Rosa Romero nos cuenta los dos motivos que ha sopesado para no presentarse a presidir el partido en Castilla La Mancha en Hoy por Hoy

Voz 1268

02:21

bueno yo o mi respeto absoluto a todo a las decisiones que todas las personas quisieran tomar eso es lo que me ha ocupado en estos días de transmitir a mis compañeros y creo que lo más importante es que este congreso la gente va a votar en unas primarias donde igual que a nivel nacional ha habido una lección de democracia de lo que ha hecho el Partido Popular como los afiliados y militantes del Partido Popular de toda España Nos han enseñado a que hay que escuchar más y hay que estar hay que darle más protagonismo y más voz al afiliado y al militante ya a nivel aquí regional y mis compañeros de Ciudad Real yo está hablando con ellos me llamaban prácticamente toda la provincia y por supuesto también de toda la región en estos días e incluso mire le puedo decir que muchos que me llamaron oye no me han llamado para ir a una reunión el lunes yo les decía me parece muy bien vamos a escuchar a todos escuchar a todos los posibles candidatos y la gente fue el lunes a escuchar a un candidato a Paco Núñez estoy convencida que si yo hubiera organizado otra reunión para que también me escucharán a mí que también así me lo transmitieron pues habrían ido también a otra reunión es decir de lo que se trataba es de escuchar pero yo tengo claro que tenía que tomar mi decisión en base no solo al al apoyo recibido que desde luego era muy importante el apoyo recibido en estos días sino también pues que tenía que tener claro que yo tengo que ayudar a la unidad de este partido que se la retirada es entonces ha tomado su decisión por retirarse y no romper bueno yo no he presentado candidatura porque el plazo de candidatura terminaba el sábado se entonces eh yo vuelvo a repetir abrir un periodo de reflexión y al final he tomado la decisión de no presentarme con qué motivo es decir que le impulsado es el motivo pues fundamentalmente son dos uno mi responsabilidad nacional donde soy vicepresidenta de la Mesa del Congreso evidentemente pues allí mi presencia y mi responsabilidad hace que se puedan tomar decisiones importantes no sólo para el Partido Popular de España para la política nacional del Partido Popular de España sino para toda España por supuesto mi decisión ha sopesado también en en ella Él que haya unidad que es una gran fortaleza de nuestro partido para salir reforzados el siete de octubre ganar las elecciones en mayo esas son así lo contado así lo he hablado con mis compañeros y así lo he trasladado también públicamente así se lo he contado también al propio Paco Muñoz con el que ha hablado mucho en estos días hemos tenido muchas conversaciones como también lo ha hablado con mi compañero Antonio Román que el también alcalde de Guadalajara ha decidido no presentarse en esta en este proceso congresual ahora habrá que esperar al sábado cuál son los candidatos que se presentan como decía escuchar a los afiliados y militantes hasta