Voz 1430 00:00 no hay curso que se precie que no arranque sin duda con la voz más autorizada en la capital es la alcaldesa es nuestra alcaldesa Pilar C a Mora buenos días bienvenida hola buenos días muchísimas gracias es un placer arrancar este curso radiofónico y hacerlo con usted recién incorporada en el día de ayer volvía a tomar el mando de la alcaldía como se encuentra como está me encuentro muy bien es verdad que el lo dejado la ciudad de manera radical en ningún momento

Voz 1443 00:33 pero sí es verdad que ahora es una reincorporación para afrontar como tú decías este curso político pues con toda la ilusión y toda la fuerza recuperada recuperada pero ahora bueno pues con esos controles y esa medicación todo lo que tenemos que hacer todas las mujeres que hemos pasado por un cáncer de mama pero con mucha ilusión y con mucha fuerza y con muchos retos por delante que porque es una recta final apasionante y así es como la la voy a vivir lo que le podemos decir

Voz 1430 00:59 los ciudadanos es que desde ya ha sido si la alcaldesa ya está en su despacho

Voz 1443 01:02 ahí estoy con las puertas abiertas como siempre recibiendo la gente de verdad si me permites un segundo vuelve a reiterar el agradecimiento a todos los ciudadanos y a todo el mundo por la preocupación por los mensajes de ánimo ir desde luego Si ya estoy bien y también tienen mucha culpa esa recuperación

Voz 1430 01:20 decía alcaldesa que es una recta final apasionante y es que estamos terminando dos mil dieciocho que es un año clave en el que además estamos finalizando la legislatura si tuviera que valorar el el inicio de la legislatura hace ya cuatro años como cómo valoraría el tanto por ciento de de lo que a conseguir

Voz 1443 01:38 todo cumplir de aquello que les dijo a los ciudadanos que iba a hacer se ha trabajado mucho de hecho tras la mi vuelta el día tres me he enfadado una cosa no esa tendencia que quieren que cale que los nueve meses es cuando vamos a empezar a trabajar porque hay unas elecciones eso es mentira nosotros llegamos el primer año y en el dos mil dieciséis invirtieron en esta ciudad cinco millones de euros cinco millones de euros porque parece mentira que en ese primer curso pues Llanos nadie se acuerde de que Valverde tiene un colegio de que la plaza de Cervantes está hecha de que hay unos almacenes municipales que hay accesibilidad en las calles que se reparar esa tendrían no son cinco millones de inversión en el segundo año se sigue invirtiendo trabajando es de verdad no hay que mentir a la gente se quedaba muy lejos las elecciones sin hicieron cinco millones desde aquí no hemos trabajado nunca con esa línea cumplimiento siempre se puede ir a más yo soy una persona que siempre ha admitido cuando no hemos llegado a hacer las cosas o cuando nos hemos equivocado en algo que hemos hecho en la gestión a mi me gustaría valorar final he hablado mucho de este primer tiempo y tú me gustaría un segundo tiempo pero en el primer tiempo tenemos que valorar a final de la legislatura cumplimiento participación transparencia Ayuntamiento buena gestión económica vamos a levantar esta en el Ministerio de Hacienda un plan de ajuste hemos bajado la deuda los proveedores cobran somos de los mejores en también vientos pagando los proveedores toda la participación sea no se puede tirar por tierra a dos años por decir que no hemos hecho municipal izado cuando fue el Gobierno anterior el que no nos dejó sea no pudimos nosotros pero es que no podían llegaremos ni el PP ni ciudadanos ni nadie en una legislatura diciendo que no hemos supo yo los contratos con la zona de la zona azul cosa que nunca escribimos porque suprimir los contratos indemnizar a las empresas era cerrar el Ayuntamiento por lo tanto grado de cumplimiento para mí todavía insuficiente y así lo reconozco como alcaldesa grado de cumplimiento hoy por hoy todavía que voy a cumplir el programa electoral que no vamos a relajar este equipo de gobierno ni un solo día desde que tomó posesión entre julio nunca que quiere cumplir antes de llegar a la a estas próximas elecciones está aproxima estoy con las obras estoy mucho con las obras pero son las obras no lo que ahora mismo es muchas más cosas porque es verdad que con Acción Social siempre estamos ahí no te preocupa es tu muy muy empeñada en todo el tema de inversión empresarial de facilitar a los empresarios que son los que crean empleo que puedan invertir en Ciudad Real pero es verdad que estamos en un momento inmerso de obras yo creo que los oyentes que me estén escuchando saben que cuando uno empieza a hacer su obra en su casa empieza un día pero no termina al día siguiente todo el mundo se puede encontrar contratiempos en esa obra o algo que se ha planificado que al final no sale como tal o que te llueve porque te hace calor o que la máquina que venía ya no bien ese día no son excusas eh pero sí que estoy hablando de obras que se están haciendo por favor que llega hasta la avenida de los Reyes Católicos es una de las vallas pero yo también quiero decir que cuántos tiempos llevamos con los baches en la avenida de los Reyes Católicos qué ha pasado ahí bueno pues allá pasado que es una obra muy compleja que es una obra con muchas circunstancias que nosotros hemos arreglado siempre lo que hay debajo sea nosotros cuando hay una tubería o cuando hay algo que no funciona no echamos al faltón y lo tapamos nos hemos encontrado con muchas conexiones que hemos tenido que ver que aquí nosotros no trabajamos sólo por lo que se puede ser muy fácil echar una capa de asfalto y pintar las rayas y queda muy bonito pero la chapuzas que a los dos días se rompen le cuestan dinero a los ciudadanos el plazo de ejecución de ese proyecto de diciembre la opción es diciembre y así lo anunciamos de inicio que a mí me gustaría que estuviera falta hoy los coches pasando por encima por supuesto pero lo que no quiero es que después de hacer la obra las rotondas inunde o que después de hacer la obra tengamos que parchear una avenida porque a los dos días eso no funciona entonces de verdad me encantaría empezar una noche Italia sientes elevadas los ciudadanos con la avenida pero que la vamos hacer la verán seguro seguro a veces te arriesgarnos las fechas un poco quizá también ahí bueno pues te puedes arriesgar es decir la vamos a terminar allá pero va bien dentro del plazo de ejecución de diciembre se han hecho las aceras y ha trabajado en el pinar asfaltar cortándole los carriles pues también tiene que ser en un momento adecuado bueno pues la obra va fenomenal cuando siguen diciendo de Copa cuando la avenida de los Reyes Católicos ahí está trabajando ya en la que las conexiones todo el tema de agua todo lo que había pues hay que trabajarlo

Voz 1430 06:00 otras obras alcaldesa de las que estábamos muy pendientes

Voz 1443 06:04 Barrio del Pilar

Voz 1430 06:05 esa mejora ese soterramiento o sea ha anunciado se ha hablado mucho este proyecto tenemos una fecha inició se va a hacer antes de las elecciones vamos a ver

Voz 1 06:13 el tema del barrio de Pilar entra en el proyecto si el que quiero hablar también del proyecto del proyecto

Voz 1443 06:19 sí es un proyecto importantísimo es un proyecto que tiene la dotación económica entre lo lo que facilita Europa nuestros de doce millones de euros especie que vengo criticó Nano pero cuando te dicen que dejas una mar City que eran cuatrocientos mil euros tienes una subvención de doce millones de euros pues bueno hay que comparar parece que venido un poco así no entonces todo eso está en el proyecto de arrancar un proyecto los sencillo además nosotros no hemos externalizado lo hemos hecho con nuestros propios trabajadores incluso el Ministerio hasta que nos hemos puesto de acuerdo en cómo se sube a las plataformas y como se ha dilatado pero nosotros ya hemos estado hablando con Fenosa para el soterramiento de líneas en el barrio del Pilar ya se ha hablado con Unión Fenosa y tenemos que hacerle lo queremos hacer ya ya lo queremos hacer pero verdad que si había un cambio más radical de ese barrio entonces si no podemos llegar a lo global porque en este primer año saber que también el proyecto de dos mil veintidós creo si no me equivoco a dos mil veintidós Si no podemos llegar desde luego barrio de Pilar tiene que ver soterramiento y me consta que el concejal de Urbanismo ya ha tenido reuniones no no yo ahí sí que no te puedas fecha porque también con Fenosa se está hablando y no lo sé pero vamos compromiso y quiero quiero tenerlo cumplir

Voz 1430 07:23 arrancado ninguno de esos proyecto ninguna de esas grandes obras de plan

Voz 1443 07:27 sí sí sí lo que pasa es que muchas veces no son tan visibles como quisiéramos pero que el Ayuntamiento haya puesto en marcha toda la administración electrónica es importantísimo para los ciudadanos y para el acceso de una manera más sencilla a la administración es verdad que a lo mejor no lo ven pero sí facilita a los a los trabajadores es que llega un ayuntamiento donde los plenos se revolvió en una cinta cuando llegue ya hace tiempo de que parece que no pero ya una va cumpliendo años la administración electrónica muy importante quieren vender que lo primero que hacemos es arreglar el Ayuntamiento no lo primero que hacemos es óptimo dar la energía que hay en el Ayuntamiento y que se pierde por rendijas de ventanas esto no es que nosotros nos vayamos a poner los despacho más bonitos ni mucho menos es que hay que arreglar una fachada como está haciendo la parte la oficina de turismo hay que tenemos que adelante es que hay humedades es que se va el dinero de los ciudadanos por las rendijas de La Ventana que había entonces en ese proyecto es muy votante también que se está haciendo en principio parece ser que no se ve la contratación de gente a través de la oficina de inversión empresarial que se está trabajando y que ya tenemos una línea claro que podemos hacer cosas que se vean cosas que queden ahí bonitas pues también es importante tenerlo otra línea de grandes

Voz 1430 08:43 obras presentada ese es el plan de modernización para Ciudad Real de este estamos muy pendientes iniciaban algunos proyectos en este año no sé si estamos en tiempo con esos proyectos que se había anunciado que arrancaban entre dos mil dieciocho si final sí

Voz 1443 08:56 en en proyectos en en plazo estamos

Voz 1430 08:58 bueno en el pabellón de la Diputación

Voz 1443 09:01 no solamente que pasar por allí para ver que se proyectó ya ya esta hecho se sigue viendo ya se anunció todo el Hospital del Carmen se está preparando lo que es el presupuesto y como hay que hacerlo lo del Hospital del Carmen también sigue sigue avanzando los compromisos que tiene Ayuntamiento bueno en breve vamos a oír hablar también de otros que van avanzando pero es que le toca el presidente anunciarlo

Voz 1430 09:22 espiral de Alarcos hay preparada una demolición porque hace poco escuchábamos precisamente esa noticia vivíamos esa noticia de un incendio en las instalaciones esencial es esencial la demolición es verdad que presupuesto

Voz 1443 09:32 juntas la demolición se encargaría la Junta de Comunidades de hacerlo después la construcción de las instalaciones que se vayan a hacer que nosotros hablamos que sería pues un gran parque con instalaciones deportivas para que se pudiese también revitalizar pues esa inversión hay que hacerla desde luego la Junta en los plazos que tiene puestos lo va no tenemos fecha está en el Plan de Modernización no recuerdo la fecha exacta de cómo no se iba a hacer pero estaba puesto porque nos empeñamos mucho en la calendario de cuántos iban a hacer las obras es un peligro el Hospital de Alarcos aunque lo dejamos lo vimos en incendio fue un pequeño incendio pero ahí se entra llevan mucho tiempo entrando y hay que cuidarlo oí a mí Meco Prisa también Hospital de Alarcos a lo aprecia

Voz 1430 10:10 solamente al inicio esta entrevista sobre el empleo y la importancia de dar el apoyo a los empresarios para la generación de empleo los empresarios que necesitan para instalarse en nuestra ciudad ese terreno en el polígono Sepes se dieron los primeros pasos hace meses ella estaba prevista una una reunión a la vuelta de vacaciones para avanzar en esa creación de empresas en acoger este empresas en la capital una critica que además realizaba ayer el Partido Popular afirmando que nuestra ciudad deja de ser atractiva para las empresas por lo lento que es el proceso por la falta de licencias que hay hacia las empresas en este sentido que podemos avanzar sobre ese polígono Sepes que tanto desean los empresarios para poder instalarse en la cama

Voz 1443 10:52 bueno pues es es esencial tener suelo no se veía que era importante pero es esencial yo no sé si Rosario Roncero sabía donde estaba el Sepes en todos los años que ha estado ahí no se sin siquiera sabía dónde estaban Empoli uno nosotros sí y es esencial que haya suelo para los empresarios tienes toda la razón se iniciaron los contactos ya estamos pendientes de fecha en una reunión técnica el concejal de Urbanismo técnicos del Ayuntamiento también de Sepes políticamente yo anuncié que en septiembre iba a pedir una reunión con el ministro de Fomento se incorporó ayer voy a firmar la petición pues inmediatamente Joseph de la sensibilidad que va a tener este Gobierno para que desarrollemos ese polígono Sepes que es esencial esencia no puedes vender Ciudad Real decir es que buena comunicación pero para ir de dónde a dónde si no tenemos suelo para que exista en las empresas es muy difícil potenciar que vengan inversiones empresariales muy complicado hacerlo entonces polígono Sepes como te digo para concretar reunión técnica que fue la primera que se tuvo concejal de Urbanismo técnicos de urbanismo después los contactos políticos que ya tendré con el ministro que ya les adelanté a la subdelegada de Gobierno nada más llegar María Ángeles Herreros yo tuve una primera reunión con ella era hace dos peticiones al Gobierno polígono Sepes esas variantes que están en el Plan de Modernización dos mil veinticinco que también reiterarle al ministro de Fomento porque son esenciales para para el desarrollo empresarial también precisamente para buenas vías de comunicación

Voz 1430 12:15 un desarrollo empresarial que se mira también con esa ese ansia no de crear empleo en Undiano que hemos conocido los datos del paro hay que tenemos que decir bueno pues que ha aumentado como estamos contando a nivel provincial y también en la capital en ciento treinta y tres personas más

Voz 1443 12:28 Nos consuelo decir que es la tendencia habitual de estos meses a mí no me consuela decir que es la tendencia habitual en estos meses porque es uno de nuestros objetivos esa bajada del desempleo que es verdad que se ha producido en los años que llevamos de legislatura ha bajado de aquellos casi ocho mil que nos encontramos cuando llegamos a seis mil pero así Billy algo algo son muchos porque cuando digo el algo los que estén en ese algo días roba que a mí me toca entonces quisiera dar la cifra exacta porque no se sienta nadie ofendido pero es un objetivo es un objetivo nosotros pusimos en marcha un plan de empleo municipal que no se había hecho nunca al presidente la Diputación creo que treinta y cinco millones la inversión en planes de empleo para ayudar a los ayuntamientos quién crea empleo son los empresarios lo he dicho siempre necesitamos que vengan empresas el Ayuntamiento puede hacer todos los empeños si todos los esfuerzos que quiera el empleo pero necesitamos que vengan empresas también quiero decir una cosa cinco millones de inversión en obras Bardot millones más cuatro que se va a nacer también son empresas que están trabajando en Ciudad Real que contratan trabajadores sino contratan no despiden porque tienen actividad también los trabajos a la inversión en obra civil la inmersión que hace el Ayuntamiento en obras también redunda en el empleo pero ciertamente si hay ciento treinta más este mes es porque tenemos que mejorar tenemos que hacerlo mucho mejor porque esos yo lo quiero decir así no quiero que es una demagogia Nos duele mucho el equipo de gobierno Nos duelen a mí ha sido mi obsesión desde el día que tome posesión

Voz 1430 13:51 es uno de los temas que ha sacado el inicio de esta entrevista es esa zona azul el contrato con la zona azul la necesidad de aparcamiento los párkings disuasorios en una entrevista en Cadena SER hace unos meses Pilar Zamora nos anunciaba que íbamos a tener Ki-moon Parking disuasorio nuevo no ha llegado ese momento Calle Lirio de hecho supuestamente no es ese suelo de la calle lirio Vaio destinado

Voz 1443 14:15 pero es menester es uno de la calle lidió tenemos que seguir trabajando vamos a ver nosotros tenemos un compromiso que es ese guarda vasos no no deje caer guardado paso de Semana Santa sea guarda pasos y un espacio cofrade pero para que ese guarda paso sea el espacio cofrade que queremos hay que sacar el depósito de vehículos estamos barajando otra opción porque si damos aparcamiento disuasorio era el proyecto inicial lo tenías inmovilidad de hecho está proyectado para un aparcamiento disuasorio eso está esta vez a eso sí bueno sin fecha yo es que de verdad sí tenemos no va tomando no tenemos fechas si tenemos fecha nosotros en nuestra calendarios contarle al público para contarle al público te estoy diciendo no son nueve meses para mí no son nueve meses de obra nosotros tenemos plazo de ejecución para hasta finales de año y la vamos a cumplir entonces para finales de año por lo menos la obra debería estar hecha bien

Voz 1430 15:10 precisamente el parking disuasorio el cierre de ese gran parking disuasorio no donde a la entrada cerquita de la estación de autobuses de ese cierre supuso el gran varapalo al aparcamiento en el exterior de de la capital allí ya podemos ver un cartel de un proyecto de residencia en no sé si el Ayuntamiento cuenta ya con los datos imagino que si de este de este proyecto para Ciudad Real que no puede contar

Voz 1443 15:32 yo también vengo y aclarando cosa el parking era municipal del Ayuntamiento no es que el Ayuntamiento ha cerrado el Parking y ahora no tenemos sitio del parking no era municipal el parking era privado de unos ensayos no quieren hacer otra cosa pues lo vayan lo utilizan para otra cosa con Alfio nosotros tuvimos las primeras conversaciones hace tiempo porque es verdad que durante mucho plazo nadie les dio solución a como estaban esos terrenos a qué proyectos se podía realizar hubo un proyecto se debería mantener porque el Ayuntamiento de toda la tramitación que hizo a un proyecto determinado Alcer lo adaptó es el proyecto de residencia que como muy muy bien dices está el cartel nosotros desde el Ayuntamiento se ha facilitado toda la parte inicio para que ese proyecto se pudiese llevar a cabo ya a fecha de hoy pues está el empresario es verdad que el Ayuntamiento hoy por hoy no la comunicado cuándo piensa empezar las obras tuvimos la relación de inicio donde nos contaron el proyecto donde nos dijeron la creación de puestos de trabajo que puede llevar a cabo esa residencia creo que es importante tener residencias para mayores hay dificultades para de tener a esas personas mayores con discapacidad en residencias y me parece un proyecto muy importante para la ciudad pero es verdad que una vez que el Ayuntamiento hace toda la tramitación que la hemos hecho con Alcer a partir de ahora ya está ay sí que la fecha por mucho que me aprieten que lo pueda dijo porque tienen que cede el empresario el que lo decida pero pero serán le gusta este proyecto para la ciudad me gusta cualquier proyecto de cree empleo y no estamos para decir que Nos gusta o que si no gusta a mí lo que me gusta es que se cree empleo en la ciudad que lleguen inversiones empresariales que se desarrollen los terrenos que no tengamos parcelas desiertas en la ciudad sino que se vayan ocupando Devine de actividad que siempre será muy positivo para la ciudad porque siempre a la gente que que está bien que así lo hagamos una alcaldesa no se mueve estos no ahí está lo pero que prefería en un centro comercial imágenes me alguien que algo que de verdad que cree empleos habló mucho del centro comercial un centro comercial de lujo hoy no no lo sé no y desde la Alcaldía uno no puede elegir o no debe elegir solamente gustos yo lo que quiero es que ese terreno tenga actividad que se crea empleo bueno

Voz 1430 17:35 más semanas alcaldesa estamos viendo además cómo la ciudad se enfrenta a no saber cuál va a ser el futuro de uno de los edificios emblemáticos de la ciudad el convento de las carreras

Voz 1443 17:45 se va a depender de este con

Voz 1430 17:47 ven ya sabemos que no pertenece al Ayuntamiento ni es municipal pero no sabemos cuál es la posición precisamente del Ayuntamiento de Ciudad Real Easyjet piensan alcanzar algún compromiso con respecto a la ciudadanía que está intentando mantenerlo para la ciudadanía precisamente

Voz 1443 18:03 sí pero como muy bien dice es es una congregación religiosa o sea nosotros es un edificio importante para la ciudad es un elemento que también os diferencia dentro del patrimonio que ha tenido la ciudad todo el mundo sabe la plaza a las carreras argumentó las te Herrera forma parte de él la Real como tal pero pertenece a una congregación religiosa desde luego la utilidad que se le quiera dar sí que con el Ayuntamiento hemos tenido contacto vamos a seguir manteniendo contactos bueno creo que en breve tenemos alguna reunión pendiente con con personas sobre el Convento de la Merced y a nosotros nos gustaría también estar pendiente un poco el uso que se le va a dar porque bueno pues hay intereses yo tengo interés y la ciudad tiene interés en que ese convento pues se mantenga Hay que ese convento siga teniendo ese papel importante dentro del patrimonio de la ciudad pero es como eso nosotros no lo vamos a vender pero sí que desde el Ayuntamiento a mi me gustaría estar un poco pendientes no del destino y una vez que ese venda si así se hace pues derogó el Ayuntamiento también a disposición de quien lo adquiera pues para facilitar todo aquello que necesite el uso a mi me gustaría que fuese uso que mantuviera por lo menos lo que sí ese patrimonio no que tiene la ciudad pero hoy por hoy no tengo conocimiento de si realmente se va a vender ni siquiera el uso pero sí que hemos tenido contacto con ellos sí que lo mantendremos otra vez en breve

Voz 1430 19:21 decíamos al inicio de esta entrevista que este es un año muy importante pero echamos un poquito más la vista atrás inmoló gustaría alcaldesa no sé que valorara cuál ha sido el gran cambio de Ciudad Real en esta legislatura pues yo creo que hemos traído a Ciudad Real

Voz 1443 19:39 ante porque estaba en el pasado

Voz 1430 19:41 sea esta ciudad era una ciudad moderna

Voz 1443 19:43 yo he estado dentro de organismos de otros ayuntamientos en la fe en el Área de Ciudades AVE larga de ciudades cervantina Ciudad Real lo mira a ninguna ciudad con complejos es una ciudad que se puede presentar en cualquier sitio porque tiene una buena carta de presentación en Ciudad Real ha cambiado en el trato con los vecinos con los ciudadanos con esa cercanía de todos mis compañeros del equipo de gobierno Mis compañeras donde bueno a mi me gusta cuando dice la gente tu concejales son andar por calle por por la calle de andar por casa diría que sí yo también entonces también me gusta esa participación ha cambiado en sacar adelante los proyectos contando con otro en el Plan de Igualdad hacia cuanta con los colectivos cualquier plan que se ha hecho el plan es desde dos no hay opciones de absentismo sea que la ciudad el eslogan este hacemos ciudad y me encanta no sé para ahora no vemos ciudad a mi me gusta muchísimo porque realmente lo anotado así las inversiones bueno que no olía asfalto y el que no se lo crea que se venga a pisar lo entonces yo creo que ese cambio y también ha habido una explosión para mí cultural no de una cultura para todos en la calles actividad cultural esa recuperación de espacios como la Puerta de Toledo con el concierto que hace Cadena Ser que hay es uno de los grandes acontecimientos esa recuperación de la talaverana ese vivir la ciudad no creo que también la gente ha salido un poco de gris

Voz 1430 20:59 estos han sido todos los cambios que percibe y si tuviera que plantearse un cambio

Voz 1443 21:02 mío de cara al próximo año cuál le gustaría que fuera el polígono se sino de empresas y la inversión empresarial porque la creación de empleos todo cuando una familia no tiene empleo pues pues mucha cultura que quieras hacer mucha actividad extraescolar mucho y no entonces quiero inversión empresarial la ciudad quiero inversión empresarial necesito Sepes seguimos trabajando que te decía era variantes de la comunicación pero sí a mí me dice es que quiero tener en ese segundo tiempo seguiremos trabajando ahí las inversiones las obras se lo decía al principio no se olvidan estoy deseando abrir Aris hacen dinero que ya está casi ahí casi ahí que estoy deseando recuperar ese espacio yo inversión empresarial inversión empresarial para creación de empleo porque porque no quiero ver ciento treinta y uno Ny

Voz 1430 21:46 ya es esencial entendemos que sigue manteniendo sumó su situación de querer presentarse como candidata a las próximas elecciones

Voz 1443 21:55 solamente lo dije aquí lo dije precisamente en esta emisora y además me salió pues como lo sentía osea fue un sí y el partido también decide pero claro tú me preguntas a mí no intención desde luego es clara de volver a presentarme a las elecciones yo estoy con fuerza estoy con ilusión no me gustaría dejarme este proyecto a medias porque no hay garantía de que si vienen otros se terminen a mí el Plan de Modernización Si gana otro partido se determinará conmigo si con otro partido no lo sé yo no me quiero dejar este proyecto comedias es un proyecto muy importante es como si te tienes que retirar de ese partido de balonmano porque para mí es de balonmano en el primer tiempo y no poder demostrar lo que tienes para terminarlo no entonces sí me voy a presentar sí que hay una estrategia sí que quiero terminar este proyecto de ciudad tengo toda la fuerza la gana si tengo algo que es muy importante que a veces suena un poco no sé cómo sentimental pero que para mí es esencial tengo muchísima ilusión y creo que los proyectos jugándose tiene ilusión no salen adelante yo me presenté a las elecciones llena de ilusión y les asegura a todos los oyentes que cuando lleguen las elecciones de dos mil diecinueve no tengo la misma tengo más aún para presentarme con lo cual rotundamente sin impartía no dice lo contrario no estima lo contrario es una mujer de partido me presentaría a las elecciones teniéndolo tan claro teniendo

Voz 1430 23:20 ese proyecto teniendo esas protege imagino que también tienen equipo pensado

Voz 1443 23:24 a ver yo tengo el mejor equipo del mundo me lo han demostrado siempre y en esta época en la que no Estado más si portavoz tampoco Sara por esa baja por maternidad han demostrado que tiene una capacidad de trabajo increíble que se han hecho con las riendas tengo tengo un equipazo tengo un equipazo maravilloso que ha dejado vida por trabajar por las ciudad nos podemos equivocar y cometer errores todos los que bueno como cualquier ser humano pero tengo un equipo magnífico claro de cara a las siguientes elecciones siempre hay que pensar y hay que valorar y además Esquivias saca más concejales Otirio a eso aspira siempre aspiraba ahí hay superando pero pero hoy por hoy el equipo es magnífico y en esa estrategia primero está terminar esta legislatura con Diana

Voz 1430 24:08 pero mantendría a todo el equipo cambiaría no sé a lo mejor un veinte por ciento un treinta por ciento no sé si si tiene otros nombres ya esperando así en la cantera

Voz 1443 24:16 de todo no sea a ver las renovaciones que entre gente nueva bueno pues puede ser no no digo Abraham pero como tal contó la estructura cuando los números como tal pues es cuestión de pensarlo pero si tengo que decir que sería injusto sería injusto porque porque trabajo que están haciendo esta ciudad es increíble yo tengo un equipo leal y para mí lo más importante es tener un equipo con la lealtad que siento con este equipo por lo tanto hoy por hoy en mi equipo

Voz 1430 24:45 o sea que usted a ellos también les dejaría ese segundo tiempo

Voz 1443 24:48 sí me gustaría que lo jugasen conmigo es que está muy bien en Granada

Voz 1 24:53 es que aquí sabemos quién defiende quién entra quién es el pivote quién es el central quien tenemos en la portería entonces está muy muy bien en Granada

Voz 1443 25:00 pero igual que ha visto y hablo de nuestros equipos de balonmano no pues también llega la temporada no hay que ver los fichajes hay que ver cómo cómo llegamos también al final de este primer tiempo porque esto desgasta eh desgasta mucho y yo que soy de mirar fotos y hemeroteca para detrás y cuando llegamos muchos hemos cambiado muchísimo muchísimo porque la política tiene también un desgaste fuerte pero bueno para mí lo más maravilloso del mundo y hablando así en estos términos deportivos tenemos que imitar

Voz 1430 25:30 siento que este fin de semana llena Ciudad Real ese Supercopa

Voz 1443 25:32 la Supercopa de fútbol sala que llena Ciudad Real de actividad hicimos un estudio de la riqueza de la universidad que deja en Ciudad Real es verdad que un año bueno pues decidieron ir a Madrid me parece una decisión de la directiva la Supercopa pero muestra su casa nosotros estamos felices contener aquí esa Supercopa con esas aficiones que vamos a tener en Ciudad Real que disfrutan de nuestra ciudad tenemos grandes eventos deportivos desde luego es la Supercopa invitar invita a todos los ciudadanos de Ciudad Real de la provincia de la región a que vengan a disfrutar de ese fútbol sala que es un deporte de verdad magnífico y donde la de por Trinidad y la asunción de las reglas el buen juego y el buen talante de jugadores es una de las principales enseñanzas que nos llevamos que todos a la Supercopa

Voz 1430 26:17 Pilar Zamora alcaldesa muchísimas gracias por arrancar este