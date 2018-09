Voz 3

01:05

bueno son las ayudas que pusimos en marcha a cuando llegamos al Gobierno en un plan de autoempleo creación de empresas y Emprendimiento que que engloba diferentes líneas es bueno pues hasta la PETA ha podido dar respuesta Mateo ocho mil autónomos en nuestra región en las diferentes convocatorias que hemos lanzado estas una tercera convocatoria que está actualmente abierta está abierta para los autónomos y emprendedores que lo hicieron desde el pasado año hasta el ocho de agosto ese plazo finaliza precisamente este este mismo sábado para aquellos que han emprendido en verano desde el ocho de agosto hasta finales de este año pues tendrán mayor plazo hasta hasta el treinta de noviembre son líneas en un programa que hemos he vivido de apoyo integral a la autónomo no sólo con las ayudas sino también con todo el acompañamiento por parte pública pero por parte también de de colaboración público privada de privada que ya existe en el territorio que puede prestar un servicio de acompañamiento en los primeros años donde todo es mucho más difícil es mucho más difícil porque bueno la crisis ha hecho que sea más difícil contar con la financiación necesaria la banca comercial aunque efectivamente facilitar ayudas de alguna forma bueno pues mira también los antecedentes de la persona antes de algunas situaciones pues es complejo obtener la financiación estamos trabajando estos días o en tres Fórum Nano la financiación a los autónomos a través del Instituto de Finanzas Charlie animó a todos los autónomos que nos están escuchando Ivonne quieran emprender alguna actividad a solicitarlas con unos tipos de interés un hemos en una segunda vida con este de autoempleo integral que ayuda tanto al inicio de actividad con deportes de tres mil quinientos euros en el caso de hombre y cuatro mujeres que son personas son social lo personal capacidad que de alguna forma lo que hacemos es porque todos esos primeros casos de inicio esté encubierta este hemos sido además incorporando nuevos de de la semana caso necesidad te hemos percibido durante estos dos años de de convocatoria pero luego también hay líneas específicas para la primera contratación el autónomo o para la consolidación de proyectos casos de de desarrollo de asesoramiento información técnica de los autónomos o también por ejemplo para la sustitución de un autónomo medidas de conciliación como un autónoma pues no sé una mujer autónomas que necesite tener baja maternal que pueda cubrir durante su ausencia con una persona con la contestación de la persona es es tiempo bueno diferentes Milla este también apuestan por el relé negocie no el el financia la figura del reformista o por ejemplo el acompañante familiar cuando una persona emprende bueno pues tiene dificultades al inicio normalmente es apoyar mucho en familia hemos reconocido la figura de familiar colaborador de manera porque la madre una pareja o el hermano que esté apoyando a esta autónomas emprendedor de alguna forma pueda también financiar estas horas se está dedicando a al negocio ya hay un tema que también para mí es muy importante que diferencia este plan bueno pues otros planes que otras ayudas que se han podido generen basta con anterioridad que es que por primera vez también existe una compatibilidad estas ayudas pone el trabajo por cuenta ajena en muchos casos donde por ejemplo ahora que estamos en idea es verdad muchos casos son ya lo mejor pues una persona joven no de edad autónoma encendía una actividad era una estrella totalmente nada y por tanto autónomos tal Sando la actividad laboral es la comunidad autónoma pero por ejemplo estoy durante la vendimia pues por negocio familiar porque en el pueblo es habitual de repente trabajaba dos semanas ha dado de cuenta ajena tenía que devolver todas las asistentes cuando eh que yo creo que es una técnica habitual que la persona puede emprender poder realizar algunas actividades paralelas como presentó en esta tierra escaso era ya ahora sobre todo pues no se tenga texano ponentes un programa completo que ha intentado recoger todas las sensibilidades que está ahí pues para que sea utilizado por todas las aceras personas que desde el pasado año en la convocatoria el pasado año por pusieron en marcha un negocio y que puede recibirá ahora pues un pequeño impulso por parte del Gobierno regional para esos Versalles primero momento para con