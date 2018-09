Closet, nuestro espacio de moda en Hoy por Hoy repasa las tendencias de este otoño

Voz 1 00:00 Klaus set nuestro espacio de moda con la editora de

Voz 2 00:03 el blog de moda más que moda apunto con María

Voz 1 00:05 el Uriel qué tal buenos días Gemma buenos días veo que no has venido en mallas no no vas a hacer deporte pero has empezado a septiembre haciendo deporte vale como has dicho hoy no digo quizás que contar una noticia por otro puesto com

Voz 3 00:24 no todas las septiembre es hacer deporte algo de deporte algo el que sea y que ha pasado pues que estoy en ello que has ido a comprar los modelitos y los has preparado en por porque tenemos sabes que tenemos el reto de fondo pero en un mes un es bueno los tengo preparado sin siempre a ver siempre hago algo de deporte a lo largo del año pero todavía no sé por cuál vamos a tirar

Voz 1 00:52 bueno hoy vamos a continuar con ese tema de ropa deportiva por precisamente la semana pasada arrancamos con la parte de ropa pan

Voz 3 00:59 hacer deporte pero es que tenemos esa otra parte hacerle así

Voz 1 01:05 que recordemos que arropa para para

Voz 3 01:07 a vestir no claro es vestirse con ropa deportiva pero cuando no tiene nada que ver con nacer hacer ninguna actividad deportiva es decir esto ya me choca valen hemos insípido es algo que hemos integrado emo lo llevamos diariamente lo que pasa es que no lo hemos puesto nombre porque ahora cuando te diga las prendas que que son y que hemos integrado en nuestro vestuario te vas a dar cuenta que lo llevamos diariamente pero simplemente no lo hemos puesto nombre ahora ya sabemos cómo se llama ti que no sé si lo dijimos la semana pasada viene B Athletic Illa que es Leisure Ocio prendas para para el ocio cuál es la clave y cuál es lo importante de esta tendencia

Voz 4 01:53 pues como combinarlo como vamos a combinar

Voz 3 01:57 para quitarle ese toque Sporting que no para no parezca que venimos vamos al Algeciras que de dejadez si vamos a estos cómodo y me lo puesto para salir de casa exactamente hay que contextualizar lo del entorno del Gimnástico

Voz 1 02:15 muy bien muy largos estado mucho

Voz 3 02:19 entonces cuáles son las prendas que hemos incluido pues una vamos que la tenemos ya integrador Sima seguro que era cuenta que son las zapatillas de deporte las zapatillas de deporte las integramos en nuestro vestuario diario hace muchísimo tiempo y un como las podemos combinar pues para para quitarle ese aire deportivo pues la vamos a mezclar con faldas con vestidos y sobretodo con pantalón de vestir trajes de trajes de chaqueta le van a dar ese toque deportivo a ese traje ir las de hecho lo estamos viendo muchísimo esa combinación de trajes y pantalones con zapatillas de deporte que tenemos esta temporada en zapatillas de deporte pues tenemos las zapatillas estampadas

Voz 4 03:07 eh ha estampado leopardo flores

Voz 3 03:10 tenemos mucho Glitter las zapatillas blancas con con brillito brillito mucho brillo las combinadas con charol tenemos mucho

Voz 1 03:20 aire retro en las en las zapatillas ochentero no porque esto unas líneas así con como con suelas gordita pero haciendo formas ahora ahora te habla

Voz 3 03:29 ellas

Voz 1 03:32 es que estoy a la moda estás totalmente a la

Voz 3 03:35 el estilo calcetín que así son las que suben un poquito suben al tobillo que las vimos ya la temporada pasada hay este año vuelven otra vez

Voz 4 03:45 bueno son una opción con falda la vemos lo determinan breve pero quizá con un pantalón

Voz 3 03:51 no no no quedarnos puede quedar estupendo a la zapatilla zapatillas que te que te referías son las Ugly Raines

Voz 1 04:00 por eso va a él un día en el que Maribel no nos vamos

Voz 3 04:04 tendero si son las zapatillas feas esas zapatillas a las que tú te refieres que en la la marca de la casa Valentino en su último desfile primaba era sacó este tipo de zapatillas que son las zapatillas con una suela Gordó ta de goma luego son como con una forma como muy ortopédica e incluso la suela está alguien algunas está separada ahora Gucci para esta temporada ha sacado otras con la suela aún más y más gordo vota la mezcla con piedra bueno piedras de colores que con tiras de piedras de colores que las puedes quitar y poner

Voz 1 04:44 estamos estamos de verdad siendo un poquito estrambóticos

Voz 3 04:47 así que pues es de tengo que decir que estas zapatillas a ver las tenemos en las grandes casas las grandes firmas pero también las tenemos el locos y las encontramos en cualquier marca grandes marcas por veinte treinta euros y luego ya las de las voy a gusto

Voz 1 05:06 ah sí

Voz 3 05:07 busca las escalas debilitan en si ya Carlas mientras llegas contándole entonces estas estas aparte bueno tengo que decirte que en cuando la sacó Balenciaga en este muy de primavera verano ese tipo de zapatillas cada vez que la sacaban se agotaban sequías y dos

Voz 1 05:26 súper súper súper súper tendencia tanto esta temporada horribles las has visto que es que bueno hay abiertos unas en general pero sí pero ve árabe a poner las tienes buenas esta no

Voz 3 05:40 esas no son feas

Voz 1 05:42 son si son muy muy muy extrañas gracias a que Google me escucha ya casi que estaba puesto Gucci listo

Voz 3 05:54 esta esas son anteriores a que hay que esta esta como pasado San lleva unas unas piedrecitas

Voz 1 06:03 bueno voy a seguir buscando busca las ya era otra de las

Voz 3 06:08 tendencias también que vamos a esas no hay verdad Jason

Voz 5 06:17 vienen en Bari escolares si veo por aquí hay más blandas no exactamente con varias colorines den color aquí en Washington y Rosa subirla fotón blog la subiré subiré las próximas semanas si sin más yo creo que la gente se merece ver verlas cómoda punto com

Voz 3 06:33 las a las Ugly traineras pues eso es este verano han sido muy muy muy tendencia este invierno las vamos a seguir viviendo es verdad que algunas vienen como más más suavizada en

Voz 1 06:46 sí pero ahora ya tienen la línea pero no van al top

Voz 3 06:50 sí esas son ya el exceso de la zapatilla sean pasado y otro a otra Limia también en zapatillas es la la zapatilla B gana que la sacado Adidas para esta temporada

Voz 4 07:03 junto con

Voz 1 07:04 con la diseñadora Stella Mccartney deberá pensaba que nada podía superar a la leche de soja que estaba en todos lados la zapatillas verdad

Voz 3 07:17 a ver estamos en un momento de cambio y de todos lo BKA no todos lo verde pues hay muchas personas que además de ser ganas porque comen no quieren comer carne lo llevan es lógico que lo lleven también a su vestuario in solo y no sólo ya a lo que es la ropa sino también al calzado porque

Voz 4 07:42 ahí hay todo el cazado el este piel por lo tanto

Voz 3 07:47 si quieres de gana tienes que ser de gana cien por cien la verdad que nos compramos un calzado Malone no es de piel que no hace falta llamarlo Vega no bueno también plástico de toda la vida pero eso sí lo que pasa es que sí

Voz 1 07:59 tienes ponerlo top y cobrar un montón que ve gano si es uno es la forma sin

Voz 5 08:06 así cada vez no vamos a entrar Brenda e otra de las

Voz 3 08:13 es de las prendas de las eso es la sudadera clásica sudadera en la hemos incluido ya vamos la tenemos lo tenemos interiorizado es algo ya que ni nos planteamos la sudadera la llevamos ya la dejamos en lo que es la zona de deporte ya la hemos integrado en nuestro en nuestro armario cómo llevarla pues llevarla con un con encima de vestidos puede ser un una opción

Voz 4 08:39 o cuando la llevamos con con Bakero

Voz 3 08:42 para quitarle pues el vaquero y la sudadera vamos a ponerle un poquito de tacón y les vamos a dar el toque chic a al al estilismo entonces la sudadera siempre que meterle en esa combinación de prendas algo que la saque de de lo que es el esto

Voz 1 08:59 lo deportivo tú veías la serie blasón

Voz 3 09:03 me suena iba siempre con zapatillas no es con sudadera

Voz 1 09:06 a escala ya verás ya verás los looks que que estamos diciendo bueno vemos buscando y dándome

Voz 3 09:17 para esta temporada la sudadera la podemos combinar viene mucha piel entonces la podemos combinar lo de gano sí bueno hay veranos innoven para al no verano o no ve gana pues por ejemplo con falda pantalón de de piel que lo vamos a tener esa la temporada puede combinar la sudadera y le puede quedar estupenda con Botín siempre botín de color también de tacón perdona también es otra opción si con Príncipe de Gales pantalón Príncipe Gales que lo vamos a tener vamos a tener muchísimo cuadro está este otoño esto me encanta la línea Príncipe de Gales me encanta pues con una sudadera te queda monísimo es una opción como vienen las sudaderas esto

Voz 4 10:02 bueno ya hablaremos luego en otro programa de cómo viene

Voz 3 10:05 la sudaderas pero viene mucho mucho luego la luego manía vuelven los ochenta y la luego manía entrados leer todos los accesorios las sudaderas de todas las prendas viene mucha luego manía la sudadera pues no iba a ser menos otro de las prendas es el pantalón con la franja lateral es verdad que al principio como que nos chirría un poquito porque era el típico pantalón de chándal pero hay que decir a su favor que estilizado muchísimo y alargar la pierna

Voz 1 10:33 no podemos para

Voz 3 10:35 harán lo podemos parar todavía no tengo ninguno e tengo que bueno pues no voy nada la moda pero no lo voy a intentar intentar pero después de nuestro reto

Voz 1 10:44 por supuesto este mes no

Voz 4 10:47 bueno como lo lo combinamos pues es un poco como la sudadera vamos a quitarle ese aire deportivo oí

Voz 3 10:55 lo vamos a mezclar pues con americanas de cuadros por ejemplo aquí con zapato un poquito más más más de más de tacón

Voz 4 11:02 aquí funciona el martirio

Voz 3 11:05 con mucha amistad donde como era entonces me está arreglado pero informal esta tarde

Voz 5 11:16 de la Martí Ana sí claro

Voz 3 11:18 como prenda estrella para esta temporada ahí está te va a encantar las mallas de ciclista la malla de ciclista es súper tendencia esta

Voz 1 11:27 bragas pero no pero no para deporte ha llegado todavía los pantalones con la rayita al lado bueno

Voz 3 11:34 es lo siguiente va a ser la malla de ciclista la mitad del muslo un poquito más un poquito más arriba la de la rodilla combinadas siempre pues eso con un concita o con una americana no es cierto es cierto lo verás muchísimo en en las calles

Voz 1 11:52 ya es de Ciudad Real no sé si en las calles de Ciudad Real

Voz 3 11:55 pero bueno es posible si la gente jóvenes es muy atrevida es verdad a ver para llevar hay que ser llevar este tipo de mallas DGT

Voz 4 12:05 en una pierna muy muy bonita recta ahí muy bien luego

Voz 3 12:12 que no a todos no sea yo lo veo para un estilo muy juvenil o sea yo no me lo pongo no la intento no te veo y la malla ciclista ya por último no ese la ley sur pero bueno en también lo viene ya para muy para más invierno no para otoño es la bufanda deportiva lo son las bufandas no bufanda la bufanda que se compran en las tiendas oficiales que son sabes que me está poniendo rectangulares con los flequillo hitos de un equipo de fútbol lo sabes la pues esas vienen muchísimo el la bufanda la hemos sustituido se va sustituir este invierno o por la bufanda de cómo de plumas la de plumas del tejido de plumas o por este tipo de de bufanda la que es en la que llevas cuando vas a a ver a tu equipo preferido pero vamos a ver pero vamos a ver Maribel qué qué hago yo con el millón

Voz 1 13:22 de bufandas grandes de pañuelo también se llevan bueno menos mal porque si tengo un millón es que no puede este invierno dejan de llevar no sé qué hacer con era que te voy a adelantar todas las tendencias y eso no lo podemos hacer no no pero tope stop stop stop pero que la fama la bufanda grande

Voz 5 13:37 eh no la no la guardia del armario tú déjalo ahí porque te duele el cuello para llevar de lo que llevas tres vueltas todavía te llega a los tobillos pues esa esa viene este invierno con tacones llega lo conocíamos Yves Saint Pierre muchas gracias adiós