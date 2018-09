Voz 1442 00:00 Nos vamos a quedar en una de las localidades de nuestra comarca Miguelturra que celebra su Feria y Fiestas dos mil dieciocho desde mañana mismo y hasta el quince de septiembre en los estudios de esas Ciudad Real nos acompaña ya su alcaldesa Victoria Sobrino muy buenos días bienvenida hola buenos días bueno la verdad es que llegar arranca del curso empezar hablando de las fiestas de nuestro pueblo

Voz 1 00:25 es un gustazo de la verdad es que sí ya está todo preparado en ultimando Se siempre hasta última hora no pues su ultiman algunos pequeños detalles pero todo preparado para que mañana comience en nuestras ferias y fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen de la Estrella porque al tan contentos no de de iniciar en este estas fiestas en qué punto llega Miguelturra a estas fiestas pues yo creo que puede ser ganas de divertirse pasárselo si bien no se ha preparado todo un conjunto de actividades tanto por parte del Ayuntamiento pero siempre en colaboración pues que en este caso con la Hermandad pero también con todas las asociaciones con todos los colectivos con las empresas de la localidad que también colaboran en las fiestas yo creo que bueno pues a todo un conjunto actividades dirigidas a todos los públicos pues Se que se han preparado pues bueno pues con todo el cariño para que así respondan pues a las expectativas no de de los vecinos y vecinas y sobre todo bueno porque lo pasemos bien no que es lo de lo que se trata en unas ferias de disfrutar de pasar buenos ratos disfrutando y participando en las actividades en a través bueno con tu familia con tus amistades no hay ese ese es el objetivo con el que sean preparado y agradezco pues a todas las personas que han contribuido y que contribuyen a organizar lo que ese las fiestas para que los demás disfruten

Voz 1442 01:49 no bueno cuáles son los puntos claves lo que no hemos podemos perder hay muchas cosas muchas actividades organizadas pero imagino que tendremos esos días fuertes esas actividades a las que se llama también a la provincia si yo creo que el día de el viernes

Voz 1 02:04 podríamos decir de la ofrenda es un día muy importante porque bueno pues ponemos en valor a nuestros ocho Riegos hechos ricas ejemplares como sí siempre que venimos realizando ir bueno yo creo que va a ser un momento muy importante tenemos una pregonera de de honor yo creo una persona pues personalmente la conozco y me parece muy brillante personalmente pero profesionalmente también lo es no y luego vamos a nuestros chorro llegase a esa a Diana Rodrigo y a José Vicente Rojas elegidos a través de una comisión y a través de la participación de las asociaciones que que yo creo que también es muy importante poner en valor todo el talento que tiene nuestra ciudad yo es algo que me propuse creo que tenemos que hacerlo para que la población invisibilizan que que tenemos gente con mucho talento ya hay muchas personas no pero pues poco a poco a lo largo de también de de de los años pues seremos visibilizando todas esas personas yo creo que tanto nuestra pregonera como nuestros dos Yoigo se ejemplares Diana José Vicente pues van a ser un plato fuerte para el comienzo de de nuestras fiestas y luego bueno pues nuestra procesión en honor a Nuestra Virgen de la Estrella que día impone tanto el día ocho pero bueno luego quedó ahí un elenco de actividades y el concierto de Paco Candela también que está teniendo más de afluencia y bueno sobre todo por mucha gente que ha llamado para la compra de las entradas y bueno pues yo creo que todas las actividades como novedad bueno pues vamos a poner una nueva carpas en el recinto ferial no es la primera vez que proponemos que vamos a ver en una carpa única vamos a ver cómo funciona pero luego bueno pues nuestro al baile de la parrilla la mayoría de los días lo que es el trenecito que siempre pues gusta era trasladar a la gente se traslade desde el parque que también es donde se concentra una gran parte de la población al recinto ferial bueno pues luego todo la tipo de actividades dirigida bueno pues a todos los públicos a la infancia y la juventud el muchísimo otro concierto de rock que habitualmente se ha recuperado en esta Legislatura que yo creo que también bueno pues tiene una participación muy importante con todos los grupos locales iraquíes pues eso visibilizar también al mismo tiempo pues mucho talento en todos los ámbitos en la música en la cultura que tenemos

Voz 1442 04:37 la estaciones no que tenemos un encuentro regional de folclore no

Voz 1 04:42 precisamente el día de la inauguración de nuestra fiesta después puedes en nuestro grupo y nazarí

Voz 2 04:51 de la verdad eh

Voz 1 04:53 es la quema mantiene viva la tradición de Miguelturra y además promociona nuestra ciudad por todos los por todos los sitios no porque nazarí tiene una trayectoria de muchísimos años aquí desde luego es una manera de de visibilizar ese esas tradiciones no solamente Miguelturra sino por todos los rincones que han estado que llevan el nombre de Miguelturra muy alto

Voz 1442 05:16 mira además que bueno pues las comidas popular ese las actividades para los más pequeños las peñas se involucran también en en la Feria y Fiestas igual que lo hacen en un Carnaval sí sí

Voz 1 05:25 tenemos un día exclusivo el el domingo de peñas almorzó de las peñas donde todas las peñas pues participan realizan sus comidas en el parqué Doctor Fleming también la paellada o la paella que hacemos todos los años y bueno ese día es un día estupendo porque hay un ambientazo que es increíble no es sobre todo pues esa participación que es muy importante y siempre Miguelturra llevado por bandera que es la participación ciudadana la participación de las peñas de las asociaciones de los colectivos de las entidades y eso pues yo estoy orgullosa de esa participación porque creo que debe ser así no todos lo tienen que hacer el Ayuntamiento ni lo creo ni lo puede ni lo

Voz 1442 06:04 de hacer realmente realmente esos pueblos en los que los ciudadanos se vuelcan son los más vivos efectiva la actividad debe partir del pueblo ir acompañada viene acompañada por las instituciones bueno pues esa feria y fiesta como decimos del siete al quince de septiembre con momentos álgidos como los conciertos la venidos de Peñas el baile al Harry y la novedad una única cascabel que la victoria y luego lo valoraremos a la vuelta tenemos también que decir que en plenas fiestas Miguelturra va a vivir la vuelta al cole como lo va a hacer togas la región como hacer toda la provincia pero hacer una mirada muy especial y de haber conseguido no porque sean planteado muchas dudas ha habido muchos dimes y diretes ha habido muchos comentarios en contra de la apertura de este centro número cinco de ese colegio número cinco en Miguelturra se ha conseguido victoria sin la verdad que sí

Voz 1 06:55 ha conseguido y además estoy tremendamente orgullosa y contenta porque sí que es verdad ha habido muchas piedras en el camino muchos obstáculos que se han puesto en algunas ocasiones por todos los grupos políticos creando mucha incertidumbre en en la ciudadanía y últimamente todavía más no el grupo popular también bueno pues creando incertidumbre en las familias no ayer me escuchaba varios comentarios en Facebook bueno donde hablaba una madre concretamente que había estado visitando las instalaciones eh colgó fotos de del Colegio un poco ponía sobre la mesa en su en su comentario pues que cómo es posible que se cree esa incertidumbre a otras familias Mané que que habían apuntado allí a sus hijos y a sus hijas y bueno es el hecho de de crear ese mal ambiente pues se hace de que también las familias que van a llevar allí a los niños en las poles afecte no por lo tanto compromiso cumplido de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha del Ayuntamiento de Miguelturra porque en mi programa electoral en el programa en el Partido Socialista iba a la construcción de ese colegio y bueno hemos trabajado mucho durante tres años pero al final pues el esfuerzo merece la pena compromiso cumplido el próximo día diez se inician las clases desde luego de lo que más contenta me siento es que las familias de nuestra localidad y los niños y las niñas van a disfrutar de de un colegio magnifico porque ya ha tenido ocasión de verlo bueno he ido viendo las obras a lo largo de estos cinco meses y tres semanas que sea que se han ejecutado y cómo ha ido evolucionando y la verdad que es una maravilla de colegio por lo tanto dar las gracias a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial bueno pues a tantas personas que llegado el momento mencionar eh que han trabajado para que el cole esté en funcionamiento a Trapsa que ha hecho una labor muy importante de trabajo en cinco meses tres semanas y desde luego pues a todas las personas que han hecho posible que el cole el lunes

Voz 1442 09:06 se abra sus puertas a los papás de esos noventa niños porque si no hubieran confiado no hubiera habido niñas claro sobre todo pues eso va a las familias

Voz 1 09:14 las que que confiaron desde el primer momento yo he tenido la ocasión desde que se aprobó en el pleno y el Colegio de hablar con muchísimas madres que que que iban no que iban al despacho decirme Victoria no sabemos si llevar a nuestros niños se generaron muchas incertidumbres no que que yo creo que ante temas tan importantes como la educación todo el mundo y todos los partidos políticos deben de remar en la misma dirección no tengo claro

Voz 2 09:43 hay el B

Voz 1 09:46 fisio de las familias tiene que estar por encima de intereses electoralistas lo de intereses políticos vamos hay cosas que yo pienso que en política no todo vale pues hectáreas