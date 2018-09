Voz 1 00:00 tal arrancar este curso esta nueva temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve recibimos en los estudios de SER Ciudad Real a José Manuel Caballero presidente de la Diputación Provincial muy buenos días bienvenido

Voz 2 00:10 muchas gracias comería suena decimos que

Voz 1 00:13 recibimos para arrancar el curso pero también la recibíamos para terminar la temporada sin duda es un placer hacer ese repaso a la actualidad que que afecta a muchos pueblos a muchas localidades muchos temas los que trata la Diputación y en este caso nos tenemos que quedar viendo que que estamos en el último año de legislatura de su presidencia como como presidente de la Diputación Provincial como valoraría que que han recorrido estos cuatro años el López

Voz 2 00:38 son para mí han sido muy positivos la experiencia sin duda que que me ha resultado muy gratificante yo no tenía experiencia de gobierno sino fundamentalmente era una experiencia de carácter político parlamentario Ibi en mi toma de posesión dije que sin conocer bien los oficios los intentaría hacer con respeto pues en ese sentido e intentado con respeto y con querencia a la Tierra gestionar una institución que es muy importante para la provincia de Ciudad Real para para sus pueblos en este sentido creo que ha sido una legislatura positiva y alejada del conflicto incluso en la propia relata ción entre el Gobierno de la institución en nuestro caso como partido socialista y la oposición representada en exclusiva por el Partido Popular ha habido una magnífica relación una parte muy importante de los temas que se han tratado en estos tres años y medio ya en la Diputación se han aprobado con un el acuerdo del Partido Popular hija quiero reconocer también su aportación a los proyectos que en este sentido más significativos ha presentado el equipo de gobierno y siempre hemos tenido la ayuda y la confianza del Partido Popular no me duelen prendas decirlo y esto es así posiblemente porque la Diputación trabaja con todos los ayuntamientos por igual con independencia de su color político muy probablemente lo que han hecho los dirigentes representantes del Partido Popular en la Diputación es escuchar a sus alcaldes y alcaldesas que les han dicho oye con la Diputación de poca broma porque está funcionando porque nos está dando respuesta porque está permitiendo que los pueblos podamos actuar fíjate que en estos momentos tenemos más de treinta quienes de euros en estos momentos en este año en ejecución en obras treinta millones de euros prácticamente el noventa por ciento de estos euros son de decisión municipal son los sentimientos que no han dicho dónde hay que invertir en qué actuación concreta de su municipio tenemos que invertir lo mismo ocurre con el empleo se están ejecutando veinticinco millones de euros en planes de empleo en la provincia que son los alcaldes y alcaldesas de todo color político los que dicen queremos destinarlos a este objetivo a este otro para contratación de estas personas de nuestro municipio que lo están pasando mal en fin creo honestamente que ha sido un periodo todo positivo para la provincia para los ayuntamientos para la gente si todas las administraciones invirtieran con el mismo grado de intensidad que lo hacen en la Diputación en la provincia estoy seguro que aumentaría mucho algunas décimas del Producto Interior Bruto

Voz 1 02:53 esta seguir siendo presidente de la Diputación la próxima legislatura

Voz 2 02:56 pues por qué no decirlo sí que me gustaría para eso es imprescindible tener la confianza de mis compañeros y compañeras del partido desde luego de mis vecinos de Alcolea de Calatrava porque yo soy concejal por Alcolea ahí para ser presidente de la Diputación hay que ser alcalde Leo concejal hirió desde luego pues estoy muy agradecido al apoyo que tanto interno en el partido como externo los ciudadanos me han dado durante todo este tiempo

Voz 1 03:19 en esta legislatura uno de los grandes proyectos que se han presentado y que estaba avanzando son las obras del pabellón ferial que no se van a repercutir en la capital que sí sino que lo van a hacer en toda la provincia con la celebración de grandes eventos que va a poder acoger este nuevo Pabellón Ferial como van se están cumpliendo así

Voz 2 03:36 en razonablemente bien la primera fase ya está en ejecución iban muy rápidos y la segunda fase que es actuar sobre el propio pabellón sobre la actual pues un semana iniciar antes de finales de septiembre porque así es la adjudicación lo que ocurre es que esta siempre sabíamos era una obra compleja desde el punto de vista que es desarrollar uno la que tiene un importe de diez millones de euros entre tardó fases sobre una infraestructura que tiene fechas concretas de actividad claro porque terminamos FENAVIN dos mil diecisiete a finales de mayo enough pusimos con todos los procedimientos administrativos de proyecto de licencias ya tenemos aquí prácticamente mayo del XIX que hay una nueva edición de FENAVIN por tanto sabíamos que esta es una obra compleja desde ese punto de vista de la ejecución en todo caso siempre me gusta decir que los ciudadanos y sobre todo el sector bodegueros agricultores en el mundo del vino no sólo de la provincia de Castilla La Mancha sino de España hay a nivel internacional puede está de hecho tranquilo con promover una magnífica feria en su décima edición bien porque utilicemos las instalaciones del pabellón porque ya esté remodelado completamente o bien porque tengamos que ir a un modelo de de feria

Voz 1 04:45 en base a lo que se llama de estructuras infraestructura efímera no sabemos no sabemos todavía no lo saben

Voz 2 04:52 esta decisión no se puede tomar definitivamente hasta diciembre por qué pues porque las bodegas y sobre todo las bodegas institucionales sobre lo que es la representación institucional por ejemplo cavas de Cataluña o los vinos del País Vasco o vídeos de Andalucía que vienen con pabellones muy grandes a estos hay que decirles con varios meses de antelación a la celebración de la Feria donde van a estar situados de cuántos metros van a disponer y las condiciones del espacio por tanto muy probablemente en mayo el pabellón esté prácticamente finalizada toda la obra pero el problema es que hay que determinar y definir cinco meses antes de la feria donde van a estar ubicados eh los distintos pabellones por otra parte también los pabellones pagan unos derechos de reserva de establecimiento en la feria en función de la ubicación que tienen no entonces hasta diciembre no podemos tomar una decisión definitiva de saber que vamos a un modelo o vamos a otro incluso podría ocurrir que fuéramos a modelo de infraestructura efímera de montaje y luego llegar al mes de mayo el pabellón estuviera completamente terminado bueno pues ya tendríamos que dejarlo conforme está porque ya te digo que muchas bodegas sobre todo la más grandes los grupos financieros más grandes necesitan varios meses para configurar sus sus espacios

Voz 1 06:05 os vamos a quedar ahora José Manuel Caballero lo vamos a hacer con esa parte más política hablamos del Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real dos mil diecinueve es un año electoral ayer hubo reunión de la ejecutiva provincial

Voz 2 06:20 se sobreentiende que la mayoría de los al

Voz 1 06:22 Caldes de las alcaldesas donde ya están gobernando van a repetir

Voz 2 06:28 bueno la mayoría de los casos seguro que sí en todo en todo caso yo ayer les dije a los alcaldes y alcaldesas eh que por suerte porque así lo quiere los ciudadanos en dos mil quince tenemos mucho prácticamente corremos todos los de más de veinte mil habitantes y les dije que a la hora de definir las candidaturas lo que se refiere a la cabeza al alcalde a la alcaldesa hay que contestar eh cuatro preguntas cada uno de nosotros la primera es tengo ganas estoy con fuerzas me apetece optar de nuevo a gobernar mi pueblo si la respuesta es evidente la segunda es tengo en estos momentos más o menos apoyo que el que tenía hace tres años y medio cuando me presenté si la respuesta así pues es evidente la tercera sería

Voz 1 07:12 tengo más o menos apoyo de los compañeros y compañeras del PSOE

Voz 2 07:15 qué hace tres años si la respuesta es que sí pues está claro la última estoy en mejores condiciones que mis adversarios políticos para conseguir el triunfo electoral bueno pues Si nuestros alcaldes y alcaldesas se responden a esas cuatro preguntas Isaacson todas las respuestas afirmativamente es muy

Voz 3 07:34 yo definirle es está viviendo un trabajo de autocrítica claro yo estoy impresionado Loles se contestan que no que no vayan no tengo varios alcaldes que decirles que podrían contestó ayer su política empeora

Voz 2 07:46 tuve con todos ellos y a todos se lo dije y le dije ya tenéis tarea iros a vuestra casa cada uno de vosotros contestaron a las cuatro preguntas y si la respuesta es sí a las cuatro pues está claro que salir de nuevo candidatos sin alguna duda es honestamente plantearlo para que tomemos decisiones

Voz 1 08:04 es decir que haya candidatos que no iban a repetir no yo no lo sé agua había Dios no lo sé hombre usted como no no no yo no sé si es hacía de la provincia no no pero por eso esto es una autoevaluación lo que tiene que hacer cada alcalde o alcaldesa esa crítica no existe esa auto critica el dos a tomar decisiones el partido luego ya

Voz 2 08:21 instrumentos como son las asambleas los militantes hombres y mujeres del Partido Socialista incluso la dirección provincial que con criterio objetivo pues también tenemos que tomar decisiones de aconsejar algún candidato si es que así lo estimamos hoy por hoy no hemos hecho esa reflexión que no conviene que concurra de nuevo no por eso nos hemos dado mucho plazo hasta el mes de febrero marzo incluso hasta abril podemos estar en pro

Voz 1 08:45 eso sí sí porque por otra parte además

Voz 2 08:47 los ciudadanos no entienden que a ocho meses de las elecciones ya estemos dedicados a la tarea electoral y nos olvidemos de lo importante que es la gestión y la solución de sus problemas por lo tanto yo lo que leyó los alcaldes y alcaldesas es que hasta febrero marzo abril que se dediquen a gobernar sus ayuntamientos a solucionar problemas atender a los vecinos Iquique la cuestión electoral la vayan madurando contestando a esas cuatro preguntas poco a poco y en el último momento decidiremos cuál es la mejor opción para cada uno de los municipios

Voz 1 09:16 ahí sin embargo municipios en los que no hay que preocuparse de da hacer gestión porque estábamos en la oposición no entonces imagino que quizás en estos municipios ya se tiene planteado o debería tenerse planteado para ir puede poder estamos llenarla no estamos trabajando no

Voz 2 09:31 tras expectativas en estos momentos sinceramente es mantener todos los sitios donde gobernamos y estamos muy convencidos esto posible hemos hecho encuestas las encuestas nos dan positivamente en este sentido que estamos en condiciones de revalidar en prácticamente todos los municipios donde gobernamos

Voz 1 09:46 mente practica alguno se cae no caer

Voz 2 09:48 se ninguno en alguno podemos estar muy justos

Voz 1 09:51 como por ejemplo ya la las

Voz 2 09:53 estrategias se diseñan pero no se cuentan en injerto ya no tenemos dificultades como en otro sitio pero pero no es este el caso donde no estamos en un Gobierno lo que tenemos que hacer es plantear una alternativa sólida consistente en personas y en proyecto creemos que tenemos tres cuatro o cinco municipios que podemos conseguir el Gobierno

Voz 1 10:16 Daimiel bueno pues ahí lo vamos a él

Voz 2 10:18 vamos a intentarlo municipio grandes nosotros entendemos que tenemos posibilidades también porque hay un agotamiento de nuestro adversario nuestras de serio también tendría que hacerse estas cuatro pregunta para saber si tiene que repetir o no pero si Dios Daimiel llegó el año pues son sitios donde nosotros tenemos que hacer un planteamiento sólido muy probablemente mala o muy probablemente concurran otras fuerzas políticas no sólo el PSOE y el PP estimo que estaban a unas elecciones con mayor participación en el sentido de oferta política no del de partidos vamos a ver cómo cómo juegan electoralmente a los nuevos partidos uno ciudadanos podemos Ganemos Izquierda Unida bueno vamos a ver parece que a unas elecciones con mucha presencia de candidatos no entiendo por

Voz 1 11:08 el entonces que que cree que algún no alguna de las localidades que gobiernan pueden perder fuerza no sé si perder directamente a la Alcaldía pero perder fuerza y que también pueden ganar alguna localidad en la que no gobiernan tienen según esas encuestas esos resultados más o menos claro cuántas localidades podrían ganar de las que no gobierna así grandes astros saldó

Voz 2 11:28 eso sería conseguir entre cinco y seis nuevas localidades a todo lo que ya tenemos de gobierno municipal

Voz 1 11:34 sin perder sin perder ninguna

Voz 2 11:36 nosotros nosotros no nos gusta sí sí sí no no nosotros no nos gusta perder ni a las bolas ni a las canicas sencillamente porque los ciudadanos quieren que el Partido Socialista les represente el Partido Socialista tiene que hacer el esfuerzo de presentar a los mejores a las mejores y eso es lo que vamos a hacer y yo Éstas serán las segundas elecciones municipales y autonómicas a las que me enfrentaría como secretario provincial yo tengo que agradecer a mis compañeros que siempre me lo han puesto fácil es verdad que hay veces que profunda más complicado porque alguien cree que puede seguir ahí hay que hacerle una reflexión con más contundencia en ese sentido no pero en general yo reconozco que la gente del PSOE los hombres y las mujeres son buena gente en términos personales más allá de lo político ir son comprensivos con el planteamiento que se les hace no ir por eso vamos a seguir haciendo encuestas

Voz 1 12:26 necesitan más da a la opinión claro tenemos que seguir

Voz 2 12:29 que no es sencillo no oí no puede ser una impresión tiene que ser muchas las impresiones y los análisis que hagamos para determinar en cada caso quién es el mejor candidato la mejor candidata para cada uno de los municipios

Voz 1 12:42 bueno el presidente vamos a mirar ahora al Partido Popular porque en estos días también hemos visto ese proceso de renovación del partido Popular a nivel regional en Castilla La Mancha Francisco Núñez el primer candidato no puede como alcalde de Almansa que se presenta esas elecciones a nivel regional ahora también el alcalde Seseña Carlos Velázquez no se descarta Rosa Romero usted ve Rosa Romero presidiendo el Partido Popular en la región y enfrentándose a Emiliano García Page bueno yo yo no soy el que lo tiene que ver porque yo no yo no soy militante pero en todo caso quién parece que no la ve

Voz 2 13:12 son sus compañeros del Partido Popular de Ciudad Real porque ayer todos en tromba se fueron apoyar a otro candidato al señor Núñez por tanto la impresión que tengo es que eh los dirigentes del Partido Popular en la provincia sus alcaldes y alcaldesas en esa foto apoyando al otro candidato Núñez ya han decidido que a Rosa Romero no la apoya pero en todo caso fíjese yo soy de los que disfruto con las primarias de los demás con las propias propia fruta tanto no pidiendo desde ahora pues es verdad que en el Partido Popular pues tiene lío tienen movida irá bien venidos hay que decirles al mundo de la democracia no hasta ahora era muy fácil cuando llegaba a Cospedal y tirado ponían el dedo y señalaban ya estaba decidido quién iba a ser el candidato a presidente o alcalde alcaldesa ahora parece ser que que Tirado y Cospedal quieren hacer lo mismo imponer a un candidato en candidato pero algunos están revelando bueno yo deseo que el Partido Popular solucione pronto su liderazgos la dirección y sin duda que aquel o aquella al que elijan contribuya a mejorar esta región este es yo creo que el mayor aporte que puede hacer un partido como el Partido Popular que es importante para para España desde luego para esta región que tengan un líder o una lideresa que sin duda anteponga los intereses de Castilla La Mancha a los propios del partido

Voz 1 14:29 de todas formas es muy significativo de que decía que el aparato en Ciudad Real ha apoyado a Francisco Núñez nos racha Rosa Romero pero hemos visto que normalmente el candidato que es apoyado por el por el Papa tiene que pierde partidos Susana Díaz Soraya Sáenz de Santamaría o la propia Cospedal entonces bueno nunca se sabe claro

Voz 2 14:46 creo que a todo aquel que se presente aquella que unas primarias lo que tiene que pedir es al aparato por favor no me apoyéis porque si no está condenado a perder si es verdad y bueno está bien los militantes los afiliados del PSOE y ahora del PP pues cuando les dan la posibilidad de elegir elegí libremente normalmente se decanta por uno distinto del propuesto por el apagón esto bueno es algo que tenemos que eh sin duda tener muy en cuenta

Voz 1 15:10 ha empezado el curso también usted el curso político no se ha hecho con esa depresión posvacacional negó ha hecho con las miras de no yo ya tenía muchas ganas ya tenía ganas yo ya tenía ganas

Voz 2 15:20 así sí porque porque me creo que empieza un periodo muy interesante muy apasionante por otra parte pues hay proyectos que se están finalizando que es están cerrando y entonces a mí me apetecía mucho volver al cole pues bienvenida al cole político refiero ayer llevé a mi niño que empieza este año ya la etapa escolar contra tres años también al al colegio y entonces en cuanto le dejé porque yo me fui a disfrutar este proyecto desde el día en el que todos empezamos con nuestras responsabilidades

Voz 1 15:47 pues José Manuel Caballero presidente de la Diputación bienvenido a sus responsabilidades muchas gracias por trasladarlas a los oyentes de la SER