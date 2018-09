La Coordinadora por la subida de las pensiones vuelve a la calle. Piden que la subida sea acorde al IPC

Voz 0825 00:00 hasta ahora estamos en la Plaza Mayor allí la Coordinadora en Defensa de las pensiones se está convocando una nueva concentración de irse encuentran nuestro compañero Agustín Cacho cuéntanos cómo está transcurriendo Agustín muy buenos días

Voz 1 00:13 está empezando como quien dice nos encontramos con el portavoz Augusto Serrano muy buenos días buenos días bueno otra nueva concentración en la Plaza Mayor que es lo que pedís que le quede claro los oyentes

Voz 2 00:24 hemos vuelto a la Plaza Mayor a una concentración y a partir de ahora bueno pues vamos a concentrarnos diferentes lunes a lo largo de de este año de lo que queda de año porque lo que estamos reivindicando el mismo que reivindicamos antes del verano estamos reivindicando unas pensiones dignas tanto para ahora como para el futuro lo mínimo que reivindicamos dentro de estas pensiones dignas es que las pensiones suban igual que el IPC y actualmente eso no lo tenemos garantizados no lo tenemos garantizado porque el Pacto de Toledo se ha reunido estos días de atrás no llegan a un acuerdo parece que quieren poner otro índice diferente al IPC para hacer la subida de las pensiones y mucho nos tememos que si quieren pueden otro índice diferente al IPC es que sea menor por lo tanto eso no lo vamos a consentir queremos que las pensiones suban como mínimo lo que sube la vida lo que sube el coste de la vida en primer lugar que en segundo lugar que las pensiones más bajas suban cada año en torno al ocho por ciento con la finalidad de que vayan subiendo para que pueda haber unas pensiones dignas en todo el país

Voz 1 01:30 ha cambiado el Gobierno ha cambiado la situación pero en vuestro caso no podéis decir que haya habido movimientos entonces

Voz 2 01:38 bueno sí ha cambiado el Gobierno al anterior Gobierno hay que recordar que propuso una subida del cero veinticinco por ciento y con las movilizaciones conseguimos que tuvieran que cambiar de opinión y donde decían que no hay dinero sacaron dinero para hacer una subida del uno con seis este Gobierno siempre los el Gobierno nuevo antes cuando estaba en la oposición siempre hablaba de subir las pensiones como el IPC Dau una de las cosas que apoyaban y ahora nos encontramos con que bueno están discutiendo lo que decía antes en el Pacto de Toledo es eso va a ser así o no va a ser así por lo tanto nosotros tenemos un lema un eslogan que creo que define muy bien eh nuestros objetivos es que las pensiones se defienden gobierne quien gobierne sea que nos da igual que gobierne un partido que gobierne otro que gobierna una coalición no que nosotros queremos es que las pensiones sean dignas que las pensiones sirvan para que la gente pueda vivir sirvan para que se pueda compensar después de muchos años de trabajo

Voz 1 02:35 una lucha por el presente pero también por el futuro y siempre habéis pedido también la implicación de los más jóvenes

Voz 2 02:42 sí sabemos que estas concentraciones que convocamos a las doce de la mañana no son la hora más adecuada a que tanto trabajadores como jóvenes puedan venir la próxima a la queremos convocar por la tarde a última hora de la tarde porque lo que de estamos luchando son para las pensiones dignas para ahora y para el futuro pensamos que hay una tendencia privatizadora las pensiones se quieren privatizar las pensiones pretenden que la gente se pague un plan privado de pensiones irse abandonen las pensiones públicas y nosotros pensamos que eso sería empobrecer aún más a los trabajadores cuando se jubilen porque todo el mundo no va a ganar salarios suficientes como para poderse pagar un plan de pensiones una persona qué gana Milo mil cien euros son novecientos euros no puede detraer dinero para pagar un plan privado de pensiones por lo tanto nuestra lucha es tanto para las pensiones actuales como para las futuras

Voz 1 03:32 cuál va a ser la siguiente movilización

Voz 2 03:34 siguiente movilización será el uno de octubre y queremos convocarla por la tarde para hacerla más amplia y que venga a toda la ciudadanía apoyar estas reivindicaciones

Voz 1 03:43 muchísimas gracias por habernos atendido a vuestra disposición

Voz 2 03:46 no gracias a vosotros

Voz 1 03:48 pues ya ves Mireya ya esta es la situación en estos momentos van a comenzar esas concentración justo debajo del voladizo del edificio principal del Ayuntamiento

Voz 0825 03:59 pues a ese queda Agustín Cacho en esa concentración como decíamos de la Coordinadora en Defensa de las pensiones e nueva convocatoria eh como bien escuchaban e Hinault va a ser la última ya se anuncian nuevas movilizaciones Agustín pues si te quedas en la Plaza Mayor porque hoy está llena de actividad no solamente por esta concentración verdad de los pensionistas sino que también con motivo de el de la Cuesta acción de el Día del Alzheimer que se celebra que se conmemora el veintiuno de septiembre tenemos que recordar pues están allí también las cuentas de la asociación con las que vamos a hablar ahora dentro de un ratito

Voz 1 04:33 sí sí están justo al lado además está está