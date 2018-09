Voz 1 00:00 vamos a saludar a Ismael De la Fuente él es un empresario nunca mejor dicho de los emprendedores que tantos tenemos en Castilla La Mancha es de Mota del Cuervo tiene veintiocho años es uno de tantos jóvenes que ha optado por crear su propia empresa es uno de tantos de los que se ha acogido a las ayudas del alto empleo que tanto estamos hablando de ellos bueno esas ayudas que pone a disposición y que están pum están a punto ya bueno pues de concluir tenemos unos unos días más hasta el próximo día nueve para solicitar estas ayudas para el autoempleo queremos saber que eran de sí bueno pues como lo están pasando nuestros emprendedores mal de la Fuente qué tal buenas tardes hola buenos días bueno Ismael pues queríamos ponerle un poco como ejemplo porque tiene veintiocho años y bueno pues es uno de de los jóvenes que cuando terminó en este caso un ciclo formativo Superior de electrónica es un apasionado de la electrónica o usted tomó la decisión de crear su empresa no

Voz 0065 01:08 sí sí yo la verdad es que desde que siempre me ha gustado la electrónica y una vez terminen estaba al lado está la tecnología la telefonía sobre todo qué es lo que me dedico yo por mi cuenta me empecé a estudiar empecé a aprender a reparar hice varios cursos después de me terminan estudiar para sobre todo más dirigió la telefonía y empecé poquito a poquito con con con una tienda de alquiler ya empezó en dos mil dieciséis más o menos con el paso del tiempo vi que la telefonía iba al alza que la tienda iba mejor ideas y emprendía comprarme una un local yo mismo y nada ha ido más a más y luego cuando me asesórame comentó que estaban a ayudas autónomo pues afortunadamente por desgracia soy autónomo y nada me comentó hoy toda la verdad que ha sido una ayuda bastante bastante buena parte se paren o no

Voz 1 02:08 supongo que no habrá olvidado porque estas ayudas vienen muy bien cuando uno está iniciando una actividad en concepto de ayuda recibió

Voz 0065 02:18 en ese caso el recibí mil ciento dieciséis euros en mayo estaba estaba aceptado en abril mayo me hicieron el ingreso osea fue bastante rápido para lo que hay que es la gente lo que tenemos prácticamente lo que necesitamos es rapidez

Voz 2 02:34 y en ese carro fueron

Voz 0065 02:36 no fue tramitarlo se tramitó oí pues bastante rápido hoy y bueno las ayudas pues imagínate cuando te dan a una cantidad considerable que es lo que porque no hay que ahora no hay que aportar más dinero porque es en realidad ese dinero ya lo has pagado ya tú ya has ido pagando todo autónomo y es como una una devolución de lo que ha sido pagando entonces se agradece bastante

Voz 1 03:01 estamos hablando has dicho de mil cien euros no

Voz 0065 03:04 mil novecientos dieciséis y mismo

Voz 1 03:06 entonces estamos hablando de que lo primero que has dicho me ha sorprendido es decir empezaste en dos mil dieciséis con un local de alquiler y practicamente al año siguiente ya te cagas comprar un local que es propio es decir te te va muy bien

Voz 0065 03:19 bueno también había trabajado bueno esposas Ivi que la tienda funcionaba así pues decidí hacerla al paso porque prefiere ya da pagarme mi propio locales para tener una la mía propia porque esto te va a dar la telefonía pues tiene futuro y sabía que iba a ir a mejor

Voz 1 03:39 bueno si hay que emprender viaje recomendaría a los jóvenes que bueno pues que no lo tienen claro o que les da miedo porque claro y y una vez que ya tiene uno de sus estudios culminados también hay que ser valiente y tener medios para abrir una empresa recomendaría a dar este paso

Voz 0065 04:01 sí yo en este caso me centré en lo que a mí me gustaba lo que a mí me gustaba hacer y sobre todo tener intentar tener buenas ideas ya alguien que te ayude detrás de intente informarme de gente que me ayudaba a gentes me aconsejaba y luego pues no tenía miedo hay que intentar empezar poco a poco y luego Si sino noté funciona pues puede siempre se puede dar pasos para atrás por eso yo empecé con el alquiler se intenta hacer pruebas y no se puede siempre puede dar un paso atrás que no es no va a ser un por mucho que lo intentes no va a ser nunca peor que lo que puede llegar a donar

Voz 1 04:37 así que estamos hablando de una empresa que ha nacido hace dos años que elevar cómo le va bien le va muy bien

Voz 0065 04:44 pues me temo que este que afortunadamente no bastante bien y con proyecciones de seguir mejorando bastante hay un margen bastante grandes con lo que yo tengo planeado y la verdad es que va bastante bastante bien no me puedo en este caso yo no me puedo quejar ni mucho menos

Voz 1 05:01 claro tiene tiene ya el en la tienda de algún empleado para que la ayude porque claro son

Voz 0065 05:08 vamos a actualmente es que yo solo pero ella sitio de cara a las Navidades y que como por el volumen que estoy cogiendo hay que meter a alguien empleado ya tengo que estas preparando para

Voz 3 05:19 para poder entrar a alguien

Voz 0065 05:21 porque ya yo solo ya afortunadamente como digo ya no tengo la capacidad para estar yo solo

Voz 1 05:26 claro saque estupenda esta experiencia y que muchas veces damos muchas vueltas a la cabeza y que bueno pues era autónomo y ser emprendedor yo creo que la mayoría de los casos sale bien si está bien encauzada

Voz 0065 05:43 no verlo lo que más se nota es sobre todo tener un trabajo en el que te gustan porque muchas veces trabajando un local ahora los saberes tampoco están muy tienen una mayor diferencia y trabajar en algo que te gusta pues se nota bastante

Voz 1 05:57 esa es la diferencia osa por qué no

Voz 0065 06:01 que entren de yo creo que sí yo creo que la mayor diferencia es trabajar en algo que que te gusta

Voz 1 06:06 sí pero bueno ya aparte que así porque no

Voz 0065 06:09 ocio que no que siempre lo intento valorar no

Voz 1 06:13 y es farragoso todo el papeleo Ismael ha sido mucho mayor la tramitación a hasta que abriera la puerta de su negocio

Voz 2 06:23 a ver si que tiene algo de

Voz 0065 06:26 hagamos y demás pero bueno yo me lo primero que hay que hacer prácticamente eso informal conformarse con gente que sabe

Voz 3 06:33 yo tengo una asesoría yo con la misión

Voz 0065 06:36 ya pues íbamos hablando los dos que necesitaba qué papel no yo una asesoría que separa pues para que agilice hay te facilita mucho los trámites de papeles

Voz 1 06:45 muy bien pues nada antes de despedirnos que nos alegramos mucho que a nuestros jóvenes les vaya bien y que también tengan sus ideas y creen sus propios puestos de trabajo y lo fundamental que no se habla de los pueblos porque estamos hablando de Mota del Cuervo cuántos habitantes tiene

Voz 3 07:03 el siete mil habitantes más o menos Treo

Voz 1 07:07 claro en unos tiempos donde nuestros jóvenes pues no te de expectativas por desgracia

Voz 0065 07:13 pueblos yo cuando también es el tema de emprender porque yo cuando termine de estudiar en dos mil quince dieciséis quiere en plena crisis más grave que no había animales no había puesto de trabajo ninguno Llera o te creas tu puesto de trabajo o no pues Times para trabajar ahora ya afortunadamente parece que la gente esta traba consiguiendo más trabajo

Voz 1 07:34 claro pues estupendo que no ha gustado conocerle esa idea como la llevó a la práctica y bueno pues que está funcionando con Ghana las ya de de ampliar el negocio y de reforzarlo cuando llegue la próxima Navidad bueno pues vamos a hacer un poco de publicidad Ismael a ver si tenemos en la tienda que podemos comprar

Voz 0065 07:56 pues yo soy de nosotros yo si el estratégica de la fuente yo tengo sobre todo la venta de telefonía libre y reparación yo vendo desde de tal de teléfonos Samsung away Iphone en categorías más altas o sea a mí también es una marca que no está muy de moda reparamos también todo tipo de teléfonos de cualquier avería que tenga pues algo de portátiles también se toca por aquí ya cuenta de portátiles televisores electrónicas general practicamente

Voz 1 08:25 muy bien que además está en boga y que que es una alternativa que atrae a muchos jóvenes como es el caso de Ismael pues en enhorabuena enhorabuena por por ese esa experiencia de éxito y por supuesto que vaya muy bien el efectivamente que que hagamos todo lo que podamos para seguir en Castilla La Mancha seguir creando riqueza como con con este grano como se suele decir Se hace granero con pequeñas con pequeñas aportaciones como es en este caso por qué no le voy a preguntar por las cifras pero por todo lo que nos está diciendo la conversación Ismael las cifras de negocio van muy bien no

Voz 0065 09:08 sí sí la verdad es que deportivamente la cifra de seguir adelante

Voz 1 09:14 para que la cartera de clientes por donde vaya cuanto clientes controla más o menos

Voz 0065 09:19 y en facturación más o menos unos doscientos Si particulares va bastante más en particulares y demás pero sí ya facturación unos doscientos

Voz 1 09:31 muy bien entre ellas empresas

Voz 0065 09:33 las ya la incluso empresas de gran nivel al que piden presupuesto para cambiar todos los terminales para reparar todos los terminales a que afortunadamente bien

Voz 1 09:43 muy bien pues ahí te lo ahí tenemos un nicho de futuro nos gusta contrarrestarlo con ustedes y que ustedes lo cuenten que no todo es malo cuando porque acabamos de de hablar de que el mes de agosto no se ha comportado muy bien en el desempleo pero bueno también hay mucha gente como como Ismael que se busca la vida que no está esperando

Voz 4 10:03 yo no está buscando trabajo no

Voz 1 10:05 no no no se planteo buscar trabajo sino crear su propio puesto de trabajo que siempre también es admirable pues enhorabuena de nuevo hoy muchas gracias por atendernos