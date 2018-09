Voz 1 00:00 hoy por hoy y Ciudad Real

Voz 3 00:11 qué tal muy buenas tardes doce y veinte minutos en este jueves en el que nos hemos venido hasta el recién inaugurado GM CAS de Ciudad Real es la primera cadena dedicada a los profesionales de hostelería y comercio es el segundo centro en Castilla La Mancha y ha supuesto la creación de catorce empleos directos una decena de indirectos y una inversión

Voz 4 00:30 más de un millón de euros más de un millón de euros Nos encontramos en esta mesa de Cadena Ser en este centro de GM castidad real entre los pasillos entre las compras entre los productos entre la calidad y con los protagonistas a nuestro lado Fernando Vuitton enólogo sumiller nuestro colaborador de cabecera en estos temas de Ardi alimentación e Bay no bueno Fernando bienvenido buenos días

Voz 5 00:54 los días Gemma pues encantado como siempre estar aquí con mucho

Voz 4 00:56 en un espacio diferente nunca habíamos hecho un programa así

Voz 5 01:00 te completamente diferente y además donde yo me encuentro muy a gusto porque me encontré rodeado de botellas no encontró rodeado de productos de alimentación de copas tengo enfrente un montón de copas preciosas con lo que realmente me encuentro como pez en el agua

Voz 4 01:10 ya has podido ver un poquito los vinos que tenemos la disposición sólo te has quedado de los vinos tengo que

Voz 5 01:16 sí sí he llegados directamente y entraba porque para mí es muy importante como sabéis todo el tema del mundo del vino bueno pues sobre todo además he venido directamente a focalizar a ver qué tal qué tal vinos de la tierra no aquí dentro del Estado

vamos a estar con los protagonistas de este día vamos a conocer los productos tendremos una tertulia en la que vamos a hablar precisamente de cocina gastronomía alimentación vinos de la tierra pero también vamos a tocar la actualidad de la provincia

doce y veintitrés minutos conocemos la actualidad las noticias de este día lo hacemos con nuestro compañero Agustín Cacho quien ya saludamos desde los estudios de SER Ciudad Real qué tal

Voz 1895 03:17 muy buenos días pues si hay que hablar hoy de nuevo de las te Herreras de ese edificio emblemático de Ciudad Real los técnicos de Cultura de la Junta de Comunidades van a inspeccionar por dentro el convento de las carreras para comprobar el actual estado del edificio es un

Voz 7 03:31 de los compromisos adquiridos por la delegación

Voz 1895 03:34 de la Junta en su primer encuentro con la Asociación Cultural Plaza de las carreras colectivo que viene dando la voz de alarma y pidiendo apoyos a las instituciones ante el estado de abandono que presenta tras la salida de la orden religiosa que lo regentaba recordamos que este verano ya hablamos de ese misterioso anunció que se caldeó entorno a este edificio en el que bueno pues ponía las características y el precio de venta recordamos que también el gerente nos aclaraba que si bien ellos no habían puesto el anuncio el edificio sí que estaba en venta de momento no hay comprador pero sí ha habido interesados investiga en las causas del incendio de un locutorio que esa registrado esta mañana en la calle Huertos no se han registrado daños personales el uno uno dos ha informado que el local comercial ha quedado completamente destruido por las llamas el siniestro ha declarado sobre las siete de esta mañana que la periodista y escritora Carmela Díaz presentará su novela Amor es la respuesta este viernes catorce de septiembre a las seis y media en la Biblioteca Pública Municipal de Socuéllamos y un último apunte relacionado con Ciudad Real Icon Valdepeñas porque el Viña al Bali Valdepeñas fútbol sala ha puesto en conocimiento de todos sus abonados que ha puesto a su disposición trescientas plazas de autobús para desplazarse hasta el pabellón Quijote Arena de Ciudad Real escenario del debut liguero de los Valdepeña los este domingo contra el Levante la Unión Deportiva fútbol sala a partir de las doce y media que ya no hay excusa para no ir a disfrutar de este partido

Voz 4 05:05 gracias eh Agustín también a nuestro compañero Ángel Moreno que se encuentra en la técnica a los mandos en este programa en el que ya nos quedamos en la mesa de de tertulia que se va a crear a lo largo de este programa especial y lo hacemos con Carlos García el ex director regional de la zona centro norte de GM Food qué tal buenos días venido muy bien mediado y enhorabuena por esa inauguración que tenía lugar en la tarde ayer todo un éxito

Voz 8 05:32 la verdad que estuvo genial vino bastante clientes bastantes autoridades muy amena y luego una buena celebración después por supuesto

Voz 4 05:42 el Ciudad Real no soy de los que piensa celebrarlo todo

Voz 8 05:44 todo bien

Voz 4 05:46 bueno pues nos vamos a quedar para conocer precisamente este este este nuevo servicio a disposición del sector profesional de la hostelería en Ciudad Real Etna hacíais hace muchos años en los años setenta en la actualidad son sesenta y nueve centros con este

Voz 8 06:03 si este hace el número sesenta y nueve repartidos a lo largo de la mayor parte de la geografía nacional tenemos vocación de de de ser un referente en la distribución de hostelería y cada vez hacemos eh más aperturas más eh avances intentamos estar al día de lo que necesita el hostelero no sólo en puntos físicos en los que vienen clientes sino también en ir a su negocio y llevarle el producto y el servicio a sus asesinos

Voz 5 06:31 sí con nosotros se Fernando como decíamos que también interviene ya en esta tertulia Carlos yo he estado viendo un poco la extracción dejen me parece que están muy bien la verdad es que está muy bien creo que está sufriendo bastante variedad cuenta un poco cuéntanos un poco cuál es vuestra filosofía no o cómo puede diferenciar el Canal más clásicos de distribución como como dicen es que ofrece Isolux torero

Voz 8 06:54 era básicamente un servicio profesional solo ha admitido profesionales es necesario tener una tarjeta de cliente identificando como profesional de la hostelería y el comercio yo creo que eso es una diferencia bastante importante además el surtido es lo más lo más interesante que tenemos tenemos unas marcas propias en muy buenas de alta calidad Gourmet es más una colección o una selección de de vinos exclusivos que espero verlo el contigo y que te lo puedas probar porque yo creo que eso van a ser la hacer la delicia de de nuestros de nuestros clientes son más de seis referenciar las que podrán comprar tanto de productos de alimentación droguería productos frescos la carnicería está triunfando en el día de hoy la verdad que está muy bien

Voz 5 07:46 muy contentos de estar cuarenta había una cosa que me ha llamado mucha atención que me ha comentado hacemos momentito a micrófono cerrado dirá que tienes un servicio de sumiller tanto a nivel nacional como a nivel regional por lo que yo creo que si estáis apostando por la profesionalización pero desde el punto de vista del dar servicio profesional no solamente profesional sino que asesorar y acompañar al profesional desde un punto de vista pues de Orientación directa no

Voz 8 08:10 es necesario que donde vayamos aprender aprender cuáles son los gustos que que utilizan en las carteras lo no

Voz 9 08:20 para ello el tener usos en cada una de las zonas como tenemos

Voz 10 08:24 eso me ha dicho

Voz 8 08:26 nacional hace que sea mucho más sencillo llegar y conocer no incluso hablar con el profesional tenemos un equipo comercial y profesional pero que la parte de de de vinos permita una una ayudar

Voz 5 08:40 yo muy bien y con nuestra filosofía en cuanto a provocar no entiendo que tenía como una una Américo amplio desde el punto de vista de que lo mismo tenéis productos que son referencia a nivel nacional pero muchas veces también el propio el propio hostelero y el propio consumidor final está mejor demandando pues un un producto local los inversores contemplado una filosofía de de de conocer un poco la zona ir incrementando producto local

Voz 8 09:04 desde que arrancó el proyecto ya hace bastantes meses lo primero que hicimos es crear nacional y a partir de ahí investigar qué era lo que necesitaba nuestro nuestro cliente son XXXVII proveedores locales que se han introducido solamente para este Cannes a partir de ahí se ha puesto en en la estantería se de promoción Amos el producto en la medida de que sea un buen producto podrá llegar a nivel nacional son productos de alta calidad que a partir de este de esta entrada en en la compañía puede evolucionar

Voz 5 09:38 que hemos centrado

Voz 8 09:40 en productos como vinos como embutidos como que esos productos de caza aperitivos es decir bueno lo que considerábamos que que los demandaba más este cliente profesional pero sabemos que es el arranque a partir de ahora eso los clientes los que nos van a decir lo que les falta lo que echan de menos iremos a por ello necesitamos un producto local

Voz 4 10:03 cómo ha recibido la prudencia ya unos meses que pisaba territorio que venía desconocida es todo lo que conllevaba en torno al protagonistas la Asociación de Hostelería los hosteleros ya diez visitado diferentes locales de Ciudad Real como os han recibido

Voz 8 10:19 ya de de manera muy calor novedad es que tanto las autoridades como los empresarios hosteleros todos nos han abierto las puertas tiran los o asegurándoles de que había es un mercado que todavía no estaba evolucionado y que bueno pues que nosotros podíamos en una pieza importante en evolucionar y en darle una mayor oferta al hostelero y que sean menos dependiente de otras todo

Voz 5 10:44 no

Voz 8 10:44 eh que aquí podamos darle una cobertura más amplia de producto

Voz 4 10:48 es decir que había hecho quizás un análisis de mercado en el que se ha podido ver que que este territorio esta parte nuestra bien cubierto para el servicio hostelero por eso las carencias que se han visto en el sector

Voz 8 10:59 hay una falta de profesionalidad es decir yo de producto profesión

Voz 5 11:03 eh

Voz 8 11:04 es que viendo otras zonas del territorio nacional hemos visto que eh en Ciudad Real faltaba faltaba un centro de profesionales que que vamos a poder ofrecer adicionalmente una compra más completa nuestro hosteleros demanda sencillez una sola factura es más más que diez quince o veinte distribuidores viéndote a visitar que el tiempo de hostelero es esa oro queremos que podemos aportar le facilidad sencillez en su compra

Voz 4 11:37 bueno eso es lo que sí aporta pero sí aporta además la creación de empleo muy importante en una zona en la que además en los últimos datos del paro han dicho que volvemos a tener más parados nos dejan peor situados aquí ávido contratos directos e indirectos está creando empleo en la zona

Voz 8 11:52 que vive permanentemente la verdad es que el hecho de de introducir catorce empleos directos ya estamos contratando servicios indirectos como decías como mínimo otras diez personas que podrán tener trabajo para nosotros es es es importante es una satisfacción muy grande para nosotros

Voz 4 12:08 además entras en la web de GM hay una cita en la que no te invitan a enviar el currículum te dicen si quieres cambiar de vida si crees que quiere no camino bueno pues enviarnos lo ocurrido no la gente que crea que puede formar parte de este proyecto puede enviar

Voz 8 12:23 eso por rico por supuesto además hay carrera profesional es decir desde que mientras que puedes entrar como mozo preparador o reponer d'Or puedes evolucionar hasta llegar muy lejos entonces incluso tenemos la posibilidad de que todos las las vacantes de promoción lo primero que se ofrece a nuestros empleados directamente a su email de ahí un puesto de comercial le interesa

Voz 10 12:52 punta directamente en su currículo

Voz 8 12:54 que no solamente es dar empleo sino dar visibilidad de futuro y de recorrido profesional dentro de eje

Voz 4 13:00 pues enhorabuena porque me parece una gran política de empresa desde luego lo que me ha sorprendido tengo que decirlo es que nada más llegar esta mañana cuando estábamos preparando el programa ahí bueno hacemos un pequeño recorrido es que aunque se inauguró ayer hoy había gente comprando hay gente comprando y en estos momentos no para de entrar y salir gente

Voz 8 13:17 sí desde el mes de abril aproximadamente llevamos pisando el terreno conociendo a los futuros clientes abriendo esas al caso fichas que os habíamos comentado con lo cual estábamos en perfecta disposición para que ya abrir las puertas y recibirles y además recibirles bien con un regalo de tiene todo el que venga a comprar ahí tendrá un regalo

Voz 4 13:39 a las veinte

Voz 5 13:40 yo creo que sí yo creo que además en ese sentido bueno pues lo de cuidar al cliente yo creo que es fundamental evidentemente además como yo creo que os habéis trabajado un poco desde hace tiempo ya un asentamiento y que ya se conozca es que yo creo que lo comentábamos muchas veces no que la tener variedad del producto y tener a alguien que asesore al hostelero yo creo que en un momento determinado el el hostelero bueno pues trabajó un determinado producto pero es que no trabajaba otro producto porque no conoce ese producto entonces desde el punto de vista de la asesoramiento yo creo que había una necesidad dentro de esta dentro de esta provincia porque muchas veces bueno pues la la historia que tienes en cualquier restaurante en cualquier bar en cualquier cualquier sector no en cualquier sector de hostelería puede ser esa falta de conocimiento determinada producto y esa pues Iza diferente Hadiza Yesa la variación de del mismo pero bueno yo creo que en ese sentido por ejemplo pues cuando hablamos de carnes no vamos a poner que me comentabas que teníais además un producto bastante fresco pues entiendo que tenéis por ejemplo pues puede desde puede poder comprar una gallega no no sé si me estoy metiendo en un berenjenal sólo hasta tener por ejemplo pues una ternera de la zona de tener quiero decir supongo que detrás hay un profesional que está explicando las diferencias que características tiene y demás no

Voz 8 14:53 para nuestros para nosotros es básico poder hablar con el cliente y hablar de manera profesional es todos nuestros los tres equipos tiene reciben formación específica de la sección que están trabajando y que puedan hablar de manera profesional con con el cliente además de las cosas que me han parecido interesantes ayer hablando con clientes es que en el recorrido que hicimos cuando tenga inauguración habían encontrado muchas ideas nuevas para sus tapas decía que esta estamos con lo mismo siempre pues se ya he visto bastantes cosas que van a dar ideas para mejorar au avanzar en esta para no

Voz 4 15:29 las tapas y es que además fuera real las tapas José Luis Herrera son super importantes concejal de Promoción Económica buenos días muy buenos días Gemma efectivamente las tapas son una señal

Voz 10 15:39 identidad porque como es decir en ningún lugar sesenta

Voz 4 15:44 bueno sí tenemos nuevas ideas está mucho mejor Carlos Nos vamos a despedir aquí muchísimas gracias por invitarme a la que ya es la casa de muchos ciudarrealeños del sector de la hostelería en la provincia de Ciudad Real desde GM Gas director regional de la zona centro norte JEME Foot ha sido un auténtico placer nos encontramos después en en nuestro tramo provincial para hacer un pequeño recorrido

Voz 8 16:07 instalaciones muchísimas gracias el estado encantado invito a todos los profesionales a que venían a conocer no si tratar más en detalle pues todo lo que hemos estado hablando con vosotros

Voz 4 16:17 José Luis Herrera en tres minutos charlamos sobre la situación de la capital en cuestión de Promoción Económica fantástico de a policía

Voz 4 19:31 treinta y nueve minutos desde GM KAS Ciudad Real continuamos este Hoy por hoy especial lo hacemos con nuestro concejal de Promoción Económica Luis Herrera a quien ya saludaba vamos para adentrarnos precisamente lo que supone para la economía de una capital como Ciudad Real el desembarco de una marca como G MK las cifras en empleo las hemos conocido de manos de carros pero cuáles son las cifras han repercusión económica y cuál es el camino que debe seguir no esa promoción que se hace con con marcas de este tipo

Voz 10 20:02 bueno e la andadura de GM caras tuve la oportunidad de reunirme con Carlos cuando nos presentó el proyecto al Ayuntamiento y bueno una una sensación de que en Ciudad Real era una ciudad donde podía invertir donde podían desarrollar su negocio donde había oportunidades y es precisamente lo que venimos diciendo durante todos estos años que ciudarrealeña efectivamente es un sitio de oportunidad donde grandes empresas como GM Cannes y otras muy conocidas han desembarcado estos últimos años y eso es una buena noticia significa que Ciudad Real es una ciudad de progreso estamos encantados con el desembarco y de o la profesionalidad con la cual están trabajando

Voz 4 20:40 bueno oportunidades ahora mismo un poco limitadas a lo que ya tenemos porque seguimos esperando noticias del polígono Sepes tenemos ya la fecha para esa reunión

Voz 10 20:47 sí como bien sabe todo el mundo se ha solicitado una reunión es una reunión muy próxima hay mucho adelantado como todo el mundo sabe el polígono Sepes

Voz 4 20:55 bueno por si alguien no lo sabe José Luis cuéntanos lo

Voz 10 20:57 les polígono Sepes es un polígono que estuvo en proyecto que estuvo paralizado durante más de una década el año pasado bueno perdón este año o a principios de año conseguimos que ese desbloquear esa situación hicimos una propuesta muy novedosa el Ministerio y la empresa peso accedió a trabajar en esa propuesta como todo el mundo sabe hay un cambio de Gobierno y ahora hemos solicitado una reunión con el nuevo director para que esa propuesta que ya la tenemos muy avanzada terminada trabajada se lleve a cabo esa es la siguiente reunión que no hay fecha todavía porque todavía no la han dado pero me consta que será ahora en esta en este otoño

Voz 4 21:34 a mí personalmente como ciudadana de de Ciudad Real capital aunque es miro para toda la provincia por supuesto me dolía ver cómo puesto una localidad como Manzanares conseguía esa ampliación del polígono Sepes Ciudad Real lleva años tras ella no lo ha conseguido todavía

Voz 10 21:49 claro pero es el secreto de todo trabajo el de trabajos hacer un trabajo serio es hacer un trabajo continuo ese pueblo efectivamente lo ha dicho aquí tuvimos la mala suerte de que ese polígono durante diez años no se hizo absolutamente nada solo jugar políticamente con él y ahora los hemos puesto en serio llevamos dos tres años en serio y hemos conseguido eso ya sea una realidad falta que efectivamente vengan las máquinas pero ya tenemos el compromiso lo vamos a conseguir dijimos que lo conseguiríamos ha sido pues con un trabajo bien hecho contactando con empresas viendo la demanda de un estudio real de la de la demanda empresarial aquí en Ciudad Real y eso ha sido lo que vio el Ministerio lo que vio de la empresa en ese en ese sentido vamos a seguir ahora seguramente mucho mejor porque como todo el mundo sabe ha habido un cambio de Gobierno seguramente tengamos más facilidades para mostrar nuestro proyecto llevarlo adelante pero hasta que no tengamos esa reunión pues no vamos a avanzar el inicio de de ese esas obras para para el polígono

Voz 4 22:47 estamos hablando de dos sectores muy importantes por un lado el sector agroalimentario por otro lado el sector de la hostelería son dos sectores buque insignia no sólo para la provincia sino también para la capital Si tuviéramos que valorar la situación empezamos por el agroalimentario o diríamos que es la repercusión para la capital

Voz 10 23:04 el agroalimentario y hay muchas empresas que se han instalado aquí como centro de distribución hay empresas importantes sobre todo lo que nos interesa porque esta capital como todo el mundo sabe

Voz 8 23:14 cómo

Voz 10 23:15 por otro lado es todo el país en la capital de servicios a hay poco desarrollo industrial es lo que buscábamos con el con el desarrollo del polígono Sepes por qué porque ese desarrollo industrial conlleva empleos de calidad Nuestro mayor digamos obsesiones la de crear la creación de empleo y con esas empresas con empresas que trae previos serios digamos empleos de larga duración seguramente la capital qué es lo que necesita ayer lo que estamos buscando que vengan empresas que creen empleo directo empleo edad y que tengan un espacio adecuado para para desarrollarlo el problema es que el déficit que con el que llegamos al equipo de gobierno es que no teníamos ningún terreno que ofrecerá a los empresarios sino un empresario nos pide tres mil quinientos metros cuadrados por desgracia no vemos no tenemos ese terreno ahora con esta negociación lo tendremos y podremos ofrecerle al empresario que quiere invertir en Ciudad Real un espacio adecuado a sus necesidades que por otro lado es lo que buscan los empresarios

Voz 4 24:14 quizás poder acoger esas empresas agroalimentarias que puedan dedicarse por ejemplo a envasar el producto propio que tenemos que que vende muy barato o que tenemos que que casi lanzar al mercado de forma de forma poco satisfactorio

Voz 23 24:27 cómo o con poco beneficio para la provincia buenas

Voz 4 24:29 José Luis el sector de la hostelería muy potenciado en la capital en Ciudad Real que ha visto en los últimos meses como a lo mejor de las últimas semanas un pequeño conflicto no no sólo por la zona Torreón sino por eso es barriles que se quitaban por la ordenanza que estaba establecida que ya estaba dicha que ya estaba planteada que viene de lejos pero que han creado alguna polémica

Voz 10 24:52 en efecto bueno debo decir que el sector de la hostelería en Ciudad Real ahora mismo está muy pujante estamos observando cómo se están abriendo nuevos restaurantes y además restaurantes de calidad la semana pasada tuvimos una pequeña anécdota hace unos años alguien vino de Ciudad Real y teníamos dos tres restaurantes de referencia la semana pasada teníamos ocho o nueve o diez restaurantes muy adecuados con bastante claridad hostelera irá hablábamos de eso de de de cómo ha crecido la calidad de los negocios de hostelería de Ciudad Real son fundamentales son creadores de empleo para una ciudad como la nuestra es fundamental tener ese servicio un servicio adecuado y en eso hemos estado trabajando estos tres años en cuanto a la ordenanza como bien has dicho hay una ordenanza previa que impedía que ciertos elementos pudieran estar como todo el mundo sabe pues bueno han estado hasta que por parte de algún vecino o alguien se ofrece una denuncia claro el Ayuntamiento tiene que actuar por eso precisamente para valorarlo pensar lo que todos podamos opinar acerca de este tema se va a replantear una modificación de la ordenanza para adecuarla una ciudad como la nuestra así nuestra ciudad entiende que hay que por servidor con eso unos elementos más distintos digamos por lo lo vamos a hacer con el consenso de todos con la Asociación de Hostelería los hosteleros el Ayuntamiento el resto de grupos y eso aparente eso lo tiene que aprobar el pleno el resto de grupos y lo llevaremos adelante no tenemos ningún inconveniente modifica de esa ordenanza en absoluto pero es la ordenanza que hay y hay que cumplirla

Voz 5 26:26 sí yo creo que puede apostar un poquillo apostillar un poquito por lo que estaba comentando José Luis yo creo que ha habido un jirones

Voz 4 26:32 los últimos años en el sector hostelero en cuanto a si

Voz 5 26:34 calidad de servicio y a la calidad de cómo se trata el producto ya ya en Si bueno pues ha también han nacido otros restaurantes donde donde se está dando un producto y una cocina de bastante calidad pero siempre cuento una anécdota yo hace unos años cuando yo me estaba formando como sumiller que siempre decía somos el mayor viñedo del mundo Si vienes a mi tierra no sabría dónde llevarte a tomar un vino algo tan sencillo como Kerviel se sirve en una copa adecuada a una temperatura adecuada hace cinco años el rango entre cinco y diez años prácticamente no lo encontramos podía haber alguien alguna excepción evidentemente no quiero ser tan catastrofista a día de hoy ya sí tenemos muchos sitios donde perfectamente el visitante que nos que nos viene a conocer perfectamente puede tomar un vino a conocer el vino de la tierra Il sólo van a servir con una calidad en una hay unas condiciones que son a condiciones de servicio mínimas necesarias para poder disfrutar disfrutar ese vino yo creo que bueno pues esa revolución vamos a decir que ha sido de unos cuatro años producir una cifra no iban a a esta parte donde ahora mismo ya Si nos estamos encontrando además por ejemplo restaurantes que están consiguiendo

Voz 4 27:34 soltarme no tenemos ninguna estrella pero sí tenemos ya algunos restos

Voz 5 27:36 pues son Rosol estamos consiguiendo cocineros que está haciendo referencia que cuando salen a Madrid Fusión cuando van fuera en realmente si están brillando es están destacando y están diciendo yo vengo de Ciudad Real se trabajar el producto yo creo que ese cambio y ese cambio lo emo lo hemos vivido yo creo que es la senda en la que hay que seguir trabajando producto de calidad tanto nuestro como como foráneo pero bien trabajado y dando un servicio decepcionar yo creo que ese es el camino

Voz 4 28:03 bueno antes de despedirnos porque nos quedan escasos segundos José Luis Herrera voy a aprovechar para para saber además si tenemos ya fecha de inauguración del Museo Elisa hacen del en Ciudad Lineal

Voz 10 28:14 bueno ya la alcaldesa avanzó que a finales del mes de octubre

Voz 4 28:18 pero hay un día

Voz 10 28:19 hay un a finales del mes de octubre e pues los últimos días en vez de octubre

Voz 4 28:23 la última semana última semana habrá una inaugura

Voz 10 28:26 acción de un espacio que llevaba también diez años cerrado más de diez años y que por fin vamos a rehabilitar a poner a disposición de la gente de la cultura de Ciudad Real

Voz 4 28:35 contento con el proyecto de estoy ilusionado

Voz 10 28:38 además es un museo fantástico una rehabilitación de todo el mobiliario un espacio para todos

Voz 4 28:45 la ciudad ya lo conoceremos ya lo sé después de Luis Herrera muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros os vamos a publicidad

Voz 1315 32:02 desde GM Cash nos vamos a quedar en estos momentos con nuestro querido cardiólogo de cabecera del es Manuel Rayo lo encontramos en el Hospital General de Ciudad Real y también en la clínica cardio real Manuel Rayo buenos días bienvenido bueno un un sitio un entorno diferente para hablar de salud para hablar de bienestar para hablar pues de una noticia que conocíamos que se ha movido en redes que hemos podido leer en las últimas semanas y quién nos dice que eso que pensábamos nosotros que beber una copita de vino al día no es sano que en verdad beber vino es malo sea la cantidad que sea no

Voz 7 32:40 bueno lo que ha ocurrido es que recientemente en una revista de de mucho prestigio dentro de la medicina mundial como se ha publicado un estudio multinacional hablando sobre un registro sobre el consumo de alcohol ha continuado y lo que repercute en la en la salud y la conclusión de los autores es que el consumo de alcohol seguro es el consumo cero

Voz 31 33:06 por qué pues porque evidentemente

Voz 7 33:09 todo esto está dentro de un rango no en cuanto al en cuanto a bueno al exceso a los accidentes de tráfico a las hemorragias que se pueden producir por gastritis a nivel del tracto gastrointestinal

Voz 31 33:22 pero eh yo creo que hay que tener

Voz 7 33:24 con mucho cuidado cuando incluso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando damos ciertos mensajes y cuando leemos determinados artículos científicos porque porque porque muchas veces no están adecuados a la realidad no es lo mismo beber destilados en una cantidad alta moderada que beber una copita de vino todos los días

Voz 1315 33:42 cuál es cuál es el proceso que sufre el cuerpo en un destilado en una copa de vino manzanilla principal

Voz 7 33:49 básicamente es un acumuló en la que metabolizar en que se produce a través del hígado no y de los efectos que tienen a nivel local sobre la mucosa gastrointestinal no ir al absorber esa cantidad de alcohol también los efectos agudos que tiene sobre el sistema nervioso central dar evidentemente la intoxicación etílica produce sus alteraciones en la coordinación motora y es lo que provoca la mayor facilidad para tener un accidente de tráfico si a alguno se le ocurre coge el coche no

Voz 31 34:20 pero lo que quiero decir es que este tipo

Voz 7 34:22 de mensajes que salen las redes sociales hay que tener mucho cuidado porque como digo eh van en contra de ciertas de ciertos conocimientos que son más antiguos que están mucho más asentados por ejemplo la el consumo ligero de alcohol sobre todo en lo que se refiere al vino tinto y nosotros tenemos muy buenos caldos en esta tierra yen incluso en algunos en algunos estudios incluso con la cerveza está dentro de lo que nosotros tenemos como dieta mediterránea e y la dieta mediterránea gracias el estudio prevé y Med ha demostrado no sólo que empeora el el pronóstico vital sino que lo mejora claramente eh por a través de los efectos cardiovasculares de Basso dilatación en fin ciertos efectos que tiene que tienen estos estos productos que son el vino en la cena claro si en un estudio general metemos destilados metemos vino me temo cerveza todo pues en los resultados se pueden desvirtuar e desvirtuar

Voz 1315 35:22 Nos decías que la que la revista tiene mucho

Voz 7 35:24 este sí pero bueno que la audiencia es así afincada así nosotros cogemos una población en determinados en determinadas eh con determinadas características la seguimos y observamos lo que pasa pero claro las influencias que se pueden hacer las conclusiones que se pueden que se pueden eh eh extrapolar son en relación a esa población y al asco a las mismas condiciones entre las que se han hecho ese estudio no es lo mismo la cantidad de alcohol que bebé sueco y sobre todo el tipo de alcohol que debe un sueco al tipo de alcohol y la cantidad de alcohol que vive un españolito miedo

Voz 1315 35:58 tenías que haber puesto el ejemplo de ruso más bien lloc

Voz 7 36:01 pero bueno lo digo porque los suecos tienen aún consuman destilados también elevado nivel también elevada no también elevado entonces yo creo que niegue el integrismo el integrismo científico e todo es o cualquier asunto en el que nos metamos es bueno o es malo es peligroso existen los matices de grises los matices de grises y la ciencia muchas veces yo cuando aplico o auto un fármaco a un fármaco en a los conocimientos pero el paciente que me entra por la consulta no se adecua absolutamente en todas las característica a los pacientes que han sido examinados que han sido seguidos en ese estudio por lo tanto por lo tanto todos los comentó varios de tipo científico tienen que tener su mesura su meditación adecuada e una una idea de conocimientos Ignasi de filtros para que no llega a la población general mensajes que que son que son inadecuados esto es como lo que S propugna en determinadas eh en determinado momento con determinadas modas en cuanto al consumo de determinados productos eh que no lo meten hasta en la sopa

Voz 32 37:12 la verdad no meten a esta de moda las hoja queremos hoja vamos tenemos hoja

Voz 4 37:17 hasta los bolillos efectivamente igual a vamos a lo mejor

Voz 7 37:19 lo mejor la soja para determinado paciente que tiene una meta apatía la no la la leche más adecuada quiero decir que todo todo tiene sus matices y es lo que quiero lo que quiero lo que quiero transmitir pero que

Voz 1315 37:31 hemos bebemos vino o no voy tanto desde Oviedo

Voz 7 37:35 un consumo ligero moderado de alcohol diario es bueno para que el que eleva a alcohol yo evidentemente si una persona me dice que es abstemio que no y que no bebe alcohol tampoco tengo porque tampoco tengo por qué incitarles al consumo de alcohol pero sin algún momento en algún pues le apetece empezar a beber a beber vino sobre todo vino tinto que tenemos muy bueno en esta tierra vuelvo a repetir que va a una cantidad dijeramos

Voz 10 38:01 nada de alcohol cuál es una cantidad dijera moderada

Voz 7 38:04 con muy sencillo dos copitas al día Ésa es el ese es el el punto para una persona con una superficie corporal normal con peso habitual de setenta kilos e hice una estatura de uno setenta unos sesenta eh dos copitas de vino al día de vino de vino tinto o intercambiarlo por una cervecita

Voz 1315 38:24 sí que vamos a conseguir que vamos a conseguir próximo

Voz 7 38:27 conseguir eso vamos a conseguir que si continuamos con el resto de la dieta

Voz 32 38:33 esa victoria el sofá nada

Voz 7 38:38 le ejercicio e conseguimos eh y eso está demostrado y eso está demostrado que los beneficios a nivel del sistema cardiovascular son evidentes y aumentamos nuestra primero calidad y esperanza de vida

Voz 1315 38:50 los genes de mensaje Nos vamos a quedar don Manuel Rayo ya estaba en nuestro cardiólogo de cabecera desde la clínica cardio real en Ciudad Real y desde el Hospital General de Ciudad Real muchísimas gracias muchísimas gracias

Voz 33 39:01 eso no es así

Voz 4 39:04 estamos a la una del mediodía toda la actualidad toda la información y unos minutos hoy por hoy Ciudad Real provincia

Voz 2 39:23 yo