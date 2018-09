Tars la respuesta de Aljandro Sanz, los mayores de la residencia Santo Ángel se han mostrado encantados con la repercusión

Voz 1 00:00 un día con estrenamos sección nos llega precisamente desde este verano hoy el verano pasado cuando nos relajamos y podemos dedicar tiempo a conocer un poquito más a fondo a esas personas que son noticia en nuestra provincia esas personas que llenan los periódicos las portadas que llenan la radio cada día y qué queremos conocer de otra forma en este un día con arrancamos la temporada lo hacemos con Agustín Cacho que se ha ido sin duda con los grandes protagonistas de esta semana que han sido noticia lo han sido a nivel mundial se han vuelto virales y es que hasta Alejandro Sanz ha reiterado su vídeo Agustín cuéntanos

Voz 2 00:43 muy buenas cómo no nos vamos a acercar hasta esta residencia Santo Ángel de Ciudad Real para hablar con esos protagonistas decías antes que llenaban periódicos que llenaban las emisiones radiofónicas en este caso y usando términos muy virales muy del mundo de internet habría que decir que más que llenan lo que no veas tu Kerr revolución han montado en You Tube seguramente todos nuestros oyentes sepan más o menos de que hablamos de ese vídeo deja la que baile que hacen los usuarios de esta residencia de mayores del que se ha hecho eco el propio Alejandro Sanz bueno pues catapultado las visitas a este vídeo creo ya que esta mañana Evan por las trescientas mil visitas que eso es una absoluta barbaridad además el propio Alejandro Sanz el propio cantante reconocía ese trabajo is Site parecen y si te parece vamos a hablar con estos protagonistas con estos mayores hongos que han revolucionado Youtube tenemos con nosotros a Joaquín a Mercedes encarna Julia que eso son tres de las personas que salen ese vídeo vamos a comenzar por Joaquín que lo tengo que justo a mi derecha para que te hagas una idea es el rapero se vea lo que es el rapero Joaquín buenos días bueno vaya pinta de mal lote que tiene con la capucha con las gafas de sol

Voz 3 02:09 pero eso es así nada más que la presencia nada más

Voz 2 02:12 pero pero sí tenía está los gestos de raperos y cruzaba las manos ya ácidas y los cuernos porque es que me doblaron porque se ha hecho de lo que se puede hace lo hiciese así así ya está tratando de hacerlo lo mejor posible bueno parece ser que que triunfó ambos el otro enfermo tenemos vamos a seguir con esto saludos tenemos con nosotros a Mercedes que es bueno pues esa señora que sale bailando solo sola y que se repite en muchas ocasiones que le hacen a usted bailar mucho muy buenos días Mercedes

Voz 4 02:47 ya no puedo bailar porque ya soy muy mayor pero hacemos lo que podemos porque tenemos una chica que son extraordinarias

Voz 2 02:54 cuando se vio usted en el vídeo que pensó cuando se viene el vídeo raro

Voz 5 02:59 le gustó mucho no me ha gustado mucho en nada son

Voz 4 03:05 formidables trabajan una barbaridad con nosotros que les voy a decir estoy muy a gusto aquí muy bien

Voz 2 03:12 no es es LB Agustí Ximo bailando bailando incluso que creo que en algún momento descalza bueno no se cree usted que se conserva muy bien Encarna precisamente hablaba yo de lo de bailar descalza usted es de las que giraron los zapatos directamente al suelo muy buenas ventas bueno qué tal la experiencia cuénteme

Voz 6 03:32 muy bien muy bien muy contenta si todo muy sabio todo bien tenemos mucho Josep jugar hacer las cosas bien estas lluvias que tenemos en maravillosas y hacemos todo lo que dicen

Voz 7 03:42 estamos en activo porque yo lo que digo estás en activo cosas de no va a verme moverme estamos muy contentos porque no es para menos trescientas mil visitas Juliano se ha dicho algo sus hijos sus nietos sus allegados todo todo todo todo todo porque me han visto

Voz 8 04:02 al que yo no soy de aquí soy de Mérida invicto hasta en Extremadura

Voz 4 04:08 seguramente lo hayan visto estén Filipinas muy bien aquí no están rejuvenecimiento mucha gracia a la chica sectas

Voz 8 04:17 a las otras que hay que no cuidan no están rejuvenecimiento ya la moda igual le doy a toda a toda la gracia porque estamos muy bien atendida in no están enseñando cosas de maravilla osea que venimos hecho unas alpargata innovar vamos fenomenal no estamos poniendo lo estamos reduciendo

Voz 2 04:40 había el siguiente paso ir a visitar a Alejandro Sanz a Miami que creo que tiene una casa bastante apañado con piscina y todo sea que sí o a ver si viene pues imaginan oye pues claro además creo que han hecho un vídeo de agradecimiento después se imaginan que viene Alejandro Sanz encarna que debe usted muy emocionada bueno hay que decir hay que decir que Julia tiene una foto de Alejandro Sanz se ha tienen tienen todos una foto de Alejandro Sanz no Joaquín no Joaquín no Joaquín no tiene una foto de Alejandro Sanz pone por un lado por un lado la cara de Alejandro ya está y banderines eh se lo ha dejado usted Alejandro Sanz

Voz 9 05:17 el no de Alejandro Sanz no lo he dejado ahí en el día

Voz 2 05:21 no se imaginaban ustedes que que iba a tener esta repercusión

Voz 8 05:24 sí

Voz 2 05:24 no es verdad porque ya digo está

Voz 6 05:27 no hubo contentos aquí ya te digo porque tuvimos un equipo también la a Remedios eso es una bendición en todas las mañanas no sabéis con nosotros ir a su auxiliar es las chicas esa que tenemos cuatro dos maravillas estamos muy contentas

Voz 2 05:44 no es el primer vídeo que realizan creo que ya han hecho más vidrios creo que ya han bailado en otras ocasiones Joaquín ha hecho usted más vídeos buen no Ovidio o bailes Boyle sí

Voz 3 06:00 a mí en el Ayuntamiento es esto es de la feria

Voz 2 06:04 ah bueno ver la verbena vamos a saber claro que mezclarlo no es la verbena nos la verbena que han ido también a un baile no allí sí

Voz 10 06:15 en la verbena

Voz 3 06:18 en el vermú bueno lo pasé muy bien nada

Voz 2 06:24 claro además esto es una forma de de mantenerse activa Mercedes de de mover

Voz 4 06:29 poquito el esqueleto no cinco años cuantos dice que hay cinco ochenta y se lo que haga

Voz 11 06:35 estoy estoy el hábitat Todos los

Voz 4 06:38 ya tengo alguna cosas que son chicas

Voz 11 06:40 bueno Extraordinarias todas

Voz 4 06:42 empezando por las monjas y terminando por las demás todas así que que que busca que les diga que estoy contentísima

Voz 2 06:51 bueno pues yo me alegro y además esto es importante no el realizar actividades encarna me decía usted que que es importante porque hay que envejece hay que envejecer activamente ya esto ya no es como era antiguamente ya nos metemos en Internet

Voz 6 07:03 tenemos también tenemos que hacemos teatro Darwin era otro aquí lo no falta de nada porque tenemos cuatro cuatro chicas maravillosas que yo el donde decirlo la hermana remedie las hermanas todas todas todas todas están con nosotros nos han que ACS y así tenemos muchas actividades que es lo que nos hace falta las llegadas le da nada de movernos yo no quiero estar para yo me gusta moverme moverme tenemos actividades escudo a todos los que sea también tenemos

Voz 9 07:34 todos los días todos no nos falta de nada la oferta final aquí

Voz 8 07:38 por muy bueno auxilio de las chicas auxiliares de esta de las monjas osea que nos están rejuvenecido de punto a punto ya

Voz 1 07:47 estáis fin Agustín por cierto no sé no sé si tiene estos protagonistas tienen móvil si tienen redes sociales y saben cómo sientan las redes sociales para poder ver y seguir su vídeo y el éxito de su vídeo

Voz 2 08:03 a ver qué sale están revolucionando los contertulios tienen ustedes tienen ustedes móvil tienen ustedes redes sociales han podido no se comunican con los nietos a través de correo electrónico Skype Mercedes es soltero y no tiene a nadie ochenta y cinco años esto sobre y nos dos sobrinos pero la habrán visto en Youtube

Voz 4 08:25 dos sobrinos encantadores pero para no darles trabajo me vine aquí yo estoy encantada de la vida

Voz 2 08:33 todo le viene bien eh les viene bien a ver quién tiene por aquí redes sociales redes sociales no esto ya es más difícil Whatsapp guasa y qué tal se maneja usted con el whatsapp

Voz 8 08:45 por porque hablo con mis hijas

Voz 12 08:48 con mi hermana que estaban fuera

Voz 8 08:51 mi nieto tengo ocho nietos cuatro y nieto y en fin qué quieres que te diga poco Moody y no he cambiado de aquí todo esto lo que están haciendo las chicas también en Extremadura

Voz 2 09:04 toma ya usted a ver quién tiene guasa tienen hueso usted tiene guasa pero móviles si tienen no sé en qué tal se manejan con el móvil

Voz 6 09:13 bien ya te me comunico con mis hijos si eso estoy así es con el comunicado que están trabajando todo el día me comunico con ellos pero muy bien

Voz 2 09:22 bien Joaquín también tiene móvil que me imagino que ardía el días después de el móvil que me imagino que el estuvieron llamando constantemente Joaquín que le he visto sí sí por supuesto que sí porque que voy a hacer a creo no soy un artista cuanto hablas de que yo soy un poquillo que ya actúan Teatro pues hubiera fichado Joaquín tiene usted nietos tienen que le han dicho cuando la han visto con la cara escucha con las gafas de sol lo tiene quién era la han cambiado digo no ha cambiado dijo fue que no me conociera eh

Voz 4 09:58 por tu actuar en la cena de Navidad digo digo eso dos de sus sobrinos le han dicho algo ayer me llamaron están contentísimos que ver qué bien que estoy que salió en todos los galega que tengo así que gracias a Dios estoy muy contenta

Voz 1 10:19 bueno ahí están pensando ya

Voz 2 10:21 que se están pensando ya en el siguiente

Voz 1 10:24 Vídeo no sé si están pensando ya en el siguiente éxito porque ahora el nivel está puesto muy alto

Voz 2 10:29 venga claro claro claro mira vamos a hablar vamos a hablar con las con las propias trabajadoras con Arantxa que es la trabajadora social Arantxa me preguntan si estáis ya pensando en el siguiente videoclip en el siguiente bombazo que que reviente la la industria discográfica bueno no sabemos si llegará

Voz 13 10:47 a este nivel pero desde luego que si cada semana estamos pensando cosas nuevas para ello si como participar en todo el nivel de participación es muy elevado pues la verdad es que no lo hacen muy fácil ellos no lo hacen fácil porque no se niegan a nada entonces les motiva y a la vez nos motivan nosotras a seguir cada vez pensando cosas nuevas para ellos así que si vamos que no vamos a dejarlo aquí que seguiremos pensando nuevos vídeos y nuevas actividades para ellos

Voz 2 11:10 además ahora hay que hacer que todos los artistas Seppi que no has sido Alejandro Sanz le ha contestado el siguiente quién marca Anzo ni uno

Voz 13 11:16 pues bueno nosotros encantada cuanto más repercusión no cena a la casa ya ellos Si bueno sobre todo pues que este colectivo de la tercera edad que parece que está un poco menos que menos visible o parece que cuando dejan la edad productiva ya se quedan ahí pues que vean que no que son igual de de de válidos que cualquier otra persona y que ahí están mira los dándolo dándolo todo bailando con Alejandro Sanz con quien se les ponga por delante

Voz 2 11:42 hay que decir que una de las personas que hace bailar a Mercedes al resto como como bailan Mercedes que Letrán para adelante y para atrás eh es es la fisioterapeuta que creo que ha sido cuál es tu nombre Evelyn que creo que ha sido la que has montado el vídeo buen material sí

Voz 14 12:00 la verdad es que bueno lo hacemos varias tomas así pues cada una intentamos poner nuestro granito de arena

Voz 2 12:07 pero tenéis pensado que iba a tener esta repercusión

Voz 14 12:09 no igual que ha dicho mi compañera hemos hecho muchos otros que los hemos Vidal Facebook también han gustado bastante pero claro como este está tenido muchísima repercusión poseer lo que son los cantantes que son

Voz 2 12:23 yo no sé si Gemma es tú me puedes ayudar que les Un poco más millennials no sé si You Tube llega pagar por por una

Voz 15 12:30 número de visitas Osasuna Günther

Voz 2 12:33 yo cuanto de saber no sé cuál es el límite para ahí pero junto con los sabes no me están están ya aquí todos han puesto la obra cuanto tal creo que es poquito eh creo que es poquito no hay que hay que tal pero yo lo mejor para para unas cañas dan grano cuál es el objetivo dime dime cuál es el siguiente cuál es el objetivo ya lo tenéis pensado

Voz 13 12:54 siguiente objetivo es seguir con la ilusión que que ponen ellos en cada cosa que hacemos el mantener la la predisposición y la motivación que tienen hacer cosas ileso eso pues que que se levanten cada día pensando o con la ilusión que tienen ahora mismo porque los llama algún familiar que tienen lejos hay que te he visto pues con eso de decir me están viendo en todo sitio y mira lo que soy capaz de hacer nuevos eso que sigan la la motivación que tienen y la ilusión por por seguir haciendo cosas

Voz 2 13:21 claro eso es lo fundamental a seguir si te parece Gemma con los usuarios porque todo todo esto de

Voz 4 13:30 el vídeo ha generado un montón de comentarios no se los han visto entonces en Facebook que la gente comenta lo que piensa del vídeo en Youtube también también

Voz 2 13:39 aumentan el propio perfil de Alejandro Sanz y desde luego les ponen muy bien que que magnífico trabajo que bonito lo que hacen lo lo han visto le han comentado los lo lo que ha escrito la gente haber encarna

Voz 6 13:52 sí porque lo hayan también me llamó mi hija me lo dijo también me había visto en el lampa no lanza tenemos también vemos contentos también porque me vino inactivo pues muy contentos están también me dijo

Voz 2 14:05 usted ha visto culé los los comentarios que magnífico verdad

Voz 8 14:09 es magnífico yo me alegro mucho ha he salido lo que estoy saliendo ahora ácido años que me quedé viuda me vine aquí con mi marido estaba muy bien pero me caí pero bueno conté con eso esto resucitando

Voz 15 14:27 vamos hombre sí

Voz 2 14:29 pronto de hace un tiempo recito sale así de Bay Longa quiere decir que que muy mal no le han dejado eh

Voz 8 14:34 su cita hoy no está haciendo ella de resucita de no agachar no para bajo porque entonces no iríamos agotado y yo no me quiero y porque quiero disfruta de mis nietos bisnieto de Mis hijas de me hicieron no en y toda la familia

Voz 16 14:50 bueno pues se vaya mensajes animada al ellos han visto los los comentarios que les han claro hay que disfrutar hay que disfrutar

Voz 2 14:58 no usted es además me han dicho que le han dicho nada porque estaba muy guapa

Voz 4 15:04 así que usted lo quiere creer

Voz 2 15:09 no me lo creo no hay mate

Voz 4 15:12 nada mal ya les digo me dice aunque no me llegaban dolor Díaz sí

Voz 5 15:16 muy contentos

Voz 2 15:19 aquí nos vamos a despedir a ver a ver a ver y nos damos nos vamos a despedir ya muchísimas gracias no vamos a ver aquí esto es como estos

Voz 17 15:28 muy en carrete Un

Voz 2 15:31 os ahí carrete de sobra no habría problema verdad seguiríamos aquí hablando Tertulia va más de Alejandro San dice dice Encarna que ya estaría hecha Espando aquí todo el día seis

Voz 16 15:47 sí claro se nos acaba el tiempo

Voz 2 15:51 bueno pues aquí nos quedamos en la Residencia Santo Ángel de Ciudad Real con estos protagonistas

Voz 12 15:59 hay alegrando la vida

Voz 8 16:02 las chicas ya lo he dicho y la chica Hinault la chica sino la monja hilado y toda la auxiliares que hay porque no atienden innovan muchos ánimo mucho

Voz 2 16:13 bueno muchas gracias Julia encarna Mercedes Joaquín gracias a mí también saludos a todos los familiares si desde aquí Nos despedimos Gemma

Voz 1 16:22 muchísimas gracias es un placer y oye que cuando necesiten algún bailarín experimentado que cuenten contigo eh también lo puedes dar todo