas veces experta a ver T aquí saber más que renuncia a uno que me all the head

Voz 1509 34:17 pues empezamos el segundo tramo desde hoy por hoy Ciudad Real y provincia especial desde Villanueva de los Infantes desde su fiesta del pimiento desde eh ese lugar donde se elaboró hace dos años el pisto más grande del mundo y donde año tras año se superan si se han incorporado en estos momentos la sintonía de la Cadena SER sepan que hoy nos encontramos en esta bonita plaza Mayor de esta localidad capital del Campo de Montiel para contarles todo lo que va a suceder que es mucho durante este próximo fin de semana y hablar desde luego de esta fiesta del pimientos hablar también de Turín Fay por eso vamos a comenzar esta segunda hora este segundo tramo saludando Antonio del Águila que es el presidente de Turín fue a qué tal como estamos de Antonio

Voz 1556 35:00 con la novedad es muy bien muy expectantes ante todo lo que vamos a tener durante el fin de semana

Voz 1509 35:05 ya con muchas ganas porque después de tanta preparación verdad PA ya uno tiene ganas de que esto empiece

Voz 2 35:10 va a rodar sí se dice sobre todo

Voz 1556 35:13 a combinar con el con el domingo con el con el pito más grande del mundo como decías Si esa ese hito que conseguimos hace dos años que para nosotros pues bueno pues es algo muy importante que llevamos en la promoción de del delito más grande del mundo oí de ir de Infante y el desarrollo turístico de no le además dentro

Voz 1509 35:33 Bizet Antonio a factores servían de Gene

Voz 18 35:35 él tenemos el escudo no es ese ese ese premio que conseguimos bueno en definitiva esa ese gran pista que hicimos ese año

Voz 1556 35:46 el año a año unos ACB superarnos no desde el año pasado ya tuvimos con una sartén eh mucho más grande de cinco metros de diámetro eh supuso pues bueno ese esfuerzo

Voz 0654 35:57 por parte de de patrocinadores

Voz 1556 35:59 colaboradores y todos los voluntarios y voluntarias de la de la localidad para el desarrollo de del pisto no a su vez bueno pues gracias siempre a a la cooperativa La Moraleja ya ya al abuelo Manolo vecino que no donarlo pimientos y cómo no también un aceite de Denominación de Origen del Campo de Montiel que no zonas la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua inserto Tomás de Villanueva no así supone pueden dar dar da un espaldarazo a aquello tan importante que que que no puede no puede dar esa promoción del desarrollo turístico de la empresa como es nuestra nuestra organización Turín Fano eh y dar de comer a tanta gente no dar de comer a tanta gente Hay de forma gratuita quedamos en un plató de Pizzo para degustar con acompañada de vino y un poco de paz no

Voz 1509 36:48 en estos todo un reto cuánto tiempo lleva es trabajan a la organización

Voz 1556 36:52 pues habitualmente trabajamos durante todo el año e pero cuando más intensamente trabajamos ya a partir de mayo porque no solamente está la organización del del del pito sino todo lo que lleva paralelo también el esta misma organización con el Mercado Cervantino no te nosotros somos los organizadores con el en colaboración por supuesto con el Ayuntamiento el cual tenemos que agradecer que que tanto el Ayuntamiento como la Diputación de Ciudad Real no no financia pues todas las actividades que que llevamos a cabo sin ellos pues tampoco sería sería posible progresar por esa parte económica que es muy importante no empezamos en mayo y bueno pues la la culminación siempre es el el primer domingo de septiembre donde dado de hacer

Voz 18 37:35 visité este este gran pitó ahí donde

Voz 1556 37:37 hoy en este en este entorno tan maravilloso que la Plaza Mayor pues inauguramos el Mercado Cervantino esta misma noche

Voz 0364 37:44 y con el pregón de

Voz 1556 37:46 o de nuestra en el de el alcalde del ayuntamiento oí y a partir de ahí pues bueno pues todo el fin de semana con con actuaciones en actividades eh hasta el domingo que culmina con una con el pistón un récord por cierto

Voz 2 38:00 dieciséis

Voz 18 38:01 pero nuestra queda cuarto no porque cada año Orbaiz superando más cantidad

Voz 10 38:04 eh

Voz 18 38:05 lo hizo sobre todo de Fez desde el año pasado no no lo no lo no lo pensamos él no lo pesado él ya como tuvimos que pensarlo pero pero claro el el el hacerlas

Voz 1556 38:14 arte más grande no nos va a tener que que bueno puede incorporar va más pimiento hoy igual en definitiva luego también hacemos una labor social porque eh repartimos pisto por la Residencia de Mayores por la por la centro de sociales ahí y en definitiva pues no dejamos no dejamos de no dejemos a nadie sin pisto no son los

Voz 1963 38:36 que todo el municipio de Infante se sienta partícipe

Voz 1556 38:39 es de una manera u otra no efectivamente

Voz 1509 38:42 Decía Antonio eh no lo pensamos vamos a recordar para aquellos que en su momento o no no lo escucharon no o no lo vivieron como fue pesado aquel pisto más grande del mundo

Voz 2 38:52 pues la verdad es que tuvimos que

Voz 1556 38:54 eh certificarlo con con con una con una pluma oficial en de forma digital

Voz 0654 39:00 estarán ese verano la humildad ciento cincuenta y cuatro

Voz 1556 39:03 los que bueno Aula de reválida ambos Le quitamos el premio a Disney

Voz 18 39:11 ha que hay que estaba en quinientos ochenta se duplica vamos no ahí está ahí la margen a ver quién llega ahora lo puede elogiar halladas supera los ahora ahora lo no admiten otro paisano el mota de campo nombre uno iguales mejora melómano

Voz 1556 39:30 en ese caso no encima de los mil doscientos kilos sin la carne claro si hay eh el pisto típico de de infantes del Campo de Montiel el pimiento tomate y panceta el que bueno por esos trescientos cincuenta kilos que no contaron le dan gusto especial al al picador le está muy rico pero con como esa sartén con grúas no si efectivamente eh lo levantamos con una grúa que que bueno que lo desplaza del del fuego para que luego tanto los los cocineros como la repartidores eh puedan bueno en sacarlo de la de la de la sartén después de un rato empieza muy caliente claro

Voz 1509 40:13 eh vamos a empezar a Pepa Bueno eco en en con esa diferencia de en ese margen de kilos tenía la certeza de que lo iba a conseguir lógicamente claro pero aquel momento ese bello con con mucha ilusión

Voz 1556 40:25 totalmente totalmente vamos yo recuerdo está levantado en alto

Voz 18 40:29 nos todo cosas que vamos

Voz 1556 40:32 es increíble no teníamos que tenía una garantía de que la llamada conseguir tenían una garantía porque todos los años en el en la cantidad de de los diferentes productos que que incorporamos a la a la elaboración pues pues creíamos que íbamos que superamos los seiscientos kilos y siempre te da esa esa esa la sea bueno podéis inseguridad en cierto modo es decir eh superaremos los seiscientos uno quinientos ochenta y tres kilos igual si se consigue su sexto doble que se asustar

Voz 1509 41:01 bueno desde Turín fallo vais desde finales del siglo pasado desde mil novecientos noventa y ocho eh trabajando precisamente por promocional de turismo no en toda esta comarca eh ya que el momento también fue importante no eh supuso un antes y un después para Villanueva de los Infantes el situar a la población tenemos eh es una auténtica joya esta esta localidad pero sí que podíamos hablar que hace unos años era la gran desconocida de la provincia cada vez sí

Voz 18 41:27 va visibilizando más no instantes sí sí

Voz 1556 41:32 nosotros comenzamos en el año noventa y ocho como organización empresarial

Voz 0364 41:36 pues esta organización eh

Voz 1556 41:39 nació de un curso de turismo en ese sentido y a partir de ahí bueno pues de lo que hemos intentado es hacer la multisectorial y de alguna manera y en promocionar el comercio el sector agroalimentario todo fusionar los Bonet turismo no porque creemos que es fundamental que que todos tenemos que estar unidos todos los sectores empresariales para de alguna manera poner el nombre de infantes en el en el mundo y que y que cuando venga alguien infantes pues el de las diferentes actuaciones actividades que hacemos de Turín padece

Voz 0654 42:11 ruta gastronómica de Ferias comercial

Voz 1556 42:14 les pues bueno pues de de me haya esa fusión no sea el que venga a visitar tú e infantes pues se lleve no solamente la la sensación positiva de del patrimonio histórico artístico que inigualables sino también pues esa degustación gastronómica igual en pues el el el pasear por estas calles comprar eso

Voz 1509 42:33 iba a decir que el que venga aquí no se lleve solamente la fotografía de don Quijote y Sancho de la Plaza Mayor que yo creo que ahora tenemos todos que también recorren sus calles porque es una una auténtica maravilla y toda la comarca no es un es un lujo Antonio del Águila presidente de triunfar gracias por estar con nosotros que vayan muy bien las fiestas que venga muchísima gente

Voz 18 42:53 sí sí invitamos

Voz 1556 42:56 ahora apoyan porque me vengan todas las personas que que que vengan a degustar este fin de semana un pisto disfruten de todas sus actividades culturales que hacemos

Voz 18 43:06 durante todo el fin de semana invitamos

Voz 1556 43:09 para provincia región aunque España en y pueden venir del mundo

Voz 18 43:13 mejor después la cabeza esta o te no

Voz 1556 43:16 hasta luego

Voz 9 43:26 perfecta en el arte de Aznar en el arte de impresiona perfecto

Voz 7 43:35 tiempo que mantienes a salvo indicó ayer vimos temprano donde va empezábamos a mi cuerpo empezó a tambalearse dejar lo fue causa de la al co

Voz 9 43:57 es aquí donde no los no tras si todo Espido descubro las horas que pasan sin responde ella la música del vernos a cambio

Voz 7 44:18 por tu yo te dejo dio hoy te quiero no si esto da más

Voz 19 44:30 los sufre abrazar te gente

Voz 9 44:35 mis fe todos los compensó con

Voz 19 44:40 en Marte

Voz 20 44:43 tú

Voz 9 44:46 el arte que olvidarte de dado que no tengo tiempo para impresión arte

Voz 7 44:57 le ha de externa

Voz 20 45:07 ah sí

Voz 19 45:09 el jefe de

Voz 9 45:14 viste todos los compensó con tu

Voz 19 45:18 tú mar te mete

Voz 20 45:22 L

Voz 19 45:24 Espert ver te quieres olvidarte

Voz 9 45:29 dado que no tengo tiempo para impresionar T

Voz 21 45:36 la princesa de este mar

Voz 1509 45:40 pues fuerte aplausos tendrá alguna Aqua Anna Ferrer quien ha estado acompañando en directo en este Hoy por hoy tan especial sin duda alguna por gente como tú Juanma bueno vamos a recordar que mañana es la cita con el pisto rock efectivamente

Voz 0654 45:55 a las ocho y media en la plaza de la Fuente Vieja para todo aquel que quiera disfrutar de buena música

Voz 1509 46:01 Juanma Ferrer y con un buen número también de grupos que se van a dar cita aquí en Villanueva de los Infantes Juanma y qué tal este verano de de conciertos cómo ha ido

Voz 0654 46:11 pues estuvo aquí funambulista fui tu él el honor de telefonear le hizo Bono por aquí por Infante la verdad es que he tenido muy muy buenos y muy grandes apoyos para la música por Ciudad Real que bien he tenido la oportunidad de participar en muchos eventos

Voz 1509 46:29 yo espero que sean muchos más eso te iba a decir ya que hay que tiene en agenda

Voz 0654 46:34 pues por el momento seguir seguir componiendo se que siga saliendo cosas en todos los eventos a los que tenga oportunidad de ir pues bienvenidos

Voz 6 46:44 ella ha cuando

Voz 0654 46:46 eh por mí para ya

Voz 6 46:48 ahí queda no venga súper empecé jugando a Ferrer ha sido todo un placer un lujo tenerle con nosotros tocando en directo muchísimas gracias a que vaya muy bien muchísimas gracias hasta luego bueno vamos a seguir desde la Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes e ir estamos Alejandro comentando todo el patrimonio eh

Voz 1509 47:08 qué tectónicos que posee Villanueva de los Infantes pero este momento ahora de detenernos y qué mejor que hacerlo con Damian Solís que es uno de los informadores turísticos con los que cuenta había no la responsable de la empresa cada Word que es uno de los responsables de las visitas teatralizadas que se realizan por infantes Damián que mejor quedarnos una vueltecita contigo

Voz 6 47:29 la localidad pues por supuesto esto esto

Voz 1963 47:32 sí

Voz 22 47:33 ah perdón bienvenidos a aquí había no las infantes mañana tenemos dos actos eh a la una ya a las once de la noche de visitas teatralizadas donde contamos pues un poquito la historia de de villano de los infantes del Campo de Montiel también tenemos a los personajes ilustre de la villa como por ejemplo Francisco de Quevedo la señora de la perra Santo Tomás de Villanueva y contamos también con la historia de las espuelas de oro de Quevedo e himnos en estas rutas cuáles son las paradas

Voz 1 48:04 que no van a faltar pues vamos a empezar

Voz 22 48:07 la plaza de Santo Domingo en el convento de de los Dominicos donde murió Francisco de Quevedo también pararemos después después de hacer un recorrido por la calle Cervantes iremos por la Casa de la pida el de la señal de la tierra donde podréis ver cómo ese ligaba en el siglo XVI diecisiete

Voz 6 48:28 sino pues adelanto como era claro hombre es que nos hemos quedado solos pero bueno pues tenemos un umbral cobren que hace esquina donde se ponía la la señora de la pizarra pues a observar a ver si venía sumó su querido

Voz 22 48:41 e ir por supuesto tenemos a al caballero del verde gabán que está ahí pendiente de la señora en el balcón

Voz 1509 48:51 cuando cuando este contar Damián aquí más curiosidades de de Villanueva de los Infantes asnos nosotros conocemos pues efectivamente lo que lo que comentabas que personajes ilustres han pasado ya han dejado su huella por aquí pero cuéntanos algo de lo que contienen estas visitas teatralizadas que no se conoce tanto

Voz 22 49:09 bueno en realidad estas leyendas de del pueblo pues sólo una de ellas claros son malas son conocidas e tenemos que en los últimos momentos de Francisco de Quevedo en su celda contando un poquito la historia de cómo llegó qué pasó después también ya cuando murió como fue la la situación que se creó en la villa luego tenemos también un pequeño relato de Santo Tomás de villano

Voz 6 49:38 nueva otro gran ilustre de del pueblo

Voz 22 49:41 bueno pues contamos con ocho actores todos vestidos de la época y bueno e juntamos juntamos todos para para intentar revivir está

Voz 1509 49:52 has estado viejas historias monstruo ACS con motivo de estas jornadas del pimiento pero eh supongo que durante todo el año tendréis e esta rutas por la ciudad no para los turistas

Voz 22 50:03 efectivamente bueno somos una empresa de servicios turísticos Hesperia también hacemos visitas clásicas la localidad EPO bueno pues un par de horitas y nos quedamos cortos

Voz 6 50:15 pero claro para que se hagan una idea de todo lo que hay por delante

Voz 1509 50:19 en Villanueva de los Infantes que es lo que más sorprende

Voz 6 50:22 pues hombre por supuesto su su monumentalidad y su padre

Voz 2 50:26 yo

Voz 22 50:26 a nosotros lo que hacemos es ponerle un poquito de de debía poner ponerlos boquita en situación de cómo era en

Voz 23 50:35 el Siglo de Oro en esta ciudad

Voz 6 50:39 Ivonne hasta rutas cuánto cuánto va la duración de hasta rutas esta ruta

Voz 22 50:42 da para el pisto estamos listos es tenemos calcula

Voz 6 50:45 es una hora y media tenemos tres

Voz 22 50:47 todos e Isi como tú decías lo hacemos todo el año igual nota aparte de eso también hacemos eh

Voz 23 50:57 ah pues diferentes visitas a a por ejemplo

Voz 22 51:00 alegará que sería la panadería podemos conjugar lo pues con una visita al pueblo lo va a hacer una visita a la bodega para que no se ha todo piedra no creo que haya que disfrutan también un poquito de ocio y de de la artesanía que tenemos en la zona si la gastronomía

Voz 1963 51:17 también en importantísima

Voz 1509 51:19 yo no creo de verdad de es la gastronomía no preguntaba

Voz 24 51:22 eran eh efectivamente todo el patrimonio do

Voz 6 51:27 para las significa tienes que hay pero que que que es lo que más llama al turista que viene infantes con lo que

Voz 1509 51:32 ya se queda con la boca abierta no en concreto

Voz 6 51:34 que con qué lugar de Villanueva en las que con lugar conjunto entero pero sobre todo hay una cosita que son los patios los patios de son que tiene también subió su día no sólo su jornada de patio así el el puente del Pilar