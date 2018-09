Voz 1 00:00 hoy por hoy Ciudad Real y provincia

hola qué tal huy del diario de tribuna

Voz 5 00:32 el porque es día bienvenido Diego

Voz 6 00:35 hoy José Valverde e profesor jubilado ex político bueno bienvenido

Voz 3 00:42 se dedicaba la vida dedicada a la vida en estos momentos verdad

Voz 6 00:47 tienen que dar la bienvenida en esta mesa de tertulia Rodrigo García abogado qué tal

Voz 5 00:53 buenos días pues muy contento muchas gracias por invitarme a participar de esta tertulia espero estar a la altura de los experimentados lo cierto es que no lo sé

Voz 3 01:01 vale ya verás que aquí enseguida yo Esteban a llevada al rodaje te van a llevar por el camino y enseguida vas a poder coger el ritmo en una tertulia que esta temporada arrancamos recibiendo a Francisco Cañizares él es el presidente del Partido Popular en Ciudad Real y portavoz del grupo popular en las Cortes regionales el muchísimas gracias es por por acompañarnos esta mañana encantado estar ahí nosotros bueno han empezado desde el Partido Popular muy fuertes la temporada en octubre ya vamos a saber quién será el próximo presidente o presidenta del Partido Popular en Castilla La Mancha presumiblemente también el candidato para las elecciones autonómicas

Voz 7 01:39 sí de era lo previsible lo lo veníamos diciendo que en el otoño pues iba iba a arrancar iba a arrancar todo después de un congreso nacional bueno ya pues acercándonos a las fechas clave del año dos mil diecinueve las elecciones en mayo municipales autonómicas y europeas por lo menos esa es por lo menos sepamos ir preparándonos para un un ejercicio pues es importante de renovación pues porque quien ha liderado el PP durante los últimos doce años y además con un yo creo que indiscutible éxito que ha sido Cospedal que vino Partido Popular sin opciones de Gobierno en Castilla La Mancha en toda la historia democrática de nuestra región pues consiguió no sólo ganar sino que desde el año dos mil ocho todas las selecciones que ha habido en Castilla La Mancha las ha ganado el Partido Popular

Voz 3 02:23 bueno tenemos que que hace referencia a esa imagen que veíamos en el día de ayer cuando el Partido Popular en Ciudad Real apoyó en una imagen que traspasó titulares podríamos decidir empezando por usted apoyaba a la candidatura al candidato Francisco Núñez qué pasaba en el día de ayer por Ciudad Real no sé qué ocurre entonces con el apoyo posible apoyo a la candidatura de Rosa Romero

Voz 7 02:51 no lo primero que decir es que no hay candidatura de Rosa Romero de momento claro hilo lo que demostró o Paco Núñez es que es una persona que que reúne en él pues una serie de cualidades que le hace que que sea una persona muy atractiva dentro de del Partido Popular que se juntan en el pues una serie de temas que que hace pues que desde gente muy joven del Partido Popular que que ha nacido en política pues con él como presidente regional de Nuevas Generaciones y gente que que que le conoce que le valora pues por el trabajo que está haciendo en las Cortes por el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento e importante como es Almansa pues ha despertado ilusión hay muchísimos a afiliarse simpatizantes líderes también del Partido Popular pues de de Ciudad Real no solo sino de de las cinco provincias de nuestra región que ha sabido también atraerse a esa gente y atraerse pues un consenso que no quiere decir que sea unanimidad que no quiere decir que sea imposición pero no quiero hacer sino que bueno cuando hay un procedimiento democrático en todos los ámbitos uno intenta que el apoyo al máximo de gente posible intentar recabar el máximo de apoyos posible pues lo lo ha conseguido

Voz 9 03:57 o sea que es porque tiene una serie de cualidades que le hacen atractivo como candidato Rosa Romero no las tiene hay un hay cuestiones que que son que son evidentes

Voz 7 04:06 son claras cuando tenemos que estar viendo estamos analizando tema regional rosas que es mi amiga y yo le deseo lo mejor de lo mejor del mundo para ella pero uno de los temas que tenemos que realizar los los militantes Si yo como presidente provincial gusta mil lo hago es que creo que es importante era bueno y es bueno que quién sea el líder del Partido Popular esté en Castilla La Mancha creo que es algo positivo para nuestra organización que esté

Voz 3 04:32 bueno Cospedal no lo estuvo pero también

Voz 7 04:34 que hay que verlos los defectos que que que podemos cometer todos los problemas que hemos podido tener en determinados momentos de hecho por ejemplo Cospedal no lo estuvo al principio y no ganamos hasta que Cospedal no estuvo en las Cortes de Castilla La Mancha fue líder de la oposición en la corte Castilla La Mancha no conseguimos ganar el año dos

Voz 3 04:51 sí fue sexto

Voz 7 04:52 pero pero pero pero ya consiguió ganar consiguió ganar además el las dos veces siempre que se presentó ha estado otra cosa que digamos desde el año dos mil quince que perdimos nombre perdón me me me corrija porque a veces de Coté contagiar de de la propaganda de la propaganda institucional desde que no gobernamos pero bueno ella ella tomó la decisión de irse a Madrid a tomar por una responsabilidad extraordinaria queda a ser ministra pero pero cooperar en eso hasta lo que no está pagarán las Cortes es los últimos años y esa también son razones que seguro que han pesado para que ya toman la decisión de que no era la la acción mejor para el partido repetir una cuarta vez como candidato

Voz 3 05:29 entonces se lo que me quiere decir es que Sierra

Voz 9 05:31 la Rambla se presentara ustedes no la apoyaría

Voz 7 05:34 como órgano del partido no como órgano o no no sea como digamos dañado sino en la responsabilidad personal que tenemos cada uno pues la decisión que se tome no no es una decisión improvisada ni Ny ni mucho menos eh pues es analizando todas las posibilidades todas las posibilidades Si la la posibilidad de que sea Paco Núñez presidente del partido es una posibilidad que no garantiza competir con garantías de ganar la Junta dentro de dentro de pocos meses

Voz 4 06:02 dice que no hay candidatura de Rosa Romero de momento hasta el viernes cabe la posibilidad de que la has dicho logro que hasta el sábado no obstante bueno pues por las pues es lo que está comentando por las declaraciones que está haciendo precisamente por la foto de ayer a la que se refería a Gemma bueno pues yo creo que es fácil pensar que que es que es difícil no que huyó o que o que o que es no posible o menos pues si se presente

Voz 7 06:30 de no ser realmente si se lo ha planteado digamos claramente yo propio ella dijo que iba a abrir un periodo de reflexión personal pero yo estoy ni siquiera al él le escuché decir que candidata fue más de que estaba reflexionando bueno son momentos importantes un partido que que pasa de doce años de del liderazgo de Cospedal a una nueva época donde Rosa además el herido Un papel importante dijo y lo sigue teniendo ex vicepresidenta tercera de la Mesa de las Cortes de el Congreso de Diputados es un punto de reflexión por supuesto todos los tenemos que hacer de nosotros lo hemos hecho todos yo ya lo hecho y la reflexión que he hecho es que mi candidato la la mejor opción que tenemos el mejor posicionado para para liderar un partido con el Partido Popular o porque da por posibilidad de de de estar en el tema regional de estar en las Cortes por bagaje político por ganar elecciones por tener una experiencia importante por ilusión que se genera que puede generar la sociedad pues es es Paco

Voz 10 07:31 yo creo que eso que nos cuenta pues cercena totalmente la posibilidad de que expresarle porque así ni siquiera en Ciudad Real para conseguir una serie de avales de horror dirigente pues evidentemente bueno no sé si ella estaría dispuesta a presentarse pero

Voz 1 07:48 creo que al final Hoy por hoy

Voz 10 07:50 el conocimiento que se tiene de los líderes del Partido Popular está bastante sectorizado en función de la provincia a la que pertenecen por lo tanto si realmente Rosa no consigue esos avales forzudo que realmente quiera presentarse en cualquier caso la elección de un presidente va a ser en Congreso no hay proceso de primarias en el igual igual que nacional idéntico

Voz 7 08:14 idénticos lo único que tenemos algún día menos que el nacional porque según el el ámbito de del Congreso es un poquito más amplio de tiempo un poquito menos amplia tiempo ya está al ser extraordinario el otro poso no y fueron cuarenta días treinta

Voz 10 08:26 piense pero es que haya algún candidato más eso sí

Voz 7 08:29 creo yo creo que hoy ha anunciado su candidatura al Carlos Velázquez si os dais cuenta

Voz 8 08:35 en en este proceso de primarias realmente lo que se está analizando son nombres quizá este sea uno de los activos del Partido Popular a diferencia de los partidos de izquierdas en comparación con otros procesos de primarias que hemos visto en Podemos o últimamente en el Partido Socialista donde no solamente se busca la idoneidad el candidato sino el modelo de partido o qué ideología o qué programa electoral se va a plantear bajo unos pensarán que es una diversidad de partido que enriquece bajo mi punto de vista yo creo que las familias cuando su mal avenidas desde el punto de vista político empobrecen al partido en cambio lo estamos viendo en esta misma tertulia únicamente hablamos de idoneidad del candidato puede ser es una fortaleza

Voz 7 09:20 lo lo veremos pero sin duda lo que lo que no lo que no hay abierto en Castilla La Mancha ahora mismo en el Partido Popular es un una lucha una lucha digamos de de familia entre clanes o sea yo creo que en eso estamos muy tranquilos de que le ha soltado el Congreso haya uno hallados haya tres oye a cuatro aspirantes a presidir el Partido Popular

Voz 9 09:39 de nuevo abrir un gran cisma en el partido

Voz 7 09:43 sin duda es un momento importante y relevante porque supone un cambio de ciclo para para nosotros pero el partido está bastante cohesionado en la idea que no

Voz 9 09:51 ha traído hasta aquí la idea que nos ha traído hasta aquí que ha sido él

Voz 7 09:53 esto con los retoques con los campeones la adaptación a los nuevos tiempos que es lo que intentamos buscar con una persona como por algo

Voz 10 10:00 a nivel estatal ha supuesto la caída absoluta de Soraya Sáenz de Santamaría pero también porque yo creo

Voz 7 10:05 por una cuestión personal yo creo que es una decisión pero

Voz 10 10:08 yo creo sinceramente siempre es una decisión personal cuando se pero yo creo que era claro yo creo

Voz 9 10:13 que Soraya tiene unas cualidades e innegables

Voz 7 10:17 polígonos Grameen supone incluso un valor hoy para el partido también yo creo que Soraya no habría tenido ningún problema con Pablo Casado para haber ocupado un puesto de relevancia política por eso sí lo que pasa es que digamos ella pues pues se plantea yo creo sus cosas pero yo creo que

Voz 10 10:33 incluso se ha salido informaciones durante este verano sobre

Voz 7 10:35 que la gente va de Pablo Casado la veía con buenos ojos para encabezar determinada listas importantes hablaba de Madrid letal eh

Voz 9 10:44 bueno las decisiones personales son así

Voz 7 10:47 aquí tampoco nos puede extrañar estamos hablando de personas además con una capacitación profesional extraordinario a esos son gente que se la van a rifar todos somos conscientes de las FARC y que de momento no porque tiene que tener un tiempo de de de no estar en empresas de no estar por la por la responsabilidad detenido pero inmediatamente después si ella quisiera aparte de incorporarse a un puesto de tanto prestigio como la Abogacía del Estado es que es va a ser una persona que que va a estar muy cotizada porque es un valor importante pero eso no quita que

Voz 3 11:19 es un valor como usted está diciendo para el Partido Popular haya salido por ese cisma que se produce dentro del partido por las primas entiendo que usted nos decía que no que no que no hay cisma tampoco la provincia que todo está tranquilo entonces habrá ya

Voz 7 11:31 a Rosa Romero se ha hablado con Rajoy y lo mimos siempre me permite seguir siempre decimos que están siempre los mismos y se va en un oyente en otro claro

Voz 3 11:40 puesto bueno pero era una persona que estaba preparada quizás para para ascender

Voz 10 11:44 no pero los visitantes han decidido que que que que que es

Voz 11 11:47 es buenísimo pero bastantes manos de los compromisarios y militantes que Volta han quedado deje votar

Voz 10 11:52 aquí digámoslo los militantes sí que son los compromisarios que fueron Eric tuvieron la decisión porque no fue la lista más votada a preparar de lo que se planteen las instituciones no fue la lista más votada en adelante en la en la que curioso

Voz 7 12:06 las instituciones nunca se ha planteado que la lista más votada sea un treinta por ciento que lo que sacó Soraya Sáez de mayor

Voz 3 12:12 me gustaría antes de continuar que me contestara a podido usted hablar con Rosa Romero después de la foto de ayer

Voz 7 12:18 después de la foto estuvimos juntos en el Comité Ejecutivo Provincial que fue luego por la tarde pero no saludamos el saludo así que habla de hablar del Congreso de tomar nota de unos y otros no no de hablar de de de tu voluntad de presentarse au de usted cree que se presentan a los a los ahí estaría absolutamente legitimada para para hacerlo dice bueno bueno yo creo que que apoyos apoyo que su amiga pollos apoyos tendría pero pero yo creo que yo creo que de está haciendo una reflexión

Voz 10 12:48 si hubieran debido a que se necesita para

Voz 7 12:50 pues eso eso contrariamente a lo que pasa en el PSOE por ejemplo se dictó un número muy grande de avales otros es es un porcentaje de los de hable pero solo no final miles de avales en el popular a nivel nacional son cien avales en Castilla La Mancha noventa osea un alcalde de un pueblo los consiguió en su pueblo sea no Dani salir del pueblo para conseguir los avales para para ser candidato en Castilla La Mancha yo yo

Voz 8 13:13 desde mi punto de vista creo que el partido regional al PP regional a a está intentando que no ocurra lo que a nivel nacional creo que está el candidato a nadie se le escapa que es el candidato del aparato el candidato oficial hay unas claves que que así lo constatan como que bueno que es de Albacete congreso celebrado en Albacete y los tiempos las está marcando Paco Núñez la verdad muy muy rápido si anticipándose a los otros candidatos como el caso por ejemplo que nos pueda afectar más de cerca que es que Rosa Romero creo que está cogiendo ventaja en eso no quiere decir que luego al final pueda ser elegido porque la experiencia a nivel nacional del partido también supuestamente Soraya era se puede decir más del aparato más de Rajoy si todos sabemos el final

Voz 7 14:09 lo retire los procedimientos abiertos que nos hemos dado y prácticamente idéntico al del PSOE salvo matices verdad vales pues son más lo del PSOE que me parece mejor además el sistema del PSOE pero tengo que reconocer pues yo creo que es mejor presentarse ya teniendo digamos cierto con citando cierta adhesión mínima los decía aquí un alcalde de un pueblo puede presentar con sus a sus afiliados seguido les les pone afirmar ella ya puede ser ya puede ser candidato yo creo que tiene que haber un poquito más de de de bagaje en cuanto al número de apoyos y tiene esto sea ahora ser el candidato al aparato a casi se utiliza como algo de espejo vivo en han ido perdiendo tanto del PSOE como del PP María pero por qué porque realmente los los aparatos existen pero no existen al son los que estamos en el partido y los que son más conciencia del sí al poder pero no pero pero yo creo que es verdad que puede haber ahí en algún momento se ha podido ver yo creo que de forma muy muy clara ha pasado pues el PSOE de forma muy evidente de de un rechazo a a cierta cierta jerarquía en el pez en el PP se puede ver intentar verlo pero pero de una forma mucho más relativa porque pensar que Pablo Casado no era aparato pues es es un poco ligero hoy un trazo demasiado por eso en Pablo Casado pues el lo era todo en el partido es vicesecretario con muchísima fuerza la la la cara nueva del partido que quiso la Rajoy son sus matices que yo entiendo que periodísticamente celo al aparato fuera de aparatos lo que no está en el aparato pero bueno aquí lo que se trata es de concitar adhesiones de adhesiones pues vale lo que valen un voto de cada uno pero bueno cada uno a

Voz 8 15:49 esta tarde empieza claro cuando estamos hablando del tema del aparato que siempre se dice desde un punto de vista peyorativo quizá también influido por los nuevos movimientos políticos especialmente por la propaganda de Podemos en su en su fase más primigenia en cuanto a consideran una política e novedosa el hecho de que no existan aparatos cuando en la práctica quizá el hecho de que exista un aparato fuerte también depende de la propia madurez la estabilidad de los partidos la clave no es tanto en que haya un aparato sino que ese aparato este legitimado por la propia estructura del del partido empezando por el propio afiliado e incluso la vinculación que tenga el compromisario con el afiliado que les vota para que le represente en los en los congresos donde se eligen a los cabezas de lista la clave aquí es no tanto si es del aparato revolucionario si es alguien conocido o desconocido sino que tenga la legitimidad del partido a la hora de encabezar las pues los futuros compromisos electorales yo no sé si estáis de acuerdo en esta visión que tanto el aparato las críticas al aparato vienen por todo lo vivido atrás por los Vista Alegre todo lo vivido

Voz 3 16:54 no no se dice aparato de forma peyorativa se dice aparato como la no la la parte más visible de poder compartido que hacían nen

Voz 8 17:01 he hecho por mi crítica o mi mi reflexión era porque el aparato se ha equivocado más de una vez es decir eh

Voz 3 17:10 Bono ha escuchado a las bases ya a los que iban a votar la costumbre no más efectivamente

Voz 8 17:15 sí yo sé que él quería hacer una pregunta en el en yo veo que Paco Núñez evidentemente aquí en la provincia es menos conocido es una persona joven muy joven no sé si hay cierto vértigo en en porque por ejemplo quitando a Rosa que que bueno que sí que está en el Congreso y tiene un papel tiene un cargo que le puede condicionar esa esa candidatura o no pero evidentemente es una persona más conocida que puede suscitar más apoyos a nivel electoral esto es una a una opinión evidentemente que Paco Núñez

Voz 7 17:46 bueno pues es una persona

Voz 8 17:49 mamá joven con menos con menos trayectoria no puede dar cierto vértigo en el partido en una persona o con un perfil de este tipo

Voz 7 17:59 sobre los apoyos electorales y conocimiento Rosa es evidentemente más conocida que Paco Núñez en Ciudad Real Ciudad Real Albacete no en otras provincias va habría que ver no lo sé si hay alguien que haya hecho algún estudio sobre sobre el tema eh yo creo que de esa reflexión que hemos hecho todos hemos hecho también una una reflexión yo pienso que los los militantes nos han pedido un esfuerzo a todos de de revitalizar los partidos y de cierto cambio generacional yo puedo pensar que a lo mejor yo ya no estoy en la generación que se puede entender joven

Voz 9 18:36 yo soy de setenta y uno y decir

Voz 5 18:40 es el peor momento para ser alcalde quizás no quién sabe quién sabe pero estoy ya muy mayor

Voz 7 18:49 yo lo que yo lo que creo es que eso es algo que que han calado socialmente a veces son modas eh yo puedo reconocer que a veces pueden ser cierta ciertas modas y a lo mejor dentro de veinte años presidente de Gobierno siguen tiene sesenta y a lo mejor se ve feo dice mira pues es mejor que venga yo como ya o cuajado y Braga hoy para una responsabilidad con esta pues lo mejor hasta esa esa moda pero yo creo que cerrar los ojos hacia lo que ahora mismo yo creo en la sociedad Ésta es es es ridículo y la verdad los partidos tenemos que estar abiertos ese tipo de cuestiones

Voz 10 19:20 siempre he dicho que realmente no existe conocimiento del candidato es difícil que luego teniéndola lo que pasa que ahí ha habido alguno movimiento que quizás han puesto en cuestión está la teoría no caso quien lo digo no es decir hay que te da danos que que llorar que han hecho hincapié

Voz 7 19:36 determinados es decir si era así

Voz 10 19:39 claro que lo conozca conociendo a Rivera ya estaba todo solucionado mejor que el resto es hola pasó a Alves es el paro

Voz 3 19:44 creo popular ese cambio generacional

Voz 4 19:47 cambio generacional que se refiere por supuesto claro no incluye el alcalde de Guadalajara no que también sería o Denoueix pues uno de las personas que sí lo estaría pensando también me gustaría reflexionando éste sí que está hablando de de las base Si bueno o ciertas críticas y se le

Voz 7 20:03 con respecto al que dejan claro que respetando muchísimo ya mirando muchísimo Antonio Román es que independientemente de que ahora ya no se ya dado un proceso de primarias diferente del que había antes siempre se ha podido presentar todo el mundo a los congresos sea el Congreso algunos humo más veteranos otro menos Pepe

Voz 11 20:19 pero siempre sabiendo quién iba a ganar no que dice no a bueno no yo pensaba que dentro del partido ya homenaje a nuestra casa

Voz 5 20:26 ha habido congresos seis Ciudad Real entretenimiento con que hicimos y no y no había primarias y con tres iban cuatro candidatos que irá

Voz 7 20:34 eso pasa en Guadalajara y eso pasa en Albacete pasaron el PSOE de pasado en el PP ya en todos lados aquí parece que los obreros les San ahora no no los congresos

Voz 9 20:42 en la y la lucha

Voz 7 20:45 en la lucha por el poder los partidos eso eso siempre ha sido así

Voz 9 20:48 sí con primarias sin primarias Easy

Voz 7 20:51 ha habido aparatos y siempre ha habido quién ha congresos y quién los ha perdido esa ha sido siempre si entre normal tiene tiene amplia experiencia porque ha sido presidente del partido cuando no había primarias porque así Asia ha sido hoy no quiere decir que se animal legítimo heredero legítimo lo de antes ni lo de ahora por tanto Antonio Román es un candidato fantástico de Guadalajara es un personaje fundamental dentro del Partido Popular de Castilla La Mancha pero yo también abro a un tema que para mí también era clave la hora de Paco Núñez para esto hay que venir con con ganas con ganas de verdad con ganas de de de tirar para delante y cuando ya ves que el te convoca una junta directiva para decir que María Dolores se va pues tú ya te lo piensas no hace falta que te lo ha solucionado lo que va a pasar osea ya se sabe lo que va a pasar entonces sigue hay que pensar pues me parece muy bien que todos pensamos quitamos un tiempo de reflexión

Voz 10 21:44 pero hay que hay que tirar de salir rápido no

Voz 7 21:48 tiene para alante y hay que demostrar que se tienen ganas y que se tiene fuerza y eso yo creo que es muy importante en todos los órdenes de la vida que se lo piensa pues ya sabemos

Voz 10 21:58 si alguien y te te come la médula de cosas que merece la pena pensarse si yo creo que no porque sea el primero no tiene por qué ser el mejor abono pero pero yo creo cualquier caso pero que agregó que hay que

Voz 7 22:08 mostrar también es quedan muy pocos minutos

Voz 10 22:11 era una ilusión que es importante transmitirla a la gente yo creo que conseguir el grado de conocimiento necesario en este momento el yo por ejemplo no conociera porque lo he conocido a raíz de que se presentaba hombre no soy el más informó ni muchísimo menos de ganas pero la verdad es que eh creo que tengo una información suficiente no había oído lo había oído de alguna intervención en las Cortes y tal pero le ponía cara no entonces creo que te queda un trabajo muy importante por delante pero ahora poder llegar a quiere hacer unos ponen cualquiera que hubiese sido

Voz 7 22:45 sólo tenía osea cualquiera podía tener un punto más dos puntos más pero pero partimos de eso de que de un conocimiento de casi el cien por cien de Cospedal conocimiento muy inferior de cualquiera otro

Voz 3 22:54 me gustaría me gustaría por favor preguntarle a que usted salió ayer en esa foto al lado formando parte del aparato de Ciudad Real el esta no todos lo sabemos bueno del presidente del Partido Popular en Ciudad Real que vas era además el candidato para la alcaldía de Ciudad Real o depende de quién salga a nivel regional para que usted sea o no candidato

Voz 7 23:18 sin duda de los candidatos de las capitales de provincia los terminan decidiendo los comités electorales nacionales del país sido sin duda posos desde Ciudad Real tendremos mucho que opinar y mucho que decir y mucho que proponer pero termina terminaran proponiéndole a nivel nacional yo tengo la responsabilidad de ser presidente provincial que yo no puedo ocultar que en la lista de tareas que tengo como presidente provincial está ganar Ciudad Real está ganar Ciudad Real pronto mi involucración en eso es Máxima luego hay que pensar quién es el mejor candidato así los tenemos varios buenos

Voz 3 23:55 hombre si usted lo tiene en su lista de tareas será que sustenta

Voz 7 23:57 no pero porque es el presidente provincial es sin duda cuando cuando pasen esas elecciones autonómicas y municipales si me reúna con con Laura y con Diego y me me pongan nota hay que decir que pasa en Ciudad Real

Voz 10 24:11 no no sabes quién hablando se ha posicionado puede haber dudas el problema es que un proceso ahora congresual puede abrir dudas incluso frente a candidatos que estén en el Gobierno y que se hayan situado digamos en la parte perdedora

Voz 7 24:27 Congreso para ser muy muy claros sea Antonio Román por ejemplo que es el único que tiene ese cargo ahora mismo de los que se ha movido y demás no será candidato él quiere para yo estoy metiéndose en camisa de once para que no es hoy en día Ana Guarinos y el presidente del Comité electoral que entonces

Voz 3 24:44 el Real Betis manda el Comité Nacional que Antonio no pero sí quiero digamos porque aquí hay una pequeña

Voz 7 24:49 en la trayectoria osea son los que te eligen pero la trayectoria el nivel de apoyo que ha demostrado de lo que estábamos hablando es muy complicado que un partido cambie un alcalde complicado caso sabido pero muy raros salvo que sea alcalde no quieras algo que sea ya termina apoya una fase evitarle exalcalde pero cambiar un ALCA de que ha ganado es muy complicado en todos los partidos ciento listo habrá primarias para las alcaldías las las primarias son eh a los órganos

Voz 9 25:16 desde el partido nos tenemos que Expedia nos tenemos que despedir la sien

no muchísimo pero hemos llegado al final de esta primera red botica de la temporada en lo que está claro Francisco Cañizares que tenemos mucho más que hablar con usted presidente provincial del Partido Popular y portavoz del grupo popular en las Cortes regionales muchísimas gracias por acompañarnos

de me encontré esto es ese es Laura Espinar

Murillo José Valverde y Rodrigo García un plazo

